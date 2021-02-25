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Ткаченко назвал три основных пропагандистских тезиса России об Украине и пояснил, для чего это делается

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Ткаченко назвал три основных пропагандистских тезиса России об Украине и пояснил, для чего это делается

Министр культуры Александр Ткаченко назвал три основных тезиса российской пропаганды об Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр написал в своем Telegram.

"О специфике подачи информации, которая существует в России уже десятки лет. РФ жестко контролирует медиа и авторитарно диктует им темники, которые постоянно повторяются. Меняются только информповоды. Образ Украины и украинцев умышленно искажен и не соответствует действительности.

Насколько бы мелкими и абсурдными фейки не казались сначала, количество источников, которые РФ используют для пропаганды - фактически охватывает все то, что может увидеть человек в информационном пространстве. Если такие фразы постоянно и системно повторяються, то рано или поздно в них начинают верить, а следовательно создается нужная для РФ картина", - написал он.

В качестве примера Ткаченко опривет новости о вакцине от COVID-19 для Украины: "Кремлевские СМИ, в частности через каналы "Тройки Медведчука" системно забрасывали в наше информпространство тезисы: "Россия - первая изобрела вакцину от коронавируса", "Россия готова помочь братскому народу", "Россия начала поставки Спутник-V в "Л/ДНР", "Украина закупает некачественную вакцину","Украина срывает сроки поставки вакцины" и другие. Что объединяет эти новости? Искусственно привитая идея несостоятельности власти справиться с вызовом. Искусственно навеянный страх перед вакцинацией. Искусственно искаженная картина на самом деле"

"Противостоять голосу Кремля с гостелеканала РФ и их пособников может критическое мышление, которое будет воспитывать программа медиаграмотности. Потому все должны помнить, российская пропаганда - не информация, а заранее спланированные месседжи, которые пытаются донести любым способом. Посмотрим на несколько нарративов, которые постоянно раздаются со стороны северного "соседа". Но это далеко не весь перечень. Следующие - в скором времени", - написал он.

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Так, среди основных пропагандистских тезисов Ткаченко выделил следующие:

- Пропаганда №1: "Государственная власть Украины ущемляет русскоязычное население"

"Появился этот нарратив давно, но очередным поводом для вбрасывания фейков стало то, что вступила в силу ст. 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". МИД России сразу обвинило нас в "дискриминации русского языка" и "продолжении русофобских действий недальновидных политиков, которые пришли к власти после государственного переворота в 2014 году".

Для чего это делается? Для поляризации путем подстрекательства этнических русских и русскоязычных украинцев в умышленном нарушении их прав и свобод", - пояснил он.

- Пропаганда №2: "Украина - не самостоятельное государство, а инструмент западных политиков"

"Эта пропаганда используется Кремлем постоянно. Например, после того, как появились санкции по строительству "Северного потока-2". Утверждается, что США шантажирует Европу с помощью Украины. Вроде, любой сотрудник Госдепа может позвонить в Киев и остановить поставки российского газа в Европу. Особенно разозлило Кремль обращение МИД Украины и Польши к президенту США Джо Байдену с просьбой использовать все средства, чтобы помешать завершению "Северного потока-2".

Для чего это делается? Кремлю выгодна зависимость соседей от энергопоставок, особенно природного газа. Это даст им возможность шантажировать Украину через бизнесменов и политиков в европейских странах", - отметил Ткаченко.

- Пропаганда №3: ​​"Санкции против Медведчука - это борьба со свободой слова и репрессии, связанные с падением рейтинга Зеленского"

"Как бы ни звучали смешно фразы о свободе слова от касающихся этих каналов людей, после заседания СНБО по "Тройке Медведчука" (санкций в отношении пропагандистских телеканалов "NewsOne", "ZIK" и "112 Украина") российские СМИ достаточно долго молчали. Судя по всему, ждали указаний из Кремля, которых не было. Но когда СНБО ввела санкции против кума Путина и его компаньонов, российское информпространство взорвалось. Небольшой пример пропагандистских тезисов: "политическая инквизиция", "противоправный абсурд", "репрессивные действия", "реакционная тенденция", "внесудебная расправа", "политический пируэт", "борьба Зеленского за рейтинг" ... Решение СНБО по "Тройке Медведчука" в Кремле даже сравнили с "тройкой НКВД", которые без следствия и суда отправляли людей в лагеря и расстреливали.

Для чего это делается? Российские власти потеряли масштабный медийный ресурс, который манипулировал настроениями, мыслями, политическими предпочтениями украинцев. Больше - оскорбили приспешников самого Путина, что, конечно, вызвало нервную истерию Кремля", - разъяснил Ткаченко.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.

Ткаченко назвал три основных пропагандистских тезиса России об Украине и пояснил, для чего это делается 01
Ткаченко назвал три основных пропагандистских тезиса России об Украине и пояснил, для чего это делается 02

Ткаченко назвал три основных пропагандистских тезиса России об Украине и пояснил, для чего это делается 03

Ткаченко назвал три основных пропагандистских тезиса России об Украине и пояснил, для чего это делается 04
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Топ комментарии
+16
Чому працює к Анал НАШ ?
Чим він в риториці відстає від трійки зашкварених ?
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25.02.2021 10:23
+11
И єто говорит чел который сам пишет темники для канала Г+Г? Бу-ГА-ГА Ткаченко назвал три основных пропагандистских тезиса России об Украине и пояснил, для чего это делается - Цензор.НЕТ 4004
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25.02.2021 10:24
+9
А Ткаченко патріот чого, України, чи власної кишені? І хочеться почути його версію щодо вироку Стерненку і утримання більше року під вартою без судового вироку Антоненка. Ну може ще й про Федину і Звіробій щось скаже. Щодо Антоненка - то це взагалі лютий треш - позасудове покарання.
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25.02.2021 10:27
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Чому працює к Анал НАШ ?
Чим він в риториці відстає від трійки зашкварених ?
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25.02.2021 10:23 Ответить
"искуственно привитая мисль, что Украина проваливает вакцинацию и закупает некачественную вакцину" - це, виявляється московські пропагандиські нарратіви
тобто те, що стєпанов-схєматоз привіз якесь нікому не потрібне лайно - це пропаганда?!
те що вакцінація почалася пізніше за зімбабве - це пропаганда?
зєбануті кінчені утирки
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25.02.2021 11:36 Ответить
Не отстает,а даже опережает.Рашопропаганде отрубили три головы,а самую конченную четвертую оставили.
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25.02.2021 13:41 Ответить
Так ты ж сам их мудак
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25.02.2021 10:24 Ответить
И єто говорит чел который сам пишет темники для канала Г+Г? Бу-ГА-ГА Ткаченко назвал три основных пропагандистских тезиса России об Украине и пояснил, для чего это делается - Цензор.НЕТ 4004
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25.02.2021 10:24 Ответить
Темники в пользу сруских оккупантов?
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25.02.2021 10:34 Ответить
В пользу КАломойского и против Украины...
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25.02.2021 10:49 Ответить
А Ткаченко патріот чого, України, чи власної кишені? І хочеться почути його версію щодо вироку Стерненку і утримання більше року під вартою без судового вироку Антоненка. Ну може ще й про Федину і Звіробій щось скаже. Щодо Антоненка - то це взагалі лютий треш - позасудове покарання.
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25.02.2021 10:27 Ответить
добре що анал 1+1 не пропагандистська клоака😄
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25.02.2021 10:33 Ответить
Не защищаю 1+1, это говно канал бесспорно. Но на нем же не выступают всякие Шмарии, с Азаровыми, и не рассказывают о "гражданской войне", как на тех российских каналах что прикрыли
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25.02.2021 10:39 Ответить
это типа - ищите в бочке говна ложку мёда. ага.
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25.02.2021 10:49 Ответить
лан, убедил, закрыть 1+1, вернуть 112
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25.02.2021 11:35 Ответить
Ну не надо уже прям все спиливать на роспропаганду.
Насчёт борьбы с коронавирусом так красиво начали с самых жестоких мер карантина и красиво обосрались как с разработкой и/или участием/производством своей вакцины и полным отставанием в вакцинации среди практически всех стран мира.
Так обосраться мог только клоун.
А то, что гонит пропаганда, так в эту муйню уже даже россияне перестали верить.
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25.02.2021 10:42 Ответить
ТКАЧЕНКО , ВЫ свои основные тезисы , проукраинские, давайте в сми развивайте
Кто то должен воспитать единую европейскую политическую украинскую нацию
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25.02.2021 10:45 Ответить
"Украина закупает некачественную вакцину","Украина срывает сроки поставки вакцины".
а в чём тут фейк?
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25.02.2021 10:48 Ответить
тебя кацапским "шмурдяком" "качественным" уколоть?
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25.02.2021 10:52 Ответить
Covishield - також шмурдяк; можливо, більш презентабельний, бо індійський
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25.02.2021 11:40 Ответить
Упсссссс...
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25.02.2021 11:47 Ответить
Ткаченко назвал три основных пропагандистских тезиса России об Украине и пояснил, для чего это делается.- На седьмом году войны открывает глаза украинцам Ткаченко-вор государственного значения, холуй Коломойского ,гражданина Израиля , военного союзника РФ. Тезисами которого руководствуется правящая Украиной мафия. Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский / Дайте 5-10 лет и кровь (украинцев РФ и Израиль) забудут. Россия все равно сильнее. - Коломойский./ Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский.
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25.02.2021 10:53 Ответить
рогатий, ти б ще так за власний розвиток дбав.
а не тинявся тут днями.
озабоченець лапотний.
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25.02.2021 11:46 Ответить
Нагадую, це той вилупок, який називав порохоботами тих хто був проти Оксани Марченко в якості ведучої на Г+Г.
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25.02.2021 12:17 Ответить
Це все вірно, якби не звучало так лицемірно і цинічно на фоні того ,що закриті канали Медведчука купують нові медійні платформи і де у Львові і називають його "перший незалежний" ??? І Ткаченко як міністр культури про це мовчить і ніяк цьому не заважає відбутися? Про що взагалі мова ..."Інтер" , "Наш" що вже перестали лити бруд на Україну і українців??? Одні питання , а відповідь у ДІЯХ цих людей = піар акції !
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25.02.2021 12:28 Ответить
Если такие фразы постоянно и системно повторяються, то рано или поздно в них начинают верить, а следовательно создается нужная для РФ картина", - написал он.


Цей метод взяли на озброєння клоуни і слуги. І тепер на будь якому ток шоу, чи у виступі, або в інтерв'ю обов'язково згадують Порошенка у зв'язці з медведчуком, незалежно від того чи воно вкладається в логіку чи ні. Головне назвати ці два імені разом і звинуватити Порошенка, що це він привів медведчука, що це він віддав йому телеканали і т. д. Ще не дійшли до того, щоб навішати на Порошенка що він вибрав кума для путіна і призначив Стусу адвокатом медведчука. Але до того ще дійдуть.
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25.02.2021 12:31 Ответить
 
 