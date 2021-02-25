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Завтра Кулеба посетит с рабочим визитом Францию. В повестке противодействие российской агрессии и вопрос деоккупации Крыма

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Завтра Кулеба посетит с рабочим визитом Францию. В повестке противодействие российской агрессии и вопрос деоккупации Крыма

Завтра, 26 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осуществит рабочий визит во Французскую Республику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД Украины.

"Дмитрий Кулеба проведет переговоры с министром европейских и иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом, а также встретится с другими французскими чиновниками, представителями бизнеса, медийной и экспертной среды", - подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что ключевыми темами переговоров станут развитие политического диалога Украины и Франции, увеличение объемов торговли и инвестиций, усиление взаимодействия в рамках международных организаций, европейская и евроатлантическая интеграция Украины.

Особое внимание будет уделено противодействию агрессии РФ против Украины, ситуации на Донбассе и деоккупации Крыма, а также дипломатическим усилиям по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта в рамках Нормандского формата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о вчерашних дебатах в ООН по Крыму и Донбассу: Наша цель - создание тотального давления на Россию. ВИДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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авакова взял бы с собой-был бы шоппинг
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25.02.2021 10:58 Ответить
Цікаво, чим французи ПРАКТИЧНО можуть допомогти у питанні протидії російській агресії і деокупації Криму? Невже таки направлять 2-3 батальйони своїх військ, щоб допомогли здолати агресора?
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25.02.2021 11:11 Ответить
 
 