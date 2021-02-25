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Новости Общество Закрытие каналов Медведчука
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телевидение (855) Козак (134) 112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121)

Сотрудники "112", Newsone, ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого", - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Заблокированные каналы "пула Медведчука" ZIK, Newsone и "112-Украина" создают свой канал на базе львовского Первого независимого.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Детектор Медиа" со ссылкой на источники.

Источники сообщают, что новый канал, который планируют запускать бывшие сотрудники ZIK, NewsOne и "112", уже создается на базе регионального львовского канала "Первый независимый". Запуск планируется в апреле 2021 года. Исходя из данных Единого государственного реестра, 24 февраля у канала сменился собственник: им стало ООО "Медиахолдинг НОВОСТИ", созданное 18 февраля 100 работниками каналов Медведчука.

Источники "Детектора медиа" предоставили макеты рекламы нового канала с участием сотрудников холдинга "Новости", каналы которого прекратили вещание из-за санкций, - ведущих Анастасии Дайнод и Надежды Сасс.

Сотрудники 112, Newsone, ZIK создают свой канал на базе львовского Первого независимого, - СМИ 01
Сотрудники 112, Newsone, ZIK создают свой канал на базе львовского Первого независимого, - СМИ 02

Читайте: Закрытие каналов не было идеей Зеленского, это результат давления Вашингтона, - евродепутат Крамон-Таубадель

Роман Любицкий, основатель и руководитель ООО "Тайм медиа", которому принадлежал канал "Первый независимый", в разговоре с "Детектор медиа" не подтвердил и не опроверг информацию о создании нового информационного канала с участием бывших сотрудников медиахолдинга Тараса Козака, однако уточнил, что больше года ищет покупателей для своего канала. Юрист, имя которого Любицкий не назвал, ищет нового покупателя и действует по доверенности, которую Любицкий на него оформил: "Я сейчас не могу предоставить комментарий - я долгое время не общался с доверенным лицом, которое ищет покупателя для этого канала, и мне нужно время для проверки информации", - сообщил Любицкий.

Любицкий был директором телеканала ZIK до перехода его в собственность Козака.

Два не связанных между собой источника "Детектора медиа" не только подтвердили информацию о создании нового канала на основе "Первого независимого", но и сообщили, что управлять его запуском будет телепродюсер Алексей Семенов, который ранее был продюсером "112 Украина" (2013 -2014), NewsOne (2015-2017), Прямого канала (2017-2019), а затем возглавил медиахолдинг "Новости", который создал Тарас Козак. Алексей Семенов, Егор Бенкендорф и Артем Марчевский не ответили на запрос "Детектора медиа" на момент публикации материала.

Ранее сообщалось, что тройка запрещенных каналов Медведчука создала новое ООО.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+26
Репости та розголошення! Керівництво Сухопутних Військ хоче закрити військовий ліцей ім. Богуна у місті Боярка, який є філіалом (8-9 класи) київського. Заклад працював з 1998 року, пережив кілька президентів, навіть проросійських, але саме за каденції Зеленського його збираються закрити. У країні, що постійно потерпає від російської агресії, таке рішення про закриття є військовим злочином! Чи це ініціатива окримих високих чиновників чи така політика Зеленського ми не знаємо. В ліцей вчиться більше 200 кадетів, багато сиріт чи виховуються опікунами. Причина бачиться одна - ласий шматок великої території в курортній зоні майже в центрі міста поруч з лісом. Колектив, батьки та кадети не дадуть закрити заклад! Ми будемо виходити під стіни Міноборони, перекривати дороги та подавати позив до суду.!Сотрудники "112", Newsone, ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого", - СМИ - Цензор.НЕТ 3557
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25.02.2021 09:43
+20
Бубачка пропіарився, а у гідри відростають нові голови. Де кримінальні справи?
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25.02.2021 09:46
+18
Как неожиданно...да,зесрань?
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25.02.2021 09:44
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Репости та розголошення! Керівництво Сухопутних Військ хоче закрити військовий ліцей ім. Богуна у місті Боярка, який є філіалом (8-9 класи) київського. Заклад працював з 1998 року, пережив кілька президентів, навіть проросійських, але саме за каденції Зеленського його збираються закрити. У країні, що постійно потерпає від російської агресії, таке рішення про закриття є військовим злочином! Чи це ініціатива окримих високих чиновників чи така політика Зеленського ми не знаємо. В ліцей вчиться більше 200 кадетів, багато сиріт чи виховуються опікунами. Причина бачиться одна - ласий шматок великої території в курортній зоні майже в центрі міста поруч з лісом. Колектив, батьки та кадети не дадуть закрити заклад! Ми будемо виходити під стіни Міноборони, перекривати дороги та подавати позив до суду.!Сотрудники "112", Newsone, ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого", - СМИ - Цензор.НЕТ 3557
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25.02.2021 09:43 Ответить
А какой % его выпускников - заканчивают военные училища и продолжают служить ?
Если малый - то какой смысл в этом лицее !?
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25.02.2021 18:08 Ответить
Ну хоть будет что посмотреть, НАШ уже окончательно лег под Слуг.
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25.02.2021 09:43 Ответить
А чем тебе па-рашка24 не угодила? Там уже нема что посмотреть ватнику-коллаборанту?
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25.02.2021 09:46 Ответить
Смотри в ютубе раша-ТВ. Зачем ватнику посредники?
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25.02.2021 09:46 Ответить
ломка у тебя соскучился уже за Добкиным и Кивой? Сотрудники "112", Newsone, ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого", - СМИ - Цензор.НЕТ 6324 на этих говно-каналах только они и выступают
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25.02.2021 09:46 Ответить
Леди ТЮ там тоже завсегдатаем была. И Тягныбок с Билецким, кстати, тоже.
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25.02.2021 09:57 Ответить
Кацап? Дивись ******* і отримуй оргазм.
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25.02.2021 09:58 Ответить
Как неожиданно...да,зесрань?
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25.02.2021 09:44 Ответить
Да, порохосрань.

"телепродюсер Алексей Семенов, который ранее был продюсером "112 Украина" (2013 -2014), NewsOne (2015-2017), Прямого канала (2017-2019), а затем возглавил медиахолдинг "Новости", который создал Тарас Козак. Источник: https://censor.net/ru/n3249967"
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25.02.2021 12:31 Ответить
Бубачка пропіарився, а у гідри відростають нові голови. Де кримінальні справи?
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25.02.2021 09:46 Ответить
Нате вам все головы гидры:
"управлять его запуском будет телепродюсер Алексей Семенов, который ранее был продюсером "112 Украина" (2013 -2014), NewsOne (2015-2017), Прямого канала (2017-2019), а затем возглавил медиахолдинг "Новости", который создал Тарас Козак.Источник:"
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25.02.2021 11:17 Ответить
Ишак с мертвечуком срубили пиарчик на фейковых санкциях, - теперь возвращают как было)
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25.02.2021 09:46 Ответить
Якщо кінечними власниками будуть Медведчук і його проросійські бандити, то треба його блокувати ще на старті. До речі, а чому Медведчук ще не за гратами за співпрацю з російськими окупантами? І чому Степаненко за гратами за боротьбу проти російських окупантів?? ОтветьТє Зеленський!!!
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25.02.2021 09:46 Ответить
Стерненко.
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25.02.2021 10:40 Ответить
Цифровий Борщ

113 та Ньюз Ту? Сотрудники "112", Newsone, ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого", - СМИ - Цензор.НЕТ 5354
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25.02.2021 09:47 Ответить
А кто этой шобле частоты для вещания даст?
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25.02.2021 09:48 Ответить
Кто закрыл тот и даст.
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25.02.2021 09:51 Ответить
Я не знаю як все працює але є думка, що купують а не створюють нові телеканали саме по тій причині що у їх є дозволи. До того ж немає закону який заборонив би.
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25.02.2021 10:22 Ответить
Степаненко=Стерненко
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25.02.2021 09:48 Ответить
Патаму шта влада займається фікцією, а не боротьбою з кацапським впливом. Аґенти цього впливу, а за сумісництвом - спонсори тероризму не те що не покарані, але й навіть не налякані.
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25.02.2021 09:49 Ответить
я міркую що галичани як нащадки славних лицарів УПА винесуть цю кацяпську мерзоту на вилах
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25.02.2021 09:50 Ответить
У Львові Співробітники "112", Newsone, ZIK створюють свій канал на базі львівського "Першого незалежного", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1173 .! Це ти плювок ригів , в лице націоналістичному заходу країни .
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25.02.2021 09:51 Ответить
Десь вже не видно отієї націоналістичності на заході країни. Я веду до того що-- де ж взялися в українській політиці явні і латенетні колаборанти такі як : козак, шурма,шухрич, ганя герман, верещук, мартинюк, герус, палиця?Це згадав навскидку.
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25.02.2021 10:08 Ответить
Когда будет вручено подозрение за финансирования терроризма Мертвечуку и взятия под стражу без права залога?
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25.02.2021 09:54 Ответить
мухи ищут себе новую помойку ? Співробітники "112", Newsone, ZIK створюють свій канал на базі львівського "Першого незалежного", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9074
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25.02.2021 09:54 Ответить
Без брехливої пропаганди їм труба, а тому так крутяться, як змії на сковорідці!
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25.02.2021 09:54 Ответить
В масштабах української політики зеленський для медведчука корпоративний шут, тобто обслуга. І загрози становити фізично не може
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25.02.2021 09:56 Ответить
Маленький диктатор их везде достанет.
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25.02.2021 09:56 Ответить
Ау,зебилы!не слышно деферамбов зекретину...а как дышали)))
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25.02.2021 09:58 Ответить
Порошенко ?
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25.02.2021 09:58 Ответить
Щас львовяне ему расскажут кому нужно каналы продавать
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25.02.2021 09:59 Ответить
Ожидаемо.
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25.02.2021 09:59 Ответить
Зебилы всё ещё радуетесь закрытию говноканалов и упрекаете Пороха что мол наш Вовка сделал нос утер ему а Порох нет,что мол на Мертвечука санкции,только вот что ему даже подозрение не вручили,а санкции на бумаге только ,или уже проходит радость и ржание смешно нет?
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25.02.2021 10:00 Ответить
Це у когось такий бізнес. Спочатку ця свора купила весь ефірний час у радіостанції Ера FM, по документах вроді Ера, а на практиці вєщаітЬ "Новое время" де бувають передачі прокацапленого настрою. Тепер хтось, відносно недавно декілька років тому, зареєстрував телеканал "Перший незалежний", провів його по всім інстанціям навіть всунувся на супутник. Вроді ж проукраїнський, отримав всі ліцензії на мовлення, розкрутився, про нього всі взнали та пробився в кабельні мережі провайдерів майже по всій країні і тут БАЦ продається прокацапленим. А шо, комунікації "пробиті" до глядачів хоч через супутник хоч через кабельних провайдерів, можна прокцаплену фуйню лити людям в очі та вуха...
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25.02.2021 10:08 Ответить
Співробітники "112", Newsone, ZIK створюють свій канал на базі львівського "Першого незалежного", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1616 Співробітники "112", Newsone, ZIK створюють свій канал на базі львівського "Першого незалежного", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1940
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25.02.2021 10:24 Ответить
Путоцкий не коси під дурачка . Співробітники "112", Newsone, ZIK створюють свій канал на базі львівського "Першого незалежного", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2259 . При Пороху ці канали ще не були мудачуківськими ( він їх скупив лише перед виборами ) , були лише інформаційними , і вели себе доволі тихо ,, пропагандистскими і агресивно- антиукраїнськими вони вже стали при Зе .
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25.02.2021 10:48 Ответить
Так не забувай ,, бидло брехливе Співробітники "112", Newsone, ZIK створюють свій канал на базі львівського "Першого незалежного", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8091 . ! Нічого Порох нікому не даріл , тому сядь і не звизди . !!
И лишь только при Зеленском стали враждебными)) ... і це дійсно правда . Співробітники "112", Newsone, ZIK створюють свій канал на базі львівського "Першого незалежного", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2701 .
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25.02.2021 11:38 Ответить
ну и хфамилии....
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25.02.2021 10:28 Ответить
морди кірпіча просять
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25.02.2021 10:37 Ответить
Ось вам дорогі українці і всі "санкції"! Поки не буде працювати кримінальний кодекс всі ці дії влади ніщо інше як "переливання з пустого в порожнє" - головне щоб лохторат радів і звертав по менше уваги на повну деградацію України як держави на превеликий жаль!
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25.02.2021 10:47 Ответить
може на нього частоти не стане,га?
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25.02.2021 10:53 Ответить
Так ...! Що навіть в самому -самому проукраїнському патріотичному краю скоро буде знаходиться прокляте прокремлівське вороже лігво?
Напевно вже і на Львівщині немає рішучих патріотів націоналістів, раз ця ворожа кремлівська зараза, за вказівкою кремля буде безкарно вести свою ворожу антиукраїнську пропаганду.
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25.02.2021 11:37 Ответить
Смотреть промордовские каналы,це як лечиться от СПИДА у ворожки.Бессмысленно,не результативно и во вред здоровью Співробітники "112", Newsone, ZIK створюють свій канал на базі львівського "Першого незалежного", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8111
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25.02.2021 12:13 Ответить
Як несподівано!
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25.02.2021 12:15 Ответить
цікаво, а чому це львів'яни так пасивні щодо ватної наволочі у них біля носу?
"создают свой канал на базе львовского Первого независимого"
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25.02.2021 14:28 Ответить
 
 