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"Давай уже сделаем и будем двигаться, бл#" - Сурков и Медведчук в 2014 году обсуждают поставки электроэнергии в Крым и обмен пленными на Донбассе. АУДИО+расшифровка

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Бывший помощник президента России Владислав Сурков и Виктор Медведчук в 2014 году обсуждали поставки электроэнергии в захваченный Крым и обмен пленными на Донбассе. Внимание! Ненормативная лексика!

Цензор.НЕТ получил в свое распоряжение аудиозапись разговора, во время которого обсуждались эти вопросы.

В частности Медведчук и Сурков говорят о схеме поставок электроэнергии, в которой задействованы российская "Интер РАО" и ее структуры на оккупированном полуострове.

Кроме того, они обсуждают обмен пленными. Говорится о разночтении в количестве пленных. Сурков называет пророссийских террористов на Донбассе "эти наши там подопечные" и обещает помочь с обменом.

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Медведчук: И по углю. Я говорю: "Послушай". Он говорит: "Да не, я с Гонтаревой разговаривал позавчера". Это в четверг - значит, во вторник. Она там все дает команды, сейчас какие-то бумаги должны донести эти государственные предприятия, которым открывают. "Витя, - говорит, - указание президента есть, мы все сделаем". Я говорю: "Когда? Мне задают вопрос каждый день - когда?". Ну, смотри, я тебе завтра позвоню в течение дня, или твои ребята уже будут знать, что открыли.

Сурков: Давай, Витя, договорились.

Медведчук: Следующий вопрос. Электроэнергия. Сурков: Вкратце скажи, потому что это не вполне мой вопрос. Просто для политического...

Медведчук: Не-не, ну, просто чтобы ты знал. Постанову приняли одну и не ту.

Сурков: Ну я вот да, мне Дима это и рассказал.

Медведчук: В понедельник я ему звонил - еще был звонок, я уже не выдержал. Он уже в самолете, я ему там по мобильной связи говорю: "Послушай, ну, если не надо этим заниматься, то я этим заниматься больше не буду". Мне это все надоело. Я говорю: "Смотри, выдали постанову, которая никому не нужна. Это кому надо? Ну, ты дал структуру, я поехал, ездил там 7 раз, договаривался, мы договорились... Теперь идет торговля какая-то. Ну, так ты скажи - поменяй структуру. Послушай, ну я же не играю сегодня с одними, завтра - с другими... Я говорю: есть поручение одного президента. Я пришел к тебе, есть поручение второго президента. Ну, так... Я уже не выдержал, я там разговаривал на таких тонах. "Да шо ты кипишуешь"... Я говорю, я сейчас там дам команду - он там связывался при мне из самолета с министром, он еще на посадке, то есть, на взлете был. Короче, ее дали. Вчера вечером выдали постанову. Ну, такая постанова, в принципе, устраивает нормально. "Но нам надо ввести для публичности тендер по поводу поставки в Крым".

Сурков: Ха-ха-ха!

Медведчук: Ну, хорошо. Тендер на поставку. Ты вдумайся только! Я говорю: кто ж ее туда будет поставлять кроме тех, кто даст ту цену, о которой мы договорились? Мы договорились 2,99.

Сурков: Абсолютно, да.

Медведчук: Я говорю: "кто ж ее даст, если сегодня поставляют по 3,43?". "Ну, все равно. Тендер пусть проведут". "Ну хорошо, но мы ж тендер выиграем?". "Да нееее, там на тендер никто не заявится".

Сурков: Ха-ха-ха.

Медведчук: Короче, я вчера вечером позвонил президенту в Австралию. Я говорю: "Послушай, цирк продолжается". Он говорит: "Так, попроси, чтобы был контракт с этой нашей структурой, с которой ты договаривался". Ну, точнее, ты понял, какая она "наша". С "Интер РАО" и структурой "Интер РАО" в Крыму, которая будет приобретать эту электроэнергию. И мы сейчас, якобы там (тендер уже пишут) - мы этот тендер проведем, там будет один-единственный участник, никто же не заявится. Но мне нужны эти контракты, и мы тогда подписываем, соответственно, наш укр... (неразборчиво). "Но в том контракте будет написано, что ту электроэнергию, которую покупает Украина, будет?...". Я говорю: "Ну конечно, будет. Мы ж два одновременно подписываем - с "Интер РАО" в России и со структурой "Интер РАО" в Крыму. Это ж гарантированные поставки в два конца". Я говорю: "Давай уже сделаем, давай уже будем двигаться, бл#...". Да не, ну, послушай. Если б я еще не мог связываться со всеми, то вообще был бы полный... А я ему вчера вечером позвонил: "Мы сейчас должны тендер, надо условия разработать".

Сурков: Ха-ха-ха.

Медведчук: Он говорит: "А какой тендер вы будете?". Тендер на структуру, которая будет покупать в Крыму! Вы отношение к Крыму имеете, #б твою мать?

Сурков: Надо, чтобы американская компания (смеется).

Медведчук: Американская надо, чтобы в Крыму продавала, да.

(смеются оба)

Медведчук: Попала чтобы сразу под санкции.

Сурков: Ха-ха-ха, да.

Медведчук: Мне позвонил президент ночью, мы с ним разговаривали. Он сказал, чтобы я тебе передал вот такую просьбу. Вот, я тебе передал. Что хочешь, то делай. Мне уже осто##ло все.

Сурков: Да, веселом там у вас, угу. Я понял. Ладно.

Медведчук: Ты все понял, да?

Сурков: Вить, ну ты же этому президенту своему передай, тому, который... (смеется) Украины.

Медведчук: Я обязательно своему президенту Украины передам.

Сурков: Передай, что он хороший. А то он меня ругает постоянно, б###ь... (смеется)

Медведчук: Да? Я скажу, что Слава...

Сурков: Скажи серьезно.

Медведчук: Можно, я скажу, что ты раскаялся?

Сурков: Ну-ка, в чем раскаиваться? Я - мирный человек (смеется). Все время критикует...

Медведчук: Не, подожди. Ну, тебя предлагали устроить министром внутренних дел в Украину.

Сурков: Да, было дело (смеется). Скажи, что я готов.

(смеются оба)

Медведчук: Нет, так они ж сначала хотят, чтобы ты сначала перековался из ястреба в голуби.

Сурков: Да, да, да. Ну, передай, что я не могу перековаться, но я буду вести себя хорошо. Ладно?

Медведчук: Ты будешь ястребом с голубиным лицом. Нет, голубем с ястребиным лицом. Вот так, б###ь.

Сурков: Совершенно верно (смеется). Нет, голубем не хочу - ну, нах##. Ну, как-то подай, что вот я очень хороший.

Медведчук: Я думаю, Слава, что у нас с тобой голубями уже не получится быть.

Сурков: Да, вряд ли, вряд ли. Поздновато, поздновато.

(смеются оба)

Медведчук: Слушай, еще в одну авантюру меня хотят втащить.

Сурков: Чего?.

Медведчук: Смотри, предложил наш уважаемый Петр Алексеевич, и это было поддержано Владимиром Владимировичем поучаствовать в освобождении пленных. Мне. То есть он готов дать мне мандат.

Сурков: Ну, да. Я знаю, что ты там… можешь играть, да. И чего в итоге?

Медведчук: Ну ничего, я жду мандат. (смеется)

Сурков: Давай-давай, забирай-забирай.

Медведчук: (смеется) Ты согласен с этим?.

Сурков: Я думаю, тебе это в плюс.

Медведчук: Ну ты ж не возражаешь, нет? (смеется)

Сурков: Я сто процентов не возражаю. Забирай. Забирай всех.

Медведчук: Ой, всех! (смеется).

Сурков: Там просто есть проблема. Ну, ты это хорошо знаешь.

Медведчук: А мне рассказала уже эту проблему.

Сурков: Там разночтение по цифрам большое.

Медведчук: Большое, да. В понедельник я разговаривал.

Сурков: Как с лета это идет... Никак этот там...

Медведчук: Ну, понимаешь. Я же человек, знаешь, прожил жизнь уже, в возрасте, Слав, извини. И когда Порошенко мне дважды сказал, что надо тебе позаниматься, я говорю: спасибо, Петр Алексеевич, ну если надо, то я готов. Я такой, знаешь, вот не верю в это все, в светлое будущее.

Сурков: Это прав, это прав. Подвох, подвох какой-то в этом.

Медведчук: А потом цифры-то мне сказали, как ты знаешь - 682 и 208, да. А когда я начал в понедельник об этом говорить - "Да не, откуда? (смеется). Нету там таких цифр"... Так я понял, почему поучаствовать. Потому что не так все просто.

Сурков: Ну, дело такое. Дело хреновое. Оно вот именно из-за разночтения в цифрах, я почему об этом говорю. Так-то все, что там есть в наличии - ну, конечно, мы поможем тебе, чо. Но там просто нам приписывают то, чего там нет (смеется). Вот в чем проблема!

Медведчук: Так я ж за это и говорю, в этом же суть, понимаешь. Я же сразу почувствовал, что какой-то подвох есть.

Сурков: У меня ощущение, честно говоря, что то ли вот каких-то ребят - ну, кто-то там погиб, наверное, потому что их там списали пока в эту когорту там. Я даже не знаю, как это объяснить. Или без вести пропавших они там...

Медведчук: Ну, без вести пропавших уже большая цифра. И здесь...

Сурков: А они числятся в плену. Даже не понимаю, откуда такое очень большое разночтение. Оно просто не может быть такое, понимаешь?

Медведчук: Я понял.

Сурков: Ну, разберешься как-нибудь. Ну, задача правда такая, вот ты видишь, она опять не получилась. По цифрам так и не сошлись. Поэтому "всех на всех" никак не получается. Предъявляют одни цифры - всех вот столько. А эти наши там подопечные говорят: нет, вот столько там. Ну, и чего? Как? Трудно сказать. Но я тебе чем могу - помогу. Вот это ты на меня можешь рассчитывать.

Медведчук: Хорошо, Слав. Ну вот, ты видишь, я тебя все проинформировал.

Сурков: Ладно, Вить. Ну, я на связи, если что. Ты по итогам разговора со своим там...

Медведчук: Тогда давай! По итогам встречи я тебе позвоню обязательно.

Сурков: Если можно, дай мне все-таки какую-никакую, какая бы она ни была, реакцию, если ты там там про меня что-то...

Медведчук: Слава, ну как это! Я тебе обязательно позвоню. Ну что ты.

Сурков: Договорились, Вить. Спасибо. Спасибо. Давай, пока. До встречи, пока.

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+60
"Давай уже сделаем и будем двигаться, бл#" - Сурков и Медведчук в 2014 году обсуждают поставки электроэнергии в Крым и обмен пленными на Донбассе - Цензор.НЕТ 1142
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25.02.2021 10:03
+54
Переслухала, склалось таке враження, що медвечук то проста прокладка.
Не знаю, чи мільярди допомогли йому позбутись такого відчуття. Але він лише килимок, в який витирають ноги.
Навіть цього російського пішака ледь в дупці не цілував.
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25.02.2021 10:06
+49
Нагадую, що за часів Петра було повернуто більш за 3000 полонених без шкоди державним інтересам не рахуючи Савченко.
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25.02.2021 10:10
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Страница 5 из 5
Ну есть аудиозапись, послушали все какой Медведчук "молодец". Что дальше?
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25.02.2021 19:12 Ответить
Омерзительное создание медведчук, и быстро как разговаривает. нанюханное чучело
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25.02.2021 20:51 Ответить
"...я с Гонтаревой разговаривал позавчера". Это в четверг - значит, во вторник. Она там все дает команды, сейчас какие-то бумаги должны донести эти государственные предприятия, которым открывают. "Витя, - говорит, - указание президента есть, мы все сделаем"Источник: https://censor.net/ru/n3249974
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25.02.2021 21:37 Ответить
ну и шо то за указания ?
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25.02.2021 22:24 Ответить
Оооо тролина кацапская , давно тебя не было видно. Где б ты ещё всплыло как не здесь.
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26.02.2021 07:24 Ответить
Ось такі у нас гетьмани-перевертні
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25.02.2021 22:08 Ответить
Казламордое ,какое ты отношение имеешь к людям ?То что ты сиську с писькой еще в детстве перепутал ,кое какое оправдание но не для нас украинцев.
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25.02.2021 22:26 Ответить
Чуєте про що вони говорять? Про голубів, голубих. Вони педiки. один одного в очко шпилять
.
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25.02.2021 22:35 Ответить
они не голуби и не ястребы, а крысы.
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25.02.2021 23:08 Ответить
о. и снова на зелю гонят, а петька - весь в белом. даже после этого разговора (которого по счету). кодло шоколадное прям в упор сывочолых зашкваров не замечает, хоть в глаза им ссы ))))))))) ну-ну
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25.02.2021 23:20 Ответить
особенно Виктор Сотник так старается, так старается разговора 2014 года всё на зелю перевести ))))

сегодня хорошо покушает "Зробімо вже і будемо рухатися, бл#", - Сурков і Медведчук у 2014 році обговорюють поставки електроенергії до Криму та обмін полоненими на Донбасі - Цензор.НЕТ 3107
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25.02.2021 23:24 Ответить
по ходу оно у шарика на подсосе
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26.02.2021 12:11 Ответить
та без разницы у кого. главное - спамить таких дурачков.
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26.02.2021 14:50 Ответить
Они там прикалываются с президента Украины.
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26.02.2021 00:39 Ответить
дА!!!- кто хоть один был стОящим..??????????????
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26.02.2021 02:57 Ответить
Скорее всего это постанова, если такого аудио нет в СБУ, то кто ещё может прослушивать телефоны таких серьёзных политиков.
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26.02.2021 00:42 Ответить
кто-может? - Гугл может. Он всех может.
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26.02.2021 09:05 Ответить
А кто же это опубликовал смонтированные пленки? И ОТКУДА они их взяли?

Близкий к руководству Офиса президента Украины телеграм-канал «Тайный депутат» обнародовал инсайдерскую публикацию аудиозаписей в открытом доступе.

Узеленского испугались протестов против несправедливости преследования патриотов: Стерненко, Федины, Звиробий, Антоненко. Поэтому сделали очередной выброс пленок, которые якобы должны скомпрометировать Порошенко и друзей Украины на Западе.Вся эта веселая братия уже попалась на массовом распространении московской лжи от Деркача, Шария и Дубинского «Обнимаю - жму руку». Тогда речь шла о якобы «записях Порошенко, Байдена и Путина» - Минюст США квалифицировал их как фейки, созданные в пользу Москвы для вмешательства в американские выборы.
Зеленое дурачье ничему не учится!
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26.02.2021 00:54 Ответить
Тепер поставлена мета геть розсваритись з Німеччиною, де главЗебіла і так не жалують?

«ЄС»: Ігри з «плівками Медведчука-Суркова» можуть позначитися на відносинах з Німеччиною.


https://bykvu.com/ua/bukvy/ies-igri-z-plivkami-medvedchuka-surkova-mozhut-poznachitis-na-vidnosinah-z-nimechchinoju/
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26.02.2021 09:55 Ответить
очень интересно... а кто суркову предлагал стать министром мвд? фамилии в студию
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26.02.2021 01:20 Ответить
Опаньки, помнится шоколадная ботоферма постоянно рассказывала про то, то это кацапы ТРЕБОВАЛИ назначить мертветчука переговорщиком в вопросах обмена пленными, а теперь оказывается что это шоколадный патриот панамы самостоятельно вытянул мертвечука из политического небытия дважды предлагая ему заняться этим вопросом, при этом результаты деятельности мертвечука в этом вопросе довольно таки сомнительные.

Ну а что касается поставок электроэнергии в оккупированный Крым, то пока мало что понятно, надеюсь специалисты скоро разложат все по полочкам и мы узнаем о каких договорняках шоколадного патриота панамы с кацапами идет речь.
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26.02.2021 03:15 Ответить
Чувак, тебе не в шоколаде, тебе в говне судьба, и говном отбиваться🤠
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26.02.2021 04:34 Ответить
Вся куча( в топе) "чудил" обсачуют своего ПеПо. Ботоферма ,сколько же на этого урода и предателя Украины работает "писулькиных"? Из записи что не понятно что ПеПо СОВМЕСТНО с Пашей создает условия. Законопроект про э/э/э В УЩЕРБ( снижение цены через прокладку даже,а НЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ее подачи) ВСЕ что было сделано со стороны ПеПо было В УЩЕРБ Украины. Все что было сделано БЕЗ ПеПо( прекращение подачи ВОДЫ и э/э,снабжение и организация украинского войска,блокада ОРДЛО) делало УКРАИНСКОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО. Партнёр,СОРАТНИК,ОДНОПАРТИЕЦ,БИЗНЕС ПАРНЕР "Мертвечука" НЕ мог и НЕ может быть патриотом Украины АПРИОРИ!!! Если бы не уроды типа ПеПо и те кто сосет его "щеколадную" жопу Украина не имела бы Донбасса с поражениями НЕ войск,а ПРЕДАТЕЛЯМИ,организовавшим тяжёлые поражения. Эта мразь "Мертвечук"( к которой почему то не приходят Караси с С14 и другие "патриоты"),которая должна быть расстреляна на площади с торжественным боем барабанов до сих пор СО СВОЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИЛОЙ КОЛАБОРАНТОВ действует в Украине. И Зеленский нанес адекватный ответ ПРОВОКАТОРУ и ПРЕДАТЕЛЮ Украины ПеПо,который через СВОЕГО судью,СВОЕГО бандпартнера "Трухана"организовал приговор Степаненко.Классный ответ когда скрытая мерзость обнародуетя.Жрите порохоботы,скоро Вас оплевывать за это ЧМО будет даже ленивый.
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26.02.2021 06:15 Ответить
Стерненко ( старое говно китайское,извините, исправляет.Пишу в телефоне)
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26.02.2021 06:20 Ответить
У Плёнок Деркача и Медведчука - одно и тоже происхождение. Рашисты с Лубянки пытаются спасти рейтинг ЗЕ и утопить Пороха.
П.С. Порох сложная фигура, в нём много корысти личной, но и для страны сделано много. ЗЕ даже 1% не сделал для страны того что сделал Порох.
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26.02.2021 07:33 Ответить
а можно узнать что именно? только без заклинаний типа "армия, мова, вира" и "томос" )))
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26.02.2021 08:44 Ответить
Можно. Почитай постанови кабмина, - там порізано багато корупційних дірок. Декларація чиновників, створення НАБУ ну й так далі....
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26.02.2021 09:09 Ответить
То давай що там ще, так далi? Чи е все? Бо путiн нападе?
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26.02.2021 10:11 Ответить
имитация бурной деятельности лично меня не впечатляет.
что изменилось для рядового гражданина?
как высоко запрыгнула страна в инвест.привлекательности и сколько инвестиций это позволило привлечь?
всё остальное - это лозунги и байки для недумающего избирателя.
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26.02.2021 10:49 Ответить
Так они и рейтинг Медведчука этим топят, зачем им это? Если они постоянно пиарят его. Логика у фанатов Пороха отсутствует напрочь, как всегда.
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26.02.2021 15:32 Ответить
"Что, ты Слава!что,ты Витя! " Тьфу на вас. Как сказал классик- "чуму на ваши оба дома"(Шекспир В)
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26.02.2021 08:43 Ответить
Ужас просто, отрапортовал по полной программе. Выгнать эту суку в 24 часа надо было из Украины и всё!!
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26.02.2021 16:48 Ответить
Ох-хох. Даже не знаю - если не подделка, то это по Пете больно ударит...
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29.04.2021 17:39 Ответить
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