Главный штаб ВС Армении потребовал отставки Пашиняна. Премьер заявил о попытке военного переворота в стране и уволил главу ГШ Гаспаряна

Вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства республики, говорится в заявлении Главного штаба ВС страны. В ответ, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о попытке военного переворота в стране и уволил должности начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна.

"ГШ ВС Армении выражает свой решительный протест в связи с освобождением с должности первого заместителя начальника ГШ ВС Тирана Хачатряна по недальновидным и необоснованным причинам, что было осуществлено без учета национальных и государственных интересов Армении, основываясь лишь на личных и амбициозных чувствах. Это решение в тяжелых для страны условиях является антигосударственным и безответственным", - говорится в заявлении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В нем отмечается, что премьер-министр Армении и правительство "больше не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Алиев пригрозил Армении "железным кулаком", если ее официальные лица посетят Карабах без разрешения Баку

"ВС Армении долгое время терпели "атаки" властей по дискредитации ВС, однако всё имеет свои границы. В сложившихся условиях ВС Армении требуют отставки премьер-министра и правительства, в то же время предупреждают избегать применения силы против народа, чьи сыны погибли, защищая Родину", - отмечается в заявлении.

В Главном штабе ВС страны заявили также, что "неэффективное управление действующего правительства и серьезнейшие ошибки во внешней политике привели страну на грань катастрофы".

Заявление подписал начальник Главного штаба ВС Армении генерал-полковник Оник Гаспарян, его заместители, командующие армейскими корпусами, высокопоставленные военные.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о попытке военного переворота в стране.

"Заявление Главного штаба ВС расценивают как попытку военного переворота. Всех наших сторонников сейчас же приглашаю на площадь Республики. В скором времени обращусь к общественности в прямом эфире", - заявил Пашинян.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вопросы статуса Нагорного Карабаха и военнопленных остаются нерешенными, - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил от должности начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, потребовавшего его отставки.

"Сегодня я подписал решение об освобождении от должности Оника Гаспаряна. Оцениваю это заявление как попытку военного переворота", - сказал Пашинян.

Пашинян призвал военных продолжить выполнять задачи по охране границ, не терять бдительность.

"Все находится под контролем. Непозволительно, чтобы ВС занимались политикой и выступали с политическими заявлениями", - отметил он.

Премьер Армении пригласил своих сторонников собраться на площади Республики в центре Еревана, где расположено здание правительства.