Посол Великобритании Симмонс заявила, что Леся Украинка вдохновляет ее учить украинский язык
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Посол Великобритании и Северной Ирландии в Украине Мелинда Симмонс заявила, что поэтесса Леся Украинка вдохновляет ее учить украинский язык.
Об этом Симмонс сообщила в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Я вспоминаю Лесю Украинку сегодня, в день ее рождения. Кроме своих удивительных даров как писательницы и активистки-феминистки, она владела десятью языками. Я не знаю, что может быть для меня лучшим вдохновением продолжать работать над моим украинским, чем ее пример!" - отметила посол Великобритании.
Напомним, сегодня в Украине отмечают 150-летие с дня рождения выдающегося даматурга, поэтессы, писательницы и общественного деятеля Леси Украинки.
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