Донетчина получила вакцину от коронавируса. Определенное количество доз будет направлено военнослужащим, - ОГА
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Сегодня ночью Донецкая область получила вакцину от коронавируса Covishield.
Об этом сообщил глава областной государственной администрации Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.
Отмечается, что определенное количество доз будет направлено военнослужащим. 14 тыс. доз получат гражданские.
По словам Кириленко, вакцинация в регионе стартует сегодня с Бахмутского района.
Также он уточнил, что на первом этапе полученным количеством доз с учетом разлива смогут вакцинировать не менее 12,5 тыс. работников медицинских учреждений области.
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В Украине до конца февраля все-таки должна стартовать вакцинация от коронавирусной инфекции. На данный момент пока точная дата начала процесса неизвестна.
Одними з тех, кто показательно должен был сделать вакцинацию от коронавируса были родители президента Украины Владимира Зеленского. Однако, похоже, что-то пошло не по плану, пишет УРА-Информ со ссылкой телеграм канал Женщина с косой.
«В кулуарах пошли слухи, что родители Зеленского отказались от вакцинации. Хотя Президент пытался убедить родителей, что вакцинация не опасна», - пишет источник.
Паблик также добавляет, что президент Украины и сам не хочет публично вакцинироваться. В Офисе президента отмечают, что у Зеленского есть антитела к коронавирусу, ведь он недавно переболел.
Ранее мы сообщали, что нет большого количества желающих получить индийский препарат. Поэтому в Офисе президента Украины уже разрабатывают варианты, как сделать вакцинацию массовой, несмотря на отсутствие желания населения. Принудительно вакцинировать, по данным источников, планируют врачей и учителей.https://ura-inform.com/obshhestvo/2021/02/23/roditeli-zelenskogo-otkazalis-ot-vakczinaczii-prezidentu-ee-takzhe-ne-sdelayut/
Аваков витягнув мільярди з "ковідного фонду", мотивуючи це тим, що поліцейські на передовому фронті у боротьбі з ковідом.
и врачки и военные люди подневольные - одни под клятвой гиппократа ходят, другиe под присягой, шо в 100 раз сильнее.....
кого же под танки бросать? - угадайте с первой попытки...
Не бержет личный состав или, наоборот, что-то знает о степановской вакцине?
точніше
не ризикує.
Васю из Броваров - легко заменить Петром их Лютежа.
ты хорошему врачику пойди замену найди.....