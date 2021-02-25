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Новости Политика Украины
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ВР (28728) коалиция (3773) Слуга народа (2547) Голос партия (490) Офис Президента (1691) Рудик Кира (97)

Со мной циклически ведут переговоры представители "Слуги народа" и Офиса президента о присоединении "Голоса" к коалиции в ВР, - Рудик

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Со мной циклически ведут переговоры представители

Представители партии "Слуга народа" и Офиса президента Украины периодически ведут переговоры с лидером партии "Голос" Кирой Рудик по поводу возможности объединения в парламентскую коалицию.

Об этом Кира Рудик заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Со мной циклически кто-то ведет переговоры, чтобы мы присоединились (в коалицию. – Ред.). Время от времени на меня выходят представители или Офиса (президента. – Ред.), или партии "Слуга народа" с переговорами о том, где мы можем объединить наши усилия", – рассказала Рудик .

Вместе с тем она подчеркнула, что независимо от пребывания в коалиции или в оппозиции, "Голос" всегда поддерживает действия власти, которые "являются правильными для страны". В этом контексте политик обратила внимание на последние шаги президента Владимира Зеленского, которые вызывают у команды "Голоса" "большие надежды".

"Это действительно системные, проукраинские, государственные шаги, которые мы поддерживаем, и я искренне рада, что он их делает. Когда мы видим такие шаги, то говорим: "О, возможно, из этого что-то получится!". Но посмотрим, какими будут следующие, потому что это должны быть не два-три случайных государственных решения, а результат определенного плана. Тогда и будем говорить", – отметила она.

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Вместе с тем, отвечая на вопрос, какие должности в правительстве могли бы занять представители "Голоса" в случае вступления в коалицию со "Слугой народа", Рудик отметила: "Если будет несколько направлений, где мы можем полностью воплотить запланированные реформы, то мы готовы взяться за это и делать".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+14
"Голос" як та гумова луснувша кулька з мультика про Вінні Пуха то входить, то виходить.
З опозиції. Гумові до непристойності.
І готові продатись, але не дешево!
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25.02.2021 09:27
+10
Со мной циклически ведут переговоры представители "Слуги народа" и Офиса президента о присоединении "Голоса" к коалиции в ВР, - Рудик - Цензор.НЕТ 4873 во дают Это как со Славой -напалм рэкордс Со мной циклически ведут переговоры представители "Слуги народа" и Офиса президента о присоединении "Голоса" к коалиции в ВР, - Рудик - Цензор.НЕТ 6540
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25.02.2021 09:23
+10
Это все, что надо знать про Голос.
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25.02.2021 09:35
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Со мной циклически ведут переговоры представители "Слуги народа" и Офиса президента о присоединении "Голоса" к коалиции в ВР, - Рудик - Цензор.НЕТ 4873 во дают Это как со Славой -напалм рэкордс Со мной циклически ведут переговоры представители "Слуги народа" и Офиса президента о присоединении "Голоса" к коалиции в ВР, - Рудик - Цензор.НЕТ 6540
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25.02.2021 09:23 Ответить
тоже не перестаю удивляться...
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25.02.2021 09:41 Ответить
чему их лидер 2 раза сбегал из Рады Зі мною циклічно ведуть переговори представники "Слуги народу" та Офісу президента про приєднання "Голосу" до коаліції у ВР, - Рудик - Цензор.НЕТ 4800
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25.02.2021 09:42 Ответить
спортсмен потому шо - никак на месте не усидит....
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25.02.2021 09:50 Ответить
а-ха-ха) И шо ж останавливает?
Конверты будут побольше.
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25.02.2021 09:25 Ответить
Видимо, перспектива зашквара космического масштаба останавливает.
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25.02.2021 09:26 Ответить
они и так в зашкваре Со мной циклически ведут переговоры представители "Слуги народа" и Офиса президента о присоединении "Голоса" к коалиции в ВР, - Рудик - Цензор.НЕТ 5149 аля садо немочь Со мной циклически ведут переговоры представители "Слуги народа" и Офиса президента о присоединении "Голоса" к коалиции в ВР, - Рудик - Цензор.НЕТ 8652
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25.02.2021 09:27 Ответить
Ну то просто зашквар, а тут как на отходящий Титаник с пирса перепрыгнуть.
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25.02.2021 09:50 Ответить
"циклически" - интересное слово. Т.е. их посылают, а они снова... Бо шо робИть?!! Со мной циклически ведут переговоры представители "Слуги народа" и Офиса президента о присоединении "Голоса" к коалиции в ВР, - Рудик - Цензор.НЕТ 6375
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25.02.2021 09:25 Ответить
Мона більшість фсьо?
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25.02.2021 09:26 Ответить
"Голос" як та гумова луснувша кулька з мультика про Вінні Пуха то входить, то виходить.
З опозиції. Гумові до непристойності.
І готові продатись, але не дешево!
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25.02.2021 09:27 Ответить
Стартап свой продала, деньги есть. Чего ей ещё не хватает, что козыряет своей высоковостребованностью?
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25.02.2021 09:30 Ответить
Ось і Рудик тягне до колаборантства. 😊
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25.02.2021 09:31 Ответить
Циклически... Зі мною циклічно ведуть переговори представники "Слуги народу" та Офісу президента про приєднання "Голосу" до коаліції у ВР, - Рудик - Цензор.НЕТ 6878
Аааа...
Ну это естественно и зависит от её цикла.
В критические дни не связываются.
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25.02.2021 09:32 Ответить
Не исключена такова вероятность, климакс вроде ещё не наступил.
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25.02.2021 09:36 Ответить
В этом контексте политик обратила внимание на последние шаги президента Владимира Зеленского, которые вызывают у команды "Голоса" "большие надежды".Источник: https://censor.net/ru/n3249960 - це вона про вирок Стерненку?
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25.02.2021 09:33 Ответить
Їм потрібен хоч якийсь видимий мотив щоб стрибнути в ліжко до багатшого клієнта.
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25.02.2021 09:36 Ответить
извините мадамы, но шо то невнятно подсказывает, шо даже без гарсонов было бы цикличски...
а если нет? - ну здравствуй, мама!
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25.02.2021 09:34 Ответить
Австрийское архитектурное бюро строит оперу в аннексированном Крыму по инициативе Путина.
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25.02.2021 09:34 Ответить
Это все, что надо знать про Голос.
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25.02.2021 09:35 Ответить
Знову зозулі голос чути в лісі.
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25.02.2021 09:37 Ответить
.уки!
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25.02.2021 09:36 Ответить
"Со мной циклически кто-то ведет переговоры, чтобы мы присоединились (в коалицию. - Ред.). Время от времени на меня выходят представители или Офиса (президента. - Ред.), или партии "Слуга народа" с переговорами о том, где мы можем объединить наши усилия", - рассказала Рудик .
А шо такое? Пинчук никак не может определится с кем ему по пути, да?
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25.02.2021 09:38 Ответить
тетка пьет власть - случайная как и все сегодня...
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25.02.2021 09:38 Ответить
Ціну набиває? Зі мною циклічно ведуть переговори представники "Слуги народу" та Офісу президента про приєднання "Голосу" до коаліції у ВР, - Рудик - Цензор.НЕТ 8994
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25.02.2021 09:38 Ответить
)))))а куда вы денетесь-рейтинг уже как у петушария и проход в раду не светит,в случае новых парламентских
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25.02.2021 09:39 Ответить
GOLOSu - Respekt !
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25.02.2021 09:40 Ответить
Голос проститутки.
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25.02.2021 09:40 Ответить
Зі мною циклічно ведуть переговори представники "Слуги народу" та Офісу президента про приєднання "Голосу" до коаліції у ВР, - Рудик - Цензор.НЕТ 8126.
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25.02.2021 09:42 Ответить
Они готовы надеть на нас ошейник И держать в руках поводок,Но этот номер не пройдет -У нас есть право на Рок! Но кто они такие, чтобы нас учить И лить на нас помоев поток? Что бы они ни говорили о нас, У нас есть право на Рок! У нас есть право на Рок!
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25.02.2021 09:45 Ответить
Чергове підтвердження, що наші політики здатні об'єднуватись лише проти інших. Якщо ЄС-головний ворог, будемо дружити хай і з чортами
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25.02.2021 09:50 Ответить
ЕС , партія - де немає жодного ватника , де лише палкі патріоти країни , де є воїни і волонтери - Герої України , десиденти , представники Меджлісу , і ця партія - вороги Голосу , в той час як з партією сєпарів Бужанских вони планують - коаліціію . Жах . Зі мною циклічно ведуть переговори представники "Слуги народу" та Офісу президента про приєднання "Голосу" до коаліції у ВР, - Рудик - Цензор.НЕТ 2631 .
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25.02.2021 10:03 Ответить
Опять лапшу на уши вешают:
Это действительно системные, проукраинские, государственные шаги

думают что лохи не поймут "изысканной" политической стратегии величайшего по поводу перетягивания на себя одеяла. Да и закрывать можно не только телеканалы
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25.02.2021 10:02 Ответить
Все, що потрібно знати про "патріотизм" "шепоту".
"Лідерка «Голосу» Кіра Рудик: Порошенко для нас більший політичний ворог, ніж Зеленський"
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25.02.2021 10:45 Ответить
Чи не ця дама з "Голосу" об'явила, що "ЄС" є їх політичним ворогом? У такому разі, "Голос" виявився не лише фальшивим, але й зрадницьким.
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25.02.2021 11:08 Ответить
Клоун до клоуна.
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25.02.2021 11:34 Ответить
 
 