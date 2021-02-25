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Новости Политика Украины Национализация "Приватбанка"
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арест (10376) Приватбанк (823) Яценко Владимир (22)

Антикоррупционный суд арестовал до 22 апреля экс-первого замглавы правления "ПриватБанка" Яценко с возможностью внесения 52,2 млн грн залога

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Антикоррупционный суд арестовал до 22 апреля экс-первого замглавы правления

Высший антикоррупционный суд избрал экс-первому заместителю председателя правления "ПриватБанка" Владимиру Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей. Мера пресечения в виде содержания под стражей предварительно будет действовать до 22 апреля 2021 включительно.

Альтернативой содержанию под стражей суд определил залог в размере 52 миллионов 210 тысяч гривен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Также отмечается, что в случае внесения Яценко залога, он должен носить электронный браслет, и не отлучаться из Днепропетровской области без разрешения следователя, суда, прокурора, воздержаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями, сдать на хранение все паспорта.

Адвокаты утверждали, что Яценко вылетел из Днепра в Вену на плановый осмотр у врача, но не назвали диагноз. По их словам, справка была выдана австрийским врачом еще 2 февраля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокурор просит назначить для экс-топа "ПриватБанка" Яценко залог в более чем 136 млн грн - именно в растрате такой суммы его подозревают

Яценко якобы планировал вернуться в Украину, поскольку 25 февраля он с женой и детьми должен был лететь на отдых на Мальдивы - защита предоставила билеты и ваучеры на отдых, который должен был длиться до 13 марта. Все это, по словам адвоката, "полностью" разваливает утверждение прокуроров о том, что Яценко хотел бежать из Украины.

Поездка к врачу в Вену, отмечается, должна была быть двенадцатой за последние годы.

Напомним, Владимир Яценко - бывший зампредседателя правления "ПриватБанка", его подозревают в растрате средств в особо крупных размерах. Утром 22 февраля генпрокурор Венедиктова подписала ему подозрение - и уже через час Яценко на чартере вылетел из Днепра в Вену. НАБУ и "Украэрорух" сработали как одно целое: самолет развернули в районе Львова и посадили в Борисполе, Яценко был задержан.
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Топ комментарии
+10
Нагадайте, "Вишки-Бойка" вже в тюрмі?

Антикоррупционный суд арестовал до 22 апреля экс-первого замглавы правления "ПриватБанка" Яценко с возможностью внесения 52,2 млн грн залога - Цензор.НЕТ 4008
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25.02.2021 08:44
+6
ВишкиБойкч вже навіть націоналізовані. Кацапами, правда. Як і сам Бойко, який українцем по факту не є. Як і по духу.
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25.02.2021 08:52
+5
У вишок Бойка навпаки зростає рейтинг дякуючи мудрому наріду.
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25.02.2021 08:49
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Нагадайте, "Вишки-Бойка" вже в тюрмі?

Антикоррупционный суд арестовал до 22 апреля экс-первого замглавы правления "ПриватБанка" Яценко с возможностью внесения 52,2 млн грн залога - Цензор.НЕТ 4008
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25.02.2021 08:44 Ответить
Уже седьмой год как Антикоррупционный суд арестовал до 22 апреля экс-первого замглавы правления "ПриватБанка" Яценко с возможностью внесения 52,2 млн грн залога - Цензор.НЕТ 3204
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25.02.2021 08:47 Ответить
У вишок Бойка навпаки зростає рейтинг дякуючи мудрому наріду.
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25.02.2021 08:49 Ответить
ВишкиБойкч вже навіть націоналізовані. Кацапами, правда. Як і сам Бойко, який українцем по факту не є. Як і по духу.
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25.02.2021 08:52 Ответить
Для них "тюрма" знаходиться на вул.Банкова.
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25.02.2021 09:18 Ответить
2 ляма зелени для летающего на собственном самолёте это как 15 копеек! Заплатит и покинет Украину. Кто-то сомневается?
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25.02.2021 08:45 Ответить
Тут же ж еще вопрос - куда покинет. Если он идёт по делу Бени, то особо и некуда. Вон Беня тоже сидит и не рыпается, при всех его копейках...
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25.02.2021 08:53 Ответить
На рашу походу ,только.
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25.02.2021 08:58 Ответить
Зааз своя вдоску ГЕпрокурорша прилетить на мітлі на допомогу, бо можуть вийти і на Буратіну.
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25.02.2021 08:45 Ответить
Чувак был одним из руководителей ЧАСТНОГО банка, его подозревают, что он вкрав деньги. Причем тут антикоррупционный суд, если это чистая уголовка? P.S. А шо Мальдивы уже проветрили?
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25.02.2021 08:46 Ответить
А, що сцикун-серун вже і на Мальдівах відмітився? Антикоррупционный суд арестовал до 22 апреля экс-первого замглавы правления "ПриватБанка" Яценко с возможностью внесения 52,2 млн грн залога - Цензор.НЕТ 8671
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25.02.2021 08:50 Ответить
Этот руководитель частного банка ,деньги вкладчиков и деньги Центробанка ,которые давались под 10 % годовых ,отдавались преступно под 1-2 % на 50 лет ,в фирмы коломойши ,сделав тем самым банк банкротом .А на Мальдивы идиот ,по стране каждый день штук 20 вылетов , Раследуй всех Шариков. ,
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25.02.2021 09:04 Ответить
Центробанк, Алєксандр, це у вас в мацквє. В Україні Національний банк. А якщо в афері приймало участь керівництво нацбанку, яке давало кредити, то треба брати за дупу вашу сатановську-гонтирєву
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25.02.2021 10:57 Ответить
Ты вонючее ,зеленое чмо . Я Украинец и этим горжусь. Мне 53 года ,а ты Шариков своей тыкая ,недоразвитое.
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25.02.2021 19:34 Ответить
маме тыкай ,имелось в виду.
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25.02.2021 19:36 Ответить
По-перше, який ви в сраці українець, коли реєструєтесь кацапською, гавкаєте кацапською та лаєтесь як кацап, до того ж без жодного аргументу. По-друге, вік ніяк не впливає на національність. По-третє, де це я вам, кацапе, тикав? Очі боярою вже залило?
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25.02.2021 19:56 Ответить
Да успел все таки пес семя кинуть ,пока профессор назад переделал.
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25.02.2021 21:14 Ответить
Мышиная возня...твари....
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25.02.2021 08:46 Ответить
Балдейте, холопы! беня для вас кино крутит!
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25.02.2021 08:49 Ответить
Кино для зе-лохов это все Антикорупційний суд заарештував до 22 квітня експершого заступника голови правління "Приватбанку" Яценка з можливістю внесення 52,2 млн грн застави - Цензор.НЕТ 5925
Антикорупційний суд заарештував до 22 квітня експершого заступника голови правління "Приватбанку" Яценка з можливістю внесення 52,2 млн грн застави - Цензор.НЕТ 7278
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25.02.2021 09:06 Ответить
Я зараз заплачу. 😢 Весь такий чесний і правильний! Не те, що Стерненко, чи Антоненко. Такому справді можна заставу призначити. 😏 Правда, застава менша, ніж викрадена сума, якуиінкримінує звинувачення. Ну це щоб на Мальдіви залишилось.
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25.02.2021 08:50 Ответить
Это фунт- зиц председатель😂😆🤫👏💸
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25.02.2021 10:53 Ответить
Следствие по делу Приватбанка ведут одновременно в трех штатах США, и Прокуратура США ведет отдельное следствие...Зелемойские приплыли... Антикорупційний суд заарештував до 22 квітня експершого заступника голови правління "Приватбанку" Яценка з можливістю внесення 52,2 млн грн застави - Цензор.НЕТ 5373
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25.02.2021 08:53 Ответить
Виходить, можливо, його врятували від слідчих ФБР , які вже його чекали на заході?
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25.02.2021 09:43 Ответить
Мне нравится сумма залога Антикорупційний суд заарештував до 22 квітня експершого заступника голови правління "Приватбанку" Яценка з можливістю внесення 52,2 млн грн застави - Цензор.НЕТ 8898 . Для обычного украинца это фантастика. Сколько же надо воровать, в том числе и судьям, чтобы назначать такой залог.
Антикорупційний суд заарештував до 22 квітня експершого заступника голови правління "Приватбанку" Яценка з можливістю внесення 52,2 млн грн застави - Цензор.НЕТ 6848
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25.02.2021 09:03 Ответить
Стирили 5,5 мільярдів $.
Звинувачення на 5мільйонів $.
Застава 2 мільйони Антикорупційний суд заарештував до 22 квітня експершого заступника голови правління "Приватбанку" Яценка з можливістю внесення 52,2 млн грн застави - Цензор.НЕТ 5141
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25.02.2021 09:06 Ответить
Конкретно этот подозревается в выносе 132 млн. грн.

И, не дай Бог, на него навесят все грехи Коломоя. Как по мне, то уж лучше Коломоя раздеть до трусов и посадить, чем его управляющего.
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25.02.2021 09:14 Ответить
Срані клоуни...
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25.02.2021 09:03 Ответить
ПРикольно. Он же из Привата больше почти в 3 раза вынес.
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25.02.2021 09:12 Ответить
Для него этот залог-копейки. Он уже вышел? Самолёт в тёплые страны разогревается?
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25.02.2021 09:16 Ответить
Идиоты! Хватит пополнять казну! Эти несчастные $2 миллиона за него внесут -- и он отсюда свалит! А коррупция останется. И суда не будет, и преступники не сядут в тюрьму. Антикорупційний суд заарештував до 22 квітня експершого заступника голови правління "Приватбанку" Яценка з можливістю внесення 52,2 млн грн застави - Цензор.НЕТ 9134
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25.02.2021 09:26 Ответить
Заставу оплатять, злодія звільнять, Україна залишиться з носом. За підозру в таких ДІЯНЯХ, особливо великих, і зраді ЗАСТАВИ НЕ ПОВИННО БУТИ!!!
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25.02.2021 09:29 Ответить
с возможностью внесения 52,2 млн грн залога-дальше можно не читать так итог ясен 100%,цирк продолжается,также как с санкциями,где все предприятии работают и обьявленинии в финансировании терроризме,где не то что посадили Мертвечука а даже не вручили подозрение,канал ВАШ работает,судью Вовка никак поймать не могут уже пятый раз,Портнов на воле, также публично насмехается над патриотами унижает,угрлжает прокурорам и на свободе
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25.02.2021 09:30 Ответить
Антикоррупционный суд арестовал до дня рождения Ленина экс-первого замглавы правления "ПриватБанка" Яценко с возможностью внесения 52,2 млн грн залога
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25.02.2021 09:32 Ответить
Какой залог? Яценко уже пытался скрыться!
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25.02.2021 10:08 Ответить
После освобождения пойдет работать ведущим на Бинин 1+ 1, как в свое время на ЗИК ( Медведчука) устроили бывшую " героиню" Надюху.
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26.03.2021 23:05 Ответить
 
 