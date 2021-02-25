Самолет президента Польши Качиньского в 2010-м взорвали, - глава комиссии по расследованию Мацеревич
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Председатель комиссии по расследованию причин катастрофы самолета Ту-154М под Смоленском, в результате которой погиб президент Польши Качиньский заявил, что на обломках президентского самолета обнаружены следы взрывчатки.
Как сообщает WNP, об этом заявил в Сейме экс-министр национальной обороны Польши и депутат Сейма Антоний Мацеревич, который возглавляет подкомиссию по повторному расследованию причин катастрофы самолета в 2010 году, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Главный тезис, а точнее правда, такова, что самолет был уничтожен в результате взрыва", - заявил Мацеревич.
По его словам, взрывчатка была обнаружена на фрагментах самолета.
При этом Мацеревич воздержался от заявлений относительно того, кто именно мог подложить взрывчатку, отметив, что у комиссии нет следственных полномочий, а установить причастных должна прокуратура.
Также депутат добавил, что накануне 11-й годовщины катастрофы комиссия планирует представить польской и международной общественности "важную информацию" о причинах катастрофы.
Напомним, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Польская делегация направлялась на траурные мероприятия по случаю 70-летия Катынской трагедии. Всего на борту самолета вместе с президентом и его супругой находились 96 человек, все они погибли.
В январе 2011 года Международный авиационный комитет (МАК) обнародовал окончательный доклад о расследовании авиакатастрофы, согласно которому ответственность за трагедию была возложена на пилотов, которые отказались от предложения уйти на запасной аэродром, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Косвенной причиной катастрофы была названа недостаточно квалифицированная подготовка борта и экипажа.
Польская правительственная подкомиссия по расследованию причины катастрофы возобновила следствие весной 2016 года. Одной из основных версий катастрофы рассматривается взрыв на борту самолета еще до его столкновения с землей.
Как свидетельствует технический отчет расследования Смоленской катастрофы, который обнародовали в Польше в 2018 году, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, который разбился под Смоленском, был уничтожен в воздухе в результате как минимум двух взрывов.
Пожалуйста, подождите...
но вы же ненормальные....
еще раз постройте и проштурмуйте картонный Рейхстаг.
и престаньте уже жрать мельдоний и заклеивать совственную кацапскую символику черным тейпом...
а если проще - идите на хер вообще и навсегда...
Как видите на все ваши вопросы есть простые ответы.
Польща, выявиловалася, змогла - навить це пережити - видповиди нема и це турбуе...
Так что не всё так просто, а некоторые выскопоставленные поляки еще тогда утверждали, что самолет взорвали (на останках погибших были обнаружены следы взрывчатки).
Не тільки тому, що до цього зобов'язували міжнародні документи про роззброєння...
Ось що пишуть про Ту-160 і його "чудодійність" путінсько-фашистські фахівці:
"...двигатели НК-32 имели электронную систему регулирования, которая регулярно отказывала, что приводило к отключению двигателя в полёте или к незапуску на земле. Воздухозаборники двигателей оказались склонными к зуду (резонансные вибрации), от которого образовывались трещины и вылетали заклёпки. Низкая надёжность системы уборки-выпуска шасси вынудила несколько месяцев... летать без уборки шасси, пока механизм не доработали.
На больших скоростях полета расслаивались и «хлопали» сотовые клееные панели стабилизатора, на двух самолётах отвалился большой кусок оперения. В одном из полётов оторвался кусок обтекателя форкиля.
Был случай несанкционированного самозатормаживания колёс шасси на взлёте, что привело к разрушению пневматиков.
Абсолютно неприемлемой надёжностью обладал бортовой комплекс обороны.
Система кондиционирования поддерживала в кабине давление, соответствующее высоте 5000 метров, что вынуждало весь полёт экипажу проводить в кислородных масках. Также большой проблемой оставалось истребительное катапультное кресло К-36ДМ, комбинезоны, шлемы, кислородные маски, мало приспособленные для многочасовых полётов. Вызывало нарекание отсутствие высотных морских спасательных костюмов ВМСК.
Шум в зоне обслуживания самолёта многократно превышает все допустимые нормы, достигая 130 dB (при запуске ВСУ он на 45 dB превышает болевой порог). Для техсостава требуется применение наушников, спецобуви и антивибрационных поясов.
В гидросистеме самолёта применялось токсичное синтетическое масло."
"Чудодійність" та "*************" всього, що вироблялось в СРСР, а тепер є в Росії - завжди була ПАПЕРОВОЮ. Аксіомою є те, що країна з невільною корумпованою владою та економікою, з невільним інтелектуальним середовищем просто не може створити щось передове. Все, що пише, передає, друкує чи говорить їх пропаганда - це цілковита брехня.
Проте,сама кацапо-орда не повішає,ординське бидло-одобрямс, серйозного спротиву диктатору-лисогному на паРаші немає...
как то так
расия говёная недострана
.....
где ваш аквафреш ?
Обосрались по полной - и ведь знали с самого начала, шо если Рашка нивина.вата.яя, то она сама бы визжала шоб приезжали все кто есть эксперты и забирали все что есть обломки.
Короче, к сожалению, Польша = страна-петух. так опустили лапотники гоноровитых панкОв
А ничего дальше . . . Потому что дальше, по логике, надо установить "кто", а ещё дальше - объявлять войну государству с ядерным оружием.
по приказу кремляди вовы-окурка
Shob zalyakati VOVU u Omani !
rosiya TERORIST !
понялубедился что может творить вообще что угодно безнаказанно - красных линий и пределов просто нет. И уже через четыре года принялся изменять границы в Европе и вторгся в Украину.
"Председатель комиссии по расследованию причин катастрофы самолета Ту-154М под Смоленском, в результате которой погиб президент Польши Качиньский заявил, что на обломках президентского самолета обнаружены следы взрывчатки"
Качинского взорвали
MH-17 взорвали
Скрипалей и Навального отравили
какой ответ рашке? Северные потоки строить и бизнес вести дальше, путина на дни рождения приглашать?
https://www.youtube.com/watch?v=IvQUAZrFTLM