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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 135 человек, зафиксированы 8 147 новых случаев заражения, выздоровели 3 889 человек

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 135 человек, зафиксированы 8 147 новых случаев заражения, выздоровели 3 889 человек

По состоянию на утро четверга, 25 февраля, выявлены 8 147 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"8 147 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 25 февраля 2021 года. В частности, заболели 483 ребенка и 301 медработник.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 135 человек, зафиксированы 8 147 новых случаев заражения, выздоровели 3 889 человек 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 135 человек, зафиксированы 8 147 новых случаев заражения, выздоровели 3 889 человек 03госпитализированы - 2 770 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 135 человек, зафиксированы 8 147 новых случаев заражения, выздоровели 3 889 человек 03летальных случаев - 135;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 135 человек, зафиксированы 8 147 новых случаев заражения, выздоровели 3 889 человек 03выздоровели - 3 889 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 135 человек, зафиксированы 8 147 новых случаев заражения, выздоровели 3 889 человек 03осуществлено тестирований за сутки - 86 926 (в том числе методом ПЦР - 36 670, методом ИФА - 22 760, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 27 496).

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За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 135 человек, зафиксированы 8 147 новых случаев заражения, выздоровели 3 889 человек 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 135 человек, зафиксированы 8 147 новых случаев заражения, выздоровели 3 889 человек 08заболел - 1 325 841 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 135 человек, зафиксированы 8 147 новых случаев заражения, выздоровели 3 889 человек 08выздоровели - 1 159 311 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 135 человек, зафиксированы 8 147 новых случаев заражения, выздоровели 3 889 человек 08летальных случаев - 25 596;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 135 человек, зафиксированы 8 147 новых случаев заражения, выздоровели 3 889 человек 08проведено ПЦР-тестов - 6 809 165.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (711), Житомирской (711), Закарпатской (654) областях, г.. Киев (652) и Винницкой (639) области", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 135 человек, зафиксированы 8 147 новых случаев заражения, выздоровели 3 889 человек 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 135 человек, зафиксированы 8 147 новых случаев заражения, выздоровели 3 889 человек 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 135 человек, зафиксированы 8 147 новых случаев заражения, выздоровели 3 889 человек 13
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Топ комментарии
+9
Шмурдяк вибрали в 2019 році, а це наслідки цього шмурдяка.
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25.02.2021 08:36
+6
Завезли шмурдяк и резко выросла заболеваемость...это случайность?
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25.02.2021 08:32
+6
В Україні за добу від COVID-19 померли 135 осіб, зафіксовано 8147 нових випадків зараження, одужали 3889 осіб - Цензор.НЕТ 1193
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25.02.2021 08:41
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Правила форума Совет форумчан
А от других болезней сколько умерло? больше чем от короны или меньше? просто интересно
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25.02.2021 08:18 Ответить
Підлога є підлога і не більше. Повністю відповідаєшь своєму поганялу.
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25.02.2021 08:29 Ответить
то есть все кто умерли от сердечно сосудистых, рака, диабета, погибли в авариях, утонули в реках и умерли на пожарах за прошлые сутки, то фсе неважно, главное не от ковиду, я правильно понимаю?
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25.02.2021 08:31 Ответить
Ты уже год талдычешь одно и тоже как попугай, все и так уже знают кто ты такой.
А статистика (особенно по регионам), какая она ни есть, нужна для анализа продвижения вируса (направления, скорость). Например сейчас очевидно что с запада из Европы движется новая волна, поляки это поняли и опять вводят третий карантин, а мы до сих пор не умеем идентифицировать какой именно штамм вируса циркулирует в данный момент, нет у нас таких тестов. Вот за это нужно критиковать наш МОЗ, а не гнать каждый день одну и ту же волну "никакого ковида нет, вы всё врете)
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25.02.2021 09:43 Ответить
вирус есть - люди умирают, но уровень коронабесия вокруг него неоправданно зашкаливает, особенно когда не продают носки и батарейки в АТБ...
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25.02.2021 10:09 Ответить
Не съезжай на свою любимую тему про носки в АТБ. Меня лично интересует любая информация, касающаяся ковида, в первую очередь направления и динамика распространения, зоны риска. Нормальные люди хотят знать хотя бы это, чтобы ориентироваться и хоть как-то планировать свои действия.
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25.02.2021 10:19 Ответить
ВідповідаєшЬ
Двоєшник.
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25.02.2021 08:32 Ответить
Чого грубиш? Іди краще зєбілів позадрочуй з їх факциною індуйською.
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25.02.2021 08:34 Ответить
Кількість заражень збільшується. ВОНО покаталось на лижах.
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25.02.2021 08:29 Ответить
Блазні - "чемпіони" по боротьбі з коронавірусом.
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25.02.2021 08:30 Ответить
Завезли шмурдяк и резко выросла заболеваемость...это случайность?
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25.02.2021 08:32 Ответить
Совпадение.
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25.02.2021 08:34 Ответить
Шмурдяк вибрали в 2019 році, а це наслідки цього шмурдяка.
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25.02.2021 08:36 Ответить
Нагнетают шоб кололись тем шмурдяком который купил Ляшко.
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25.02.2021 08:33 Ответить
Наша песня хороша,начиная с начала.
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25.02.2021 08:36 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 135 осіб, зафіксовано 8147 нових випадків зараження, одужали 3889 осіб - Цензор.НЕТ 1193
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25.02.2021 08:41 Ответить
Да поняли это уже давно ,не тупые.
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25.02.2021 09:14 Ответить
Вообще Индия - один из лидеров в фармакологии.
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25.02.2021 09:35 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 135 осіб, зафіксовано 8147 нових випадків зараження, одужали 3889 осіб - Цензор.НЕТ 9009
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25.02.2021 11:47 Ответить
шим пан ЗЕ
совпадение? не думаю В Україні за добу від COVID-19 померли 135 осіб, зафіксовано 8147 нових випадків зараження, одужали 3889 осіб - Цензор.НЕТ 9687
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25.02.2021 10:20 Ответить
Йде весна, всі знову забили на корону
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25.02.2021 08:45 Ответить
Проте на лижах покатались та селфі зробили... ((((
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25.02.2021 08:47 Ответить
Новина для тих хто ще не награвся, в хованки з ковідкой, через шматочку на мусці .
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25.02.2021 08:49 Ответить
В Германии вакциной AstraZeneca хотят прививать бездомных
В Германии использовали только 15% вакцины от AstraZeneca
Немецкие медики и полиция массово отказываются прививаться вакциной этой компании. Власти предложили направить ее на вакцинацию бездомных.
Германия, несмотря на большой дефицит вакцин, использовала всего 15% от полученного объема препарата AstraZeneca. Об этом в четверг, 25 февраля сообщает Укринформ со ссылкой на представителя минздрава Германии Ханно Кауца.
"Сейчас использовано только 15% вакцины, поставленной компанией AstraZeneca. По состоянию на 23 февраля были доставлены 1,45 миллиона доз, из которых использовано лишь около 240 тысяч", - сообщил Кауц.
Он отметил, что это позволяет раньше начать прививки тех групп населения, которые не подлежат первоочередной вакцинации.
Воспользоваться такой возможностью призвал глава минздрава Йенс Шпан. В частности, уже на следующей неделе сделать прививки смогут учителя и воспитатели. Вместе с ними планировалось вакцинировать сотрудников правоохранительных органов, однако, по сообщениям СМИ, полицейские массово отказываются от препарата AstraZeneca. Ранее сообщалось о массовых отказах медицинских работников.
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25.02.2021 08:53 Ответить
Невже ніхто не розуміє:
статистику зі вчорашнього дня почали спеціально завищувати, щоб залякати людей аби вони не виходили на суботньо-недільні акції на підтримку Стерненка!
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25.02.2021 09:11 Ответить
За последние 4 дня протестировали столько, сколько за всю прошлую неделю. Поэтому и случаев больше выявили.
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25.02.2021 10:32 Ответить
Зебили рисуют статистику как хотят. Перед нг корпоративами заболеваемость упала, перед майданом виросла. Наріт хавает.
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25.02.2021 09:36 Ответить
Треба терміново ввести дистанційне навчання для усіх закладів освіти.
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25.02.2021 09:50 Ответить
Якщо школи і виші не переведуть на дистанційку, то буде гірше чим в листопаді - грудень 2020 року, навесну імунітет слабшае і боліть буде більше і тяжче.
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25.02.2021 10:34 Ответить
 
 