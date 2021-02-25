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Минагрополитики (397) земельная реформа (292) Лещенко Роман (68)

Земельная реформа близится к завершению, Украина может стать "мировым продовольственным супермаркетом", - глава Минагрополитики Лещенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Земельная реформа близится к завершению, Украина может стать

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил, что земельная реформа приближается к логическому завершению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Историческая земельная реформа приближается к логическому завершению. Украинцы будут иметь прозрачный рынок земли, и наша страна сможет стать "мировым продовольственным супермаркетом", - цитирует ОП слова Лещенко.

Отмечается, что Минагрополитики сейчас больше всего работает над восстановлением, модернизацией и строительством оросительных систем. Завершение земельной реформы придаст динамики экономическому росту. В частности, прогнозируется ежегодное увеличение ВВП не менее чем на 1%.

Читайте: Корниенко рассказал о планах "СН" на пятую сессию ВР: Завершение земельной реформы и игорный бизнес

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+14
А впоследствии и всей Вселенной
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25.02.2021 12:22
+14
Якщо олігархи ще й землю візьмуть, то Україні хана.
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25.02.2021 12:23
+13
А де референдум про ринок землі? Прєхалі?))
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25.02.2021 12:32
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Земельная реформа близится к завершению, Украина может стать "мировым продовольственным супермаркетом", - глава Минагрополитики Лещенко - Цензор.НЕТ 5490 Земельная реформа близится к завершению, Украина может стать "мировым продовольственным супермаркетом", - глава Минагрополитики Лещенко - Цензор.НЕТ 5490 Земельная реформа близится к завершению, Украина может стать "мировым продовольственным супермаркетом", - глава Минагрополитики Лещенко - Цензор.НЕТ 5490 Земельная реформа близится к завершению, Украина может стать "мировым продовольственным супермаркетом", - глава Минагрополитики Лещенко - Цензор.НЕТ 7216 Земельная реформа близится к завершению, Украина может стать "мировым продовольственным супермаркетом", - глава Минагрополитики Лещенко - Цензор.НЕТ 3400
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25.02.2021 12:22 Ответить
А впоследствии и всей Вселенной
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25.02.2021 12:22 Ответить
Шиза косит наши ряды Земельная реформа близится к завершению, Украина может стать "мировым продовольственным супермаркетом", - глава Минагрополитики Лещенко - Цензор.НЕТ 7475
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25.02.2021 12:26 Ответить
Да, в Украине состоится первый в истории мироздания межпланетных аграрный конгресс! Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 664
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25.02.2021 12:43 Ответить
Боже , какие они все дебилы!!! И голохвастовы. Свистят безбожно, по всем вопросам, и как дурачки (правда чего как дурачки? такие и есть!) свято верят в свою несусветную брехню. Нью-васюки вылазят со всех сторон- и дорог настроили, и учителям по 4000 евро платят, и ковид победили , и медкам заплатили, и каналы рыть будут, и аэропорты еще строить везде будут, и вакцину привезли ******** доз , самую передовую Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 1363, и в нато вступают и МВФ у них на посылках и т.д и т.п.. Ну сказочные долбодятлы и брехуны. Ржу, приготовил попкорн, буду наблюдать за этими пустобрехами.
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25.02.2021 15:38 Ответить
Якщо олігархи ще й землю візьмуть, то Україні хана.
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25.02.2021 12:23 Ответить
ага як дехто шастав 53 роки туристом по пустыне.. помним помним..
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25.02.2021 12:25 Ответить
Они уже ее взяли вместе 35 000 000 рабов. Просто рабы еще об этом не знают.
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25.02.2021 12:50 Ответить
Путлер вирішив продати частину росії?
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25.02.2021 12:58 Ответить
А вот и начинка из говна и дуста сейчас будет выть ************ методичку, что Украине не нужОн прозрачный рынок земли
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25.02.2021 13:06 Ответить
А ось і кацапчик рогокопитний виліз. Ще молися своєму ************* *****?
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25.02.2021 13:24 Ответить
Тупая рашистская *отмазка* - обвинить оппонента в том, в чем сам виноват .Животное рашистское идешнах вместе с вофкой ******,будете жестко наказаны ,подонки....
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25.02.2021 13:30 Ответить
Замість тисячі слів напиши, путін - *****, кацапи - підараси. Потім продовжимо бесіду.
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25.02.2021 14:30 Ответить
путлер- *****, кацапи- підараси в 98-99%
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26.02.2021 07:52 Ответить
Поки буду вважати що ти не ************. А тепер про який прозорий ринок землі ти вякаєш? Який кусок землі і в кого ти хочеш купити, чи кому продати?
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26.02.2021 09:18 Ответить
Самий великий грабунок країни розпочнеться з продажу землі тисячами га на юр особу. і як завжди руками українців,і звісно" для їхнього ж счастя".і все ,що було раніше-дитячі забавки,бо це мудре рішення- не просто мудре. Ваша думка
https://petition.president.gov.ua/petition/115926
Все,що робить керівництво країни скеровано на продаж землі великим землевласникам з усього світу з якими все домовлено, На сьогоднішній день головнішого питання вони не бачать. та воно так і є, а дозвіл на придбання до 100 га потрібен для чергової "заботи о простом народе" . Стоимость земли может возрасти в 2-5 раза. Это точно обогатит наших людей, - Шмыгаль https://censor.net/ru/news/3264458/stoimost_zemli_mojet_vozrasti_v_25_raza_eto_tochno_obogatit_nashih_lyudeyi_shmygal Національна розбудова країни питання не тільки духовне а в основі -матеріальне.велична країна- бідний та безправний народ-не сумісно .Будь ласка зверніть увагу на петицію про продаж землі(ТАКУ ПРОДАЖ ,А НЕ ВЗАГАЛІ -АБИ ПРОДАТИ). Також необхідно привертати увагу до цього значущого питання.

№22/115926-еп
Провести референдум про продаж землі в Україні для юридичних осіб до 700 га(наприклад : 300-500-600-700га), тим самим заборонити продаж та володіння тисячами гектар незалежно від форми власності бажаючих придбати землю. Необхідно не допустити остаточне вимирання українського народу та знекровлення Української держави.
Автор (ініціатор): Таберко Микола Юхимович
Дата оприлюднення: 19 квітня 2021
ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ ПІДПИСАНТИ
Споконвічне відродження українського народу,його ідентичності ,національної свідомості та всебічного розквіту тисячоліттями було пов'язане з володінням і працею на землі,як ГОСПОДАРЯ. Відродження України,передусім це справа землеробів: «куркулів»(сотні га), «середняків» (десятки га), «одноосібників»(одиниці га), а не великих землевласників з десятками тисяч га землі, перетворюючих українські землі на суцільну орну ниву від області до області,.від кордону до кордону, знищуючих хутора,села та містечка , змушуючих селян шукать роботу та працювати за кордоном, покидаючи назовсім свою країну.

Відродиться село -відродиться держава і буде у нас знову достатньо землеробів, робітників,воїнів, інженерів. вчених ,достатньо людей щоб боронить та будувати свою країну. На сьогоднішній день більш важливішого соціально-єкономічного питання для майбутнього країни не існує. Це питання важливіше за всі інші, крім перемоги у сьогоднішній колоніальній війні. але ми переможемо - прийде час миру, тому питання кількості проданої української землі на одного юридичного землевласника - це питання свідомості, далекоглядності та патріотизму громадян країни.
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20.05.2021 16:31 Ответить
Брехня чергова.
Ми навіть свинину не можемо експортувати через африканську чуму, яку нам постійно підкидають коцапи. Те саме стосується всіх виробів.
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25.02.2021 12:26 Ответить
этот придурок в курсе, что в "супермаркете" цены на продовольствие уже выше чем у покупателей.
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25.02.2021 12:26 Ответить
Сразу после олимпиады, запуска спутника ну и т. д.
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25.02.2021 12:27 Ответить
Ага, сразу после "мирового IT хаба" (Как говорил величайший ITшник всех времен и народов. В IT сообществе, больше известный как "ЗЕленая плесень")
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25.02.2021 12:28 Ответить
Земельная реформа близится к завершению, Украина может стать "мировым продовольственным супермаркетом", - глава Минагрополитики Лещенко

И будут граждане, как и сейчас в супермаркете, на всё облизываться, а покупать по два яйца, просроченную колбасу и вчерашний хлеб..
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25.02.2021 12:30 Ответить
Полвареника тебе еще в зад,облизавший все щеки на морде лица...
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25.02.2021 13:10 Ответить
А тебе не вареника... Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 7349
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25.02.2021 13:14 Ответить
Оптові земельні інвестори займатимуться не продукцією для супермаркетів, а рапсом для пального. Їжу завозитимемо з Польщі.
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25.02.2021 12:30 Ответить
Чего-то Лещенко ничего не говорит про главных бенофициаров "реформы"- украинских олигархов.
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25.02.2021 12:30 Ответить
точно-точно, один бєня-фіціар є 100% Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 2768
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25.02.2021 12:36 Ответить
фабрики й заводи вже продали .
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25.02.2021 12:31 Ответить
просрало все ваше поколение при приватизации
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25.02.2021 12:38 Ответить
Во время земельного кадастра и реформы РАБссиянская помойка Петра Столыпина резко рванула в мировые лидеры,выгребая из Украины миллионы Пудов хлеба...Кормилица Европы сраная... Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 3405
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25.02.2021 12:32 Ответить
А де референдум про ринок землі? Прєхалі?))
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25.02.2021 12:32 Ответить
а де референдум про ринок сала?
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25.02.2021 12:38 Ответить
а каким боком ты к рынку земли?
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25.02.2021 12:39 Ответить
Я власник. А чьо?
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25.02.2021 13:07 Ответить
не супермаркетом, а сырьевым придатком...
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25.02.2021 12:33 Ответить
І стали індустріальною державою №1..
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25.02.2021 12:33 Ответить
олигархи за все годы ничего хорошего для украинцев не сделали. кто-то думает что от того что они скупят украинские земли украинцам будет какая-то польза?
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25.02.2021 12:33 Ответить
так иди и обрабатывай землю, или за тебя кто-то должен это сделать?
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25.02.2021 12:41 Ответить
Там є кому обробляти. Земля не пустує.
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25.02.2021 12:53 Ответить
Рынок земли начнется после 2023 года,а сейчас пустопорожняя болтовня... Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 7084 Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 7084
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25.02.2021 12:34 Ответить
наркоманы....
маркет с картошкой из египта
клубникой из израиля
сыром из италии
ну и г@мном каким-то
....
шото зерно и рапс я в мешках в маркете не видел..
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25.02.2021 12:35 Ответить
Бєня скупить найкращі землі і переподасть лаптям та пейсатим. Но ви там дєржітєсь! Нагадайте мені хто протіг цей закон.
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25.02.2021 12:36 Ответить
Беня вже скупив найкращи мазанки, найращих свиней, та найкращи скотоферми.
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25.02.2021 12:39 Ответить
Редкий *******. Мировые рынки давно поделены. Да и Китай вы, ослы, нахрен послали. Хрен вас куда то пустят...
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25.02.2021 12:37 Ответить
Сейчас товарооборот Украина-ЕС составляет 42 % ВВП Украины....,остальное Китай,Африка,Ю.Америка и США,Мавзолейная помойка Путлера заблокировала 200 украинским фирмам торговать с РАБссией..Список товаров и фирм найдете на сайте Кабмина Украины...болваны... Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 9787
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25.02.2021 12:38 Ответить
Стройте еще один Северный поток с Южным,и Украина поцелует Путлера в Дупло... Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 2247 Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 2247
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25.02.2021 12:41 Ответить
ты когда пишешь, акцентируйся на чем-то одном
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25.02.2021 12:44 Ответить
Мой младший сын всего 21 год,знает больше о своей стране,чем вы все вместе взятые болваны... Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 3352 Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 3352
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25.02.2021 12:48 Ответить
Мошенники. В начале 90-х нам рассказывали, что пройдет приватизация предприятий и уровень жизни нашего народа станет наилучшим в Европе.
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25.02.2021 12:48 Ответить
Тоже самое что реформа прокорыторы Веньки-кровати переставили и объявили о рехформе.
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25.02.2021 12:48 Ответить
ключевое слово МОЖЕТ!! Мы уже стали "будем" жить лучше франции через два года, после 1991 года!...
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25.02.2021 12:49 Ответить
Олигархи США с Иланам Маском во главе идут в отставку добровольно,Джо Байден разогнал всех Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 9531 Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 9531 Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 9531
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25.02.2021 12:51 Ответить
Олигархи Кучмы никуда не уйдут,не для того Данилыч строил ОЛИГАРХАТ целых 2 каденции,сейчас идет третья... Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 2692 Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 4975
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25.02.2021 12:53 Ответить
Банановая республика будет. На бусы и огненную воду будем менять пшеницу и сталь.
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25.02.2021 12:55 Ответить
В начале Перестройки отец Сенатор меня 16 летнего пацана кормил колбасой по 2-10,сейчас жена покупает сразу 200 сортов колбасы и сыра.Слава Україні!!! Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 3338 Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 9556
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25.02.2021 12:56 Ответить
а вместо этого кучма наплодил несколько олигархов, самых богатых (или почти самых) Европы. нет необходимости говорить что простой народ как был, так и остался нищим, а Украина не стала не второй Францией, не пятой, и даже не десятой
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25.02.2021 13:25 Ответить
зато с такой олигархической экономикой, она стала вторым зимбабвэ. и ести бы просто не огромые богатства - земли и недра,вполне могла бы стать вторым сомали
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25.02.2021 13:31 Ответить
що значить другим, ми перше зімбабве!
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25.02.2021 13:48 Ответить
Украина может стать "мировым продовольственным гипермаркетом",Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 8381.
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25.02.2021 13:47 Ответить
для этого прийдется конституцию менять а пока земля властнисть громодян всей Украины.
Но для этого надо поменять свидомость у стада ждунов и буратин . Земля не продается, а здается в оренду.
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25.02.2021 12:58 Ответить
Кравчук прав,в 2001 году только Харьковские мясокомбинаты выпускают продукции миллионы тонн...,за Полтавские не буду,все есть на сайте Кабмина Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 3169болваны
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25.02.2021 12:59 Ответить
Земельная реформа близится к завершению,Украина может стать мировым супермаркетом?, так она уже стала лидером в продаже метала, подсолнечного масла и что? стало только хуже,выжимают из Земли все соки, а всю прибыль заберают олигархи в офшоры, которых крышует Зеленая "инвест" няня, населению же работать не дают,как и прежде, начиная со времен Быдлоковича, а если кто и произвел так и то часть отбирают фиксалы и "правоохоронці"на свой бизнес.
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25.02.2021 13:00 Ответить
Во всем виноват Порошенко... Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 4395Украина напала на Украину..заявил представитель РАБссии в ООН Небензя... Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 3964
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25.02.2021 13:05 Ответить
Фракция Порошенко, почти в полном составе, тоже проголосовала за дерибан земли. Иконы пороха должны висеть в квартире каждого порохобота.
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25.02.2021 13:10 Ответить
У каждой бабы Украины должен висеть портрет Путлера..73 % баранов Зелемойских должны любить фюрера РАБссии.. Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 8064 Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 8064
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25.02.2021 13:13 Ответить
Кто не за Пороха, тот за Зеленского и за Путлера? Ну и логика.
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25.02.2021 13:22 Ответить
Логика в том что 73%/39% обычные КРЕПОСТНЫЕ., Когда отменил русский Царь Крепостное Право в Украине, то специальным под указом на юго востоке Украины только после 10 лет отменили , потом советская власть заставила советских крепостных работать за трудопалочки, отняв при этом у них паспорта. КОГДА УЖЕ ЭТИ КРЕПОСТНЫЕ УЖЕ ИСПРАВЯТСЯ? Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 4515
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25.02.2021 13:54 Ответить
Винний на довічний термін, соєвий шилокрут.
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25.02.2021 13:59 Ответить
С землей вакханалия, как когда-то было с предприятиями. Не пойму куда смотрят Парасюк, Гаврилюк и иные защитники народа. Наверно продались олигарху.
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25.02.2021 13:06 Ответить
Вони і були завжди на їх утриманні.
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25.02.2021 17:25 Ответить
Все давно украдено до нас... Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 5545
Заявил с трибюны ВР Ефим Зывягильский,И.О.премьер министра Украины 1995 год.Кстати Герой Украины Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 5545
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25.02.2021 13:08 Ответить
Украина может стать "мировым продовольственным супермаркетом"/ Таки да. Как только КС узаконит продажу 200 000 гектаров украинского чернозёма в одни израильско-российские руки так сразу.
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25.02.2021 13:12 Ответить
ой жеш наедимся дишовых буряков с капустой...
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25.02.2021 13:28 Ответить
для начала запуска супермаркета надо убрать все "зеленые" кандидатуры ,претендующие на руководство в этом супермаркете
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25.02.2021 13:17 Ответить
Земельная реформа движется к завершению, значит Зеленая няня в тихаря Землю уже "рапределила",значит заживем еще пуще прежнего, правда чиновники во власти объявили, что бы дойти до теперешнего уровня Польши надо 30-40 лет при условии, что Польша будет стоять на месте, почему-то кажется, что Украины вообще не в ту сторону идет и до Польши в нынешнем состоянии никогда не дойдет, потому,как в Польше на Земле работают местное население,фермеры,кооперативы, производят и перерабатывают продукцию на миллиарлы евро,а в Украине агробизнесом занимаются агрохолдинги-монополисты от власти и всю прибыль и активы переводят в офшоры, как говорят в Одессе это не одно и тоже.
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25.02.2021 13:20 Ответить
печально, но факт
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25.02.2021 13:29 Ответить
никак не могу понять - что эти правители жрут и бухают... у них же совершенно нет мозгов... только говорилка раскрывается... пусть это чудо объяснит - каждый украинец имеет право на 2 гектара земли... где они? их нет... а то, как раздали "земледельцам" - это известно... какой рынок, чмо болотное...
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25.02.2021 13:21 Ответить
Ага,в Україні ціни на продукти вищі ніж в Європі!
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25.02.2021 14:47 Ответить
крім того, що ціни вищі в 2 рази, так ще й заробітні плати нижчі в 4 рази... я завжди думав який Гарвард чи Стенфорд закінчували українські міністри... а потім зрозумів - нічого ніхто не закінчував, країною продовжує керувати партійно-комсомольська "гвардія" - если смерти - то мгновенной, если раны - небольшой"... а навчались вони в країні, де в "Правді" не було правди, а в "Ізвєстіях" - ізвєстій... залишався лише "Труд" за 3 копійки...
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25.02.2021 14:59 Ответить
І тут вам "та країна" винна. Може, пора вже в дзеркало подивитись?
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25.02.2021 17:31 Ответить
Советська гидота все й гробить
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25.02.2021 17:57 Ответить
Всі приватизації в Україні зводяться до хижацького грабунку і знищення приватизованого.
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25.02.2021 13:24 Ответить
Теперь за счет граждан будут весь мир кормить,а мы будем компенсировать.
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25.02.2021 13:36 Ответить
Олигархи не удовлетворятся тем что они раздерибанили предприятия, трубы для транспортировки энергоносителей. Они еще и землю хотят раздерибанить.
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25.02.2021 13:36 Ответить
Дерибан украинской земли это афера тысячелетия. Куда смотрят "истинные патриоты" и защитники народа - Парасюк, Гаврилюк и т.п. Явно продались олигарху. Интересно когда и за сколько.
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25.02.2021 13:42 Ответить
цікаво, а скільки грошей треба занести в суд, аби 100 000 гектарів разом із населенням зареєструвати на бабцю шухріча.
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25.02.2021 13:46 Ответить
ауе.. Бензоколонка рядом, а мы не супермаркет. Ишь ты, люди будут работать, а чинуши будет этот труд раздавать имея сверх прибыли! И никакой это не экспорт, когда самый отстой людям, а лучшее за бугор.
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25.02.2021 14:52 Ответить
Украина и сейчас занимает второе место по экспорту зерна, только народ от этого богаче не стал.
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25.02.2021 15:03 Ответить
Це точно - скільки українська земля не уроде збіжжя, олії, насіння,

а народу України від всього цього буде велика ДУЛЯ Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 3253

Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 3613
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25.02.2021 15:37 Ответить
Заберите украденную через коррупционные схемы землю и раздайте людям, согласно норм безоплатной приватизации, тогда народ станет настоящим владельцем по Конституции.
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25.02.2021 15:08 Ответить
"Историческая земельная реформа приближается к логическому завершению. Украинцы будут иметь прозрачный рынок земли, и наша страна сможет стать "мировым продовольственным супермаркетом", - цитирует ОП слова Лещенко. Источник: https://censor.net/ru/n3250020

А ЦИМ АБИ РІДНУ МАТИ ПРОДАТИ ПОДОРОЖЧЕ Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 1884
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25.02.2021 15:34 Ответить
Українців намахали , коли забрали збереження народу після розпаду СРСР. Українців намахали коли провели так звану ваучеризацію і забрали у народу фабрики і заводи. Зараз йде чергова намахалівка нації коли буде скуплена земля і народ України стане закінченими рабами, розкиданими по земній кулі. Пора готувати в історії розділ;" Як була знищена Україна і її нація". Рабів у Рай не пускають.
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25.02.2021 17:20 Ответить
Одне напевно: селу і селянам - жопа.
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25.02.2021 17:38 Ответить
Україна вже супермаркет, який продає готові продукти харчування відусіль, а не виготовляє їх , і ціни в цьому супермаркеті: Варшава плюс, Рим плюс, Мадрид плюс, і навіть Єгипет плюс та Пекін плюс (ну це ж поряд з Україною).
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25.02.2021 19:29 Ответить
 
 