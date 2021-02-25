Ляшко о состоянии врачей, которых первыми вакцинировали от коронавируса в Украине: "Чувствуют себя хорошо"
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Главный санитарный врач Виктор Ляшко проверил состояние врачей, которые накануне первыми в Украине получили прививки от COVID-19.
Об этом сообщил Виктор Ляшко в Facebook.
"Пообщался по телефону с медицинскими работниками, которые вакцинировались первыми. Это Евгений Горенко – реаниматолог из Черкасс, Людмила Бойко – врач мобильной бригады из Винницы и Игорь Кузин – врач, который работает в ковидном отделении в Чернигове. Поинтересовался состоянием после прививки - все чувствуют себя хорошо и продолжают дальше выполнять свою работу. К миссии быть первыми отнеслись, как к своему профессиональному долгу, ведь как никто понимают и ежедневно видят риски, связанные с болезнью", - написал Ляшко.
Также он рассказал, что вакцинация началась в Киевской, Черниговской, Черкасской и Винницкой областях.
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а так шо бы не брать и не давать мы шо, уже совсем совсем не можем?
мы шо немножко разучились чесности?
и не дорочить в Раде, а голосовать? - мы етому тоже разучились?
Про свое самочуствие сам бы и рассказал.
Так как к долгу или как к гарантии защиты своего здоровья ?
Може час вам подолати жадобу...
Ксения я лично Вам и всем желающим уступаю свои дозы ,флаг вам в руки
и не пишите глупостей ,не разобравшись в сути комментария.
Хто тоді нас лікувати буде ?
І чому жодна верховна пика не зробила першу дозу собі на камери ?
Як це було, скажімо, в Британії ?
Общаясь с дураком не оберёшся срама
Поэтому совет ты выслушай совет Хайяма :
Яд, мудрецом предложенный, прими -
Из рук же дурака - не принимай бальзама!