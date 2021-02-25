Работаем над подготовкой большого азиатского турне и визита Зеленского в США, - замглавы ОП Жовква
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Продолжается работа над подготовкой большого азиатского турне президента Украины Владимира Зеленского. В данное время формируется окончательный перечень стран, которые глава государства посетит с визитом.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в интервью одному из интернет-СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
По его словам, в частности есть желание охватить Китай, Южную Корею, Индонезию и др.
"Ведутся переговоры по дипломатическим каналам, но по состоянию на данный момент сказать точную дату визитов невозможно по объективным причинам – к сожалению, Азиатский регион так же, как и все другие регионы мира, периодически страдает от коронавируса", – отметил Игорь Жовква.
Он добавил, что уже подготовлен ряд соглашений, также есть перспективные проекты для развития торговли и привлечения инвестиций в Украину.
Заместитель руководителя Офиса президента выразил соболезнования семье посла Украины в Китае Сергея Камышева. По его словам, должность посла в Китае не может оставаться вакантной долго, поэтому сейчас идет поиск замены.
Также ведется работа над подготовкой визита Владимира Зеленского в США. Уже налажен контакт с администрацией нового Президента Соединенных Штатов, а недавно состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Украины с Государственным секретарем США.
"Продолжается работа по линии не только Государственного департамента, но и Белого дома", – рассказал Игорь Жовква.
Он отметил, что готовится и телефонный разговор между лидерами Украины и США.
"Безусловно, такой разговор состоится. Я бы не драматизировал – не отсчитывал дни, минуты и часы. Он будет, так же как будет и взаимный обмен визитами", – сказал заместитель руководителя Офиса президента.
Игорь Жовква подчеркнул, что речь идет о вопросах политической поддержки, более широкого привлечения США к переговорам по мирному урегулированию на Донбассе и деоккупации Крыма, об экономическом сотрудничестве.
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буба своим 73% лапшу правильно развесил? - так вот ето серия 2.
Тому в Азію. А потім турне в Африку?
До квартального ковьорного Україна рухалась до Європи ...
в азию потянуло?
Валізку зібрав радо,
Та шепче внутрішній звучок:
---- Кому ти нахер нада??!
Значит в Азию его хотят отправить как туриста, или как артиста на гастроли.)) В Штаты уже посерьезнее, с визитом.
Он напомнил, что Байден говорил с Путиным об Украине через неделю пребывания в должности, без предварительных консультаций с Украиной, которая является жертвой российской агрессии. "Он до сих пор не разговаривал с президентом Зеленским, однако позвонил около 30 другим главам государств", - отметил Волкер.
В связи с этим он отмечает, что телефонный звонок Байдена-Зеленского должен состояться как можно быстрее.
Так что Жовкве надо подсуетиться.)