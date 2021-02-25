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Новый медиахолдинг с тройкой запрещенных каналов Медведчука еще не обращался по поводу лицензии, - Нацсовет по ТРВ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Новый медиахолдинг с тройкой запрещенных каналов Медведчука еще не обращался по поводу лицензии, - Нацсовет по ТРВ

Минюст зарегистрировал запрещенную "тройку" телеканалов Медведчука как "Медиахолдинг "Новости", но на получение лицензии на вещание тот в Нацсовет еще не обращался.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщили в пресс-службе Нацсовета.

В пресс-службе отметили, что государственная регистрация юридических лиц проводится государственным регистратором по местонахождению юридического лица (статья 5 Закона Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей"), и подтвердили, что ООО "Медиахолдинг "Новости" зарегистрирован 18.02.2021 года в Министерстве юстиции под идентификационным кодом юридического лица 44090465.

"Созданное юридическое лицо ООО "Медиахолдинг "Новости" может обратиться в Национальный совет с заявлением о выдаче лицензии на вещание, подано заявление должно соответствовать всем требованиям Закона Украины "О телевидении и радиовещании" и сопровождаться соответствующими документами", - сообщили в Нацсовете.

В то же время отметили, что Национальный совет может отказать в выдаче лицензии заявителю, если документы не соответствуют всем нормам закона (статьи 30 данного закона). А также отметили, что лицензии на вещание, что связано с использованием радиочастотного ресурса, а также вещание на свободных каналах многоканальных сетей выдаются по результатам открытых конкурсов.

Напомним, ранее сообщалось, что тройка запрещенных каналов Медведчука создала новое ООО.

СМИ сообщили, что сотрудники "112", Newsone, ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого".

Читайте: Телеканал "НАШ" подал иск против Нацсовета по ТРВ: требуют отменить внеплановую проверку

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Ещё канал НАШ надо запретить . Я их посмотрела немного - это пипец- ненависть к Украине у них неприкрытая
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25.02.2021 10:53
+3
Полумерами медведчуковскую гидру не уничтожить. Но какой с Зелебени Геракл Новий медіахолдинг із трійкою заборонених каналів Медведчука ще не звертався з приводу ліцензії, - Нацрада з ТРМ - Цензор.НЕТ 7327
Новий медіахолдинг із трійкою заборонених каналів Медведчука ще не звертався з приводу ліцензії, - Нацрада з ТРМ - Цензор.НЕТ 5051
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25.02.2021 11:01
+2
Но если обратится, вы ж непременно дадите?
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25.02.2021 10:59
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Новый медиахолдинг с тройкой запрещенных каналов Медведчука еще не обращался по лицензию, - Нацсовет по ТРВ - Цензор.НЕТ 8550 Новый медиахолдинг с тройкой запрещенных каналов Медведчука еще не обращался по лицензию, - Нацсовет по ТРВ - Цензор.НЕТ 498
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25.02.2021 10:49 Ответить
Новый медиахолдинг с тройкой запрещенных каналов Медведчука еще не обращался по лицензию, - Нацсовет по ТРВ - Цензор.НЕТ 5037
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25.02.2021 10:51 Ответить
Новый медиахолдинг с тройкой запрещенных каналов Медведчука еще не обращался по поводу лицензии, - Нацсовет по ТРВ - Цензор.НЕТ 3688
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25.02.2021 10:53 Ответить
Ещё канал НАШ надо запретить . Я их посмотрела немного - это пипец- ненависть к Украине у них неприкрытая
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25.02.2021 10:53 Ответить
А ты не путай свою личную шерсть с государственной!
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25.02.2021 10:58 Ответить
Они работают персонально против Порошенко, а бубочку не трогают.
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25.02.2021 10:59 Ответить
А что Мураев пацриот Украины?
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25.02.2021 11:03 Ответить
Святая простота!
Укрлайф - уже месяц работает в тестовом режиме!
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25.02.2021 10:54 Ответить
Но если обратится, вы ж непременно дадите?
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25.02.2021 10:59 Ответить
якщо добре заплатять,тоді дадуть.
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25.02.2021 12:47 Ответить
Полумерами медведчуковскую гидру не уничтожить. Но какой с Зелебени Геракл Новий медіахолдинг із трійкою заборонених каналів Медведчука ще не звертався з приводу ліцензії, - Нацрада з ТРМ - Цензор.НЕТ 7327
Новий медіахолдинг із трійкою заборонених каналів Медведчука ще не звертався з приводу ліцензії, - Нацрада з ТРМ - Цензор.НЕТ 5051
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25.02.2021 11:01 Ответить
Нацсоает делает бесплатную рекламу кремлевским агентам, дебилы.
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25.02.2021 11:07 Ответить
Ти нащадків цапської завезенки у дверь,а вони падлюки у вікно лізуть.
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25.02.2021 11:08 Ответить
Поки Медведчук зі своєю "гоп-компанією" не буде сидіти в СІЗО з переспективою покарання за диверсійну діяльність та державну зраду, до сраки всі ці так би мовити "санкції". Це просто "замилювання" очей, імітація для відволікання уваги.
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25.02.2021 11:10 Ответить
если в новом медиахолдинге будут работать те же,что и работали в медиахолдинге мертвечука ,тогда Украине не остается ничего другого,как использовать американский метод санкций против конкретных лиц и фирм , занимающихся воплощением нового газового рашистского газового потока.В данном случае аналогия ,новый прорашистский пропогандистский медиахолдинг в Украине ,для выполнения старой антиукраинской пропоганды
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25.02.2021 11:11 Ответить
в кабель-воля этот канал появился. прелестно!
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25.02.2021 12:25 Ответить
 
 