В Украине за сутки от COVID-19 умерли 135 человек, зафиксированы 8 147 новых случаев заражения, выздоровели 3 889 человек
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По состоянию на утро четверга, 25 февраля, выявлены 8 147 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"8 147 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 25 февраля 2021 года. В частности, заболели 483 ребенка и 301 медработник.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 2 770 человек;
летальных случаев - 135;
выздоровели - 3 889 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 86 926 (в том числе методом ПЦР - 36 670, методом ИФА - 22 760, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 27 496).
За все время пандемии в Украине
заболел - 1 325 841 человек;
выздоровели - 1 159 311 человек;
летальных случаев - 25 596;
проведено ПЦР-тестов - 6 809 165.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (711), Житомирской (711), Закарпатской (654) областях, г.. Киев (652) и Винницкой (639) области", - рассказал Степанов.
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А статистика (особенно по регионам), какая она ни есть, нужна для анализа продвижения вируса (направления, скорость). Например сейчас очевидно что с запада из Европы движется новая волна, поляки это поняли и опять вводят третий карантин, а мы до сих пор не умеем идентифицировать какой именно штамм вируса циркулирует в данный момент, нет у нас таких тестов. Вот за это нужно критиковать наш МОЗ, а не гнать каждый день одну и ту же волну "никакого ковида нет, вы всё врете)
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Двоєшник.
совпадение? не думаю
В Германии использовали только 15% вакцины от AstraZeneca
Немецкие медики и полиция массово отказываются прививаться вакциной этой компании. Власти предложили направить ее на вакцинацию бездомных.
Германия, несмотря на большой дефицит вакцин, использовала всего 15% от полученного объема препарата AstraZeneca. Об этом в четверг, 25 февраля сообщает Укринформ со ссылкой на представителя минздрава Германии Ханно Кауца.
"Сейчас использовано только 15% вакцины, поставленной компанией AstraZeneca. По состоянию на 23 февраля были доставлены 1,45 миллиона доз, из которых использовано лишь около 240 тысяч", - сообщил Кауц.
Он отметил, что это позволяет раньше начать прививки тех групп населения, которые не подлежат первоочередной вакцинации.
Воспользоваться такой возможностью призвал глава минздрава Йенс Шпан. В частности, уже на следующей неделе сделать прививки смогут учителя и воспитатели. Вместе с ними планировалось вакцинировать сотрудников правоохранительных органов, однако, по сообщениям СМИ, полицейские массово отказываются от препарата AstraZeneca. Ранее сообщалось о массовых отказах медицинских работников.
статистику зі вчорашнього дня почали спеціально завищувати, щоб залякати людей аби вони не виходили на суботньо-недільні акції на підтримку Стерненка!