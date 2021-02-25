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Новости Политика Украины
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ВР (28728) Зеленский (16523) досрочные выборы (126) Рудик Кира (97)

Вероятность досрочных выборов ВР была высокой до момента, когда Зеленский начал активные государственные действия, - Рудик

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вероятность досрочных выборов ВР была высокой до момента, когда Зеленский начал активные государственные действия, - Рудик

Лидер партии "Голос" Кира Рудик выразила уверенность в том, что вероятность проведения досрочных парламентских выборов в Украине в текущем году или в начале 2022-го составляет менее 50%.

Об этом она заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"До момента, когда президент начал свои активные государственные действия, я бы сказала, что их вероятность была высокой. Сейчас считаю, если ему удастся вернуть страну к стабильной работе и перезагрузить Кабмин, то вероятность проведения досрочных парламентских выборов в этом году или в начале следующего ниже 50%", – сказала Рудик.

Читайте также: Со мной циклически ведут переговоры представители "Слуги народа" и Офиса президента о присоединении "Голоса" к коалиции в ВР, - Рудик

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+13
лизнула 5 точку Вована
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25.02.2021 10:00
+8
Да хватит уже показывать свой животный страх от перезагрузки парламента,идиотко))))ваш рейтинг ,как у петушария,и никакие завывания его не поднимут уже
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25.02.2021 10:04
+6
Ага, посадил Стерненко... вата в восторге, опять будут за него головосвать
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25.02.2021 10:07
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лизнула 5 точку Вована
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25.02.2021 10:00 Ответить
че ету труп цензор пиарит ? бабло занесла
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25.02.2021 10:20 Ответить
"Лідерка «Голосу» Кіра Рудик: Порошенко для нас більший політичний ворог, ніж Зеленський"

Коментарі зайві.
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25.02.2021 10:48 Ответить
Эту муйню, "голос" из параши, придумали Бенины политтехнологи, что-бы оттянуть голоса у Пороха. Теперь эти голосистые сучки будут подлизывать у бубочки его ЗЕленую писю без всякого стеснения. Гуляй, рванина, Беня башляет.
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25.02.2021 12:06 Ответить
Действия?
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25.02.2021 10:03 Ответить
Ага, посадил Стерненко... вата в восторге, опять будут за него головосвать
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25.02.2021 10:07 Ответить
Это как раз очевидный зашквар. В том же ЕСПЧ.
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25.02.2021 10:08 Ответить
до ЄСПЛ ще потрібно добратися... Це не під час бубочкіної каденції...
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25.02.2021 10:11 Ответить
Это дело адвокатов. А за ними, думаю, не заржавеет...
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25.02.2021 10:13 Ответить
Да хватит уже показывать свой животный страх от перезагрузки парламента,идиотко))))ваш рейтинг ,как у петушария,и никакие завывания его не поднимут уже
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25.02.2021 10:04 Ответить
державницькі дії та Зеля - це як порівнювати мяке та тепле - скажи просто: не хочу виборів, бо в наступній Раді я (Голос) - у прольоті
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25.02.2021 10:07 Ответить
С этим "голосом" из сральника будет то-же самое, что из самонемощи. Эти шакалята из голоса все прокрасно это понимают, потому они и слились с бубочкой в экстазе и попытаются срубить шуршиков у Бени за поддержку найвелычнишого политика.
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25.02.2021 12:10 Ответить
"перезагрузить кабмин"?
Та не вдасться. Вони навіть одного мініністра без фальсифікацій нині призначити не можуть, не те що весь кабмін...
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25.02.2021 10:09 Ответить
При тому, що вже і з ОПи люди звільняються.
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25.02.2021 10:45 Ответить
президент почав свої активні державницькі дії Джерело: https://censor.net/ua/n3249973
Бутусов, Ярош тепер Рудик - дивлюся ця дурня заразна.
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25.02.2021 10:20 Ответить
Вероятность досрочных выборов ВР была высокой.-Это вряд ли. Коломойский отмашку не давал как дал в 2019 году./ Коломойский выступает за досрочные выборы в Раду: «Это выгодно для Украины» 10-05-2019
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25.02.2021 10:24 Ответить
Імовірність дострокових виборів ВР була високою до моменту, коли Зеленський почав активні державні дії, - Рудик - Цензор.НЕТ 8133
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25.02.2021 10:35 Ответить
Які-такі «дєйствія»?
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25.02.2021 11:08 Ответить
Дайте подумать Імовірність дострокових виборів ВР була високою до моменту, коли Зеленський почав активні державні дії, - Рудик - Цензор.НЕТ 1969

Імовірність дострокових виборів ВР була високою до моменту, коли Зеленський почав активні державні дії, - Рудик - Цензор.НЕТ 293
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25.02.2021 11:20 Ответить
Там думалка как у инфузории туфельки.
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25.02.2021 11:29 Ответить
Какой-какой деятельности?
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25.02.2021 11:41 Ответить
показав їм рейтинги
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25.02.2021 11:59 Ответить
Вони самі бояться йти на перевибори. І схоже вони дійшли консенсуса стосовно розуміння своїх рейтингів.
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25.02.2021 11:57 Ответить
Оця суєта зветься державними справами?
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25.02.2021 16:32 Ответить
Голос позорится, самонемочь2.0
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26.02.2021 00:23 Ответить
 
 