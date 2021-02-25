Ляшко о состоянии врачей, которых первыми вакцинировали от коронавируса в Украине: "Чувствуют себя хорошо"

Главный санитарный врач Виктор Ляшко проверил состояние врачей, которые накануне первыми в Украине получили прививки от COVID-19.

Об этом сообщил Виктор Ляшко в Facebook.

"Пообщался по телефону с медицинскими работниками, которые вакцинировались первыми. Это Евгений Горенко – реаниматолог из Черкасс, Людмила Бойко – врач мобильной бригады из Винницы и Игорь Кузин – врач, который работает в ковидном отделении в Чернигове. Поинтересовался состоянием после прививки - все чувствуют себя хорошо и продолжают дальше выполнять свою работу. К миссии быть первыми отнеслись, как к своему профессиональному долгу, ведь как никто понимают и ежедневно видят риски, связанные с болезнью", - написал Ляшко.

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Также он рассказал, что вакцинация началась в Киевской, Черниговской, Черкасской и Винницкой областях.