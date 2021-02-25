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Венедиктова (727) Офис Генпрокурора (2040)

Венедиктова в интервью The Independent рассказала об опасности своей работы: "Мне приходилось время от времени менять адрес"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Венедиктова в интервью The Independent рассказала об опасности своей работы:

Руководитель Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова была вынуждена менять место жительства из-за информации об определенных рисках.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом она рассказала в интервью изданию The Independent.

"Мне приходилось время от времени менять адрес, жить в разных местах после получения определенной информации. Я не хочу делать из этого большой проблемы, но это то, что вы не можете игнорировать. У меня крепкая семья, мы научились с этим справляться", – сказала Венедиктова.

Генпрокурор говорит, что ее муж был против, чтобы она занимала должность в органах прокуратуры, ведь понимал, с какой опасностью она может быть связана.

"Он знал проблемы, с которыми я столкнусь. Но он полностью поддерживает меня с момента, когда я решила занять ее, у меня есть поддержка семьи в том, что я делаю", – сказала Генпрокурор.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Венедиктова недоплатила за проживание на госдаче, которую и так арендовала со "скидкой" – "Схемы". ВИДЕО

Напомним, ранее "Схемы" сообщили, что генеральная прокурор Ирина Венедиктова арендует государственную резиденцию в комплексе отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами по ценам, вдвое дешевле официальной расчетной стоимости аренды других домов на территории этого же комплекса.
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Топ комментарии
+27
Агент Кремля, что тут поделать?
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25.02.2021 12:19
+27
Периодически пряталась то у Портнова, то у Татарова
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25.02.2021 12:28
+15
Ох, ці єврейські штучки для європейців!
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25.02.2021 12:21
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Агент Кремля, что тут поделать?
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25.02.2021 12:19 Ответить
Периодически пряталась то у Портнова, то у Татарова
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25.02.2021 12:28 Ответить
То на держдачі у Бубачки, за рахунок "мудрого" наріду".
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25.02.2021 12:54 Ответить
Когда тебя уже на Лукьяновке надолго пропишут...
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25.02.2021 12:20 Ответить
Ох, ці єврейські штучки для європейців!
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25.02.2021 12:21 Ответить
Хотите, чтобы меня грохнули?" (с)
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25.02.2021 12:21 Ответить
ніхто не заперечує.
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25.02.2021 12:24 Ответить
Венедиктова в интервью The Independent рассказала об опасности своей работы: "Мне приходилось время от времени менять адрес" - Цензор.НЕТ 5585
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25.02.2021 12:21 Ответить
Это шарий под прикрытием,внедряется в элитные круги.
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25.02.2021 12:27 Ответить
Внедряется в Венедиктову. Венедіктова в інтерв'ю The Independent розповіла про небезпеку своєї роботи: "Мені доводилося час від часу міняти адресу" - Цензор.НЕТ 7053
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25.02.2021 14:24 Ответить
Венедиктова в интервью The Independent рассказала об опасности своей работы: "Мне приходилось время от времени менять адрес" - Цензор.НЕТ 8374 ааа, ось воно що сталось. То вона від вбивць у президентській резиденції переховувалась? А навіщо ж тоді половину вартості платила?

Зелені, а що з цією справою? Як ваш президент, контролює розслідування корупційного злочину вчиненого генпрокурором? Так ото ж...
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25.02.2021 12:21 Ответить
такі злочини розслідує НАБУ. Під прокурорським наглядом Генпрокурора.
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25.02.2021 12:26 Ответить
Бойся и оглядывайся, ****!
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25.02.2021 12:22 Ответить
Венедиктова в интервью The Independent рассказала об опасности своей работы: "Мне приходилось время от времени менять адрес" - Цензор.НЕТ 5077
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25.02.2021 12:22 Ответить
Дура набитая.
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25.02.2021 12:24 Ответить
Брехати- не ціпом махати...
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25.02.2021 12:25 Ответить
***** это же надо так уметь масть себе набивать, она думает что там как здесь 73% лохов.
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25.02.2021 12:26 Ответить
Якщо не клоун, то клоунесса.
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25.02.2021 13:03 Ответить
всех прокуроров бывших, кроме Рябошапки, на карандаш, что бы страну не поменяли
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25.02.2021 12:27 Ответить
"Мне приходилось время от времени менять адрес"

На все более роскошный и за государственный(деньги налогоплательщиков - нас с вами) счет.
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25.02.2021 12:29 Ответить
Венедиктова в интервью The Independent рассказала об опасности своей работы: "Мне приходилось время от времени менять адрес" - Цензор.НЕТ 8510
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25.02.2021 12:31 Ответить
Бєнядіктова: пули свистєли над головой!
А сапоги над головой нє свистєли?
Венедиктова в интервью The Independent рассказала об опасности своей работы: "Мне приходилось время от времени менять адрес" - Цензор.НЕТ 8274
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25.02.2021 12:31 Ответить
Пшенка-2
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25.02.2021 12:32 Ответить
ШТО ? Венедиктова в интервью The Independent рассказала об опасности своей работы: "Мне приходилось время от времени менять адрес" - Цензор.НЕТ 3186 Венедиктова в интервью The Independent рассказала об опасности своей работы: "Мне приходилось время от времени менять адрес" - Цензор.НЕТ 6890 Венедиктова в интервью The Independent рассказала об опасности своей работы: "Мне приходилось время от времени менять адрес" - Цензор.НЕТ 9693
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25.02.2021 12:33 Ответить
Мелковато как то адреса менять.... Вон на Пледика даже покушались из тепловизора очередью дали! А тут детский сад какой то!
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25.02.2021 12:35 Ответить
В разных местах проживают миллионеры,простые люди на госслужбе такого себе позволить не могут,и что это за страна в которой генпрокурор ныкается от страха по норам,что же тогда с безопасностью простых плебеев.
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25.02.2021 12:36 Ответить
Будь человеком, а не подстилкой всяких упырей и живи спокойно.
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25.02.2021 12:42 Ответить
міняє один свій маєток на інший якщо має з 10-к об'єктів нерухомості у власності які насосала нєпасільнимтрудом
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25.02.2021 12:43 Ответить
Твой адрес не дом и не улица, твой адрес Савецкий Саюз
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25.02.2021 12:45 Ответить
из говна лепят пулю
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25.02.2021 12:46 Ответить
Это кому же она так дорогу перешла? Или это такая изощрённая форма самолайка?)) За год ни одной громкой посадки. Не считая Стерненко.
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25.02.2021 12:47 Ответить
Катані прямо в спідниці...де вас таких беруть?
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25.02.2021 12:48 Ответить
Та с такими откатами можно менять не только адреса, а и страны.... хоть каждую неделю !
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25.02.2021 12:49 Ответить
Ага, как ЯНУКОВОЩ! Тот тоже ****** так, что семь лет выцарапать не можем! Так оно "в подполье" еще и размножилось, таракан старый...
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25.02.2021 12:50 Ответить
Кому тьі нужна, такая образина?
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25.02.2021 12:51 Ответить
В Удмуртии или Чувашии сошла бы за красавицу
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25.02.2021 12:59 Ответить
Венедіктова в інтерв'ю The Independent розповіла про небезпеку своєї роботи: "Мені доводилося час від часу міняти адресу" - Цензор.НЕТ 3940
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25.02.2021 12:55 Ответить
Пришибейко, а як до тебе прокурори працювали?
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25.02.2021 12:56 Ответить
Так само, один тиждень жили в своєму імєніі, другий в імєнії записаному на маму, потім їхали на фазєнду оформлену на папу.....
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25.02.2021 13:14 Ответить
Не будь курвою і не знадобиться міняти адресу. Я так зрозумів, що це вже на все життя, якщо не захоче сидіти в ненькі Україні.
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25.02.2021 13:01 Ответить
Цу, вона похвалилася кількістю нерухомості, якою їй вдалося розжитися завдяки "нєпасільнаму труду".
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25.02.2021 13:12 Ответить
До речі, граний аргумент вимагати закон про зброю в редакції УАВЗу. Якщо вже генітальний плокулол не відчуває себе в безпеці то, простим громадянам просто необхідно мати засоби самозахисту.
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25.02.2021 13:17 Ответить
хочу сразу ее расстроить - ей и дальше придется менять адреса и прятаться, за все "наработанное" придется отвечать
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25.02.2021 13:22 Ответить
"- а где вы постоянно квартируете?
- тсссс! военный секрет! каждый день на новом месте!" (С) ))
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25.02.2021 13:32 Ответить
під підозрою Стерненка в заволодінні 300 гривень підписи семи прокурорів і двох керівників. З таким напрямком руху прокуратури пригоди по переховуванню можуть перейти в планетарний масштаб.
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25.02.2021 13:33 Ответить
Могу предложить испытанное безопасное место - шалаш в Разливе, недорого.
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25.02.2021 13:52 Ответить
Когда в Италии боролись с мафией прокурор с семьёй,бросил свой дом и переехал жить в полицейскую общагу с забором и охраной по периметру.А эта как кукушка порхает с гнезда в гнездо Венедіктова в інтерв'ю The Independent розповіла про небезпеку своєї роботи: "Мені доводилося час від часу міняти адресу" - Цензор.НЕТ 3803
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25.02.2021 13:59 Ответить
Зло повинно бути покарано!! Ця російська посіпака має бути за гратами!
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25.02.2021 14:08 Ответить
О..., делов то "смена адреса"... Вот как она старается - пряча доходы... Вот это действительно - СТАРАЕТСЯ....!
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25.02.2021 14:27 Ответить
Як солодко звучить для 73% дебілоти.Виконує завдання зелоха пуд кулями і бігом, на ходу пару раз сходивши в туалет і без харчів. Злі бандьори не дають спокійно крутити муклі з портяною та татаркою, чи і цю теж Софія і Маруся налякали?
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25.02.2021 14:50 Ответить
"... опасная у меня работа подумала Бенедиктова" и выписала себе еще пару премий, так сказать, компенсация за моральный и физический риск) Венедіктова в інтерв'ю The Independent розповіла про небезпеку своєї роботи: "Мені доводилося час від часу міняти адресу" - Цензор.НЕТ 7490
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25.02.2021 14:59 Ответить
ЗЕподпольщица, мля. Прямо Мата Хари из канторы Зебуинов.
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25.02.2021 15:09 Ответить
 
 