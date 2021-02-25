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За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 18 человек, выздоровели - 343, выявили 652 случая, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 18 человек, выздоровели - 343, выявили 652 случая, - Кличко

В Киеве с начала пандемии выявили 136 328 случаев коронавирусной болезни, выздоровел 92 841 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, за сутки выявили 652 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего с начала пандемии - 136 328).

Среди заболевших 347 женщин в возрасте от 18 до 86 лет, 278 мужчин в возрасте от 20 до 92 лет, 11 девочек в возрасте от 2 до 17 лет и 16 мальчиков от 1 до 17 лет.

Также за сутки от коронавируса в столице умерли 18 человек, с начала пандемии в Киеве от COVID-19 умерли 2 620 человек.

За минувшие сутки госпитализировали 126 пациентов. В то же время, 343 человека побороли коронавирус, (с начала пандемии выздоровел 92 841 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (124), Днепровском (97) и в Деснянском (93).

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Автор: Богдан Гуньковський
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