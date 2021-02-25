Вероятность досрочных выборов ВР была высокой до момента, когда Зеленский начал активные государственные действия, - Рудик

Лидер партии "Голос" Кира Рудик выразила уверенность в том, что вероятность проведения досрочных парламентских выборов в Украине в текущем году или в начале 2022-го составляет менее 50%.

Об этом она заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"До момента, когда президент начал свои активные государственные действия, я бы сказала, что их вероятность была высокой. Сейчас считаю, если ему удастся вернуть страну к стабильной работе и перезагрузить Кабмин, то вероятность проведения досрочных парламентских выборов в этом году или в начале следующего ниже 50%", – сказала Рудик.

Читайте также: Со мной циклически ведут переговоры представители "Слуги народа" и Офиса президента о присоединении "Голоса" к коалиции в ВР, - Рудик