Вакцина от COVID-19 компании Pfizer на 92% эффективна после ведения двух доз и на 62% - после первой
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Испытания вакцины от коронавируса компании Pfizer показали, что она на 92% эффективна для предотвращения тяжелых заболеваний после ведения двух доз, и на 62% - после первой, а предполагаемая эффективность для предотвращения смертельных случаев равняется 72%
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил журнал New England Journal of Medicine.
Испытания свидетельствуют, что препарат одинаково эффективен как у людей старше 70 лет, так и у молодых.
Вакцина испытывалась Исследовательским институтом Clalit и университетом имени Бен-Гуриона в Израиле, в исследовании было задействовано почти 600 тыс. человек в возрасте от 16 лет и старше.
Как пишет агентство Associated Press (AP), новые результаты могут стимулировать рассмотрение вопроса об отсрочке введения второй дозы вакцины, как это пытается сделать Великобритания, которая откладывает второй укол на срок до 12 недель после первого в целях обеспечения некоторого уровня защиты большему количеству людей.
Во Франции вводится только одна доза вместо двух тем людям, которые уже перенесли COVID-19, чтобы компенсировать ограничения в поставках препарата и расширить число вакцинированных, отмечает агентство.
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Германия, несмотря на большой дефицит вакцин, использовала всего 15% от полученного объема препарата AstraZeneca. Об этом в четверг, 25 февраля сообщает Укринформ со ссылкой на представителя минздрава Германии Ханно Кауца.
"Сейчас использовано только 15% вакцины, поставленной компанией AstraZeneca. По состоянию на 23 февраля были доставлены 1,45 миллиона доз, из которых использовано лишь около 240 тысяч", - сообщил Кауц.
Он отметил, что это позволяет раньше начать прививки тех групп населения, которые не подлежат первоочередной вакцинации.
Воспользоваться такой возможностью призвал глава минздрава Йенс Шпан. В частности, уже на следующей неделе сделать прививки смогут учителя и воспитатели. Вместе с ними планировалось вакцинировать сотрудников правоохранительных органов, однако, по сообщениям СМИ, полицейские массово отказываются от препарата AstraZeneca. Ранее сообщалось о массовых отказах медицинских работников.
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