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Главный штаб ВС Армении потребовал отставки Пашиняна. Премьер заявил о попытке военного переворота в стране и уволил главу ГШ Гаспаряна

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Главный штаб ВС Армении потребовал отставки Пашиняна. Премьер заявил о попытке военного переворота в стране и уволил главу ГШ Гаспаряна

Вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства республики, говорится в заявлении Главного штаба ВС страны. В ответ, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о попытке военного переворота в стране и уволил должности начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна.

"ГШ ВС Армении выражает свой решительный протест в связи с освобождением с должности первого заместителя начальника ГШ ВС Тирана Хачатряна по недальновидным и необоснованным причинам, что было осуществлено без учета национальных и государственных интересов Армении, основываясь лишь на личных и амбициозных чувствах. Это решение в тяжелых для страны условиях является антигосударственным и безответственным", - говорится в заявлении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В нем отмечается, что премьер-министр Армении и правительство "больше не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации".

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"ВС Армении долгое время терпели "атаки" властей по дискредитации ВС, однако всё имеет свои границы. В сложившихся условиях ВС Армении требуют отставки премьер-министра и правительства, в то же время предупреждают избегать применения силы против народа, чьи сыны погибли, защищая Родину", - отмечается в заявлении.

В Главном штабе ВС страны заявили также, что "неэффективное управление действующего правительства и серьезнейшие ошибки во внешней политике привели страну на грань катастрофы".

Заявление подписал начальник Главного штаба ВС Армении генерал-полковник Оник Гаспарян, его заместители, командующие армейскими корпусами, высокопоставленные военные.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о попытке военного переворота в стране.

"Заявление Главного штаба ВС расценивают как попытку военного переворота. Всех наших сторонников сейчас же приглашаю на площадь Республики. В скором времени обращусь к общественности в прямом эфире", - заявил Пашинян.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил от должности начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, потребовавшего его отставки.

"Сегодня я подписал решение об освобождении от должности Оника Гаспаряна. Оцениваю это заявление как попытку военного переворота", - сказал Пашинян.

Пашинян призвал военных продолжить выполнять задачи по охране границ, не терять бдительность.

"Все находится под контролем. Непозволительно, чтобы ВС занимались политикой и выступали с политическими заявлениями", - отметил он.

Премьер Армении пригласил своих сторонников собраться на площади Республики в центре Еревана, где расположено здание правительства.
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Топ комментарии
+5
Москалику, Польща, Чехія, Словаччина, країни Балтії, Угорщина чомусь таки в'їхали...
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25.02.2021 11:15
+2
да ладно тебе..
Гройсман тот еще державник, а вот у Сени мозгов поболее было, хотя и вороватый тоже, НО у него хотя бы принципы были и есть более-менее про-украинские.
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25.02.2021 11:26
+1
В Украине есть замечательный премьер для армении,отдадим бесплатно.
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25.02.2021 11:12
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АНР
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25.02.2021 10:56 Ответить
о вот и не подеретесь Главный штаб ВС Армении потребовал отставки Пашиняна. Премьер заявил о попытке военного переворота в стране и уволил главу ГШ Гаспаряна - Цензор.НЕТ 7882
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25.02.2021 11:03 Ответить
різьба по дереву буде?
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25.02.2021 11:06 Ответить
Премєр-міністр Вірменії жорстко розкритикував Іскандери і підтвердив застосування
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про низьку ефективність російського оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер".
Про це доповідає Мілітарний з посиланням на вірменський телеканал 1in.am.
Пашинян відреагував на закиди екс-президента Вірменії Сержа Саргісяна. Раніше той заявив, що Вірменія мала б застосувати російські ОТРК, щоб зупинити наступ Азербайджана.
Нікол Пашинян так прокоментував ці закиди:
Цей натяк може бути адресований мені, але я думаю, що він (Саргісян) повинен знати відповіді на багато питань, а не ставити питання, на які він знає відповіді. А може він пояснить, чому випущені ракети «Іскандер» не вибухали або вибухали, наприклад, на 10%
Таким чином Пашинян підтвердив факт застосування ОТРК "Іскандер" у війні за Нагірний Карабах.
Вірменський прем'єр-міністр висловив свої припущення, чому російська ракетна зброя виявилася низькоефективною і не змогла стати зброєю стримування.
Можливо, тому що це зброя 80-их? - сказав Пашинян.
Вірменія стала першим іноземним оператором російських ОТРК "Іскандер-Е". Країна отримала 4-8 одиниць цієї зброї в 2016 році.
Іскандер-Е - експортний варіант ОТРК зі скороченою до 280 км дальністю польоту ракети.
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25.02.2021 11:09 Ответить
Москалику, Польща, Чехія, Словаччина, країни Балтії, Угорщина чомусь таки в'їхали...
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25.02.2021 11:15 Ответить
В Украине есть замечательный премьер для армении,отдадим бесплатно.
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25.02.2021 11:12 Ответить
Головний штаб ЗС Вірменії вимагає відставки Пашиняна. Прем'єр заявив про спробу військового перевороту в країні і звільнив главу ГШ Гаспаряна - Цензор.НЕТ 2833последних 2-х + Гройсмана в довесок...
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25.02.2021 11:20 Ответить
Не трогай Гройсмана, він в принципі справлявся. А от Сєню треба повернути, хоча при цій зебільній владі він не погодиться...
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25.02.2021 11:23 Ответить
да ладно тебе..
Гройсман тот еще державник, а вот у Сени мозгов поболее было, хотя и вороватый тоже, НО у него хотя бы принципы были и есть более-менее про-украинские.
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25.02.2021 11:26 Ответить
Так я ж і кажу, що кращого прем'єра як Сєня я пока що не бачу серед так сказати бомонда політичних лідерів.
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25.02.2021 11:31 Ответить
те кто на поверхности полит - тусовки лежит это да.
Сеня пока из них лучший выбор..
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25.02.2021 11:33 Ответить
Я не фанат Гросі, але на момент його відставки у нас було +4,6% росту ВВП, а уже в січні 2020 (до початку епідемії) ВВП у нас став мінусовим!
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25.02.2021 11:26 Ответить
с Зелей и его премьерами смысла кого то сравнивать вообще нет...
там дно не достижимое - любой честный учитель с начальной школы рулил бы лучше..
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25.02.2021 11:29 Ответить
один вопрос, что такое "dack"? Головний штаб ЗС Вірменії вимагає відставки Пашиняна. Прем'єр заявив про спробу військового перевороту в країні і звільнив главу ГШ Гаспаряна - Цензор.НЕТ 7349
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25.02.2021 13:15 Ответить
Лука-таракан 2.0?
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25.02.2021 11:21 Ответить
Цікаво,який відсоток в ЗСУ знають,хто в нас начштабу,й за які заслуги призначений на посаду...
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25.02.2021 12:10 Ответить
у вас це де? на кацапії?
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25.02.2021 13:16 Ответить
ЗСУ-це Збройні Сили України,чурбанчику.
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25.02.2021 13:24 Ответить
Головний штаб ЗС Вірменії вимагає відставки Пашиняна. Прем'єр заявив про спробу військового перевороту в країні і звільнив главу ГШ Гаспаряна - Цензор.НЕТ 9067 х@йло, я знаю що таке ЗСУ, тому що служив там (молодший лейтенант, на зараз), а ти х@йня з під нігтів хто взагалі?
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25.02.2021 17:10 Ответить
Мамлєй ? А я думаю:звідки стільки гівна і пафоса. То в тебе комплекс від принижень.І солдати за свого не приймають,й серед офіцерів "х@йня з під нігтів" Головний штаб ЗС Вірменії вимагає відставки Пашиняна. Прем'єр заявив про спробу військового перевороту в країні і звільнив главу ГШ Гаспаряна - Цензор.НЕТ 2072
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25.02.2021 17:19 Ответить
Головний штаб ЗС Вірменії вимагає відставки Пашиняна. Прем'єр заявив про спробу військового перевороту в країні і звільнив главу ГШ Гаспаряна - Цензор.НЕТ 7913 ні шляпа, "нє піджак"
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25.02.2021 19:08 Ответить
а ось хто ти, це справа часу Головний штаб ЗС Вірменії вимагає відставки Пашиняна. Прем'єр заявив про спробу військового перевороту в країні і звільнив главу ГШ Гаспаряна - Цензор.НЕТ 6080
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25.02.2021 19:11 Ответить
 
 