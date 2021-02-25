В Раду внесли законопроекты о коллаборационизме: кто подпадает и какое наказание ждет пособников РФ в Украине
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Вчера, 24 февраля, в Раде зарегистрировали два законопроекта о коллаборационизме, которые определяют, кого считать пособниками государства-агрессора РФ в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об их содержании рассказали в соавторы из правящей фракции "Слуга народа" Егор Чернев и Виталий Безгин.
Текстов документов в их карточках на сайте парламента пока нет.
Между тем, законопроект №5143 предусматривает наложение определенных ограничений на коллаборационистов, а №5144 – уголовную ответственность за их деятельность.
Под коллаборационизмом авторы проекта закона предлагают считать:
— публичное отрицание вооруженной агрессии РФ и ее марионеточных образований против Украины;
— публичную поддержку действий РФ и ее марионеточных образований по оккупации украинской территории и сотрудничество с ними,
непризнание украинского суверенитета над Крымом, Донецкой и Луганской областями;
— добровольную работу в оккупационных администрациях РФ, особенно в "судебных" и "правоохранительных" структурах;
— пропаганду вооруженной агрессии РФ, легитимизацию ее действий в учебных заведениях любой формы собственности;
— материальную поддержку вооруженных формирований РФ, любую форму сотрудничества с ними;
— организацию или участие в публичных мероприятиях, информационную деятельность, направленную на поддержку российской оккупации и подконтрольных ей марионеточных образований, отбеливание их деятельности.
Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЕС" внесла в Раду законопроект об уголовной ответственности за коллаборационизм и недопущении распространения тезисов российской пропаганды
За эти действия авторы предлагают давать такой ассортимент наказаний:
— запрет занимать должности на срок от 10 до 15 лет;
— арест;
— конфискация имущества;
— исправительные работы;
— лишение свободы на срок от 10 до 15 лет;
— пожизненное заключение (если действия пособника врага привели к гибели людей или иным тяжким последствиям).
А также запрет на:
— участие в избирательном процессе (не могут быть членами избиркомов, наблюдателями на выборах, доверенными лицами кандидатов);
— доступ к гостайне;
— деятельность политических партий, общественных организаций, профсоюзов, осуществляющих коллаборационистскую деятельность (после установления этого факта судом).
Расследовать такие злодеяния предлагается уполномочить Службу безопасности Украины.
"Наносим еще один удар по пророссийским предателям. Каждый, кто стоял на передовой, поймет важность этого законопроекта. Мы очень хорошо помним, как теряли своих собратьев из-за предателей с украинскими паспортами", – прокомментировал ветеран АТО Чернев.
В 2018 году бессменный последние годы глава МВД Аваков предложил, кого считать коллаборационистом.
В октябре 2020-го у президента Зеленского на примерах пояснили, кого поражать в правах при деоккупации.
В начале 2021 года в Запорожье местные любители СССР не успели "возродить советскую власть" – их "приняла" СБУ.
Также в январе СБУ сообщила о раскрытии онлайн-сети спецслужб РФ в Украине: список Telegram-каналов кремлевской пропаганды. Суд обязал провайдеров закрыть к ним доступ.
По состоянию на февраль ГБР продолжает расследование дела Медведчука по статьям о сепаратизме и госизмене.
Пожалуйста, подождите...
https://www.dw.com/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%83-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86/a-48422253
Коллаборациони́зм (фр. collaboration - «сотрудничество») - осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству.
Подходят оба определения. Особенно в свете продажи в этом году Лиги Смеха кацапам и прочие "сваты" "на той стороне" (с)...
Дворник,подметающий у офиса,и глава офиса,работающий на врага - это и есть разница между коллаборантом и госизменником.
А вот глава офиса - только сидеть,с конфискацией его и его родственников!
И как дворник,"если он корректирует кацапские грады",подметая у офиса главы ордо?!!! Может только украинские! Или у ОПы *********** - это называеться "диверсия".
Привыкай " Место сидения определяет точку зрения!".
Это знали еще во времена фараонов!
Не сразу понял. Старость,инерция мышления от уровя мЫшления мудрого нариду.
Булоб баня її втілити!
Хотя и так понятно, кто будет голосовать а кто нет...
По международному законодательству, государство не может лишить гражданства, кроме пары моментов при его приобретении.
Короче, если человек родился в стране, лишить его гражданства невозможно, максимум ограничить в гражданских правах.
И это полностью соответствует международным нормам.
Почему ж не сидит медведчук с марченко за доказаное финансирование терористов?
Так и тут будет.
направду? "маріонеткових утворень", такий термін вони пропонують застосувати в Законі?
ні, я читав біографії "слугнароду" й маю уявлення про рівень їхньої "фаховості" але це...
Если в законе прописаны особенные условия, то это не закон, а фуфло.
А якщо бажання немає, то можна хоч сто законів понаприймати і десять органів утворити - як із корупцією, а на виході однаково буде мінусовий результат.
6.Скільки років з подачі кремлівської пропаганди не утихають крики про "баригу" Порошенка , який "нажився на війні" за час президентства ,що я вирішив на цифрах зясувати ситацію. Нижче розміщую вибірку звітів журналу FORBES про статки трьох найзаможніших людей в Україні в мільйонах дол. США
Рік Порошенко Ахметов Коломойський
2020 1 400 02 800 1 000
2019 0 850 08 040 2 600
2018 0 542 05 500 1 000
2017 0 589 02 200 1 200
2016 0 858 02 800 1 000
2015 0 750 06 900 1 400
2014 1 300 12 100 1 600
2013 1 600 15 400 2 400
2012 1 000 16 000 3 000
2011 0 866 16 000 2 500
звертаю увагу , що за роки президентства статки Порошенка зменшились з 1600 до 542 млн дол
ці дані я вибрав через пошук ""найзаможніші люди України -рік-""
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони????
А в 2013 році цей "бессменный последние годы глава" також пропонував, кого вважати "не людьми"...
Источник: https://censor.net/ru/n3249956