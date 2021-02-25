РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10910 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины
12 216 36
Днепр_город (3761) Минобороны (8226) украинский язык (1165) ВСУ (5138) Таран Андрей (267) Креминь Тарас (120)

Креминь обратился к Тарану из-за инцидента с военными в школе Днепра: Необходимо провести служебное расследование

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Креминь обратился к Тарану из-за инцидента с военными в школе Днепра: Необходимо провести служебное расследование

Языковой омбудсмен Тарас Креминь обратился к министру обороны Андрею Тарану относительно ситуации, сложившейся 18 февраля в днепровской школе №11 с участием военнослужащих ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба уполномоченного в Фейсбуке.

"Мы направили обращение министру обороны Андрею Тарану с требованием предоставить разъяснения, что на самом деле произошло в учебном заведении города Днепр, и провести служебное расследование относительно ситуации, которая произошла с участием военнослужащих ВСУ", - сказал Креминь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для получение украинского гражданства нужно будет подтвердить владение украинским языком на уровне В1, - глава Нацкомиссии по стандартам госязыка Демская

Он отметил, что в течение последних нескольких месяцев в адрес Минобороны были отправлены несколько писем-разъяснений, каким образом имплементируется языковое законодательство в ВСУ.

"И из уст тех людей, кто непосредственно защищает национальные интересы, отстаивает территориальную целостность нашего государства и государственный язык, хотелось бы услышать ответ, почему офицер фактически в унизительной форме позволил себе травить старшеклассника за просьбу говорить на украинском. Искренне надеюсь, что будет оперативный ответ и надлежащая реакция со стороны Министерства обороны, так же как и объяснение со стороны тех офицеров", - подчеркнул он.

Подчеркивается, что в соответствии со статьей 15 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", языком нормативных актов, документации, делопроизводства, команд, обучения, воспитательных мероприятий, другого уставного общения и служебной деятельности в ВСУ и других воинских формированиях, созданных в соответствии с законом, является государственный язык.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Креминь просит Павелко объяснить инцидент с желтой карточкой для тренера ФК "Львов": В действиях арбитров возможны признаки нарушения языкового закона

Как сообщают СМИ, ранее в школе Днепра произошел языковой скандал с участием военных, которые пришли в учреждение образования, чтобы поощрить учащихся вступать в военные вузы. Военнослужащие получили замечание от школьника за агитацию на русском языке, а в ответ они начали угрожать парню "беседой".

Креминь обратился к Тарану из-за инцидента с военными в школе Днепра: Необходимо провести служебное расследование 01
Креминь обратился к Тарану из-за инцидента с военными в школе Днепра: Необходимо провести служебное расследование 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
Репости та розголошення! Керівництво Сухопутних Військ хоче закрити військовий ліцей ім. Богуна у місті Боярка, який є філіалом (8-9 класи) київського. Заклад працював з 1998 року, пережив кілька президентів, навіть проросійських, але саме за каденції Зеленського його збираються закрити. У країні, що постійно потерпає від російської агресії, таке рішення про закриття є військовим злочином! Чи це ініціатива окримих високих чиновників чи така політика Зеленського ми не знаємо. В ліцей вчиться більше 200 кадетів, багато сиріт чи виховуються опікунами. Причина бачиться одна - ласий шматок великої території в курортній зоні майже в центрі міста поруч з лісом. Колектив, батьки та кадети не дадуть закрити заклад! Ми будемо виходити під стіни Міноборони, перекривати дороги та подавати позив до суду.!Креминь обратился к Тарану из-за инцидента с военными в школе Днепра: Необходимо провести служебное расследование - Цензор.НЕТ 6372
показать весь комментарий
25.02.2021 09:40
+14
Військовослужбовець є державною людиною, не важливо яке звання та посада. Якщо отримуєшся на державні кошти повинен обов'язково знати державну мову та публічно спілкуватись нею. А якщо не знаєш, але є патріотом та захисником держави, то не треба виконувати ті обов'язки де треба спілкуватись публічно. Ну так повинно бути в кінці то кінців...
показать весь комментарий
25.02.2021 09:54
+9
Що там за офіцер такий "вумний",цікаво? Щось типу арестовича?
показать весь комментарий
25.02.2021 09:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Репости та розголошення! Керівництво Сухопутних Військ хоче закрити військовий ліцей ім. Богуна у місті Боярка, який є філіалом (8-9 класи) київського. Заклад працював з 1998 року, пережив кілька президентів, навіть проросійських, але саме за каденції Зеленського його збираються закрити. У країні, що постійно потерпає від російської агресії, таке рішення про закриття є військовим злочином! Чи це ініціатива окримих високих чиновників чи така політика Зеленського ми не знаємо. В ліцей вчиться більше 200 кадетів, багато сиріт чи виховуються опікунами. Причина бачиться одна - ласий шматок великої території в курортній зоні майже в центрі міста поруч з лісом. Колектив, батьки та кадети не дадуть закрити заклад! Ми будемо виходити під стіни Міноборони, перекривати дороги та подавати позив до суду.!Креминь обратился к Тарану из-за инцидента с военными в школе Днепра: Необходимо провести служебное расследование - Цензор.НЕТ 6372
показать весь комментарий
25.02.2021 09:40 Ответить
ну и что пусть закрывают пусть солдатами и сержантами идут на фронт.меньше ******* офицеров будет.а вообще-то мы шагаем в НАТО а там как известно этих самих ахвицеров в армии немного.
показать весь комментарий
25.02.2021 09:56 Ответить
Це ще ці діти ніколи не їхали із військовими наприклад Дніпро - Деражня. Вони б там показали і розмови і бухло до третьої ночі і походи палити кожні 20 хвилин під синьою тягою. Діти би на свт інакше бі подивилися.
показать весь комментарий
25.02.2021 09:44 Ответить
Так почему эти военные не принесли в школу оторванные ножки, ручки, головы? Все что там происходит, должно там и оставаться а если ты хочешь воспитать патриотическую молодежь, военные должны показывать пример и у будущих солдат не должно возникать мысли что наши воины мало чем отличаются от киви или мотолыги!
показать весь комментарий
25.02.2021 09:48 Ответить
какие ножки, ручки, наверняка дебилы из военкоматов приходили, которые там паразитируют еще с советских времен, и ненавидят все украинское.
показать весь комментарий
25.02.2021 10:55 Ответить
А вы где живёте? Как то в любом городе Украины даже до утра бывают бухают и курят, а у вас только в поездах?
показать весь комментарий
25.02.2021 09:50 Ответить
В моему місті життя дуже тихе і спокійне. Навідь літні молодіжні фести завжди закінчувалися у 23 і без бійок і криміналу. Бухають багато хто але тихо і спокійно. Саме паскудне, це поїздки з дітьми у потязі, тому я від них відмовився. Краще потихеньку на своїм авто. З віками, все меньше хочеться спілкуватися із співгромадянами.
показать весь комментарий
25.02.2021 10:21 Ответить
О вы уже и драки, о которых ранее не писали начали приписывать ну и что далее в чем ещё военных обвинять будете? Можно полицейскую сводку из вашего города? Что то на враньё похожи ваши откровения: бухают много но тихо. Вы или врёте или в жизни ни одной пьяной компании ни видели.
показать весь комментарий
25.02.2021 10:30 Ответить
тролику, йди до біса
показать весь комментарий
25.02.2021 10:45 Ответить
Ти свиня троляцька знову вилізла!?
показать весь комментарий
25.02.2021 11:12 Ответить
Вы в пути туда или уже там? Эти два маразма все что у вас методичке или ещё что то будет?
показать весь комментарий
25.02.2021 12:31 Ответить
на кладбИще что ли обитаешь?
показать весь комментарий
25.02.2021 11:26 Ответить
Вопрос не "где", а "кто". Бухарям под подъездом вся страна не скидывалась и волонтеры не рисковали жизнью что бы все это доставить на фронт! И на коленах перед погибшими бухарями люди не вставали! ВСУ должны быть гордостью и честью нашей державы!
показать весь комментарий
25.02.2021 11:01 Ответить
Вы удивитесь но в том возрасте в котором у нас военные пьют преважно большинство и в том числе волонтеры, почему то рискующие жизнью при доставке на фронт (как это понять при доставке рискуют а на самом фронте нет?) И на коленях стояли пьющие и нет и хоронили пьющих и нет. А про курение вы почему пропустили эту претензию? Всу состоит из таких же граждан как и все, и так даже по закону все должны быть равны перед ним. О чем в статье речь и идёт, а не высасывание из пальцев глупых претензий к одним, а к другим за тоже никаких не предъявляя.
показать весь комментарий
25.02.2021 12:27 Ответить
Не пойму ваш комент. Военные пришли в школу к детям и начали буравить. Это нормально?! В купе поезда бухают, галдят и не дают спать другим. Это нормально?! "Такие же граждане?" Дембель, снимай форму и становись "таким же гражданином"! А пока ты боец ВСУ, на которого пашет вся страна, будь достоин и не позорь это звание!
показать весь комментарий
25.02.2021 12:49 Ответить
Если вас в голове такая ваша каша как и в ваших коментариях, то не удивительно что вы ничего не понимаете. Комментарий был не к статье, а к коментарию о поведении в поезде. Смотрите внимательней! Не глупите, а изучайте украинские законы если вы о них хотите говорить но они вам чужды. В конституции Украины нет ни слова о дембеле и о том что это что то меняет в выполнении прав и обязанностей гражданина. В поездах и не только, пьют, галдят и тд (удивительно что вы опять игнорируете претензию "курят") не только военные но и другие профессии и безработны и тд., но претензия почему-то именно к военным. И если есть такая претензия то решается она с помощью полиции и тд, и даже порой достаточно словесного замечания, а не разведения глупости что в поездах бухают только военные и все пропало. А вот по поведению в школе эта претезния обоснована, о чем вам в диалоге было указано что по закону военный должен при выполнении говорить на государственном языке. Ну а на счёт пашет вся страна, то вы развесилили. Вы о бюджете когда ни будь слышали где записано на кого страна пашет? Или о реальности слышали о состояниях богатых людей Украины? Сколько там военных раз уж об этом речь ведёте.
показать весь комментарий
25.02.2021 13:15 Ответить
У нас с вами разговор глухого со слепым. Я вам про воинскую честь и достоинство, а вы мне про законы.
И если уже говорить про школу, то вопрос там вовсе не в языке, а в общем поведении и позиции военных. Пришло быдло - вот и вся проблема. Причем, что самое интересное, это быдло может быть отличными воинами на передовой. Тут вопрос больше к тем, кто таких послал к школьникам.
А перевод стрелок на "бюджет" не зачетный. Вы про "военный сбор" в 1,5% с КАЖДОГО работающего, слышали? Про волонтеров слышали?

И на счет "богатых людей" вы не правы. Если бы в Украине работали антикоррупционные органы, вы бы очень удивились, узнав состояние чиновников и генералов из МО.
показать весь комментарий
25.02.2021 13:38 Ответить
У нас разговор о фактах и о высосаных вами из пальца фантазиях. Есть законы что записано и обязательно для всех, правда удивительно что вы о них никогда не слышали и ничего не знаете, и есть ваши фантазии о чести совести и тд нашей эпохи. Если говорить о школе то начнём с явного нарушения закона и если есть ещё и другие то все должны получить правовую оценку. О налоге 1,5 со всех зарплат, в том числе и военных, кроме участвующих в ато и предпринимателей на едином налоге, то это не единственный налог и не самый высокий. И назвать это как вы раньше сказали работой всей страны на военных это ваша очередная глупость и ложь. Вы можете этот свой тезис из бюджета цифрами доказать? Что весь бюджет идёт на военных? Про волонтёров вообще непонятно зачем вы приплели, это добровольное движение помогающее не только военные но и больницам, бездомным, животным и тд. это пожалуй только к глупости можно отнести. Ну а вашу фантазию о богатейших людях Украины из военных это явно ко лжи относится. Ну и декларации всегда можно посмотреть и даже их проверяют, хоть и ответственности за ложь нет, так что те хотели этим воспользоваться уже легализировать свои статки.
показать весь комментарий
25.02.2021 14:36 Ответить
Не вижу смысла дальше вести диалог с человеком, для которого воинская честь и достоинство - это "высосанные из пальца фантазии".
показать весь комментарий
25.02.2021 15:24 Ответить
Конечно нет смысла вести диалог о бессмысленных понятиях, которые нигде не записаны и утверждены, а просто высасываются из пальца в угоду чьим-то личным предпочтениям в разрез законам.
показать весь комментарий
25.02.2021 15:57 Ответить
Що там за офіцер такий "вумний",цікаво? Щось типу арестовича?
показать весь комментарий
25.02.2021 09:45 Ответить
Це наслідки "совка" коли в школі міг навчатися і на українській мові-потім піти в колгосп різноробочим, але отримати професію міг тільки на росіянській мові і не інакше. ОТож батьки змалечку дітей віддавали в русскаю школу, щоб дитина не голодувала в житті. А офіцери скоріше всього нормальні, вони нікуди не втекли під час війни, приїхали агітувати нових офіцерів. На них не треба "гнати", а допомогти, курси організувати чи що там
показать весь комментарий
25.02.2021 10:09 Ответить
В СССР на украинском языке ( или др языках союзных республик ) мог учиться только в школе . Дальше все образование на русском , хочешь ты этого или нет. Переучивайся. А над тобой еще и посмеются, если ударение неправильно поставишь . Поэтому и отдавали своих детей уже в русские школы, чтобы не мучились .
показать весь комментарий
25.02.2021 12:33 Ответить
ну выше написали и я полностью согласен с военкомата приходили .именно они и агитируют за поступления в училища а в военкоматах ещё со времён совка практическиодни уроды
показать весь комментарий
25.02.2021 11:24 Ответить
"Дядьку, я зараз таку бесіду з тобою проведу, що тебе звідси винесуть": Як школяр займався вихованням представників вишів, які хотіли говорити російською, - блогер
https://patrioty.org.ua/society/diadku-ia-zaraz-taku-besidu-z-toboiu-provedu-shcho-tebe-zvidsy-vynesut-iak-shkoliar-zaimavsia-vykhovanniam-predstavnykiv-vyshiv-iaki-khotily-hovoryty-rosiiskoiu--bloher-365244.html?fb_comment_id=3424255354340823_3424383484328010&comment_id=3424383484328010&fbclid=IwAR218LupA__gghlV9gcsFzSoAGOQ3F1ksyTIKCyYPS9oVwVbTpv42zFBAfE
показать весь комментарий
25.02.2021 09:48 Ответить
Військовослужбовець є державною людиною, не важливо яке звання та посада. Якщо отримуєшся на державні кошти повинен обов'язково знати державну мову та публічно спілкуватись нею. А якщо не знаєш, але є патріотом та захисником держави, то не треба виконувати ті обов'язки де треба спілкуватись публічно. Ну так повинно бути в кінці то кінців...
показать весь комментарий
25.02.2021 09:54 Ответить
Ну у каждого свои предпочтения. Вот Ліза Леоненко заявляет шо всралася мені ваша рідна мова. Якщо людина не любить цю мову, то навіщо нею розмовляти. Щоб ви розуміли, наскільки я негативно ставлюся до української мови, я не буду дружити( и наверное не даст Д.В. ) з тією людиною, яка розмовляє українською. Мене дуже дратує ця мова! Особливо її звучання від інших людей і від себе також. Тому, маленькі патріотики зі своєї ****** і своїх сіл, відїбіться від мене, будь ласка. Чому із сіл? Тому що в Києві, *****, майже нікого немає, хто розмовляє українською. Всі говорять російською, і нікого це не їбе"
показать весь комментарий
25.02.2021 10:49 Ответить
Ну ця Ліза по перше ще дитина, а подруге вона не утримується за рахунок держави, а за рахунок своїх батьків. Ви перечитайте ще раз те шо я написав вище.
показать весь комментарий
25.02.2021 11:15 Ответить
Что Вы сравниваете ? Она не госслужащий, она не на работе , она не вступала в полемику с учеником, который просил выполнять Закон .
показать весь комментарий
25.02.2021 12:45 Ответить
Стоп, стоп, стоп... Я не сравниваю и не противопоставляю, тем более не призываю поклонятся "русскому миру", но мне показалось странным, что в центре оранжевого движения, где начинался протестный бунт, появляются взгляды и высказывания, тем более среди молодёжи, явно антишароварной направленности(много подписчиков). Предполагаю, шо это реакция на грамматический нацизм (Grammar Nazi). Аккуратней надо. Скользкая тема
показать весь комментарий
25.02.2021 22:27 Ответить
Ага, не надо тут про русскоязычный Киев задвигать сказки.
показать весь комментарий
26.02.2021 00:24 Ответить
дибіли воєнкоматські мовби навмисно відлякують людей від служби в армії. Уклоніст на уклоністу кругом, а вони дзвонять до брата і вимагають з'явитись негайно в воєнкомат, ще й щось там *******, погрожують. Він відвоював у 1-й хвилі мобілізації в 14-15 роках, потім для підтримки форми в 18-му був на зборах на Ширлані. Такого ставлення гідні хіба шо уклоністи або ті, хто втекли з фронту в 14-му. Тому він просто послав їх куди подалі. І от питання - як такі горе-працівники воєнкоматів зможуть залучити до служби в армії? Нормальні воєнкоматні, які були там раніше і також воювали вже давно звільнились.
показать весь комментарий
25.02.2021 10:18 Ответить
" І от питання - як такі горе-працівники воєнкоматів зможуть залучити до служби в армії?" - комбат Лановенко знает ответ на Ваш вопрос.
показать весь комментарий
25.02.2021 11:24 Ответить
Чому я знаю, що із прибулих до школи «бикувало» тільки чмо з воєнкомату, а дописувачі на гілці з Україні ні?
показать весь комментарий
25.02.2021 11:16 Ответить
Знайшов до кого звернутись! Таран-зрадник!
показать весь комментарий
25.02.2021 11:18 Ответить
Потрібно тих всіх військових вигнали на "гражданку" сраною мітлою У нас 7 рік війна з москалями, а вони пропагандують їх мову. Навіщо такі військові, щоб їх отримували громадяни на свої податки, а вони при першій необхідності перейшли на сторону ворога, як в Криму?
показать весь комментарий
25.02.2021 15:03 Ответить
 
 