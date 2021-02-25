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Земельная реформа близится к завершению, Украина может стать "мировым продовольственным супермаркетом", - глава Минагрополитики Лещенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил, что земельная реформа приближается к логическому завершению.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Историческая земельная реформа приближается к логическому завершению. Украинцы будут иметь прозрачный рынок земли, и наша страна сможет стать "мировым продовольственным супермаркетом", - цитирует ОП слова Лещенко.
Отмечается, что Минагрополитики сейчас больше всего работает над восстановлением, модернизацией и строительством оросительных систем. Завершение земельной реформы придаст динамики экономическому росту. В частности, прогнозируется ежегодное увеличение ВВП не менее чем на 1%.
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https://petition.president.gov.ua/petition/115926
Все,що робить керівництво країни скеровано на продаж землі великим землевласникам з усього світу з якими все домовлено, На сьогоднішній день головнішого питання вони не бачать. та воно так і є, а дозвіл на придбання до 100 га потрібен для чергової "заботи о простом народе" . Стоимость земли может возрасти в 2-5 раза. Это точно обогатит наших людей, - Шмыгаль https://censor.net/ru/news/3264458/stoimost_zemli_mojet_vozrasti_v_25_raza_eto_tochno_obogatit_nashih_lyudeyi_shmygal Національна розбудова країни питання не тільки духовне а в основі -матеріальне.велична країна- бідний та безправний народ-не сумісно .Будь ласка зверніть увагу на петицію про продаж землі(ТАКУ ПРОДАЖ ,А НЕ ВЗАГАЛІ -АБИ ПРОДАТИ). Також необхідно привертати увагу до цього значущого питання.
№22/115926-еп
Провести референдум про продаж землі в Україні для юридичних осіб до 700 га(наприклад : 300-500-600-700га), тим самим заборонити продаж та володіння тисячами гектар незалежно від форми власності бажаючих придбати землю. Необхідно не допустити остаточне вимирання українського народу та знекровлення Української держави.
Автор (ініціатор): Таберко Микола Юхимович
Дата оприлюднення: 19 квітня 2021
ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ ПІДПИСАНТИ
Споконвічне відродження українського народу,його ідентичності ,національної свідомості та всебічного розквіту тисячоліттями було пов'язане з володінням і працею на землі,як ГОСПОДАРЯ. Відродження України,передусім це справа землеробів: «куркулів»(сотні га), «середняків» (десятки га), «одноосібників»(одиниці га), а не великих землевласників з десятками тисяч га землі, перетворюючих українські землі на суцільну орну ниву від області до області,.від кордону до кордону, знищуючих хутора,села та містечка , змушуючих селян шукать роботу та працювати за кордоном, покидаючи назовсім свою країну.
Відродиться село -відродиться держава і буде у нас знову достатньо землеробів, робітників,воїнів, інженерів. вчених ,достатньо людей щоб боронить та будувати свою країну. На сьогоднішній день більш важливішого соціально-єкономічного питання для майбутнього країни не існує. Це питання важливіше за всі інші, крім перемоги у сьогоднішній колоніальній війні. але ми переможемо - прийде час миру, тому питання кількості проданої української землі на одного юридичного землевласника - це питання свідомості, далекоглядності та патріотизму громадян країни.
Ми навіть свинину не можемо експортувати через африканську чуму, яку нам постійно підкидають коцапи. Те саме стосується всіх виробів.
И будут граждане, как и сейчас в супермаркете, на всё облизываться, а покупать по два яйца, просроченную колбасу и вчерашний хлеб..
маркет с картошкой из египта
клубникой из израиля
сыром из италии
ну и г@мном каким-то
....
шото зерно и рапс я в мешках в маркете не видел..
Но для этого надо поменять свидомость у стада ждунов и буратин . Земля не продается, а здается в оренду.
Заявил с трибюны ВР Ефим Зывягильский,И.О.премьер министра Украины 1995 год.Кстати Герой Украины
а народу України від всього цього буде велика ДУЛЯ
А ЦИМ АБИ РІДНУ МАТИ ПРОДАТИ ПОДОРОЖЧЕ