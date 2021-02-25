Легла прямо на рельсы: в Одессе 13-летняя девушка покончила с собой, бросившись под поезд

13-летняя девушка попала под колеса поезда за станцией "Депо" в Суворовском районе города. От полученных травм она погибла мгновенно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

Трагедия произошла вчера, 24 февраля, около полуночи. По словам машиниста, он увидел, как ребенок пересекал пути, разговаривая по телефону, и стал подавать предупредительные сигналы. Услышав их, девушка легла прямо на рельсы. Машинист сразу же применил экстренное торможение, но остановить транспорт вовремя не смог.

По словам родственников, в их семье конфликтов не было и намерений покончить жизнь самоубийством ребенок не высказывал. В то же время ее подруга рассказала, что за несколько часов до смерти она написала в общую группу в одном из мессенджеров, что хочет броситься под поезд.

Сведения о событии полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

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