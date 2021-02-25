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Вероятность досрочных выборов ВР была высокой до момента, когда Зеленский начал активные государственные действия, - Рудик
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Лидер партии "Голос" Кира Рудик выразила уверенность в том, что вероятность проведения досрочных парламентских выборов в Украине в текущем году или в начале 2022-го составляет менее 50%.
Об этом она заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"До момента, когда президент начал свои активные государственные действия, я бы сказала, что их вероятность была высокой. Сейчас считаю, если ему удастся вернуть страну к стабильной работе и перезагрузить Кабмин, то вероятность проведения досрочных парламентских выборов в этом году или в начале следующего ниже 50%", – сказала Рудик.
Топ комментарии
+13 GoodWin
показать весь комментарий25.02.2021 10:00
+8 Валерия Ларченко b661826f
показать весь комментарий25.02.2021 10:04
+6 vitalmod
показать весь комментарий25.02.2021 10:07
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Коментарі зайві.
Та не вдасться. Вони навіть одного мініністра без фальсифікацій нині призначити не можуть, не те що весь кабмін...
Бутусов, Ярош тепер Рудик - дивлюся ця дурня заразна.