Антикоррупционный суд арестовал до 22 апреля экс-первого замглавы правления "ПриватБанка" Яценко с возможностью внесения 52,2 млн грн залога
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Высший антикоррупционный суд избрал экс-первому заместителю председателя правления "ПриватБанка" Владимиру Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей. Мера пресечения в виде содержания под стражей предварительно будет действовать до 22 апреля 2021 включительно.
Альтернативой содержанию под стражей суд определил залог в размере 52 миллионов 210 тысяч гривен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Также отмечается, что в случае внесения Яценко залога, он должен носить электронный браслет, и не отлучаться из Днепропетровской области без разрешения следователя, суда, прокурора, воздержаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями, сдать на хранение все паспорта.
Адвокаты утверждали, что Яценко вылетел из Днепра в Вену на плановый осмотр у врача, но не назвали диагноз. По их словам, справка была выдана австрийским врачом еще 2 февраля.
Яценко якобы планировал вернуться в Украину, поскольку 25 февраля он с женой и детьми должен был лететь на отдых на Мальдивы - защита предоставила билеты и ваучеры на отдых, который должен был длиться до 13 марта. Все это, по словам адвоката, "полностью" разваливает утверждение прокуроров о том, что Яценко хотел бежать из Украины.
Поездка к врачу в Вену, отмечается, должна была быть двенадцатой за последние годы.
Напомним, Владимир Яценко - бывший зампредседателя правления "ПриватБанка", его подозревают в растрате средств в особо крупных размерах. Утром 22 февраля генпрокурор Венедиктова подписала ему подозрение - и уже через час Яценко на чартере вылетел из Днепра в Вену. НАБУ и "Украэрорух" сработали как одно целое: самолет развернули в районе Львова и посадили в Борисполе, Яценко был задержан.
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Звинувачення на 5мільйонів $.
Застава 2 мільйони
И, не дай Бог, на него навесят все грехи Коломоя. Как по мне, то уж лучше Коломоя раздеть до трусов и посадить, чем его управляющего.