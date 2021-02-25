Венедиктова в интервью The Independent рассказала об опасности своей работы: "Мне приходилось время от времени менять адрес"

Руководитель Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова была вынуждена менять место жительства из-за информации об определенных рисках.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом она рассказала в интервью изданию The Independent.

"Мне приходилось время от времени менять адрес, жить в разных местах после получения определенной информации. Я не хочу делать из этого большой проблемы, но это то, что вы не можете игнорировать. У меня крепкая семья, мы научились с этим справляться", – сказала Венедиктова.

Генпрокурор говорит, что ее муж был против, чтобы она занимала должность в органах прокуратуры, ведь понимал, с какой опасностью она может быть связана.

"Он знал проблемы, с которыми я столкнусь. Но он полностью поддерживает меня с момента, когда я решила занять ее, у меня есть поддержка семьи в том, что я делаю", – сказала Генпрокурор.

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Напомним, ранее "Схемы" сообщили, что генеральная прокурор Ирина Венедиктова арендует государственную резиденцию в комплексе отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами по ценам, вдвое дешевле официальной расчетной стоимости аренды других домов на территории этого же комплекса.