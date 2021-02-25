РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5232 посетителя онлайн
Новости Экономика
1 183 20
пошлина (366) металлолом (189)

Сохранение экспортных пошлин на металлолом обеспечит Украине миллионные поступления в госбюджет, – нардеп

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Сохранение экспортных пошлин на металлолом обеспечит Украине миллионные поступления в госбюджет, – нардеп

Продление действия пошлины на экспорт металлолома обеспечит отечественных металлургов сырьем, а бюджет получит миллионы гривен налогов.

 Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов в комментарии Минпром.

"Поступления в бюджет от переработанного лома стали в 8,5 раз выше, чем от его экспорта. Выгода очевидна. Поэтому нужно продлить пошлину, приняв поправки в действующее законодательство", - сказал Магомедов. По его словам, на сегодняшний день Украина является преимущественно экспортером сырья, и эту ситуацию нужно менять, поскольку экспорт готовой продукции позволяет развивать собственное производство, создавать рабочие места и увеличивает поступления в бюджет. "Нельзя утверждать, что металлургия создает продукцию с высокой добавленной стоимостью. Но продавать выплавленную в Украине сталь намного лучше, чем экспортировать лом. Ведь производство – это рабочие места и налоги в госбюджет", - подчеркнул Магомедов Депутат также выразил уверенность, что парламент поддержит украинских металлургов и продлит действие экспортной пошлины на лом, напомнив, что металлургия является одним из лидеров по уплаченным налогам и поступлениям валюты в страну.

Напомним, ранее народный депутат, член парламентского комитета по вопросам экономического развития Сергей Тарута заявил, что действие экспортной пошлины на металлолом нужно продлить, чтобы защитить отечественную промышленность. В свою очередь президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков подчеркнул, что пошлина на экспорт металлолома позволила Украине сохранить десятки тысяч рабочих мест и обеспечила миллиарды поступлений в бюджет, поэтому ее действие необходимо продлить.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
Ага, за счет нищих, которые сдают металлолом, олигархи жиреют ! Когда вы уже нажретесь, суки ?!
показать весь комментарий
25.02.2021 11:52
+1
распилим все!
показать весь комментарий
25.02.2021 11:51
+1
Ну, кстати, да. В нашей стране дефицит металлолома из-за низкого уровня потребления. У нас одно авто используют по 20-30 лет.
показать весь комментарий
26.02.2021 00:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
распилим все!
показать весь комментарий
25.02.2021 11:51 Ответить
Ага, за счет нищих, которые сдают металлолом, олигархи жиреют ! Когда вы уже нажретесь, суки ?!
показать весь комментарий
25.02.2021 11:52 Ответить
А причём тут те, кто сдаёт металлолом? Они как сдавали, так и будут сдавать. А вот те, кто принимают, вот это мафия. И зря ты так за них переживаешь.
показать весь комментарий
26.02.2021 00:14 Ответить
Притом что будут сдавать по 4,50 а могли-бы по 45
показать весь комментарий
26.02.2021 03:10 Ответить
Чому не було такого не було в 90-х, коли червоні директори різали свої заводи на металобрухт і вивозили в Туреччину, стаючи міліардерами? А тепер скажіть шо Чучмо було найкращим президентом.
показать весь комментарий
25.02.2021 11:55 Ответить
тогда ахметов только подгребал под себя, а сейчас подгреб и хочет бесплатный металлолом.
показать весь комментарий
25.02.2021 13:40 Ответить
Кажется никто и слова не сказал о бесплатном металлоломе. А пошлины на экспорт металлолома действуют во многих странах. Это ж только в нашей стране диванные эксперты ратуют за вывоз сырья.
показать весь комментарий
26.02.2021 00:15 Ответить
Металолом колись та закінчиться, от коли б був безмитний ввіз "іншомарок",то сюди б навезли стільки металолома, ним би , в вигляді метзаготовок ще й торгували б на Китай. І це ж логічно, випускають прокат, з нього клепають автомобілі, в кінці життя чого не може знову автомобіль попасти на переробку на малубатьківщину? Всі автомобілі Европи можна тут переробляти, а на відвалах пустих порід Криворіжжя були б здоровенні автобазарі, все СНГ їхало б тут купити дешево запчастини і "іншомарку", а те що не продавалось-в домену піч
показать весь комментарий
25.02.2021 11:56 Ответить
Всі 099-ки , восьмаки, шестірки,зазіки-пазіки 40 літні стали б коштувати по 100 долярів, але про це ніхто не жалкував би, бо добавивши ще "сотку" можна було б купити майже новий автомобіль з кондиціонером. З автодоріг пропали б розвалюхи , які тільки в небо СО та NO2 викидають
показать весь комментарий
25.02.2021 12:04 Ответить
Так вроде сейчас уменьшили окончательно растаможку.
показать весь комментарий
25.02.2021 13:39 Ответить
Ну, кстати, да. В нашей стране дефицит металлолома из-за низкого уровня потребления. У нас одно авто используют по 20-30 лет.
показать весь комментарий
26.02.2021 00:16 Ответить
бестаможку скоро сделают, я почти уверена
потому шо помирает постепенно бизнес последнего, кто этому активно сопротивлялся - Васадзе
а больше производителей и нет у нас особо
показать весь комментарий
26.02.2021 00:35 Ответить
Євросоюз вже років з 20 вимагає від України скасувати мито на металобрухт.
Погляньте, - новина ще за 2004 рік.
Збереження експортного мита на металобрухт забезпечить Україні мільйонні надходження до держбюджету, - нардеп - Цензор.НЕТ 7610
показать весь комментарий
25.02.2021 12:24 Ответить
Так Европе это и нужно, чтоб лом дешевле покупать - им он по зарез нужен, для их металлургии. Это у нас лом как добавка, а у них это прямое сырье. А без сырья и рабсилы мы Европе и нах не на.)))
показать весь комментарий
25.02.2021 20:21 Ответить
ахметка еще купит один дворец - за счёт бедных. Люди сдают металлолом за копейки , что бы выжить. На цензоре очень много внимание этой теме, видно есть заказ. Обозначайте как рекламу, будьте честными
показать весь комментарий
25.02.2021 14:06 Ответить
Нет заказа. Если-бы вы чаще на Цензор заглядывали, то видели-бы эту тему на протяжении нескольких лет. Тут просто борьба интересов между барыгами и промышленниками. Барыги все ресурсы из страны за гроши сливают, а промышленникам ничего не остается, как вправлять мозги бестолковым правителям.)))
показать весь комментарий
25.02.2021 20:19 Ответить
А убытки в МИЛЛИАРДЫ гривен из-за снижения НДС для агро-друзей ЗЕли - это нормально?
показать весь комментарий
25.02.2021 15:07 Ответить
ненормально - только для аграрных баронов НДС обнуляют давным-давно
и началось это далеко не при зеленском - как минимум при порохе набрало мощных оборотов
показать весь комментарий
26.02.2021 00:34 Ответить
Пошлины сохранять нужно, не спорю. Но как красиво "завернул"...))) У зеленых аж слюнка побежала. Правильную эрогенную зону в заголовке подчеркнули - "миллионные поступления в бюджет". От таких заголовков у половины зеленых оргазмические судороги начинаются.)))
показать весь комментарий
25.02.2021 20:16 Ответить
Ну хотя бы даст возможность не потерять те поступления, что есть сейчас. Немалая доля поступлений налоговых идёт именно из ГМК, где металлолом и нужен
показать весь комментарий
26.02.2021 00:10 Ответить
 
 