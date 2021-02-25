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Новости Политика Украины
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Азия (47) Зеленский (16523) США (23177) Офис Президента (1691) Жовква Игорь (125)

Работаем над подготовкой большого азиатского турне и визита Зеленского в США, - замглавы ОП Жовква

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Работаем над подготовкой большого азиатского турне и визита Зеленского в США, - замглавы ОП Жовква
Фото: bituk.media

Продолжается работа над подготовкой большого азиатского турне президента Украины Владимира Зеленского. В данное время формируется окончательный перечень стран, которые глава государства посетит с визитом.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в интервью одному из интернет-СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

По его словам, в частности есть желание охватить Китай, Южную Корею, Индонезию и др.

"Ведутся переговоры по дипломатическим каналам, но по состоянию на данный момент сказать точную дату визитов невозможно по объективным причинам – к сожалению, Азиатский регион так же, как и все другие регионы мира, периодически страдает от коронавируса", – отметил Игорь Жовква.

Он добавил, что уже подготовлен ряд соглашений, также есть перспективные проекты для развития торговли и привлечения инвестиций в Украину.

Заместитель руководителя Офиса президента выразил соболезнования семье посла Украины в Китае Сергея Камышева. По его словам, должность посла в Китае не может оставаться вакантной долго, поэтому сейчас идет поиск замены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Турне Зеленского странами Азии планируется во втором полугодии 2021 года, - замглавы ОП Жовква

Также ведется работа над подготовкой визита Владимира Зеленского в США. Уже налажен контакт с администрацией нового Президента Соединенных Штатов, а недавно состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Украины с Государственным секретарем США.

"Продолжается работа по линии не только Государственного департамента, но и Белого дома", – рассказал Игорь Жовква.

Он отметил, что готовится и телефонный разговор между лидерами Украины и США.

"Безусловно, такой разговор состоится. Я бы не драматизировал – не отсчитывал дни, минуты и часы. Он будет, так же как будет и взаимный обмен визитами", – сказал заместитель руководителя Офиса президента.

Игорь Жовква подчеркнул, что речь идет о вопросах политической поддержки, более широкого привлечения США к переговорам по мирному урегулированию на Донбассе и деоккупации Крыма, об экономическом сотрудничестве.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+27
Работаем над подготовкой большого азиатского турне и визита Зеленского в США, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 6921
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25.02.2021 10:10
+22
Наше дурне знову намилилось в турне....
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25.02.2021 10:10
+21
"ТУРНЕ" - отличное слово подобрали!!! Политический туризм ВаЗЕлина Шестого за счет налогоплательщиков Украины!!!!!
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25.02.2021 10:14
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Правила форума Совет форумчан
Большой мировой кризис азартно потирает руки Работаем над подготовкой большого азиатского турне и визита Зеленского в США, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 3536
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25.02.2021 10:09 Ответить
Дурне поїхало в турне Работаем над подготовкой большого азиатского турне и визита Зеленского в США, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 5885
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25.02.2021 10:18 Ответить
Бальшоооой такой визит, для мааааааленького такого Бубочки...
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25.02.2021 10:09 Ответить
Ага! Тому готуються - репетиції, ремонт реквізиту, зокрема того самого роялю... 😊
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25.02.2021 10:31 Ответить
От би хтось намастив перцем чорні клавіші (бо на білих буде помітно)! Шоу вийшло б незабутнім...
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25.02.2021 10:40 Ответить
Є білий перець.
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25.02.2021 13:38 Ответить
То, мабуть, недешева штука. Та попри те, коли її застосувати, шоу вийде взагалі феєричним Працюємо над підготовкою великого азіатського турне і візиту Зеленського до США, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 4998 .
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25.02.2021 17:46 Ответить
Работаем над подготовкой большого азиатского турне и визита Зеленского в США, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 6921
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25.02.2021 10:10 Ответить
Работаем над подготовкой большого азиатского турне и визита Зеленского в США, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 1533
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25.02.2021 10:19 Ответить
опять отдыхать на малибу
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25.02.2021 10:45 Ответить
ребенка и ленку оздоровить надо)
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25.02.2021 11:31 Ответить
Це найкраща, на мою думку, ілюстрація до новини! Працюємо над підготовкою великого азіатського турне і візиту Зеленського до США, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 7230
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25.02.2021 12:01 Ответить
Наше дурне знову намилилось в турне....
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25.02.2021 10:10 Ответить
)))))))если конечно кто то сможет Байдена уговорить посидеть в одном помещении с зеблохой на кривых ножках...
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25.02.2021 10:12 Ответить
Там трамп чуть не сблевал...
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25.02.2021 10:15 Ответить
мне б такого слугу - ни дня бы неотпизженый не остался....
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25.02.2021 10:13 Ответить
Работаем над подготовкой большого азиатского турне и визита Зеленского в США, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 3570 Вы бы для начала телефонный разговор организовали Нелоха и Байдена, потом уже к сказкам про визиты перешли.
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25.02.2021 10:13 Ответить
ерунда и пороховняцкие поползновения...

буба своим 73% лапшу правильно развесил? - так вот ето серия 2.
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25.02.2021 10:25 Ответить
Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники... (с)
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25.02.2021 10:44 Ответить
Со временем будет - "мечты, мечты, где ваша сладость?"
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25.02.2021 10:55 Ответить
По-любому.
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25.02.2021 11:00 Ответить
"ТУРНЕ" - отличное слово подобрали!!! Политический туризм ВаЗЕлина Шестого за счет налогоплательщиков Украины!!!!!
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25.02.2021 10:14 Ответить
Более точно и не скажеш. Клоун продовжує розважатись. Тим більше що його розваги і туристичні подорожі оплачуються бюджетом України. А що до візиту до США, то після оцих плівок і відкриття кримінальних справ про державний візит до США зеленому недоумку навіть і заікатись не варто.
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25.02.2021 10:50 Ответить
Работаем над подготовкой большого азиатского турне и визита Зеленского в США, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 1770
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25.02.2021 10:15 Ответить
естественно, клоуна вообще никто не ждет в тех пунктах назначения, которые озвучены, от слова совсем))) но готовиться то никто не запрещает))
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25.02.2021 10:15 Ответить
Можна б і в Північну Корею заодно, домовитится про інвестиції
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25.02.2021 10:17 Ответить
Ого Зеленский собрался Кучму по туризму за дербюджет перепрыгнуть.
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25.02.2021 10:17 Ответить
Швидше Лукашенка. Той тільки туди і їздить, бо в інші країни не пускають. Може нашого уже теж? Працюємо над підготовкою великого азіатського турне і візиту Зеленського до США, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 3472
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25.02.2021 10:39 Ответить
Не Кучма путешественник мечта каждого. Кто да то читал что он побывал на всех континентах, кроме Антарктиды и бывал даже уж не помню точно даже в Гренландии и, или Исландии.
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25.02.2021 13:20 Ответить
В Європу не звуть, і домовитись про візити не виходить.
Тому в Азію. А потім турне в Африку?
До квартального ковьорного Україна рухалась до Європи ...
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25.02.2021 10:20 Ответить
Какие азиаты? Какие США? На Луну!
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25.02.2021 10:23 Ответить
На Марс лучше будет...там инвесторов больше... Працюємо над підготовкою великого азіатського турне і візиту Зеленського до США, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 2233
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25.02.2021 10:28 Ответить
А якщо Льоня Космос образиться?
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25.02.2021 10:42 Ответить
По пути Незнайки!!!
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25.02.2021 10:53 Ответить
Працюємо над підготовкою великого азіатського турне і візиту Зеленського до США, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 4225
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25.02.2021 10:24 Ответить
Цирк должен гастролировать .
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25.02.2021 10:24 Ответить
Поедет распродать остатки!
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25.02.2021 10:24 Ответить
"Последняя гастроль! Спешите видеть! Проездом из Козина в Новый ЙОрк, с заездом в Катманду!"
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25.02.2021 10:25 Ответить
Вот это дело! А то начинаете тут: 3,14здец в экономике, коррупция куда не плюнь, предатели в ОП, проблемы в ВСУ и пр. Турне! Вот решение всех проблем! Весело, задорно и главное - никакого негатива.
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25.02.2021 10:26 Ответить
думаю до северной кареи дотянет, дальше не
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25.02.2021 10:26 Ответить
прима-шут і труппа 95 квартал тепер зможе гастроліровать лише по растіковій федерасці, а не по цивілізованим країнам
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25.02.2021 10:27 Ответить
Ага, на статую Свободи хоче подивитись. Спочатку хай актор-клоун одягне кайданки на Медведчука та його "гоп-компанію", посадить в СІЗО з перспективою покарання за державну зраду, одягне кайданки Коломойському та візьме його з собою, щоб здати ФБР. Може при цьому прихопити з собою й Фірташа, його там також чекають. Після цього хай собі летить політичне турне.
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25.02.2021 10:30 Ответить
а шо ленка внесла коррективы Працюємо над підготовкою великого азіатського турне і візиту Зеленського до США, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 4108
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25.02.2021 10:32 Ответить
краще поработайтє над організацією турне кловуна в сізо.
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25.02.2021 10:33 Ответить
Из Омана и Эмиратов инвестиции поперли! Нужно продолжать!
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25.02.2021 10:36 Ответить
это будет туристический круиз или гастроли ? Працюємо над підготовкою великого азіатського турне і візиту Зеленського до США, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 2706
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25.02.2021 10:45 Ответить
Вава вже готується до відпустки за кошти платників податків. В країні ж все добре.
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25.02.2021 10:48 Ответить
Дурне іде в турне
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25.02.2021 10:50 Ответить
...повернеться з турне таке ж дурне.
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25.02.2021 12:22 Ответить
лєнка хоче до Тайланду?
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25.02.2021 10:53 Ответить
втомився?
в азию потянуло?
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25.02.2021 10:56 Ответить
Коли заправив літачок,
Валізку зібрав радо,
Та шепче внутрішній звучок:
---- Кому ти нахер нада??!
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25.02.2021 11:00 Ответить
Китайцы кловану очко то розвальцуют за свой мотор-сич. Может за тем и едет - спецфическим удовольствием а мо просто простату подлечить
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25.02.2021 11:19 Ответить
В этом турне у клоуна будут еще номера, кроме игры причинным местом на рояле?
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25.02.2021 11:25 Ответить
Шоумен придумывает уважительную причину, чтобы не встречаться со своими выборцями, которые в субботу начинают бессрочную акцию, была бы моя воля, отправил бы клоуна на передовую, или он бы стал человеком, или обосрался.
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25.02.2021 12:18 Ответить
Так заборонено ж в цирку використання тварин. Куди дивляться захисники тварин?
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25.02.2021 12:51 Ответить
працун
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25.02.2021 12:52 Ответить
Супер,нелох уже опять устал.Пора в круиз на отдых ,за счет зелохов.
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25.02.2021 13:01 Ответить
Турне - это путешествие туристов по маршруту, или поездка артистов на гастроли,спортсменов на выступления и тд...
Значит в Азию его хотят отправить как туриста, или как артиста на гастроли.)) В Штаты уже посерьезнее, с визитом.
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25.02.2021 13:13 Ответить
Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Соединенные Штаты должны как можно скорее восстановить стратегический диалог с Украиной, а президент Джо Байден поговорить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в его колонке на сайте "Центра анализа европейской политики".
Он напомнил, что Байден говорил с Путиным об Украине через неделю пребывания в должности, без предварительных консультаций с Украиной, которая является жертвой российской агрессии. "Он до сих пор не разговаривал с президентом Зеленским, однако позвонил около 30 другим главам государств", - отметил Волкер.
В связи с этим он отмечает, что телефонный звонок Байдена-Зеленского должен состояться как можно быстрее.
Так что Жовкве надо подсуетиться.)
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25.02.2021 13:23 Ответить
Не забудьте про страны с хорошими пляжами! ПрезЕденту нужно отдыхать почаще
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25.02.2021 13:33 Ответить
 
 