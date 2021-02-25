Главный штаб ВС Армении потребовал отставки Пашиняна. Премьер заявил о попытке военного переворота в стране и уволил главу ГШ Гаспаряна
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Вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства республики, говорится в заявлении Главного штаба ВС страны. В ответ, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о попытке военного переворота в стране и уволил должности начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна.
"ГШ ВС Армении выражает свой решительный протест в связи с освобождением с должности первого заместителя начальника ГШ ВС Тирана Хачатряна по недальновидным и необоснованным причинам, что было осуществлено без учета национальных и государственных интересов Армении, основываясь лишь на личных и амбициозных чувствах. Это решение в тяжелых для страны условиях является антигосударственным и безответственным", - говорится в заявлении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В нем отмечается, что премьер-министр Армении и правительство "больше не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации".
"ВС Армении долгое время терпели "атаки" властей по дискредитации ВС, однако всё имеет свои границы. В сложившихся условиях ВС Армении требуют отставки премьер-министра и правительства, в то же время предупреждают избегать применения силы против народа, чьи сыны погибли, защищая Родину", - отмечается в заявлении.
В Главном штабе ВС страны заявили также, что "неэффективное управление действующего правительства и серьезнейшие ошибки во внешней политике привели страну на грань катастрофы".
Заявление подписал начальник Главного штаба ВС Армении генерал-полковник Оник Гаспарян, его заместители, командующие армейскими корпусами, высокопоставленные военные.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о попытке военного переворота в стране.
"Заявление Главного штаба ВС расценивают как попытку военного переворота. Всех наших сторонников сейчас же приглашаю на площадь Республики. В скором времени обращусь к общественности в прямом эфире", - заявил Пашинян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил от должности начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, потребовавшего его отставки.
"Сегодня я подписал решение об освобождении от должности Оника Гаспаряна. Оцениваю это заявление как попытку военного переворота", - сказал Пашинян.
Пашинян призвал военных продолжить выполнять задачи по охране границ, не терять бдительность.
"Все находится под контролем. Непозволительно, чтобы ВС занимались политикой и выступали с политическими заявлениями", - отметил он.
Премьер Армении пригласил своих сторонников собраться на площади Республики в центре Еревана, где расположено здание правительства.
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Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про низьку ефективність російського оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер".
Про це доповідає Мілітарний з посиланням на вірменський телеканал 1in.am.
Пашинян відреагував на закиди екс-президента Вірменії Сержа Саргісяна. Раніше той заявив, що Вірменія мала б застосувати російські ОТРК, щоб зупинити наступ Азербайджана.
Нікол Пашинян так прокоментував ці закиди:
Цей натяк може бути адресований мені, але я думаю, що він (Саргісян) повинен знати відповіді на багато питань, а не ставити питання, на які він знає відповіді. А може він пояснить, чому випущені ракети «Іскандер» не вибухали або вибухали, наприклад, на 10%
Таким чином Пашинян підтвердив факт застосування ОТРК "Іскандер" у війні за Нагірний Карабах.
Вірменський прем'єр-міністр висловив свої припущення, чому російська ракетна зброя виявилася низькоефективною і не змогла стати зброєю стримування.
Можливо, тому що це зброя 80-их? - сказав Пашинян.
Вірменія стала першим іноземним оператором російських ОТРК "Іскандер-Е". Країна отримала 4-8 одиниць цієї зброї в 2016 році.
Іскандер-Е - експортний варіант ОТРК зі скороченою до 280 км дальністю польоту ракети.
Гройсман тот еще державник, а вот у Сени мозгов поболее было, хотя и вороватый тоже, НО у него хотя бы принципы были и есть более-менее про-украинские.
Сеня пока из них лучший выбор..
там дно не достижимое - любой честный учитель с начальной школы рулил бы лучше..