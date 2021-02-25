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Два украинских воина ранены на Донбассе. За сутки - шесть вражеских обстрелов, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Два украинских воина ранены на Донбассе. За сутки - шесть вражеских обстрелов, - штаб ОС

В течение последних суток, 24 февраля, вооруженные силы Российской Федерации продолжали осуществлять вооруженные провокации и шесть раз нарушали режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, враг вел огонь из стрелкового оружия в районе населенных пунктов Пивденне и Талаковка. В результате обстрела один военнослужащий ВС Украины получил огнестрельное ранение. Солдату была незамедлительно оказана медицинская помощь, он был доставлен в медицинское учреждение.

В пригороде Авдеевки и в районе Водяного, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а в районе Марьинки - осуществили неприцельные выстрелы из автоматических гранатометов.

Также сообщается, что недалеко от села Чермалык дежуривший на наблюдательном пункте украинский военнослужащий задержал военнослужащего оккупационных сил РФ, который пытался проникнуть на украинские позиции: "Во время задержания противник нанес нашему солдату легкое ранение холодным оружием. В ответ солдат применил штатное оружие и задержал оккупанта".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результате вражеских обстрелов на Донбассе. За сутки - 20 нарушений режима "тишины", - штаб ОС

В штабе подчеркнули, что "основной целью действий российских оккупационных сил за вчерашний день было спровоцировать Вооруженные силы на ответный огонь с дальнейшими обвинениями в нарушении режима прекращения огня".

"В двух случаях противник обстрелял позиции украинских подразделений одновременно с требованием тишины, якобы из-за обстрела нашими воинами. Кроме того, в одном случае имел место ложный запрос на тишину со стороны вооруженных сил Российской Федерации, что свидетельствует о широкомасштабном использовании противником манипуляций и искажении информации для достижения собственных целей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по всем фактам зафиксированных нарушений украинской стороной СЦКК принимались меры реагирования в пределах координационного механизма через СММ ОБСЕ.

По состоянию на 7 часов утра 25 февраля обстановка в районе операции Объединённых сил стабильная, нарушений со стороны российских оккупантов не зафиксировано.

Два украинских воина ранены на Донбассе. За сутки - шесть вражеских обстрелов, - штаб ОС 01
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Топ комментарии
+16
Одужання хлопцю......
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25.02.2021 08:25
+14
Двох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - шість ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3948
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25.02.2021 08:29
+9
тем временем в киеве жируют портновы и мертветчуки дёргая
за верёвку клована-куклу
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25.02.2021 08:41
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Одужання хлопцю......
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25.02.2021 08:25 Ответить
Двох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - шість ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3948
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25.02.2021 08:29 Ответить
Атопутіннападьот.
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25.02.2021 08:34 Ответить
Спасибо гундосому. За отвод , за запрет ответ, разминирование, запрет антиснайперов и аэроразведки.
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25.02.2021 08:35 Ответить
тем временем в киеве жируют портновы и мертветчуки дёргая
за верёвку клована-куклу
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25.02.2021 08:41 Ответить
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!Двох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - шість ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3591
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25.02.2021 08:42 Ответить
За полтора года в результате "миротворческих" действий Зеленского и его команды было осуществлено разминирование 163 км линии соприкосновения, произведен отвод войск в "зонах разведения" на участках длинной 116 км, отведена за пределы боевого применения артиллерийское вооружение калибром свыше 120 мм по всей протяженности линии соприкосновения. Генеральным штабом ВСУ были отданы оперативные распоряжения о запрете ответного огня без согласования с вышестоящим командованием. Нынешнее обострение и потери украинских войск - прямое следствие действий Зеленского как Верховного
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25.02.2021 09:06 Ответить
Для нас це втрати, для кацапні - здобутки. Очевидно, що зелена влада не є українською.
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25.02.2021 10:15 Ответить
Швидкого одужання нашим соколикам.
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25.02.2021 10:15 Ответить
"Отмечается, что по всем фактам зафиксированных нарушений украинской стороной СЦКК принимались меры реагирования в пределах координационного механизма через СММ ОБСЕ." - то есть опять жаловались слепоглухонемым, с нулевым результатом? Зебилы решили, что если у орков недавно были потери, то теперь можно еще как минимум пол года делать из нашей армии терпил?
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25.02.2021 12:35 Ответить
Это сигнал, деныровцы нервничают...пора отводить войска!
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25.02.2021 19:40 Ответить
 
 