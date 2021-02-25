Посол Великобритании Симмонс заявила, что Леся Украинка вдохновляет ее учить украинский язык

Посол Великобритании и Северной Ирландии в Украине Мелинда Симмонс заявила, что поэтесса Леся Украинка вдохновляет ее учить украинский язык.

Об этом Симмонс сообщила в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Я вспоминаю Лесю Украинку сегодня, в день ее рождения. Кроме своих удивительных даров как писательницы и активистки-феминистки, она владела десятью языками. Я не знаю, что может быть для меня лучшим вдохновением продолжать работать над моим украинским, чем ее пример!" - отметила посол Великобритании.

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Напомним, сегодня в Украине отмечают 150-летие с дня рождения выдающегося даматурга, поэтессы, писательницы и общественного деятеля Леси Украинки.