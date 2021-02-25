Два украинских воина ранены на Донбассе. За сутки - шесть вражеских обстрелов, - штаб ОС
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В течение последних суток, 24 февраля, вооруженные силы Российской Федерации продолжали осуществлять вооруженные провокации и шесть раз нарушали режим прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, враг вел огонь из стрелкового оружия в районе населенных пунктов Пивденне и Талаковка. В результате обстрела один военнослужащий ВС Украины получил огнестрельное ранение. Солдату была незамедлительно оказана медицинская помощь, он был доставлен в медицинское учреждение.
В пригороде Авдеевки и в районе Водяного, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а в районе Марьинки - осуществили неприцельные выстрелы из автоматических гранатометов.
Также сообщается, что недалеко от села Чермалык дежуривший на наблюдательном пункте украинский военнослужащий задержал военнослужащего оккупационных сил РФ, который пытался проникнуть на украинские позиции: "Во время задержания противник нанес нашему солдату легкое ранение холодным оружием. В ответ солдат применил штатное оружие и задержал оккупанта".
В штабе подчеркнули, что "основной целью действий российских оккупационных сил за вчерашний день было спровоцировать Вооруженные силы на ответный огонь с дальнейшими обвинениями в нарушении режима прекращения огня".
"В двух случаях противник обстрелял позиции украинских подразделений одновременно с требованием тишины, якобы из-за обстрела нашими воинами. Кроме того, в одном случае имел место ложный запрос на тишину со стороны вооруженных сил Российской Федерации, что свидетельствует о широкомасштабном использовании противником манипуляций и искажении информации для достижения собственных целей", - сказано в сообщении.
Отмечается, что по всем фактам зафиксированных нарушений украинской стороной СЦКК принимались меры реагирования в пределах координационного механизма через СММ ОБСЕ.
По состоянию на 7 часов утра 25 февраля обстановка в районе операции Объединённых сил стабильная, нарушений со стороны российских оккупантов не зафиксировано.
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