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Новости Политика Украины
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Захарченко Виталий (762) арест имущества (287) АРМА (90) Офис Генпрокурора (2037)

Суд наложил арест на имущество, связанное с беглым экс-министром МВД Захарченко, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Суд наложил арест на имущество, связанное с беглым экс-министром МВД Захарченко, - Офис генпрокурора

По ходатайствам прокуроров Офиса генерального прокурора следственный судья Печерского районного суда Киева наложил аресты на имущество иностранных компаний, связанных с бывшим министром внутренних дел Украины времен Евромайдана Виталием Захарченко.

Для осуществления мер по управлению арестованным имуществом суд также удовлетворил ходатайства следователя ГБР о его передаче Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Отмечается, что запрет на отчуждение и распоряжение наложен на 3 квартиры и 6 гаражей в центральной части Киева, 4 жилых дома, а также 24 земельных участка.

"Арест наложен в уголовном производстве, в котором расследуются обстоятельства финансирования экс-министром МВД деятельности преступной организации, созданной бывшим президентом Украины (Виктором Януковичем. - Ред.). В производстве расследуется также совершение финансовых операций и махинаций с денежными средствами и имуществом, полученными преступным путем, а также действий, направленных на сокрытие их незаконного происхождения, местонахождения, перемещения, преобразования (изменения их формы), в том числе способом конвертации безналичных средств в наличные, приобретение недвижимого имущества и вывод средств за границу на подконтрольные иностранные компании (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212 и другие статьи УК Украины)", - подчеркивают в Офисе генпрокурора.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Государственного бюро расследований.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
Ну, зараз почнеться імітація бурхливої діяльності для того, аби відволікти увагу від справи Стерненко і суботньої акції.
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25.02.2021 12:04
+3
Так два дні залишилося. Треба якось відкупатися від мітингувальників.
До речі, а що хоч арештували?
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25.02.2021 12:07
+3
У Пети ПарАшенко было 5 лет для наложения санкций на мертвечука.
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25.02.2021 12:25
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внезапно
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25.02.2021 12:03 Ответить
Так два дні залишилося. Треба якось відкупатися від мітингувальників.
До речі, а що хоч арештували?
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25.02.2021 12:07 Ответить
Ну, зараз почнеться імітація бурхливої діяльності для того, аби відволікти увагу від справи Стерненко і суботньої акції.
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25.02.2021 12:04 Ответить
Від двох калік відволікати?
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25.02.2021 13:52 Ответить
Подивимось яка ота безстрокова акція(балаган) буде,вони ж такі жадні,що на пів дня проплатять більш ні! сивочолий і так мабуть терпить непоправні збитки,ще й канал з переляку "викупив",а платити то крикунам потрібно!!!
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25.02.2021 14:00 Ответить
арешт майна, это хорошо... а судить заочно передаста когда будем???
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25.02.2021 12:05 Ответить
У венедиктовой было больше года чтобы накинуть европейским партнерам аргументов для продолжения санкций против рыгофашистов: арбузова, мудачника, азирова и прочих. Но она взяла и тупо отмазала этих уродов от евросанкций. Так что думайТЕ!
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25.02.2021 12:11 Ответить
У Пети ПарАшенко было 5 лет для наложения санкций на мертвечука.
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25.02.2021 12:25 Ответить
І лишити на поталу Мордору більш за 3000 українських військових.
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25.02.2021 12:42 Ответить
А хіба військові не зобовязані Україну боронити?
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25.02.2021 13:54 Ответить
Тобто, треба було їх там лишити бо то їх прямий обов'язок?
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25.02.2021 14:11 Ответить
ДЕ ТАМ? я твои мысли читать не умею?
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26.02.2021 13:02 Ответить
..пил в очі.. засланці, відпускайте українських політв"язнів-патріотів, тоді подивимося, шо ви таке
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25.02.2021 12:29 Ответить
Воровал и грабил. Грабил и воровал.
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25.02.2021 13:53 Ответить
Интересно!! А 500 шт полувахонов числящихся имуществом Захарченко, .до сих пор зарабатывают ему доход в Украине?? Или этот гондон путинсий успел перероформить полувагоны на родственников!!??
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25.02.2021 13:15 Ответить
А в ответ Захарченко "наложил" на этот арест. За 7 лет то имущество видать переписано уже на пятых-десятых лиц.
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25.02.2021 13:24 Ответить
Вот действительно, очень бы хотелось услышать на что наложен арест: адреса, владельцы и т.д всего имущества Захарченко. А то сказали, лапши на уши навещали зелохторату и ради рейтинга зенедоумка.
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25.02.2021 15:49 Ответить
 
 