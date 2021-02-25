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ВР (28728) коллаборационизм (681)

В Раду внесли законопроекты о коллаборационизме: кто подпадает и какое наказание ждет пособников РФ в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В Раду внесли законопроекты о коллаборационизме: кто подпадает и какое наказание ждет пособников РФ в Украине

Вчера, 24 февраля, в Раде зарегистрировали два законопроекта о коллаборационизме, которые определяют, кого считать пособниками государства-агрессора РФ в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об их содержании рассказали в соавторы из правящей фракции "Слуга народа" Егор Чернев и Виталий Безгин.

Текстов документов в их карточках на сайте парламента пока нет.

Между тем, законопроект №5143 предусматривает наложение определенных ограничений на коллаборационистов, а №5144 – уголовную ответственность за их деятельность.

Под коллаборационизмом авторы проекта закона предлагают считать:

— публичное отрицание вооруженной агрессии РФ и ее марионеточных образований против Украины;
— публичную поддержку действий РФ и ее марионеточных образований по оккупации украинской территории и сотрудничество с ними,
непризнание украинского суверенитета над Крымом, Донецкой и Луганской областями;
— добровольную работу в оккупационных администрациях РФ, особенно в "судебных" и "правоохранительных" структурах;
— пропаганду вооруженной агрессии РФ, легитимизацию ее действий в учебных заведениях любой формы собственности;
— материальную поддержку вооруженных формирований РФ, любую форму сотрудничества с ними;
— организацию или участие в публичных мероприятиях, информационную деятельность, направленную на поддержку российской оккупации и подконтрольных ей марионеточных образований, отбеливание их деятельности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЕС" внесла в Раду законопроект об уголовной ответственности за коллаборационизм и недопущении распространения тезисов российской пропаганды

За эти действия авторы предлагают давать такой ассортимент наказаний:

— запрет занимать должности на срок от 10 до 15 лет;
— арест;
— конфискация имущества;
— исправительные работы;
— лишение свободы на срок от 10 до 15 лет;
— пожизненное заключение (если действия пособника врага привели к гибели людей или иным тяжким последствиям).

А также запрет на:

— участие в избирательном процессе (не могут быть членами избиркомов, наблюдателями на выборах, доверенными лицами кандидатов);
— доступ к гостайне;
— деятельность политических партий, общественных организаций, профсоюзов, осуществляющих коллаборационистскую деятельность (после установления этого факта судом).

Расследовать такие злодеяния предлагается уполномочить Службу безопасности Украины.

"Наносим еще один удар по пророссийским предателям. Каждый, кто стоял на передовой, поймет важность этого законопроекта. Мы очень хорошо помним, как теряли своих собратьев из-за предателей с украинскими паспортами", – прокомментировал ветеран АТО Чернев.

В 2018 году бессменный последние годы глава МВД Аваков предложил, кого считать коллаборационистом.

В октябре 2020-го у президента Зеленского на примерах пояснили, кого поражать в правах при деоккупации.

В начале 2021 года в Запорожье местные любители СССР не успели "возродить советскую власть" – их "приняла" СБУ.

Также в январе СБУ сообщила о раскрытии онлайн-сети спецслужб РФ в Украине: список Telegram-каналов кремлевской пропаганды. Суд обязал провайдеров закрыть к ним доступ.

По состоянию на февраль ГБР продолжает расследование дела Медведчука по статьям о сепаратизме и госизмене.
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Топ комментарии
+23
Ні. Це гірше - державна зрада.
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25.02.2021 08:56
+16
адже
В Раду внесли законопроекты о коллаборационизме: кто подпадает и какое наказание ждет пособников РФ в Украине - Цензор.НЕТ 2830
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25.02.2021 09:03
+16
Вище керівництво воюючої країни не може бути колаборантами апріорі. Лише державним зрадниками. Така світова практика. І вироки за такий злочин суворіші- аж до найвищої міри. Тоді, як клаборантів в основному обмежують у правах. Це теж світова практика.
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25.02.2021 09:03
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Правила форума Совет форумчан
Та ніхто не підпадає. І відповідальності ніякої не буде. Не приймуть цей закон.
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25.02.2021 08:55 Ответить
адже
В Раду внесли законопроекты о коллаборационизме: кто подпадает и какое наказание ждет пособников РФ в Украине - Цензор.НЕТ 2830
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25.02.2021 09:03 Ответить
От тому і не приймуть.
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25.02.2021 09:10 Ответить
сразу видно зеленскіє спгавжніє євгєї. коли можна урвать 15 тищь рублів нічим негнусавятся У Раду внесли законопроєкти про колабораціонізм: хто підпадає і яке покарання чекає пособників РФ в Україні - Цензор.НЕТ 881
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25.02.2021 09:26 Ответить
Тобто навіть ватнікі вони не ідейні, а за бабло. 😁
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25.02.2021 09:30 Ответить
я как оголтелый сепар и ватник агрессию отрицаю но искренне поддерживаю У Раду внесли законопроєкти про колабораціонізм: хто підпадає і яке покарання чекає пособників РФ в Україні - Цензор.НЕТ 7108
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25.02.2021 09:43 Ответить
Дивно, такий ватник і не в бані? 🤔
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25.02.2021 10:22 Ответить
Наконец то разродились!ПРИМИТЕ ХОТЬ КАКОЙ!!! потом подправите. А то иуды ошалели от безнаказанности
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25.02.2021 09:34 Ответить
Війна!!! Треба боронитись і активно нападати на лютого і нахабного ворога!Цей закон, лакмусовий папірець на колабораціоністів, хто і як буде голосувати, бо зараз розпочнуть, то назва не така, то ще щось там не те, ?!
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25.02.2021 10:07 Ответить
Я терпеть не могу Зелю и всю его шоблу, но ради объективности: это скрин репопста, и оттуда отвалился комментарий самой Зеленской и остался только скриншот.
https://www.dw.com/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%83-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86/a-48422253
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25.02.2021 09:34 Ответить
Необоснованный отвод войск от линии фронта - это коллаборационизм?
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25.02.2021 08:55 Ответить
Ні. Це гірше - державна зрада.
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25.02.2021 08:56 Ответить
Коллаборациони́зм (фр. collaboration - «сотрудничество») - осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству.
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25.02.2021 08:59 Ответить
Вище керівництво воюючої країни не може бути колаборантами апріорі. Лише державним зрадниками. Така світова практика. І вироки за такий злочин суворіші- аж до найвищої міри. Тоді, як клаборантів в основному обмежують у правах. Це теж світова практика.
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25.02.2021 09:03 Ответить
Тут, собственно, игра слов. Как видим из определения, коллаборациониизм и есть самая настояшая государственная измена, только называется красиво.
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25.02.2021 09:06 Ответить
Не зовсім. Бо вище державне керівництво своєю співпрацею з ворогом завдає шкоди набагато більшої, оскільки має доступ до всіх державних таємниць. От чому світова практика і розрізняє ці поняття.
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25.02.2021 09:13 Ответить
Госуда́рственная изме́на - преступление, заключающееся в деянии, сознательно направленном против интереса монарха или государства, подданным или гражданином которого является или которому, так или иначе, служит преступник.
Коллаборациони́зм (фр. collaboration - «сотрудничество») - осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству.

Подходят оба определения. Особенно в свете продажи в этом году Лиги Смеха кацапам и прочие "сваты" "на той стороне" (с)...
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25.02.2021 09:18 Ответить
Так хто ж заперечує. Тільки один нюанс. Якщо Лисого з Кварталу (Євгєнія Кашєвого) можна карати за колабораціоніщм, то для його корєша це буде замало. Покарання корєшу має бути за державну зраду. Бо корєш пішов у президенти і наробив значно більшої шкоди, ніж міг би наробити, якби залишився коміком у Кварталі.
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25.02.2021 09:27 Ответить
Ну так кореш не просто так "против государства" от любви к игре на пианино. Он именно в интересах и сотрудничая с врагом, выполняя его волю.
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25.02.2021 09:38 Ответить
Тобто ви заперечує те, що Зєлєнскій і Кашєвой мають нести різну відповідальність?
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25.02.2021 09:53 Ответить
Я настаиваю на том, чтоб предатели и коллаборанты несли неотвратимую ответственность.
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25.02.2021 09:54 Ответить
А скажіть, чому французи маршала Петена, який пішов на співпрацю з німцями і очолював уряд Віші засудили до смертної кари, яку правила згодом замінили пожиттєвим ув'язненням за попередні заслуги і через поважний вік саме за державну зраду, в тй час як паризтким проституткам, які так само продавалися німцям, лише брили голови? Тому, що дурні ті французи?
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25.02.2021 10:20 Ответить
А мы шо - уже французы?
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25.02.2021 11:48 Ответить
И шо тут не госизмена и не коллаборационизм?
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25.02.2021 09:48 Ответить
Смотря по должности.
Дворник,подметающий у офиса,и глава офиса,работающий на врага - это и есть разница между коллаборантом и госизменником.
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25.02.2021 10:02 Ответить
Сидеть должны рядом.
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25.02.2021 10:04 Ответить
Дворник может лишиться прав гражданина,и поискать работу в частном секторе.
А вот глава офиса - только сидеть,с конфискацией его и его родственников!
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25.02.2021 22:02 Ответить
А что у дворнка за такие привилегии, что его за предательство судить не надо?
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26.02.2021 10:38 Ответить
Просто потому,что его работа по уборке территории не преступление.
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26.02.2021 19:51 Ответить
Смотря какой уборке. Если он, к примеру, кацапские грады при этом корректирует?..
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26.02.2021 19:53 Ответить
Это уже совсем другое! Называеться "разведка/шпионаж".
И как дворник,"если он корректирует кацапские грады",подметая у офиса главы ордо?!!! Может только украинские! Или у ОПы *********** - это называеться "диверсия".
Привыкай " Место сидения определяет точку зрения!".
Это знали еще во времена фараонов!
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26.02.2021 20:55 Ответить
Это как раз "осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству".
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26.02.2021 20:56 Ответить
О! Если грамотый,то решил развлечься?
Не сразу понял. Старость,инерция мышления от уровя мЫшления мудрого нариду.
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27.02.2021 09:05 Ответить
И пи..жа этих шавок кацапских на цензоре может меньше станет
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25.02.2021 09:35 Ответить
Як ы наказ "Ні стрілять і нє паддавацца на правакації, а оружиє закрить в оружейках!". В Раду внесли законопроекты о коллаборационизме: кто подпадает и какое наказание ждет пособников РФ в Украине - Цензор.НЕТ 4570
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25.02.2021 09:08 Ответить
Це 111-та статя. Вона вже на лобі Зеленського намальована.
Булоб баня її втілити!
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25.02.2021 09:34 Ответить
Законопроект будет таким себе индикатором лояльности.
Хотя и так понятно, кто будет голосовать а кто нет...
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25.02.2021 08:57 Ответить
Це Мертвечук потрапляє туди по кількох статтях.
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25.02.2021 08:58 Ответить
І не тільки він - вся його шобла, а також Мураєв та йому подібні.
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25.02.2021 09:09 Ответить
Звучит замечательно. Но как проголосуют слуги ? Ведь там половина под закон вместе с опзж и прочей нечистью сразу подпадают .
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25.02.2021 09:01 Ответить
Как обычно с опозданием!!! Добавить --лишение гражданства с последующей депортацией!!!!!
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25.02.2021 09:03 Ответить
Давайте уже закрывать вопрос про лишение гражданства.
По международному законодательству, государство не может лишить гражданства, кроме пары моментов при его приобретении.
Короче, если человек родился в стране, лишить его гражданства невозможно, максимум ограничить в гражданских правах.
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25.02.2021 09:21 Ответить
Возможно,если он имеет второе гражданство!
И это полностью соответствует международным нормам.
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25.02.2021 09:50 Ответить
Вообще-то это преступление и за него таки надо судить.
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25.02.2021 09:31 Ответить
и конфискация имущества!
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25.02.2021 10:51 Ответить
Донской казак Александр Конкин типа обдроченец Дамбасса недавно заявил,...оружие и боеприпасы начали поставлять на Дамбасс начали в октябре 2013 года небольшими партиями на личных авто...,а Майдан начался когда,напомните,а то я забыл... В Раду внесли законопроекты о коллаборационизме: кто подпадает и какое наказание ждет пособников РФ в Украине - Цензор.НЕТ 7946
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25.02.2021 09:04 Ответить
Так это и не секрет. Достаточно осознать, что военные операции такого масштаба не возникают спонтанно, а только планируются несколько лет. Потом следует аккумулирование средств (баблишка), потом подготовка материальной базы, личного состава, потом выдвижение на позиции (логистика тоже дорогое и продолжительное по времени мероприятие), и только в конце собственно то, что мы все видим. А у военной операции обязательно должна быть еще и операция прикрытия, т.е. объяснение, зачем это, собственно, затевалось. И тут тоже не получается спонтанно - такая операция тоже планируется, готовится и реализуется... Только реализация операции прикрытия заняла больше года и это еще ДО вторжения.
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25.02.2021 09:14 Ответить
Далее Конкин говорит,все делалось в содружестве с местными органами МВД и СБУ Украины по Донецкой и Луганской областей тех лет...
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25.02.2021 09:07 Ответить
Тоже мне - открыл Америку!
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25.02.2021 10:09 Ответить
Зеля и его "соратники" думают, что в Украине живут исключительно лохи. У Медведчука (Козака) каналы прессанули за спонсирование терроризма. Трубу вроде арестовали. Только ни Медведчуку, ни Козаку НИЧЕГО не предъявили. Как гуляли так и гуляют
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25.02.2021 09:11 Ответить
"Якщо немає зради, то зрада обов"язково є!" - ось девіз адептів соєвого гетьмана.У Раду внесли законопроєкти про колабораціонізм: хто підпадає і яке покарання чекає пособників РФ в Україні - Цензор.НЕТ 1218
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25.02.2021 09:13 Ответить
Девочка! Оставь свои "перлы" для соплеменников из стада У Раду внесли законопроєкти про колабораціонізм: хто підпадає і яке покарання чекає пособників РФ в Україні - Цензор.НЕТ 4128. Самые тупые комментарии - все на что способна ваша зебильная отара. Расскажи нам, "соевым", про достижения Зе-шута и его балагана. Вместе и посмеемся
У Раду внесли законопроєкти про колабораціонізм: хто підпадає і яке покарання чекає пособників РФ в Україні - Цензор.НЕТ 338
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25.02.2021 09:30 Ответить
Це ваша отара? У Раду внесли законопроєкти про колабораціонізм: хто підпадає і яке покарання чекає пособників РФ в Україні - Цензор.НЕТ 2699
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25.02.2021 09:34 Ответить
Це отара фюрера Мародера Офшорного, друга і кума мертвечука,
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25.02.2021 09:42 Ответить
Не путать берега. Каждый зе-лошара знает, что соевые живут на кондитерской фабрике. А вы жалкая пародия на шоу для сопливых детишек "Телепузики"
У Раду внесли законопроєкти про колабораціонізм: хто підпадає і яке покарання чекає пособників РФ в Україні - Цензор.НЕТ 5525
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25.02.2021 09:49 Ответить
Не напружуйся. Я знаю, що соєві ідіоти живуть, як баба Яга в тилу врага, серед громадян України. У Раду внесли законопроєкти про колабораціонізм: хто підпадає і яке покарання чекає пособників РФ в Україні - Цензор.НЕТ 1330
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25.02.2021 09:52 Ответить
Тю, та все ж знают, что зебилы это обитатели деревни Дураков У Раду внесли законопроєкти про колабораціонізм: хто підпадає і яке покарання чекає пособників РФ в Україні - Цензор.НЕТ 3191Мамзель вам очень к лицу ваш зеленый сарафан У Раду внесли законопроєкти про колабораціонізм: хто підпадає і яке покарання чекає пособників РФ в Україні - Цензор.НЕТ 3191
У Раду внесли законопроєкти про колабораціонізм: хто підпадає і яке покарання чекає пособників РФ в Україні - Цензор.НЕТ 9691
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25.02.2021 10:14 Ответить
да, это порохоботы
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25.02.2021 09:51 Ответить
За терроризм отвественность уже есть в законах.
Почему ж не сидит медведчук с марченко за доказаное финансирование терористов?
Так и тут будет.
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25.02.2021 09:15 Ответить
В Ютьюбе было интервью с Йосифом Кабздоном вначале 2014 года,он тогда заявил : я типа провел сходку бандитов Подмосковья и собрал миллиард долларов на войну на Домбассе,актер и режиссер Владимир Меньшов дал миллиард рублей...,за других клоунов актеров режиссеров,не знаю,но давали все кремлевские Крысы...
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25.02.2021 09:15 Ответить
Сегодня то интервью исчезло из Ютьюба,ФСБ зачищает грехи Мудаков....Путлера
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25.02.2021 09:17 Ответить
Ну эти за копейку удавятся, а вот то что через них что то обналичивалось из росиянского бюджета и к рукам прилипало так это 100%.
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25.02.2021 09:22 Ответить
Это вброс, чтоб народ не митинговал..... пиар
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25.02.2021 09:18 Ответить
замыливают Стерненка
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25.02.2021 09:27 Ответить
"маріонеткових утворень"

направду? "маріонеткових утворень", такий термін вони пропонують застосувати в Законі?
ні, я читав біографії "слугнароду" й маю уявлення про рівень їхньої "фаховості" але це...
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25.02.2021 09:25 Ответить
Такие законы хороши в сильном государстве. Но не в нашем. И не с повергнутым врагом,рахой. Скорее всего будет как в Хорватии.
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25.02.2021 09:25 Ответить
Как ты представляешь принятия такого закона с нетронутыми олигархами ? Они самоубийцы ?
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25.02.2021 10:10 Ответить
Внесли и что будет лежать там годами. О том что принимать или даже рассматривать речи не идёт.
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25.02.2021 09:27 Ответить
Если всех арестовать, будет некого во всем винить.
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25.02.2021 09:30 Ответить
вся зажопа, во главе с мертвячуком, попадают под ответственность, причем практически по всем статьям сразу.
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25.02.2021 09:34 Ответить
До переліку способів покарання за коллабораціонізм необхідно додати відмову України у гарантуванні пенсійного забеспечення коллаборантів, виплаті їм степендій, заборону займатися бізнесом. Без цих трьох пунктів цей закон буде виглядати абсолютно не потрібним.
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25.02.2021 09:35 Ответить
Не приймуть цей закон Зеля засцить.
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25.02.2021 09:37 Ответить
Підтримую обома руками! Смерть окупантам, та їх пособникам!
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25.02.2021 09:39 Ответить
Давно пора, але щоб не сталось, як з законом про мову.
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25.02.2021 09:46 Ответить
"добровольную работу в оккупационных администрациях РФ, особенно в "судебных" и "правоохранительных" структурах"
Если в законе прописаны особенные условия, то это не закон, а фуфло.
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25.02.2021 09:55 Ответить
Війна!!! Треба боронитись і активно нападати на лютого і нахабного ворога!Цей закон, лакмусовий папірець на колабораціоністів, хто і як буде голосувати, бо зараз розпочнуть, то назва не така, то ще щось там не те, ?!
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25.02.2021 10:05 Ответить
За який з двох? Перший внесла "ЄС".
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25.02.2021 10:24 Ответить
Якщо є бажання прищучити зрадників, то й спеціальний закон не потрібен.
А якщо бажання немає, то можна хоч сто законів понаприймати і десять органів утворити - як із корупцією, а на виході однаково буде мінусовий результат.
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25.02.2021 10:14 Ответить
А почему не внесли вид наказание такое как лишение гражданства и лишение права голоса на выборах?!У Раду внесли законопроєкти про колабораціонізм: хто підпадає і яке покарання чекає пособників РФ в Україні - Цензор.НЕТ 1793
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25.02.2021 10:18 Ответить
А ,где лишение гражданства.
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25.02.2021 10:23 Ответить
Імітація "бурхливої пліснявої діяльністі".
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25.02.2021 10:23 Ответить
чудово! давно потрібно було такий закон прийняти,сивочолому не було часу,він збагачувався,в нього був якраз приход!!! а от "зельоная продажная сопля"зробить і такі петручі подумають,дружити Їм з мерчуками,а чи може ну його!!!
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25.02.2021 10:32 Ответить
.ЗЕ -КОМАНДА ЗАВЕЛА НА ПОРОХА ДЕСЯТКИ СПРАВ А ДОКАЗІВ НЕМА БО ВСІ ОБВИНУВАЧЕННЯ ІДУТЬ З ПОДАЧІ ПУТІНСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ І ПІДТРИМУЮТЬСЯ ЛОХАМИ АБО ВОРОГАМИ УКРАЇНИ
6.Скільки років з подачі кремлівської пропаганди не утихають крики про "баригу" Порошенка , який "нажився на війні" за час президентства ,що я вирішив на цифрах зясувати ситацію. Нижче розміщую вибірку звітів журналу FORBES про статки трьох найзаможніших людей в Україні в мільйонах дол. США

Рік Порошенко Ахметов Коломойський

2020 1 400 02 800 1 000

2019 0 850 08 040 2 600

2018 0 542 05 500 1 000

2017 0 589 02 200 1 200

2016 0 858 02 800 1 000

2015 0 750 06 900 1 400

2014 1 300 12 100 1 600

2013 1 600 15 400 2 400

2012 1 000 16 000 3 000

2011 0 866 16 000 2 500

звертаю увагу , що за роки президентства статки Порошенка зменшились з 1600 до 542 млн дол
ці дані я вибрав через пошук ""найзаможніші люди України -рік-""

ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони????
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25.02.2021 11:02 Ответить
Ліпше пізно , ніж ніколи ! У Раду внесли законопроєкти про колабораціонізм: хто підпадає і яке покарання чекає пособників РФ в Україні - Цензор.НЕТ 1079
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25.02.2021 11:04 Ответить
В 2018 году бессменный последние годы глава МВД Аваков предложил, кого считать коллаборационистом.//
А в 2013 році цей "бессменный последние годы глава" також пропонував, кого вважати "не людьми"...
Источник: https://censor.net/ru/n3249956
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25.02.2021 11:23 Ответить
То есть голосовать они смогут?
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25.02.2021 11:51 Ответить
Меня как то не колышет то что и куда ногами внесли в раду, але буду щиро радиты коли з рады почнуть выносить вперед ногами проросийську наволочь. А її там багато.
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25.02.2021 11:57 Ответить
Этот Закон опоздал лет на 7.Тормоза У Раду внесли законопроєкти про колабораціонізм: хто підпадає і яке покарання чекає пособників РФ в Україні - Цензор.НЕТ 5307
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25.02.2021 12:04 Ответить
Для того щоб цим законом справєдлівиє судьі не підміняли закон про державну зраду терміни ув'язнення в цьому законі потрібні не менші ніж у законі про державну зраду, це по-перше. По-друге, що це за "виправні роботи" - це мєлкає ***********, чи шо? По-третє, арешт - це арешт без права застави? Все інше запропоноване в цьому законі мені подобається. Цей Закон необхідний.
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25.02.2021 18:48 Ответить
 
 