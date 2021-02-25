Суд наложил арест на имущество, связанное с беглым экс-министром МВД Захарченко, - Офис генпрокурора

По ходатайствам прокуроров Офиса генерального прокурора следственный судья Печерского районного суда Киева наложил аресты на имущество иностранных компаний, связанных с бывшим министром внутренних дел Украины времен Евромайдана Виталием Захарченко.

Для осуществления мер по управлению арестованным имуществом суд также удовлетворил ходатайства следователя ГБР о его передаче Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Отмечается, что запрет на отчуждение и распоряжение наложен на 3 квартиры и 6 гаражей в центральной части Киева, 4 жилых дома, а также 24 земельных участка.

"Арест наложен в уголовном производстве, в котором расследуются обстоятельства финансирования экс-министром МВД деятельности преступной организации, созданной бывшим президентом Украины (Виктором Януковичем. - Ред.). В производстве расследуется также совершение финансовых операций и махинаций с денежными средствами и имуществом, полученными преступным путем, а также действий, направленных на сокрытие их незаконного происхождения, местонахождения, перемещения, преобразования (изменения их формы), в том числе способом конвертации безналичных средств в наличные, приобретение недвижимого имущества и вывод средств за границу на подконтрольные иностранные компании (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212 и другие статьи УК Украины)", - подчеркивают в Офисе генпрокурора.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Государственного бюро расследований.

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