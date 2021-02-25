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Новости Происшествия
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железная дорога (1379) Одесса (7378) подростки (380) Нацполиция (15730) самоубийство (859)

Легла прямо на рельсы: в Одессе 13-летняя девушка покончила с собой, бросившись под поезд

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Легла прямо на рельсы: в Одессе 13-летняя девушка покончила с собой, бросившись под поезд

13-летняя девушка попала под колеса поезда за станцией "Депо" в Суворовском районе города. От полученных травм она погибла мгновенно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

Трагедия произошла вчера, 24 февраля, около полуночи. По словам машиниста, он увидел, как ребенок пересекал пути, разговаривая по телефону, и стал подавать предупредительные сигналы. Услышав их, девушка легла прямо на рельсы. Машинист сразу же применил экстренное торможение, но остановить транспорт вовремя не смог.

По словам родственников, в их семье конфликтов не было и намерений покончить жизнь самоубийством ребенок не высказывал. В то же время ее подруга рассказала, что за несколько часов до смерти она написала в общую группу в одном из мессенджеров, что хочет броситься под поезд.

Сведения о событии полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошлый год в Украине 123 подростка покончили жизнь самоубийством, - представитель ОГПУ Усенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+25
Чим займається чоловік Венедиктової, глава кіберполіції, полює на критиків найвеличнішого?
Рятуйте дітей!, закривайте помийки в інтернеті, які штовхають дітей на самогубства.
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25.02.2021 11:21
+19
Шо запрещаем, рельсы или поезда?
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25.02.2021 11:20
+13
Починати треба з заборони суіцідальної літератури по типу "Анна Кареніна". Хоча б прибрати зі шкільної програми.
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25.02.2021 11:38
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Правила форума Совет форумчан
запретить месенжеры!
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25.02.2021 11:36 Ответить
Я не говорив шо треба запрєтіть. Я говорив, що треба щось робити. Чи на батьків впливати, чи якийсь контроль з боку батьків робити в цих месенджерах, щоб дитина була підконтрольна батькам. Я не говрю, щоб її контролювали коже крок. Але я не спеціаліст в цій сфері, методи нехай спеціалісти пропонують.
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25.02.2021 11:46 Ответить
Странное предложение! А почему не поезда и рельсьі? Лягла прямо на рейки: в Одесі 13-річна дівчина скоїла самогубство, кинувшись під поїзд - Цензор.НЕТ 896
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25.02.2021 12:34 Ответить
Починати треба з заборони суіцідальної літератури по типу "Анна Кареніна". Хоча б прибрати зі шкільної програми.
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25.02.2021 11:38 Ответить
с суицидами надо боротся повышением уровня жизни, а не посадкой патриотов в тюрьмы
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25.02.2021 11:40 Ответить
Это больше зависит от мамы/папы, чем от "уровня жизни". Самый высокий уровень суицида в Японии, если что.
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25.02.2021 11:45 Ответить
це тупий міф.
Японія на 15 місці.
Україна на 9 місці.
Росія на 2 місці.

Ну і Гаяна на 1 місці.
США 18 місце.
Польща 22. Білорусь 6.
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25.02.2021 13:05 Ответить
"Тупые" те, кто считают "Википедию" ответом на все вопросы.
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25.02.2021 13:08 Ответить
О мудрець запереч. Це офіційні дані ВООЗ:
https://apps.who.int/gho/data/node.main.MHSUICIDEASDR?lang=en
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25.02.2021 13:31 Ответить
За "мудреца" спасибо. Не люблю мелких подхалимов, но уважаю их труд. Лягла прямо на рейки: в Одесі 13-річна дівчина скоїла самогубство, кинувшись під поїзд - Цензор.НЕТ 2466 . А если серьезно, то ты анекдот слышал про длину члена в Виларибо и Вилабаджо? Это к вопросу о статистике ВООЗ. А у меня данные от товарища, который 5 лет в Киото работал в IT компании. Не утверждаю, что это истина в конечной инстанции, но доверяю больше, чем "статистике ВООЗ", ибо сам связан с социологией и понимаю что такое "статистика".
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25.02.2021 13:44 Ответить
І що він розказав? Про те що у них там дуже багато суїцидів? Про те як цією темою бурлить їх суспільство. Про те як з тим боряться. Тільки він забув розказати про плотність проживання людей, їх кількість та інші факти. Так ось там люди суїцид роблять в два рази рідше на ту саму кількість населення що у нас. Но так як населення там дофіга і є вже культові місця де роблять суїциди то здається що їх більше, бо в абсолютних цифрах їх більше як і самого населення. І якщо в Україні суїцидяться де попало то там у спеціально виділених місцях.

Та й українські змі і близько не пишуть про всі випадки суїциду в Україні... Всі тупо пофіг що хтось вже спригнув із нового мосту в Запоріжжі. За те про новий суїцид в лісі смерті якби такий був 100% би написали.
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25.02.2021 13:53 Ответить
Вижу, что ты в адеквате, но честно, нет желания читать тебе лекцию про Японию. Друг рассказывает часто и много (это у него любимая тема разговора - очень впечатлен). Сам с семьей собирался туда съездить, но пандемия перечеркнула планы.
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25.02.2021 14:05 Ответить
Заспокойся і визнай,що ти не правий.
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25.02.2021 14:11 Ответить
А шо, похоже что я нервую? Не было задачи кого-то в чем-то переубеждать. Я высказал свое мнение, собеседник - свое.
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25.02.2021 14:16 Ответить
Це всього на всього суб'єктивна думка однієї людини.Я би на вашому місці не вступав в таку дискусію.
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25.02.2021 15:17 Ответить
Дело даже не в "субъективности". Все дело в важности и приоритетности. Так и здесь: я говорю о том, что уровень жизни не влияет на суицидальность и привожу в пример Японию. А человек не понимая сути, цепляется к деталям, т.е. к Японии.
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25.02.2021 16:18 Ответить
В Японии высокий уровень жизни и очень высокий уровень суицидов
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25.02.2021 11:47 Ответить
японцам нужно боротся с чрезмерной переработкой, это одна из основных причин самовыпиливания в Японии
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25.02.2021 11:52 Ответить
Нет, основная причина выпиливаний там не переработки, а чрезмерная зарегулированность культуры традициями и обычаями, им буквально две жизни приходится жить: реальную и показушную, по жестко прописанным сценариям
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25.02.2021 12:09 Ответить
ну да, при этом пахать по 12 часов
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25.02.2021 12:15 Ответить
да, но скорее как спасение или отвлечение) хотя смотря какая работа, если с людьми, то опять традиции и те же заморочи
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25.02.2021 12:25 Ответить
це тупий міф.
Японія на 15 місці.
Україна на 9 місці.
Росія на 2 місці.

Ну і Гаяна на 1 місці.
США 18 місце.
Польща 22. Білорусь 6.
(Причина японських суїцидів колективна етика + культура.)
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25.02.2021 13:06 Ответить
Рассмешил. Нынешние тупые смартфонные малолетки не читают Анну Каренину. Максимум их чтения - постики в соцсетях, а в основном общаются картинками как в букваре.
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25.02.2021 14:21 Ответить
Шо запрещаем, рельсы или поезда?
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25.02.2021 11:20 Ответить
детей!
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25.02.2021 11:24 Ответить
СмартАХВони дєтям запрєщаім. аНехай вчаться, а не в мєсєнджерах та дебільних ігрухах шаряться. Купити звичайний телефон з камерою без інтернету. Нєхрін від книжок відволікатись.
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25.02.2021 12:10 Ответить
Чим займається чоловік Венедиктової, глава кіберполіції, полює на критиків найвеличнішого?
Рятуйте дітей!, закривайте помийки в інтернеті, які штовхають дітей на самогубства.
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25.02.2021 11:21 Ответить
могли детки и в классе затюкать за что ни будь..
детки они злые.., их мозг еще маленький что бы вместить доброту..
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25.02.2021 11:23 Ответить
Пішла лавина дитячих самогубств, і далеко не все потрапляє в центральні ЗМІ.
І пов'язані вони саме із завданнями, які діти отримували в різних "групах смерті" в інтернеті.
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25.02.2021 11:26 Ответить
це звичайно горе коли діти помирають, але, на мою думку, з них виросли б виборці зеленського чи шарія з опжздєцом. Якшо тебе так легко налаштувати на самогубство, то проголусвати за клована це ващє як два пальца, прости господи, об рєльсу...
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25.02.2021 11:28 Ответить
В данному випадку це не аргумент.
Кіберполіція має працювати на захист громадян та держави, а не отримувати зарплати та премії в десятки тисяч за казна-що.
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25.02.2021 11:30 Ответить
це все до лампочкі, якшо наприклад ці групи смерті модеруються з росії. шо ті кіберполіцейські зроблять? закриють вконтакт? Тут не кібер-полія має шось робить в першу чергу, а батьки оцих самих дітей. Просто так ніхто рід потяг не лягає...
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25.02.2021 11:33 Ответить
І батьки також. Але для цього потрібно їх інформувати, консультувати як саме проконтролювати контакти дітей.
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25.02.2021 11:36 Ответить
фейк про "группы смерти" устарел, дети сейчас не сидят вконтакте)) в тиктоке никаких "групп смерти" нет, там просто тупак.
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25.02.2021 12:19 Ответить
Это тупой фейк, в котором пишут, что дети якобы сидят в одноклассниках и "fasebook". что очевидный бред)))

Связаны все эти самоубийства одним и тем же: желание уродов-родителей скрыть концы в воду и отвести от себя подозрение в доведении до самоубийства.
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25.02.2021 12:17 Ответить
Це вина батьків, що не виховують дітей. Треба дітям давати кнопочні телефони, а не смартфони, вдома не допускати їх до інтернету і контролювати книги, які вони читають, бо вони божеволіють від потоку негативної інформації. Людина має спати 8 годин, щоб мозок переробив звичайну інформацію за день, не кажучи вже за реалії сьогоднішнього дня. А дитячий мозок тепер не витримує напору інформації.
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25.02.2021 11:54 Ответить
Не тільки батьків. Вони не можуть цілодобово контролювати своїх дітей, тим більше, підлітків.
Всім дітям тільки кнопочний телефон це нереально.
Спецслужби мають працювати на зменшення загроз для громадян.
Знаходять же тих час від часу, хто розводить наївних громадян на гроші через телефонні дзвінки. Життя дітей цініше, ніж втрата грошей.
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25.02.2021 11:59 Ответить
В першу чергу батьків. В другу чергу - це провина інших близьких.
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25.02.2021 12:23 Ответить
В самій поліції час від часу заявляють, що діти робили небезпечні для життя та здоров'я вчинки, дії під впливом, завданнями в групах із соцмереж.
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25.02.2021 12:28 Ответить
По-перше, зараз вже діти не сидять у соцмережах, у яких є групи) По-друге, коли були заяви кіберполіціі, чомусь ніяких груп жоден так і не побачив, тільки заяви. Інформація про ці групи поширюється із помилками "fasebook", також вказує на повну маячню, немов діти сидять у "одноклассниках". жодного випадку існування подібних груп не зафіксовано, крім випадку у 2016 році у РФ, коли хлопець намагався розкрутити свої групи вконтакті та інсценував самогубства.
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25.02.2021 12:36 Ответить
подруга странная. тебе пишет подруга что кинется под поезд и ты ничего не делаешь? настолько все похер нынешнему поколению тинейджеров
13 лет! любовь?
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25.02.2021 11:21 Ответить
Машинист вроде говорит, что говорила по телефону, может и такой вариант.
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25.02.2021 11:28 Ответить
все подростки грозят и родителям и друзьям по 100 раз на день, что покончат жизнь самоубийством. Так что теперь? Может подростков изолировать в психушках с мягкими стенами? Вы тут все такую ересь несете! Это жизнь! Так всегда было, есть и будет! Но сидят тут умники, которые всерьез трындят об отмене мобильных телефонов... ппц. Неудивительно, что большинство тут электорат сывоносого ))
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25.02.2021 12:44 Ответить
але мутантур! ты про что?
где я про запреты говорил? где я про изоляцию говорил?
подруга увидела сообщение "кинусь под поезд" - могла позвонить и пообщаться? узнать серьезность ситуации и сообщить учителю, родителям? нет - похеру. ну сообщила и сообщила.. вот я про что. дошло?
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25.02.2021 12:49 Ответить
Точно всі? Мій досвід каже що досить малий відсоток.
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25.02.2021 13:34 Ответить
подруга тоже наверное 13 летняя, а говорить в таком возрасте обычно можно что угодно, но не всегда делать, конечно. но "около полуночи" шляться это уже ***** родителей.
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25.02.2021 13:15 Ответить
да что ж это такое !!!! сколько будет еще этих "групп смерти" ???
13 лет еще ребенок...какая там девушка? девочка...вот глупыш...(ой горе !!!)
что с этим делать ???
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25.02.2021 11:21 Ответить
13 років - це дуже складний вік, у цей період повинна бути максимальна мобілізація батьків і вчителів. Для багатьох підлітків соцмережі замінили і батьків і вчителів. Нажаль.
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25.02.2021 11:30 Ответить
так...все так...і так шкода...бо є такі діточки, які хворіють і страждають і кожен день для них перемога...а тут...така дурість...таке незворотнє горе...
не знаю...але з такою байдужістю до свого життя і до горя батьків... нема слів...
щось треба робити с тими "мережами"...бо вони вбивають!!!
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25.02.2021 11:43 Ответить
Вбивають діти себе самі і доводить їх до цього відношення в першу чергу батьків, в другц чергу інших близьких. "мережі" тут відмазка
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25.02.2021 12:22 Ответить
винні всі...
але та череда дитячих смертей (то з багатоповерхівки плигають, то таблєтки ковтають, то на рельси лягають) хіба не ********* на системний характер ціх подій???
на це теж не треба закривати очі - ми мусимо захистити наших дітей від такого зомбуючого впливу нелюдей...
причин може бути багато - смерть одна... (не дай Боже пережити своє дитя !!!!!! )
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25.02.2021 12:31 Ответить
причем тут вымышленные группы? родители скорей всего как всегда чморили ребенка, а потом такие "ой, а я не знаю чего это он, не было никаких-никаких предпосылок, это все группы смерти, кококо!".
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25.02.2021 12:11 Ответить
у Вас есть дети?
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25.02.2021 12:31 Ответить
У меня есть мозг в первую очередь и я изучаю этот вопрос еще с 2015 года, когда эти группы действительно создавались, я в них заходил до их блокировки и прекрасно знаю их предназначение. Один российский дурачок хотел раскрутить свои группы на самоубийстве Ренаты Камболиной и стал снимать инсценировки других якобы самоубийств, якобы связанных с самоубийством Ренаты. За него взялись рашистские органы и использовали его как повод прикрутить гайки по закону Яровой. На этом реальная история этих групп заканчивается, дальше волнами происходит раз в несколько лет распространение тупых фейков про "группы смерти в одноклассниках, fasebook, вконтакте", ссылки на которые никто никогда найти в итоге так и не в состоянии, потому что этих групп лет пять как нет. Также была (может и сейчас есть отголоски) волна троллинга детьми взрослых, когда дети начали ставить такие теги у себя в записях, чтобы привлечь к себе внимание близких/или высказать им свой подростковый протест, но она никак не была связана с самоубийствами
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25.02.2021 12:44 Ответить
об этом надо говорить!
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25.02.2021 13:01 Ответить
Жаль дурочку... Могла бы еще пожить. Потом бы сама смеялась над "проблемами", из-за которых хотела свести счеты с жизнью...
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25.02.2021 11:22 Ответить
По аналогии с запретом на продажу лекарств лицам до 14 лет - следующим шагом будет запрет железнодорожного сообщения.
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25.02.2021 11:22 Ответить
Не дохрена запретов будет? Может проще детей запретить...
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25.02.2021 12:31 Ответить
То была ирония...)
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25.02.2021 12:37 Ответить
Так и я туда-же..
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25.02.2021 12:39 Ответить
Пропоную кошти з ботоферми Зеленського кинути на боротьбу з провокаторами дитячих суїцидів. Головним призначити Арестовича, який має фах в царині пограничних ситуацій.))
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25.02.2021 11:28 Ответить
У нас вся железка обнесена 2,5-ым забором, хотя и это иногда не помогает ,некоторые любят в наушниках пробежку делать 🙄
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25.02.2021 11:31 Ответить
Моїй доньці 13 років і я розумію який це складний вік. Коли кажу, що відберу смартфон, на якому висить постійно, то потім така істерика та загрожує самогубством.
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25.02.2021 11:41 Ответить
Прикувати її, та не випускати з дому, не давати ні телефону, ні їсти-пити. Нехай подумає трохи та отямиться. А ні, то й ременем пройтися, щоб була залежна від батьків, а не від інтернету.
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25.02.2021 12:06 Ответить
Вот дети таких "прикователей" и выпиливаются.
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25.02.2021 12:12 Ответить
Ремнем? Ага.Подзвонить на спеціальний номер, куди дзвонять діти, яких б'ють, приїде социалка с поліцією, потом сам будеш не радий. Демократія.
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25.02.2021 12:15 Ответить
Ну у нас к сожалению никто не приезжает и дети таких дебилов-лупцевателей и выпиливаются...
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25.02.2021 12:21 Ответить
У нас ще у 90-х дівчинка з паралельного класу самовистругалася, яку батько-мент систематично катував і фізично і морально. Причому вчителям було *****, що дівчинка і з розбитим у м'ясо обличчям приходила до школи, і до стоматолога вранці бігла, бо батя чотири зуби вибив (за те, що погано взуття начистила йому), і що уся спина була чорно-синя від дубінала, теж бачили, і скаржилася вона, що батько з неї домашню робочу худобу зробив, б'є за найменшу провину і без провини, усіляко принижує, життя за розкладом суворого режиму, навіть туалет два рази на день дозволяє заходити, обшук після кожного виходу з хати... - єдина реакція була "бьёт, значит есть за что, и правильно воспитывает, а ты не скигли".
Аж поки у 14 років дівчинка не повісилася...
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25.02.2021 22:05 Ответить
Класні ви вихователі Лягла прямо на рейки: в Одесі 13-річна дівчина скоїла самогубство, кинувшись під поїзд - Цензор.НЕТ 2041А краще нічого руками не чіпайте, коли не знаєте як воно працює, як мінімум заплатіть гроші та зверніться до кваліфікованого педагога , так і скажіть, що зовсім непонятки, "чорна скриня" як воно працює і на які пімпочки натискати?
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25.02.2021 12:19 Ответить
Ксюша, у вас были дети 13-17 лет? Да и вы были когда то. До 19 лет там полный абсурд в головах
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25.02.2021 13:05 Ответить
Дай вгадаю: мабуть, сама у дитинстві за батьковими п*здюлями й світу білого не бачила, що тепер усім дітям хочеш перетворити дитинство на концтабір?
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25.02.2021 21:47 Ответить
То не лише вік страшний, то ще й панькана дуже. Плюс шантажистка росте.
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25.02.2021 12:09 Ответить
Забрати смарфон це саме даунське що можна зробити - без образ.
В цьому віці дуже важливо заводити соціальні зв'язки, бо без них нормального майбутнього в дитини не буде.
Причиною суїциду ось точно не є смартфон. Так він може стати тою останньою каплею, но і нею може стати простий скандал в сім'ї.
Причиною суїцидів якраз зазвичай є стосунки і тупість самих дітей. Обійти ці проблеми можна навіть не вирішуючи їх, а за допомогою правильної етики щоб дитина навіть подумати собі про суїцид боялась.
Но краще вирішити самі причини - якщо це булінг, то нехай декілька разів поміняє клас в різних школах (обов'язково розірвати зв'язки із попередніми), обітреться, соціалізується, пойме в чому був ідіотизм порад батьків та перестане їх виконувати як наслідок стане звичайною дитиною, або як мінімум знайде таких як вона. (Звичайно логіка каже що треба було б казати щоб батьки пояснили як правильно поводитись щоб мати авторитет і не бути цапом відбувайлом, но якщо вони це зразу не зробили, то нічого в них не вийде коли поведінка дитини вже вибивається із колективу, бо причина цього саме в тупих батьках і вони своїми порадами тільки гірше зроблять. Батьки повинні усвідомити що поведінка дітей нічим не відрізняється від поведінки тварин - із усіма тими альфами, бетами, омегами...)
Ну, а якщо причина в сім'ї то тут до психолога - занадто все обширно.
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25.02.2021 13:28 Ответить
В нормальной семье ребёнок чихал на всякие мессенджеры.
А если родители скоты, и поговорить не с кем, кроме как с компьютером
(или с котом, собакой, дневником), то так и заканчивается.
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25.02.2021 12:00 Ответить
Забороняємо грьобаний ТІК-ТОК і подібну херню.
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25.02.2021 12:06 Ответить
Дебилов-родителей запрещать надо.
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25.02.2021 12:13 Ответить
а вы походу идеальный пап?
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25.02.2021 13:02 Ответить
Ну, якщо вже нічого не допоможе -- на все воля Божа. Врешті-решт, вона на світ не просилася і піти з нього її право...
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25.02.2021 12:10 Ответить
на все воля Божа\\\\\\\\

Лягла прямо на рейки: в Одесі 13-річна дівчина скоїла самогубство, кинувшись під поїзд - Цензор.НЕТ 301
а планете, а то и Вселеной - 7000 лет? чего вы сюда лезете, архаичные любители сказочек?
б*жа волька и на голодоморы была, да? в каждой хате куча ыконок и в некоторых - суп из .... да вот даже с таких как "героиня" новости. тьху! боша фоля, ога, ога
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25.02.2021 12:15 Ответить
Півсотні коментарів і жодного конструктиву, суцільна демонстрація "красномовства" і гумору в стилі квартал-95.
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25.02.2021 12:16 Ответить
Конструктив налицо: разобраться, что представлял собой "любящий папик".
И "любщая" мамочка. Соседи расскажут.
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25.02.2021 13:49 Ответить
Не понято три вещи
1) с чего взяли что самоубийств стало больше? Про них стали больше писать. А так уже лет 20 ничего особо не меняется
2) С чего взяли что группы смерти существуют и что главное реально это работает? Рассказы родителей мол деточка была не такая а попала туда и вот это не аргумент. Ибо понятно что родители и родственники и сознательно и подсознательна хотят переложить хоть часть вины на кого то другого. После РФ где задержали 2 типа организаторов я вот не могу вспомнить ни единого процесса на оными.
3) в любом случае поведение ребенка попавшего в такую группу меняется. Может стоит смотреть за этим? Ибо технически нереально закрыть что либо в интернете. А уж как обходить блокировки сейчас знает и 10 летка. (про то что заблокировать отдельный канал в той же телеге без содействия ее админов не возможно я промолчу)
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25.02.2021 12:37 Ответить
Машиниста жалко, девку жалко, родителей жалко. Всем жизнь испорчена.
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25.02.2021 13:24 Ответить
Машинист то что? У него моральная травма. А у поезда кинетика. Печально конечно, но это везде и всюду такое. Рельсы не запретишь, месенджеры тоже.
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25.02.2021 15:09 Ответить
А за моральную травму, значит, не жалко? Люди могут по-разному на это реагировать. Есть такие нервные, кому долго сниться будет сей эпизод.
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25.02.2021 15:23 Ответить
Всех жалеть не хватит нервной системы. Для этого нас уберегает простой барьер. Мы сочувствуем только тем, кого знаем лично. У меня тоже были случаи своего горя, и всем наплевать. А зачем вообще выстраивать ожидания? Это значительно легче принять, чем лелеять надежды понимания. Горе есть горе.
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25.02.2021 16:56 Ответить
Клоуну Зе треба зайнятись питаннями сайтами "синіх китів" з Кацапії через які
молодь України кінчає життя самогубством, а не закриттям фейкових сайтів Лягла прямо на рейки: в Одесі 13-річна дівчина скоїла самогубство, кинувшись під поїзд - Цензор.НЕТ 3866
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25.02.2021 16:21 Ответить
В большинстве случаев массовых самоубийств ставших настоящим бедствием в Украине является карантин и ограничения, изоляция детей друг от друга, психологическое запугивание и боязнь заболеть. Общество еще не осознало насколько тяжкий вред психическому состоянию людей и особенно подростков принес этот длящийся почти год карантин. Это преступление против людей
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25.02.2021 16:25 Ответить
Степанов и Ляшко вас судить надо за этот карантин
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25.02.2021 16:27 Ответить
Ну в 13 лет - это ещё не девушка, а просто - девочка, так что надо правильно писать, а то неровен час ещё напишете 13 летняя женщина...
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09.03.2021 17:30 Ответить
Чим ці діти займаються в цих тирнетах без батьківського контролю, що таке з собою роблять? Це булінг у соцмережах чи що це таке? Травлею в Інтернеті дійсно можна зламати крихку дитячу психіку. Іноді дорослі не витримують, коли їх кожного дня травить якась мерзота на форумі, а тут мала дівчинка. Жах! Забирайте дітей з цих тік-токів та Лайків.
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09.03.2021 17:48 Ответить
 
 