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Новости Политика Украины
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здравоохранение (331) медицина (2450) врачи (1450) Офис Президента (1692) Юлия Соколовская (32)

В ОП взялись за соблюдение достоинства пациентов: Сегодня нуждаются в разъяснении, казалось бы, привычные вещи - должен ли врач обсуждать диагноз при посторонних

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В ОП взялись за соблюдение достоинства пациентов: Сегодня нуждаются в разъяснении, казалось бы, привычные вещи - должен ли врач обсуждать диагноз при посторонних

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юлия Соколовская приняла участие в презентации проекта Методических рекомендаций по соблюдению принципов достоинства пациентов в больнице, которые были подготовлены по результатам работы с медицинскими учреждениями в трех пилотных областях.

Во встрече приняли участие народные депутаты – члены парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, представители Министерства здравоохранения и Национальной службы здоровья, руководители больниц, представители международных партнеров и общественности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

По словам Юлии Соколовской, сегодня нуждаются в обсуждении, казалось бы, привычные до недавнего времени вещи: должен ли врач стучать в дверь палаты, заходя к пациенту; корректно ли использование мобильного телефона врачом при осмотре пациентов; является ли нормой, когда немедицинский персонал (посторонние люди) присутствуют при обследованиях или интервенциях и обсуждении чувствительной медицинской информации, в частности результатов анализов пациента и диагноза, и т. п. Поэтому очень важно продолжать публичный диалог по обеспечению достоинства пациентов.

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Среди вопросов, которые также поднимали участники встречи, – обеспечение уважения в общении с пациентом и его близкими, автономия пациента, которая предусматривает согласие на любые вмешательства, обсуждение вариантов лечения и понятное объяснение состояния пациента, чистота, конфиденциальность, а также безусловное удовлетворение потребности пациента в таких бытовых вещах, как наличие доступной питьевой воды в больнице, душа, моющих и дезинфицирующих средств.

По результатам обсуждения было предложено распространить озвученные рекомендации на все больницы в стране, провести обучение для медицинского персонала всех учреждений, создать возможности для утверждения в каждой больнице своих стандартов поведения и этического отношения, поощрять врачей и младший медперсонал учитывать в своей работе аспекты достойного обращения с пациентами.

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Юлия Соколовская подчеркнула важность соблюдения баланса в обеспечении прав, поскольку уважение к достоинству должно быть взаимным. Так, без соблюдения прав медицинского персонала, без достойной оплаты труда и условий будет трудно достичь принципов соблюдения достоинства пациента в медицинском учреждении.

"Вместе с тем мы должны обеспечить такие условия, при которых соблюдение достоинства пациента станет неотъемлемой важной составляющей медицинской и реабилитационной помощи", – резюмировала она.
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Блин как больше проблем у нас нету
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25.02.2021 12:34 Ответить
це проблема. коли у лікаря сидить паціент, а у двері преться кугутка "мне только спросить".
коли у лікаря сидить пацієнт і лікарю дзвонить інший пацієн, ну скажімо, взнати аналізи, то лікар кидає цього пацієнта, і у телефон розказує запитане: 1.віжбувається ігнорація пацієнта, що на очному прийомі 2.відбувається розголос лікарняної таємниці - результатів аналізу, бо через телефон чути прізвище, лікар ще може попросити повторити прізвище, або повторити його за телефонним пацієнтом.
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25.02.2021 14:57 Ответить
Ось вона турбота про нарід. А ви війна, ковід, пенсії, зарплати, тарифи, мова, енергетика, економіка, НАТО, ЄС, МВФ ...
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25.02.2021 12:41 Ответить
людей багато, усім вистачить занять. і як можна чіплятися до тих, у кого озвучені тобою питання не є їх роботою? тебе зарплата заставляє ляпать?
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25.02.2021 15:00 Ответить
Що сказати планували?
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25.02.2021 15:05 Ответить
Давно пора эту проблему решать. Только при чём тут ОП?
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25.02.2021 18:37 Ответить
 
 