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Вакцина от COVID-19 компании Pfizer на 92% эффективна после ведения двух доз и на 62% - после первой

Новости Цензор.НЕТ Общество

Вакцина от COVID-19 компании Pfizer на 92% эффективна после ведения двух доз и на 62% - после первой

Испытания вакцины от коронавируса компании Pfizer показали, что она на 92% эффективна для предотвращения тяжелых заболеваний после ведения двух доз, и на 62% - после первой, а предполагаемая эффективность для предотвращения смертельных случаев равняется 72%

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил журнал New England Journal of Medicine.

Испытания свидетельствуют, что препарат одинаково эффективен как у людей старше 70 лет, так и у молодых.

Вакцина испытывалась Исследовательским институтом Clalit и университетом имени Бен-Гуриона в Израиле, в исследовании было задействовано почти 600 тыс. человек в возрасте от 16 лет и старше.

Как пишет агентство Associated Press (AP), новые результаты могут стимулировать рассмотрение вопроса об отсрочке введения второй дозы вакцины, как это пытается сделать Великобритания, которая откладывает второй укол на срок до 12 недель после первого в целях обеспечения некоторого уровня защиты большему количеству людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцину Pfizer зарегистрировали в Украине, - Ляшко

Во Франции вводится только одна доза вместо двух тем людям, которые уже перенесли COVID-19, чтобы компенсировать ограничения в поставках препарата и расширить число вакцинированных, отмечает агентство.
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Топ комментарии
+4
Быдлу в Украине Пфайзер не светит, спасибо зебилам. Вакцина от COVID-19 компании Pfizer на 92% эффективна после ведения двух доз и на 62% - после первой - Цензор.НЕТ 893
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25.02.2021 07:28
+3
Вакцина проти COVID-19 компанії Pfizer на 92% ефективна після ведення двох доз і на 62% - після першої - Цензор.НЕТ 6466 Вакцина проти COVID-19 компанії Pfizer на 92% ефективна після ведення двох доз і на 62% - після першої - Цензор.НЕТ 3010
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25.02.2021 07:41
+1
покупайте 2 по цене одной...
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25.02.2021 07:29
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Правила форума Совет форумчан
А чего зазря дразнить народ заморской баклажанной, если у Украины индийская.
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25.02.2021 07:27 Ответить
Быдлу в Украине Пфайзер не светит, спасибо зебилам. Вакцина от COVID-19 компании Pfizer на 92% эффективна после ведения двух доз и на 62% - после первой - Цензор.НЕТ 893
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25.02.2021 07:28 Ответить
покупайте 2 по цене одной...
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25.02.2021 07:29 Ответить
Да, Пфайзеровская Виагра поэффективней будет.
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25.02.2021 07:33 Ответить
Между 92 и 62 где-то затерялось 73...
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25.02.2021 07:35 Ответить
Вакцина проти COVID-19 компанії Pfizer на 92% ефективна після ведення двох доз і на 62% - після першої - Цензор.НЕТ 6466 Вакцина проти COVID-19 компанії Pfizer на 92% ефективна після ведення двох доз і на 62% - після першої - Цензор.НЕТ 3010
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25.02.2021 07:41 Ответить
добрый у мусоров и судей, лохи должны налоги
зеленскому и его жонке, им пора в оман на отдых
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25.02.2021 08:07 Ответить
Вакцина проти COVID-19 компанії Pfizer на 92% ефективна після ведення двох доз і на 62% - після першої - Цензор.НЕТ 4854 Вакцина проти COVID-19 компанії Pfizer на 92% ефективна після ведення двох доз і на 62% - після першої - Цензор.НЕТ 5891
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25.02.2021 07:43 Ответить
Вакцинация,это чЛенинская электрификацыя Шариковых... Вакцина проти COVID-19 компанії Pfizer на 92% ефективна після ведення двох доз і на 62% - після першої - Цензор.НЕТ 77по моим данным,электричество было на планете Земля еще 500 лет назад...
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25.02.2021 07:44 Ответить
В Германии вакциной AstraZeneca хотят прививать бездомных Немецкие медики и полиция массово отказываются прививаться вакциной этой компании. Власти предложили направить ее на вакцинацию бездомных.
Германия, несмотря на большой дефицит вакцин, использовала всего 15% от полученного объема препарата AstraZeneca. Об этом в четверг, 25 февраля сообщает Укринформ со ссылкой на представителя минздрава Германии Ханно Кауца.
"Сейчас использовано только 15% вакцины, поставленной компанией AstraZeneca. По состоянию на 23 февраля были доставлены 1,45 миллиона доз, из которых использовано лишь около 240 тысяч", - сообщил Кауц.
Он отметил, что это позволяет раньше начать прививки тех групп населения, которые не подлежат первоочередной вакцинации.
Воспользоваться такой возможностью призвал глава минздрава Йенс Шпан. В частности, уже на следующей неделе сделать прививки смогут учителя и воспитатели. Вместе с ними планировалось вакцинировать сотрудников правоохранительных органов, однако, по сообщениям СМИ, полицейские массово отказываются от препарата AstraZeneca. Ранее сообщалось о массовых отказах медицинских работников.
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25.02.2021 08:00 Ответить
ок, будет пфайзер, можно шырнуться, а так легче купить справку,
только я понимаю, что индейский ковишылд не катит ни где, короче
зеленский решил лохов помоями обкалывать
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25.02.2021 08:10 Ответить
Gde to 20 raz mense verojatnost zabolet virusom posle prilivki pfizer,jesli sovsem nedelat prilivku.Jesli i zabolejes tak liogkoj forme posle prilivki.
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25.02.2021 09:00 Ответить
 
 