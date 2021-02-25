РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5232 посетителя онлайн
Новости Здоровье Коронавирус и карантин
686 10
вакцина (3815) карантин (16730) Донецкая область (7128) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Донетчина получила вакцину от коронавируса. Определенное количество доз будет направлено военнослужащим, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Донетчина получила вакцину от коронавируса. Определенное количество доз будет направлено военнослужащим, - ОГА

Сегодня ночью Донецкая область получила вакцину от коронавируса Covishield.

Об этом сообщил глава областной государственной администрации Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.

Отмечается, что определенное количество доз будет направлено военнослужащим. 14 тыс. доз получат гражданские.

По словам Кириленко, вакцинация в регионе стартует сегодня с Бахмутского района.

Также он уточнил, что на первом этапе полученным количеством доз с учетом разлива смогут вакцинировать не менее 12,5 тыс. работников медицинских учреждений области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве сделали первую прививку от коронавируса. ВИДЕО

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Родители Зеленского отказались от вакцинации: президенту ее также не сделают

В Украине до конца февраля все-таки должна стартовать вакцинация от коронавирусной инфекции. На данный момент пока точная дата начала процесса неизвестна.
Одними з тех, кто показательно должен был сделать вакцинацию от коронавируса были родители президента Украины Владимира Зеленского. Однако, похоже, что-то пошло не по плану, пишет УРА-Информ со ссылкой телеграм канал Женщина с косой.
«В кулуарах пошли слухи, что родители Зеленского отказались от вакцинации. Хотя Президент пытался убедить родителей, что вакцинация не опасна», - пишет источник.
Паблик также добавляет, что президент Украины и сам не хочет публично вакцинироваться. В Офисе президента отмечают, что у Зеленского есть антитела к коронавирусу, ведь он недавно переболел.
Ранее мы сообщали, что нет большого количества желающих получить индийский препарат. Поэтому в Офисе президента Украины уже разрабатывают варианты, как сделать вакцинацию массовой, несмотря на отсутствие желания населения. Принудительно вакцинировать, по данным источников, планируют врачей и учителей.https://ura-inform.com/obshhestvo/2021/02/23/roditeli-zelenskogo-otkazalis-ot-vakczinaczii-prezidentu-ee-takzhe-ne-sdelayut/
показать весь комментарий
25.02.2021 11:38 Ответить
після вчителів-працівників жеків Донеччина отримала вакцину проти коронавірусу. Певну кількість доз буде направлено військовослужбовцям, - ОДА - Цензор.НЕТ 2352
показать весь комментарий
25.02.2021 12:27 Ответить
Чому вакцинують медиків та військових, а про поліцію таких повідомлень немає?
Аваков витягнув мільярди з "ковідного фонду", мотивуючи це тим, що поліцейські на передовому фронті у боротьбі з ковідом.
показать весь комментарий
25.02.2021 11:39 Ответить
3-я волна проверки вакцыны....
и врачки и военные люди подневольные - одни под клятвой гиппократа ходят, другиe под присягой, шо в 100 раз сильнее.....
кого же под танки бросать? - угадайте с первой попытки...
показать весь комментарий
25.02.2021 11:47 Ответить
Так и полицейские подневольные, но Аваков их не вакцинирует.
Не бержет личный состав или, наоборот, что-то знает о степановской вакцине?
показать весь комментарий
25.02.2021 12:18 Ответить
друге.
точніше
не ризикує.
показать весь комментарий
25.02.2021 12:26 Ответить
Алла, полицейские - ето заменяемые....
Васю из Броваров - легко заменить Петром их Лютежа.
ты хорошему врачику пойди замену найди.....
показать весь комментарий
25.02.2021 12:30 Ответить
Донеччина отримала вакцину проти коронавірусу. Певну кількість доз буде направлено військовослужбовцям, - ОДА - Цензор.НЕТ 8780 Донеччина отримала вакцину проти коронавірусу. Певну кількість доз буде направлено військовослужбовцям, - ОДА - Цензор.НЕТ 9475
показать весь комментарий
25.02.2021 12:15 Ответить
Донеччина отримала вакцину проти коронавірусу. Певну кількість доз буде направлено військовослужбовцям, - ОДА - Цензор.НЕТ 3755 Донеччина отримала вакцину проти коронавірусу. Певну кількість доз буде направлено військовослужбовцям, - ОДА - Цензор.НЕТ 6025
показать весь комментарий
25.02.2021 12:14 Ответить
на першому етапі отриманою кількістю доз з урахуванням розливу


Донеччина отримала вакцину проти коронавірусу. Певну кількість доз буде направлено військовослужбовцям, - ОДА - Цензор.НЕТ 3851
показать весь комментарий
25.02.2021 12:24 Ответить
 
 