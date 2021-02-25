Креминь обратился к Тарану из-за инцидента с военными в школе Днепра: Необходимо провести служебное расследование
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Языковой омбудсмен Тарас Креминь обратился к министру обороны Андрею Тарану относительно ситуации, сложившейся 18 февраля в днепровской школе №11 с участием военнослужащих ВСУ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба уполномоченного в Фейсбуке.
"Мы направили обращение министру обороны Андрею Тарану с требованием предоставить разъяснения, что на самом деле произошло в учебном заведении города Днепр, и провести служебное расследование относительно ситуации, которая произошла с участием военнослужащих ВСУ", - сказал Креминь.
Он отметил, что в течение последних нескольких месяцев в адрес Минобороны были отправлены несколько писем-разъяснений, каким образом имплементируется языковое законодательство в ВСУ.
"И из уст тех людей, кто непосредственно защищает национальные интересы, отстаивает территориальную целостность нашего государства и государственный язык, хотелось бы услышать ответ, почему офицер фактически в унизительной форме позволил себе травить старшеклассника за просьбу говорить на украинском. Искренне надеюсь, что будет оперативный ответ и надлежащая реакция со стороны Министерства обороны, так же как и объяснение со стороны тех офицеров", - подчеркнул он.
Подчеркивается, что в соответствии со статьей 15 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", языком нормативных актов, документации, делопроизводства, команд, обучения, воспитательных мероприятий, другого уставного общения и служебной деятельности в ВСУ и других воинских формированиях, созданных в соответствии с законом, является государственный язык.
Как сообщают СМИ, ранее в школе Днепра произошел языковой скандал с участием военных, которые пришли в учреждение образования, чтобы поощрить учащихся вступать в военные вузы. Военнослужащие получили замечание от школьника за агитацию на русском языке, а в ответ они начали угрожать парню "беседой".
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И если уже говорить про школу, то вопрос там вовсе не в языке, а в общем поведении и позиции военных. Пришло быдло - вот и вся проблема. Причем, что самое интересное, это быдло может быть отличными воинами на передовой. Тут вопрос больше к тем, кто таких послал к школьникам.
А перевод стрелок на "бюджет" не зачетный. Вы про "военный сбор" в 1,5% с КАЖДОГО работающего, слышали? Про волонтеров слышали?
И на счет "богатых людей" вы не правы. Если бы в Украине работали антикоррупционные органы, вы бы очень удивились, узнав состояние чиновников и генералов из МО.
https://patrioty.org.ua/society/diadku-ia-zaraz-taku-besidu-z-toboiu-provedu-shcho-tebe-zvidsy-vynesut-iak-shkoliar-zaimavsia-vykhovanniam-predstavnykiv-vyshiv-iaki-khotily-hovoryty-rosiiskoiu--bloher-365244.html?fb_comment_id=3424255354340823_3424383484328010&comment_id=3424383484328010&fbclid=IwAR218LupA__gghlV9gcsFzSoAGOQ3F1ksyTIKCyYPS9oVwVbTpv42zFBAfE