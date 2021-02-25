Легла прямо на рельсы: в Одессе 13-летняя девушка покончила с собой, бросившись под поезд
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
13-летняя девушка попала под колеса поезда за станцией "Депо" в Суворовском районе города. От полученных травм она погибла мгновенно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.
Трагедия произошла вчера, 24 февраля, около полуночи. По словам машиниста, он увидел, как ребенок пересекал пути, разговаривая по телефону, и стал подавать предупредительные сигналы. Услышав их, девушка легла прямо на рельсы. Машинист сразу же применил экстренное торможение, но остановить транспорт вовремя не смог.
По словам родственников, в их семье конфликтов не было и намерений покончить жизнь самоубийством ребенок не высказывал. В то же время ее подруга рассказала, что за несколько часов до смерти она написала в общую группу в одном из мессенджеров, что хочет броситься под поезд.
Сведения о событии полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Все обстоятельства трагедии устанавливаются.
Пожалуйста, подождите...
Японія на 15 місці.
Україна на 9 місці.
Росія на 2 місці.
Ну і Гаяна на 1 місці.
США 18 місце.
Польща 22. Білорусь 6.
https://apps.who.int/gho/data/node.main.MHSUICIDEASDR?lang=en
Та й українські змі і близько не пишуть про всі випадки суїциду в Україні... Всі тупо пофіг що хтось вже спригнув із нового мосту в Запоріжжі. За те про новий суїцид в лісі смерті якби такий був 100% би написали.
Японія на 15 місці.
Україна на 9 місці.
Росія на 2 місці.
Ну і Гаяна на 1 місці.
США 18 місце.
Польща 22. Білорусь 6.
(Причина японських суїцидів колективна етика + культура.)
Рятуйте дітей!, закривайте помийки в інтернеті, які штовхають дітей на самогубства.
детки они злые.., их мозг еще маленький что бы вместить доброту..
І пов'язані вони саме із завданнями, які діти отримували в різних "групах смерті" в інтернеті.
Кіберполіція має працювати на захист громадян та держави, а не отримувати зарплати та премії в десятки тисяч за казна-що.
Связаны все эти самоубийства одним и тем же: желание уродов-родителей скрыть концы в воду и отвести от себя подозрение в доведении до самоубийства.
Всім дітям тільки кнопочний телефон це нереально.
Спецслужби мають працювати на зменшення загроз для громадян.
Знаходять же тих час від часу, хто розводить наївних громадян на гроші через телефонні дзвінки. Життя дітей цініше, ніж втрата грошей.
https://rivnepost.rv.ua/news/16richniy-rivnyanin-porizav-sobi-ruki-za-nevikonannya-zavdan-u-smertelniy-hri-video?fbclid=IwAR2n9EonxMvm6yH8_klk10kOtMH-qD6mn3euaBnxOXG7bJ20fYFu9K7iVxE
13 лет! любовь?
где я про запреты говорил? где я про изоляцию говорил?
подруга увидела сообщение "кинусь под поезд" - могла позвонить и пообщаться? узнать серьезность ситуации и сообщить учителю, родителям? нет - похеру. ну сообщила и сообщила.. вот я про что. дошло?
13 лет еще ребенок...какая там девушка? девочка...вот глупыш...(ой горе !!!)
что с этим делать ???
не знаю...але з такою байдужістю до свого життя і до горя батьків... нема слів...
щось треба робити с тими "мережами"...бо вони вбивають!!!
але та череда дитячих смертей (то з багатоповерхівки плигають, то таблєтки ковтають, то на рельси лягають) хіба не ********* на системний характер ціх подій???
на це теж не треба закривати очі - ми мусимо захистити наших дітей від такого зомбуючого впливу нелюдей...
причин може бути багато - смерть одна... (не дай Боже пережити своє дитя !!!!!! )
Аж поки у 14 років дівчинка не повісилася...
В цьому віці дуже важливо заводити соціальні зв'язки, бо без них нормального майбутнього в дитини не буде.
Причиною суїциду ось точно не є смартфон. Так він може стати тою останньою каплею, но і нею може стати простий скандал в сім'ї.
Причиною суїцидів якраз зазвичай є стосунки і тупість самих дітей. Обійти ці проблеми можна навіть не вирішуючи їх, а за допомогою правильної етики щоб дитина навіть подумати собі про суїцид боялась.
Но краще вирішити самі причини - якщо це булінг, то нехай декілька разів поміняє клас в різних школах (обов'язково розірвати зв'язки із попередніми), обітреться, соціалізується, пойме в чому був ідіотизм порад батьків та перестане їх виконувати як наслідок стане звичайною дитиною, або як мінімум знайде таких як вона. (Звичайно логіка каже що треба було б казати щоб батьки пояснили як правильно поводитись щоб мати авторитет і не бути цапом відбувайлом, но якщо вони це зразу не зробили, то нічого в них не вийде коли поведінка дитини вже вибивається із колективу, бо причина цього саме в тупих батьках і вони своїми порадами тільки гірше зроблять. Батьки повинні усвідомити що поведінка дітей нічим не відрізняється від поведінки тварин - із усіма тими альфами, бетами, омегами...)
Ну, а якщо причина в сім'ї то тут до психолога - занадто все обширно.
А если родители скоты, и поговорить не с кем, кроме как с компьютером
(или с котом, собакой, дневником), то так и заканчивается.
а планете, а то и Вселеной - 7000 лет? чего вы сюда лезете, архаичные любители сказочек?
б*жа волька и на голодоморы была, да? в каждой хате куча ыконок и в некоторых - суп из .... да вот даже с таких как "героиня" новости. тьху! боша фоля, ога, ога
И "любщая" мамочка. Соседи расскажут.
1) с чего взяли что самоубийств стало больше? Про них стали больше писать. А так уже лет 20 ничего особо не меняется
2) С чего взяли что группы смерти существуют и что главное реально это работает? Рассказы родителей мол деточка была не такая а попала туда и вот это не аргумент. Ибо понятно что родители и родственники и сознательно и подсознательна хотят переложить хоть часть вины на кого то другого. После РФ где задержали 2 типа организаторов я вот не могу вспомнить ни единого процесса на оными.
3) в любом случае поведение ребенка попавшего в такую группу меняется. Может стоит смотреть за этим? Ибо технически нереально закрыть что либо в интернете. А уж как обходить блокировки сейчас знает и 10 летка. (про то что заблокировать отдельный канал в той же телеге без содействия ее админов не возможно я промолчу)
молодь України кінчає життя самогубством, а не закриттям фейкових сайтів