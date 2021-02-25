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Конгресс США (954) Россия (91236) санкции (10615) Северный поток (1428)

В Конгрессе США настаивают на санкциях против "Северного потока-2": Он никогда не должен быть завершен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Конгрессе США настаивают на санкциях против

Украинский кокус в Конгрессе США выступил с заявлением о необходимости введения обязательных санкций против всех участников проекта газопровода Nord Stream 2, предусмотренных принятыми ранее законами.

Заявление размещено на официальной странице сопредседателя Кокуса конгрессвумен Марси Каптур, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конгресс США дважды голосовал подавляющим большинством представителей обеих партий за введение обязательных санкций против трубопровода. Несмотря на то, что администрация уже сделала первые шаги в сторону выполнения закона PEESA с изменениями, предусмотренными Актом PEESCA, мы надеемся, что обязательные к введению санкции будут быстро применены ко всем субъектам, которые осуществляют такую ​​деятельность", - отмечается в документе.

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При этом подчеркивается, что намерения Конгресса остаются четкими: "Nord Stream 2 никогда не должен быть завершенным".

Законодатели также выразили обеспокоенность, что газопровод в случае строительства создаст угрозу трансатлантической безопасности. Они назвали Nord Stream 2 "проектом российского преступного влияния", направленным на подрыв безопасности Украины и углубление энергетической зависимости Европы от России.

Заявление поддержали все сопредседатели Украинского кокуса в Конгрессе США: Марси Каптур, Брайан Фитцпатрик, Майк Куигли, Энди Харрис, представляющие обе партии.

Как сообщалось, 17 февраля двухпартийная группа членов Конгресса США обратилась к госсекретарю Блинкену с официальной просьбой проинформировать о планах введения администрацией Байдена предусмотренных законами США санкций против Nord Stream 2.
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Топ комментарии
+3
Дави вонючего кремлёвского клопа...
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25.02.2021 10:44
+3
Поки нема за що дякувати. В конгресі "наполягають на санкціях" саме тому, що Байден не хоче їх вводити.
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25.02.2021 12:06
+2
Та не мучалися б з тим газопроводом. Ембарго на нафту, відключення СВІФТу, інтернету і т.д. і проблема з його добудовую зникне як роса на сонці.
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25.02.2021 10:30
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Сенат с республиканцами настаивает, а Байдену с демократами пофиг.
Вот же Трамп гад и там нагадил....
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25.02.2021 10:11 Ответить
Што, пече тобі, да, коцап ??? У Конгресі США наполягають на санкціях проти "Північного потоку-2": Він ніколи не має бути завершений - Цензор.НЕТ 3409
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25.02.2021 10:56 Ответить
К сожалению, это правда. Байден хочет помириться с Германией, поэтому планирует разрешить Сев. поток 2.
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25.02.2021 11:56 Ответить
Коцап, не с твоей мангалоидной мордой дождаться такого счастья. Байден с твоей херманией и твоим ****** будет разговаривать только после того, как из Балтийского моря будет убран последний стык мифического патёка, понял ??? У Конгресі США наполягають на санкціях проти "Північного потоку-2": Він ніколи не має бути завершений - Цензор.НЕТ 6928 У Конгресі США наполягають на санкціях проти "Північного потоку-2": Він ніколи не має бути завершений - Цензор.НЕТ 2459
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25.02.2021 19:18 Ответить
Новую методичку получил?
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25.02.2021 11:11 Ответить
Хочешь сказать что Байден на СП-2 санкции ввел?
А ну, давай доказательства!
Или ты только кучи говна можешь накладывать?!!
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25.02.2021 13:36 Ответить
Мордвин-чебураха,будете удушены а-ля ссссссср, без шума и пыли...
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25.02.2021 11:35 Ответить
Молодцьі!!!
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25.02.2021 10:11 Ответить
Nord Stream 2 - "проект российского преступного влияния", направленным на подрыв безопасности Украины и углубление энергетической зависимости Европы от России.
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25.02.2021 10:14 Ответить
А що поробиш ??? Доля вона, курррва, така... У Конгресі США наполягають на санкціях проти "Північного потоку-2": Він ніколи не має бути завершений - Цензор.НЕТ 5850
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25.02.2021 10:58 Ответить
У Конгресі США наполягають на санкціях проти "Північного потоку-2": Він ніколи не має бути завершений - Цензор.НЕТ 8940 У Конгресі США наполягають на санкціях проти "Північного потоку-2": Він ніколи не має бути завершений - Цензор.НЕТ 4898
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25.02.2021 10:22 Ответить
Жестоко поступают, не по людски.
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25.02.2021 10:26 Ответить
По-людски - это развязать войну ,убив десятки тысяч с обеих сторон и перекроить границы после 2й мировой в Европе
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25.02.2021 11:38 Ответить
А вы же, кацапы, по-людски не понимаете... Не понимаете по-хорошему, поймёте через пи(дюлину. У Конгресі США наполягають на санкціях проти "Північного потоку-2": Він ніколи не має бути завершений - Цензор.НЕТ 4854
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25.02.2021 19:21 Ответить
Та не мучалися б з тим газопроводом. Ембарго на нафту, відключення СВІФТу, інтернету і т.д. і проблема з його добудовую зникне як роса на сонці.
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25.02.2021 10:30 Ответить
Евромещане не сделают этого даже после вторжения рашистов в страны Балтики!
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25.02.2021 16:53 Ответить
Дави вонючего кремлёвского клопа...
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25.02.2021 10:44 Ответить
Дай Бог Америке процветания за ее хорошие дела!
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25.02.2021 11:18 Ответить
"Русофобія" якась 😁,чесне слово😁 Дякуємо США🇺🇲
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25.02.2021 11:33 Ответить
Поки нема за що дякувати. В конгресі "наполягають на санкціях" саме тому, що Байден не хоче їх вводити.
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25.02.2021 12:06 Ответить
Коцап, тебе тут не рады: ПНХ !!! У Конгресі США наполягають на санкціях проти "Північного потоку-2": Він ніколи не має бути завершений - Цензор.НЕТ 5957
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25.02.2021 19:22 Ответить
 
 