В Украине за сутки от COVID-19 умерли 135 человек, зафиксированы 8 147 новых случаев заражения, выздоровели 3 889 человек

По состоянию на утро четверга, 25 февраля, выявлены 8 147 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"8 147 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 25 февраля 2021 года. В частности, заболели 483 ребенка и 301 медработник.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 2 770 человек;

летальных случаев - 135;

выздоровели - 3 889 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 86 926 (в том числе методом ПЦР - 36 670, методом ИФА - 22 760, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 27 496).

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За все время пандемии в Украине

заболел - 1 325 841 человек;

выздоровели - 1 159 311 человек;

летальных случаев - 25 596;

проведено ПЦР-тестов - 6 809 165.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (711), Житомирской (711), Закарпатской (654) областях, г.. Киев (652) и Винницкой (639) области", - рассказал Степанов.





