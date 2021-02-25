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Самолет президента Польши Качиньского в 2010-м взорвали, - глава комиссии по расследованию Мацеревич

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Самолет президента Польши Качиньского в 2010-м взорвали, - глава комиссии по расследованию Мацеревич

Председатель комиссии по расследованию причин катастрофы самолета Ту-154М под Смоленском, в результате которой погиб президент Польши Качиньский заявил, что на обломках президентского самолета обнаружены следы взрывчатки.

Как сообщает WNP, об этом заявил в Сейме экс-министр национальной обороны Польши и депутат Сейма Антоний Мацеревич, который возглавляет подкомиссию по повторному расследованию причин катастрофы самолета в 2010 году, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Главный тезис, а точнее правда, такова, что самолет был уничтожен в результате взрыва", - заявил Мацеревич.

По его словам, взрывчатка была обнаружена на фрагментах самолета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не выдаст Польше трех российских диспетчеров по делу о Смоленской катастрофе, - Песков

При этом Мацеревич воздержался от заявлений относительно того, кто именно мог подложить взрывчатку, отметив, что у комиссии нет следственных полномочий, а установить причастных должна прокуратура.

Также депутат добавил, что накануне 11-й годовщины катастрофы комиссия планирует представить польской и международной общественности "важную информацию" о причинах катастрофы.

Напомним, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Польская делегация направлялась на траурные мероприятия по случаю 70-летия Катынской трагедии. Всего на борту самолета вместе с президентом и его супругой находились 96 человек, все они погибли.

В январе 2011 года Международный авиационный комитет (МАК) обнародовал окончательный доклад о расследовании авиакатастрофы, согласно которому ответственность за трагедию была возложена на пилотов, которые отказались от предложения уйти на запасной аэродром, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Косвенной причиной катастрофы была названа недостаточно квалифицированная подготовка борта и экипажа.

Также читайте: Польские следователи начали работу на месте катастрофы Ту-154М в Смоленске

Польская правительственная подкомиссия по расследованию причины катастрофы возобновила следствие весной 2016 года. Одной из основных версий катастрофы рассматривается взрыв на борту самолета еще до его столкновения с землей.

Как свидетельствует технический отчет расследования Смоленской катастрофы, который обнародовали в Польше в 2018 году, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, который разбился под Смоленском, был уничтожен в воздухе в результате как минимум двух взрывов.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+72
11 лет прошло - хоть у кого то на приличном уровне хватило мужества ето сказать.
ту -154 самолет кацапский и обслуживался кацапней, аеродиспетчер кацап,
взорвался в кацапском небе - тут и вангой не надо быть....
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25.02.2021 01:50
+34
Кто б сомневался
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25.02.2021 01:41
+24
А Израиль уже давно запустил бы операцию по уничтожению главного террориста.
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25.02.2021 06:41
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Правила форума Совет форумчан
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Я тоже
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25.02.2021 06:33 Ответить
Самолет президента Польши Качиньского в 2010-м взорвали, - глава комиссии по расследованию Мацеревич - Цензор.НЕТ 4297
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25.02.2021 06:58 Ответить
ты зарезал? или снимл момент преступления?
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25.02.2021 09:51 Ответить
Я лично насчитал 11 выстрелов....
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25.02.2021 02:34 Ответить
может то кацапы пердели со стаха от ветственности? или ветки хрустели... оружие в руках видел?
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25.02.2021 09:52 Ответить
брехня, тупая или специальная, только уводит от процесса определиния истины, затягивает процесс, это выгодно только преступнику и подельникам.
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25.02.2021 09:55 Ответить
На кацапах уже столько всего висит-куда там африканским людоедам.
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25.02.2021 02:47 Ответить
африканские людоеды милые котята в сравнениии с кацапами. Начнем с того, что никакое племя людоедов не убило 20 млн человек, а кацапы обещают повторить.
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25.02.2021 04:53 Ответить
вы правы - все то шо вы перечислили нормальный идиот бы не сделал.
но вы же ненормальные....
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25.02.2021 04:09 Ответить
научитесь делать скидку на собственную придурковатость,
еще раз постройте и проштурмуйте картонный Рейхстаг.
и престаньте уже жрать мельдоний и заклеивать совственную кацапскую символику черным тейпом...
а если проще - идите на хер вообще и навсегда...
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25.02.2021 04:19 Ответить
мне как по винту, шо бы принял, а шо нет
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25.02.2021 05:00 Ответить
Может затем что рашка забрала все обломки себе что бы скрыть факт подрыва? Если бы он упал в Польше, то там сразу бы поняли что произошло. Другое дело что полностью скрыть им не удалось и это все равно всплыло, пусть даже и через много лет.
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25.02.2021 06:18 Ответить
На территории Рашки подорвали, чтобы добить выживших и замести следы. Это раз. Значит политика Польши определяется в Польше , а не заграницей. Это два. Следственная группа значит была подкуплена. Это три
Как видите на все ваши вопросы есть простые ответы.
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25.02.2021 06:39 Ответить
В это утро как раз была новость чио поляки хотят разместить ракеты на границе. Патриот по моемому. И смотрел новости, очень сильно возмущались. Днем произошла трагедия. Все мразу было понятно.
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25.02.2021 04:29 Ответить
Все яйца в одну корзину никогда не кладут,темболее когда имееш дело с свинорылыми.Польшу ненаучила авиакатастрофа из ведущими специалистами КБ Антонова где единственный кацап в последнею минуту отказался лететь на выставку.
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25.02.2021 04:39 Ответить
Придурку,цей літак тільки повернувся з обслуговування та планового ремонту на паРаші, включай мізки.
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25.02.2021 07:02 Ответить
Взагалі-то це сталось вже коли він повертався зі Смоленська до Варшави. Що тепер скажеш? Ну давай, здивуй нас новими акробатичними трюками у відбілюванні москальского анусу. Самолет президента Польши Качиньского в 2010-м взорвали, - глава комиссии по расследованию Мацеревич - Цензор.НЕТ 3498
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25.02.2021 06:11 Ответить
Літак Ту-154М, який здійснював рейс з Варшави до Смоленська, під час заходу на посадку в складних метеорологічних умовах (за російською версією густий туман[джерело?], згідно з іншими джерелами навпроти - туману над ЗПС на той час вже не було і тому були літаки, які спокійно приземлилися до польського і після нього) за нез'ясованих обставин опустився на критично малу висоту (нижче рівня злітно-посадкової смуги), зачепив лівим крилом березу на висоті 4 метри від рівня землі і розбився на відстані 350-500 м від початку посадкової смуги аеродрому Смоленськ-Північний, лівіше на 150 метрів. Екіпаж до останніх секунд життя боровся за спасіння пасажирів та літака.
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25.02.2021 06:53 Ответить
Що тепер скажеш, невігласе? Може вибачишся перед оббріханою людиною?
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25.02.2021 06:54 Ответить
да, возвращался. Но потом передумал и решил опять вернуться в Смоленск
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25.02.2021 10:33 Ответить
кацапня вбила всю верхийвку Польщи.
Польща, выявиловалася, змогла - навить це пережити - видповиди нема и це турбуе...
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25.02.2021 06:18 Ответить
Бо це казус беллі, після такого серйозного звинувачення Польща має піти на повний розрив будь-яких стосунків з москалями. США би вже йшли війною та бомбили московію, а Європа дуже слабка та невпевнена.
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25.02.2021 06:23 Ответить
А Израиль уже давно запустил бы операцию по уничтожению главного террориста.
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25.02.2021 06:41 Ответить
Повторюсь, т.к. хочу навязать обществу по-моему, логичную мысль: совершивший целую кучу преступлений против человечности ввпутин не заслуживает человеческого суда в той же Гааге, этого нелюдя достаточно прихлопнуть, как таракана тапком и не париться судебными церемониями, они для людей.
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25.02.2021 10:30 Ответить
В отличии от Израиля, Польша государство цивилизованное.
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25.02.2021 19:01 Ответить
США не вміють так глибоко занепокоюватись.
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25.02.2021 07:53 Ответить
це их не турбуе а турбують Бандеревцi
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25.02.2021 07:24 Ответить
все буде добре, Мах.
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25.02.2021 07:29 Ответить
Одне з двох. Або пшеки втерлися і роблять вид ніби вірять у офіційну версію. Або готують помсту, але вона вже зовсім захолола.
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25.02.2021 09:43 Ответить
Вы просто вспомните, что тогда Премьер-министром был прокацапский Туск, который потом еще и ЕС возглавлял.
Так что не всё так просто, а некоторые выскопоставленные поляки еще тогда утверждали, что самолет взорвали (на останках погибших были обнаружены следы взрывчатки).
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25.02.2021 19:03 Ответить
До того ж є інфа, що той літак із росіянами в Єгипті також впав через втручання ФСБ. І не дивно, бо саме після цієї катастрофи рашка увійшла в Сирію. Їм просто був потрібен привід для війни. Так само ї Боїнг над Донбасом збили, щоб використати це проти України, але щось пішло не так.
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25.02.2021 06:35 Ответить
Скоти тому що кацапи. Нормальним людям достатньо потрясти на трибуні пробіркою з яким-небудь зубним порошком і все, можна бомбити...
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25.02.2021 11:34 Ответить
История достаточно мутная, чтобы сделать определенные выводы, но тот факт, что кацы долгое время упорно не отдавали обломки самолёта после окончания расследования МАК в 2011 году вызывает подозрение, что "дыма без огня" не бывает. А если вспомнить их "версии" по сбитому на Донбассе в 2014 году "Боингу", то фантазии во лжи им хватает.
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25.02.2021 06:39 Ответить
Так они до сих пор не отдали обломки самолета... Они аргументируют тем что не могут передать остатки самолёта до окончания суда по уголовному делу о крушении
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25.02.2021 08:22 Ответить
Иск Польши в Гаагский Трибунал будет па любасу...,с учетом польско-РАБссиянских отношений,которые НИКАКИЕ на сегодня...
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25.02.2021 06:41 Ответить
Самолет президента Польши Качиньского в 2010-м взорвали, - глава комиссии по расследованию Мацеревич - Цензор.НЕТ 7554 Самолет президента Польши Качиньского в 2010-м взорвали, - глава комиссии по расследованию Мацеревич - Цензор.НЕТ 4499
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25.02.2021 06:52 Ответить
Чому в Україні були знищені стратегічні бомбардувальники Ту-160?

Не тільки тому, що до цього зобов'язували міжнародні документи про роззброєння...

Ось що пишуть про Ту-160 і його "чудодійність" путінсько-фашистські фахівці:

"...двигатели НК-32 имели электронную систему регулирования, которая регулярно отказывала, что приводило к отключению двигателя в полёте или к незапуску на земле. Воздухозаборники двигателей оказались склонными к зуду (резонансные вибрации), от которого образовывались трещины и вылетали заклёпки. Низкая надёжность системы уборки-выпуска шасси вынудила несколько месяцев... летать без уборки шасси, пока механизм не доработали.
На больших скоростях полета расслаивались и «хлопали» сотовые клееные панели стабилизатора, на двух самолётах отвалился большой кусок оперения. В одном из полётов оторвался кусок обтекателя форкиля.
Был случай несанкционированного самозатормаживания колёс шасси на взлёте, что привело к разрушению пневматиков.
Абсолютно неприемлемой надёжностью обладал бортовой комплекс обороны.
Система кондиционирования поддерживала в кабине давление, соответствующее высоте 5000 метров, что вынуждало весь полёт экипажу проводить в кислородных масках. Также большой проблемой оставалось истребительное катапультное кресло К-36ДМ, комбинезоны, шлемы, кислородные маски, мало приспособленные для многочасовых полётов. Вызывало нарекание отсутствие высотных морских спасательных костюмов ВМСК.
Шум в зоне обслуживания самолёта многократно превышает все допустимые нормы, достигая 130 dB (при запуске ВСУ он на 45 dB превышает болевой порог). Для техсостава требуется применение наушников, спецобуви и антивибрационных поясов.
В гидросистеме самолёта применялось токсичное синтетическое масло."

"Чудодійність" та "*************" всього, що вироблялось в СРСР, а тепер є в Росії - завжди була ПАПЕРОВОЮ. Аксіомою є те, що країна з невільною корумпованою владою та економікою, з невільним інтелектуальним середовищем просто не може створити щось передове. Все, що пише, передає, друкує чи говорить їх пропаганда - це цілковита брехня.
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25.02.2021 06:54 Ответить
путінсько-фашистські фахівці\\\\\\\\\

Самолет президента Польши Качиньского в 2010-м взорвали, - глава комиссии по расследованию Мацеревич - Цензор.НЕТ 2683
Самолет президента Польши Качиньского в 2010-м взорвали, - глава комиссии по расследованию Мацеревич - Цензор.НЕТ 8076
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25.02.2021 08:15 Ответить
пуйла також за яйці повішають? вниз головою? з мальчикам нікіткай? чи з офіційним прикриттям для ботоксного Сцарька-педофіла монобровою та вже жирною ординкою кабаєвою?

Проте,сама кацапо-орда не повішає,ординське бидло-одобрямс, серйозного спротиву диктатору-лисогному на паРаші немає...
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25.02.2021 08:25 Ответить
ктобы и сомневался тогда а тем более сейчас на что способна ********...взрывать и подбивать и убивать это их сущность....они как без воздуха без убийств и кровопролитий...
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25.02.2021 07:11 Ответить
Кому это было не понятно???
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25.02.2021 07:12 Ответить
Судя по всему - ЕС и НАТО. Ибо именно на них напала рф!
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25.02.2021 10:11 Ответить
зато у быдланов (поляков) во всем виноваты украинцы.и щас посмотрим как быдлане попробуют что то высказать расиянам
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25.02.2021 07:17 Ответить
поляки не быдланы, быдланы это мы, проголосовавшие за членограя,
как то так
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25.02.2021 08:32 Ответить
Не мы, а зедебилы!!!
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25.02.2021 09:42 Ответить
с кремлядями ,, аквафреш полиняль ?
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25.02.2021 08:34 Ответить
так после этого официального польского заявления у кацапстана появилась головная боль, которая завершится "Лебединым озером" (как ******** лебядок махал иваныч калинин)...
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25.02.2021 07:36 Ответить
До сих пір не можна збагнути Цинізм цієї диверсії Путіна! Це вже людина не просто перешагнула Червону Межу здорового та політичного глузду,а це ж треба так ненавидіти людство,щоб піти на підрив поляків, малайзіського Боїнга, бомбування Сиріі,та ще й перших міст на землі. Це людина так поступити не може,щоб таке творити. Це Жахіття планетарного масштабу. Чому це довбане ООН з усіма людиноїдами до сих пір не вживає заходів теж планетварного масштабу проти Людоїдів з Росії. Тут волонтери лише три етапи визначили Ганьбу цій мерзотній Росії,а треба всі 365 днів на всю вічність за такі ічинки!
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25.02.2021 07:39 Ответить
Самолет президента Польши Качиньского в 2010-м взорвали, - глава комиссии по расследованию Мацеревич - Цензор.НЕТ 6456 Самолет президента Польши Качиньского в 2010-м взорвали, - глава комиссии по расследованию Мацеревич - Цензор.НЕТ 6934
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25.02.2021 07:51 Ответить
Aktor nedavno pomer ...Vin buv za Ukrainu .
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25.02.2021 09:35 Ответить
расия говёная недодержава
расия говёная недострана
.....
где ваш аквафреш ?
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25.02.2021 08:36 Ответить
Політкоректна заява пшекланського "прєдсєдатєля" по своїй недолугості змагається з висновками JIT по рейсу МН-17: "Літак зруйнований в результаті зовнішнього впливу високоенергетичних об'єктів". Тьху, імпотенти довбані. Не вистачає сміливості визнати рашку і педо-фюрера винними. Але ж тоді доведеться під тиском США вводити найжорсткіші санкції, при яких торгувати з Північною Нігерією не вийде
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25.02.2021 08:05 Ответить
Не надо. Он сказал то, что уже доказано. Теперь надо доказать ГДЕ заложили взрывчатку и КТО приказал взорвать самолет.
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25.02.2021 19:10 Ответить
А шо так вдруг сейчас догадались, раньше было серливо....
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25.02.2021 08:06 Ответить
В 2011 их военные уже говорили об этом, на основании анализа тел погибших.
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25.02.2021 19:11 Ответить
Из этого должны следовать некоторые события...
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25.02.2021 08:10 Ответить
И чё дальше? Торгуем с мокшами как ни в чём не бывало....
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25.02.2021 08:16 Ответить
взорвали и потом еще добили раненых уже на земле . просто не понятно зачем это надо было ...Хотя поляки неусмотрели что член НАТО летит в лапы кацапне ..такого шанса они неупустили
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25.02.2021 08:17 Ответить
Но цо там, пшеки, "чей Львув", да?
Обосрались по полной - и ведь знали с самого начала, шо если Рашка нивина.вата.яя, то она сама бы визжала шоб приезжали все кто есть эксперты и забирали все что есть обломки.
Короче, к сожалению, Польша = страна-петух. так опустили лапотники гоноровитых панкОв Самолет президента Польши Качиньского в 2010-м взорвали, - глава комиссии по расследованию Мацеревич - Цензор.НЕТ 6833
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25.02.2021 08:19 Ответить
Взорвали - и ? Что дальше ?

А ничего дальше . . . Потому что дальше, по логике, надо установить "кто", а ещё дальше - объявлять войну государству с ядерным оружием.
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25.02.2021 08:31 Ответить
Niestety, Macierewicz to idiota i prawdopodobnie moskiewski pachołek.
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25.02.2021 08:35 Ответить
да, мы давно знаем, что самолёт уничтожен
по приказу кремляди вовы-окурка
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25.02.2021 08:39 Ответить
tak vona bula zroblena nedavno ? 4i ni ?
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25.02.2021 09:33 Ответить
Путлер це зло !!!
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25.02.2021 08:52 Ответить
Літак підірвали терористи № 1 в світі, країна - агресор, країна-вбивця Москловія, яка себе у 1721 році назвала Росією. Нічого не вміє стара бензоколонка і газовий балон, окрім як вбивати, знаючи, що має адерну бомбу і прямо на них не скажуть і прямо не засудять і прямо не підуть війною. Але світу відомо що вони собою представляють, що вони терористи і не тільки руки в крові, а все туловище. І хто буде їм тиснути руку? Але одна Найвеличніша особа ********** в очах терориста побачила мир.
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25.02.2021 08:55 Ответить
ТЕПЕРЬ ГЛАВНАЯ ПЕХОТА ЕВРОПЫ ТОЧНО ПРОТИВ РОССИИ !!!
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25.02.2021 08:58 Ответить
рассея-абсолютное зло,которое должно быть уничтожено.
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25.02.2021 08:58 Ответить
Літак президента Польщі Качиньського у 2010-му підірвали, - голова комісії з розслідування Мацеревич - Цензор.НЕТ 6332
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25.02.2021 10:10 Ответить
И кацапстан долго не хотел выдавать обломки - совпадение, не думаю. Просто хотели скрыть следы, обрабатывали растворами, как трусы Навального 😁
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25.02.2021 09:06 Ответить
Litak MAU nad Iranom - ruka FSB !!!!!!!!!
Shob zalyakati VOVU u Omani !

rosiya TERORIST !
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25.02.2021 09:11 Ответить
Але їм допомогли іранці. Літак було збито навмисно. Такий мир в очах терориста.
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25.02.2021 09:18 Ответить
Tak,zvisno .
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25.02.2021 09:31 Ответить
Ясное дело. Маскалям верить прследнее дело.
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25.02.2021 09:30 Ответить
Ну наконец-то официально озвучили то, что было понятно с самого начала!!!
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25.02.2021 09:44 Ответить
Росіяни їх вбили. Але вони ніколи цього не визнають, як не визнають що збили малазійський боїнг. Росіяни це дикі тварини...
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25.02.2021 09:54 Ответить
11 лет назад Европа не готова была знать правду о стране-террористе. Нидерланды до сих пор прячутся за судами в деле MH-17, только бы не обвинить Россию напрямую в подрыве самолета. Именно безнаказанность увеличивает апетиты кремлевских убийц.
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25.02.2021 09:57 Ответить
когда ждать кацапский вой - ответку?
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25.02.2021 10:00 Ответить
_Никто к комментах так и не написал самого главного: вообще-то это - нападение рф на ЕС и НАТО! Со всеми вытекающими. Печально что этого не понимают. Путлер проверил их на вшивость - и обнаружил у болтунов запущенный педикулёз! Обамовские США отказались реагировать адекватно и просто слились, устроив т. н. перезагрузку. После этого путлер понял убедился что может творить вообще что угодно безнаказанно - красных линий и пределов просто нет. И уже через четыре года принялся изменять границы в Европе и вторгся в Украину.
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25.02.2021 10:22 Ответить
Зрозуміло, що ти клінічний ідіот, але для чого ти про це нагадуєш кожного разу, як тут з'являєшся, недолуге?
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25.02.2021 10:58 Ответить
Это не идиот, не тормозите пожалуйста! Это - путлеровский бот.
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25.02.2021 11:19 Ответить
для кацaпов
"Председатель комиссии по расследованию причин катастрофы самолета Ту-154М под Смоленском, в результате которой погиб президент Польши Качиньский заявил, что на обломках президентского самолета обнаружены следы взрывчатки"
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25.02.2021 11:09 Ответить
Мивамніверім! Вифсеврете! Авидокажите!
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25.02.2021 13:01 Ответить
ну и что?

Качинского взорвали
MH-17 взорвали
Скрипалей и Навального отравили

какой ответ рашке? Северные потоки строить и бизнес вести дальше, путина на дни рождения приглашать?
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25.02.2021 15:03 Ответить
музыкальная пауза ...

https://www.youtube.com/watch?v=IvQUAZrFTLM
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25.02.2021 22:06 Ответить
пипец кто гопника на кол посадит то? позор трусливым мудакам с ЕС и США, ввх об вас ноги вытирает
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26.02.2021 02:21 Ответить
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