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Новости Политика Украины
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расследование (2963) Венедиктова (727) Байден Хантер (28)

Не вижу оснований возобновлять расследование производств, в которых фигурировал сын Байдена. Это геополитика, а не вопрос юридической системы, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Не вижу оснований возобновлять расследование производств, в которых фигурировал сын Байдена. Это геополитика, а не вопрос юридической системы, - Венедиктова

Украинские правоохранительные органы не будут реанимировать расследования закрытых производств, в которых фигурировал сын президента США Хантер Байден. И в целом правиоохранители не вмешиваются в геополитические вопросы.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила интервью британскому изданию "The Independent", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Венедиктова отметила, что украинские правоохранители не намерены возобновлять расследование, и в целом она рада, что Украина не была вовлечена в американскую политику.

"Это (уголовные производства, в которых фигурировал Хантер Байден. – Ред.) рассмотрели прокуроры, и они выполнили свою работу, и я не вижу оснований сейчас начинать это снова", - цитирует издание генпрокурора.

Венедиктова подчеркнула: "Я хочу сказать, что очень хорошо, что наша страна не была вовлечена в американские выборы. Расследование было начато, потому что были поданы определенные заявления. Вопрос не в уголовной юридической системе здесь, это геополитика. Я не хочу вовлекаться или делать комментарии относительно международной политики".

Что касается расследований доходов Байдена в Китае и в Украине и вероятности получения Киевом просьбы провести проверку по этому поводу, Венедиктова отметила: "У меня нет информации по каким-либо официальным каналам, поэтому я не знаю, что будет происходить в будущем. Но что я могу сказать, это то, что если будет развитие какой-либо ситуации, наше поведение не будет ничем отличаться сейчас от того, которым оно было перед американскими выборами, когда в последний раз поднимался этот вопрос".

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+17
А если завтра опять Трамп к власти придет? Скажешь, что вскрылись новые обстоятельства и таки надо возобновлять? Не вижу оснований возобновлять расследование производств, в которых фигурировал сын Байдена. Это геополитика, а не вопрос юридической системы, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 1203 Не вижу оснований возобновлять расследование производств, в которых фигурировал сын Байдена. Это геополитика, а не вопрос юридической системы, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 1203
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25.02.2021 12:39
+16
Вже не бачиш? А коли на другий день після інавгурації Байдена відкривала, тоді шльондро бачила?
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25.02.2021 12:37
+16
второй раз сожрать несколько томов юридического мусора не хочет. а жаль
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25.02.2021 12:38
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А мы надеялись, что Байдена посадят, хотя бы без Порошенко.
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25.02.2021 12:35 Ответить
Москалю, йди бийся голівонькою об берізку Не бачу підстав відновлювати розслідування проваджень, у яких фігурував син Байдена. Це геополітика, а не питання юридичної системи, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 6461
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25.02.2021 12:44 Ответить
Я правильно понял, что Венедиктова утверждает, что дело против Байдена и дела Порошенко были просто политической расправой, а не нарушением закона?

Ой ребята, вы на себя дела клепаете быстрее чем даже Витя Овощь в свое время
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25.02.2021 12:46 Ответить
овощ себя нормально чухает где-то в рашке, а мы все здесь(
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25.02.2021 12:51 Ответить
Ну если честно, то тем кто хочет себя нормально чухать в рашке, ничего не запрещает просто туда уехать.

Я вот на 100% за то, что бы все фанаты ОПЗЖ переехали туда и еще и получили паспорта РФ.
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25.02.2021 12:53 Ответить
я с вами полностью согласен, поэтому со своей фамилией я остаюсь здесь, фамилию как и отца не выбирают) я надеюсь вы меня поняли)
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25.02.2021 12:58 Ответить
Чому це раптом!?
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25.02.2021 12:36 Ответить
Питання так і залишилось без відповіді: хто платив віце-президенту Байдену?
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25.02.2021 12:37 Ответить
Это не вопрос, а рашенский фейк. Поэтому и без ответа. Эти фекалии были сляпаны под выборы в США, но не прокатили.
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25.02.2021 12:47 Ответить
Вау-вау! Холд он, папа! Який рашенський фейк!? Байден-джуніор сам сказав в інтерв'ю американській пресі, що отримав посаду завдяки своєму татові віце-президенту. Ця розмова легко доступна в Інтернеті.
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25.02.2021 13:00 Ответить
Це факт, а не фейк. Встановлений і доведений факт-Хантер Байден офіційно був в раді деректорів Бурісми за $500К на рік. В чому тут фейк?
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25.02.2021 13:04 Ответить
І справа тут не в політичних вподобаннях, а властне в доведеному факті. Ось це і було моє питання. Можливо, Бенедіктова і права-це геополітика, а не кримінал. Із цим я згоден але виникає питання конфлікту інтересів, а за це в Америці карають.
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25.02.2021 13:07 Ответить
Так само, в вільному доступі існує запис розмови Байдена, де він хвалиться тим, що наказав звільнити Шокіна якщо не закриють справу проти Бурісми і лякає припиненням матеріальної допомоги Україні, а це гроші платників податків. Ось це і є кримінал але в Америці. Ось тому деми і підняли істерику з імпічментом коли Трамп тільки зателефонував Зеленському! Ви оцінили реакцію? Ось коли ви нарешті зрозумієте як працює кацапська контора і які підстави на геополітичному рівні генерує, тоді ви навчитесь успішно їх бити. Дивіться на речі зі сторони і аналізуйте недавні події.
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25.02.2021 13:15 Ответить
Байден і Трамп належать до старої формації і в однаковій мірі страждають типовим американським ізоліціонізмом. Десь хтось в недрах демократичної партії продовжуючи бачити світ в світлі 90-х (або хтось (кехи-кехи... де у нас директор Бурісми ховається?) рахуючи Україну такою собі Трансильванією де живе граф Дракула порадив Байдену і Пелосі (О, є!!!- Гугл в допомогу!) що можна робити тихцем фінансові оборудки на задвірках цивілізованого світу не розуміючи або свідомо ігноруючи розклади в Україні.
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25.02.2021 13:24 Ответить
Питаться рашенскими фейками и фекалиями не приучен. Брезгую. Нравится такое? Смачного. И факт наказания Байдена или сына в Америке на бочку.
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25.02.2021 13:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=IFlZPnS0gKc
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25.02.2021 13:25 Ответить
Де тут рашенський фейк?
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25.02.2021 13:25 Ответить
Ну и что? Это дерьмо типа факт? Еще раз для непонятливого -- Питаться рашенскими фейками и фекалиями не приучен. Брезгую. Нравится такое? Смачного. И факт наказания Байдена или сына в Америке на бочку.
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25.02.2021 13:30 Ответить
Ти ідіот чи просто прикидаєшся!? На YouTube інтерв'ю Хантера Байдена американській пресі, на центральному американському телебаченні, де він сам признається в тому, що дістав цю посаду завдяки протекції батька віце-прем'єра))) заперечувати очевидні речі собі дозволяють тільки ідіоти. Бай-бай, ким би ти не був)))
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25.02.2021 13:35 Ответить
«Єта дєрьмо тіпа факт»-*****, розсмішив)))
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25.02.2021 13:36 Ответить
Байден джуніор і податки сплатив з доходів в Бурісмі але для 18c49ed2 це залишається «дєрьмо»-які цікаві люди попадаються)))
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25.02.2021 13:43 Ответить
На, читай.
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25.02.2021 13:45 Ответить
Вау, я сам перечитав: в грудні минулого року прокуратура вимагає через суд всі документи по його податкам по доходам із Бурісми! Справа тільки починається! Той факт, що про це не пише CNN або msnbc ще не говорить, що бюрократичне колесо не працює-працює і нас чекають цікаві новини!
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25.02.2021 13:50 Ответить
Если не дошло еще раз -- Брезгую. Нравится такое? Смачного. И факт наказания Байдена или сына в Америке на бочку.
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25.02.2021 13:54 Ответить
Ідіот демектет або троль. Американська прокуратура «фейк»-панятна. Типовий реакціоніст неспроможний вести діалог.
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25.02.2021 13:58 Ответить
О чем диалог? О сортах дерьма? Если не дошло еще раз -- Брезгую. Нравится такое? Смачного. И факт наказания Байдена или сына в Америке на бочку. Не тупые домыслы, а именно факты. Все остальное мне глубоко фиолетово.
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25.02.2021 14:00 Ответить
Якщо ти не читаєш англійською так і напиши-я перекладу. Insider повідомляє, що Хантер Байден знаходиться під слідством. Стаття свіжа з кінця грудня минулого року. Слідство іде. В інтерв'ю Хантер Байден не заперечує факту роботи в Бурісмі і на запитання журналіста чи посада його батька впливала на отримання ним ціанід посади признається що ТАК, адже це важко заперечити - Байден джуніор ніколи не мав справ із газом і Україною! Логічніше було б прийняти мене на таку посаду. Так до тебе доходить!?
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25.02.2021 14:03 Ответить
Факты, дебил, факты. А не дерьмо с Инсайдера.
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25.02.2021 14:07 Ответить
WASHINGTON - The Justice Department is investigating the tax affairs of President-elect Joseph R. Biden Jr.'s son Hunter, he disclosed in a statement on Wednesday.
The investigation is being led by the U.S. attorney's office in Delaware. It was opened in late 2018 and has included inquiries into potential criminal violations of tax and money laundering laws, according to people familiar with the inquiry. The money laundering aspect of the case failed to gain traction after F.B.I. agents were unable to gather enough evidence for a prosecution, the people said.
"I learned yesterday for the first time that the U.S. attorney's office in Delaware advised my legal counsel, also yesterday, that they are investigating my tax affairs," Hunter Biden said in a statement. "I take this matter very seriously, but I am confident that a professional and objective review of these matters will demonstrate that I handled my affairs legally and appropriately, including with the benefit of professional tax advisers."
The inquiry was focused on Hunter Biden and some of his associates, not the president-elect or other family members, two people familiar with it said. On Tuesday, prosecutors in Delaware served *********, including at least one that sought information related to Hunter Biden's taxes, two people familiar with the matter said.
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25.02.2021 14:09 Ответить
New York Times
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25.02.2021 14:10 Ответить
Справу веде ФБР. Зливайся-пора.
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25.02.2021 14:10 Ответить
О,є- прокуратура штата Делавер. Совпадєніє? -Нє думаю.
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25.02.2021 14:11 Ответить
Вся американська преса постить російські фейки і просто бреше про слідство ФБР і прокуратури! Піші ісчо, дебіл! Не бачу підстав відновлювати розслідування проваджень, у яких фігурував син Байдена. Це геополітика, а не питання юридичної системи, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 1845
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25.02.2021 14:14 Ответить
Пишешь дерьмо тут как раз ты. Но о вкусах не спорят. Смачного, дебил. Не обляпайся.
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25.02.2021 14:17 Ответить
О! Чмо назвало правду фейкові і перемогло!
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25.02.2021 22:17 Ответить
Факты открытого дела или наказания, дебил. Или будешь продолжать метать дерьмо на вентилятор?
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25.02.2021 22:28 Ответить
Трампу хотіли об'явити імпічмент тільки за те, що він провів розмову з Зеленським! Я не знаю чому не відкривають справу але питання залишається відкритим.
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25.02.2021 13:27 Ответить
Ну какой же ты упоротый. Нету никакого вопроса. Факт открытого дела или наказания Байдена или сына в Америке на бочку.
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25.02.2021 13:56 Ответить
Читай статтю, дебіл. Справа в ПРОКУРАТУРІ!!!! Іде слідство!!! Пшел нах, карочє, дебіл!
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25.02.2021 14:04 Ответить
Hunter Biden told to disclose information related to Ukrainian energy company Burisma as part of his tax investigation
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25.02.2021 14:05 Ответить
******** прокуратури це не фейк, дебіл, а факт. По цій процедурі людина або фірма ЗОБОВЯЗАНІ надати інформацію інакше сідають в тюрму! Що тобі ще потрібно!?!?
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25.02.2021 14:07 Ответить
Вах-вах-вах. Еще ножкой топни, дебил. для театрального эффекта. Когда у тебя будут именно факты, а не дерьмо в голове --тогда и поговорим. А пока шуруй по своему сексуально-пешеходному маршруту и не оглядывайся. "В" или "на" выбирай по вкусу.
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25.02.2021 14:16 Ответить
Пх-пх-пх))) -злив зараховано.
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25.02.2021 22:18 Ответить
Только в твой тупой голове с дерьмом, дебил. Шуруй-шуруй, тело, и не отвлекайся от маршрута.
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25.02.2021 22:25 Ответить
Трампу хотіли об"явити імпічмент через те, що в розмові з зевовой він наполягав на відкритті Україною справи за якісь, на його думку хабарі, котрі Хантер нібито отримував в Україні. Наш зевова погоджувався, хоть й опосередковано.
За це йому й хотіли об"явити імпічмент.
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25.02.2021 14:28 Ответить
Я не захищаю Трампа в цій ситуації-він не політик і є інші канали це зробити але це не відміняє факту що Байден джуніор працював в Бурісмі і діставав великі гроші нізащо. І по-друге, влаштовувати процедуру імпічменту із-за цього!? Усунути дійучого президента, навіть знаючи що не проканає!? Не здається вам що реакція була дещо істеричною? І за одно поцікавтесь за яку ціну і в кого Клінтон купила длсье на Трампа.
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25.02.2021 22:21 Ответить
Патамуша

Не бачу підстав відновлювати розслідування проваджень, у яких фігурував син Байдена. Це геополітика, а не питання юридичної системи, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 4047
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25.02.2021 12:46 Ответить
Ссися.))
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25.02.2021 12:36 Ответить
Вже не бачиш? А коли на другий день після інавгурації Байдена відкривала, тоді шльондро бачила?
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25.02.2021 12:37 Ответить
очкує харківська мразота
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25.02.2021 12:37 Ответить
а эта ******* с Харькова?
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25.02.2021 12:54 Ответить
так. мокшанська харківська потвора
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25.02.2021 13:24 Ответить
второй раз сожрать несколько томов юридического мусора не хочет. а жаль
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25.02.2021 12:38 Ответить
Она еще прошлые тома переварить не успела Не бачу підстав відновлювати розслідування проваджень, у яких фігурував син Байдена. Це геополітика, а не питання юридичної системи, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 2950
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25.02.2021 12:46 Ответить
А если завтра опять Трамп к власти придет? Скажешь, что вскрылись новые обстоятельства и таки надо возобновлять? Не вижу оснований возобновлять расследование производств, в которых фигурировал сын Байдена. Это геополитика, а не вопрос юридической системы, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 1203 Не вижу оснований возобновлять расследование производств, в которых фигурировал сын Байдена. Это геополитика, а не вопрос юридической системы, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 1203
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25.02.2021 12:39 Ответить
Именно так, проигравшему горе, а с победителем принято дружить.
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25.02.2021 12:41 Ответить
Не бачу підстав відновлювати розслідування проваджень, у яких фігурував син Байдена. Це геополітика, а не питання юридичної системи, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 3743
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25.02.2021 13:58 Ответить
В данном случае она просто говорящая голова.
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25.02.2021 12:40 Ответить
що, бубочка дав команду "отставить"?
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25.02.2021 12:41 Ответить
Васіліса Єгоровна. А можєт давайте поговорім, рєбята. Ви ізвінітє, я сначала, було, подумала, шо ви жлоби, так вийшло случайно. Ви мнє даже понравілісь, я даже подумала, какіє інтєрєсниє пацанчікі в горах гуляют...
Васіліса Єгоровна починає роздягатись, стоячи на краю обрива. При цьому вона прєлєстно висовує кончік язика.
Савка. Ця #уйня тобі не допоможе. Хлопці, будєм грать в ігру "Артілєрія бьйот по своїм".
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25.02.2021 12:43 Ответить
Сальто-мортале в повітрі. Вже перевзулась. Чєго ізволітє? Не бачу підстав відновлювати розслідування проваджень, у яких фігурував син Байдена. Це геополітика, а не питання юридичної системи, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 1047
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25.02.2021 12:44 Ответить
Що,страшно стало? А далі буде ще страшніше. Не бачу підстав відновлювати розслідування проваджень, у яких фігурував син Байдена. Це геополітика, а не питання юридичної системи, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 9163
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25.02.2021 12:44 Ответить
"Ах,отчего же ??" (с)
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25.02.2021 12:44 Ответить
Ссиш, коли страшно?
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25.02.2021 12:44 Ответить
Сподіваюсь, Байден побачить як Беніна борза риє непокладаючі "очка" на користь промордорських сил.
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25.02.2021 12:47 Ответить
Не бачу підстав відновлювати розслідування проваджень, у яких фігурував син Байдена. Це геополітика, а не питання юридичної системи, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 8817 Не бачу підстав відновлювати розслідування проваджень, у яких фігурував син Байдена. Це геополітика, а не питання юридичної системи, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 8449 Не бачу підстав відновлювати розслідування проваджень, у яких фігурував син Байдена. Це геополітика, а не питання юридичної системи, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 8449
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25.02.2021 12:48 Ответить
помнит шокина, которого шпокнули за 12 часов
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25.02.2021 12:48 Ответить
хвойди при владі - біда в державі
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25.02.2021 12:49 Ответить
Ути-пути, как запели рыго-зебилы. Страшно, да? Дядя Сэм в лице Байдена введет так, что мало не покажеться.
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25.02.2021 12:52 Ответить
Переобулась крыса,прямо в воздухе.
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25.02.2021 12:52 Ответить
О зеля переобулся налету
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25.02.2021 12:54 Ответить
"...не бачу необхідності... Ну звісно ж, тут не геополітика, а власна шкура, на власній дупі.
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25.02.2021 12:58 Ответить
Чому це немає ???
Я наполягаю на подальшому розслідуванні ! Не бачу підстав відновлювати розслідування проваджень, у яких фігурував син Байдена. Це геополітика, а не питання юридичної системи, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 5610 Не бачу підстав відновлювати розслідування проваджень, у яких фігурував син Байдена. Це геополітика, а не питання юридичної системи, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 1795
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25.02.2021 13:04 Ответить
Цієї лахудрі хіба що відьмачити та на мітлі літати, а вона бачиш політичні оцінки дає. Не бачу підстав відновлювати розслідування проваджень, у яких фігурував син Байдена. Це геополітика, а не питання юридичної системи, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 5400
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25.02.2021 13:11 Ответить
"Я хочу сказать, что очень хорошо, что наша страна не была вовлечена в американские выборы.- но были вовлечены депутаты "деркачи, иже с ним" от нашей страны
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25.02.2021 13:13 Ответить
Моє ж ти золотко. Яке ж ти до біса вумне..)))
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25.02.2021 13:21 Ответить
Забыла сказать,кто именно топал грозно ножками и хрипел,когда организовывал открытие дела,вовлекая страну в "американские выборы" Не бачу підстав відновлювати розслідування проваджень, у яких фігурував син Байдена. Це геополітика, а не питання юридичної системи, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 7947
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25.02.2021 13:26 Ответить
хахахахках бачу не бачу пидстав ...БАЙДЭН УМНОЖИТ ВСЕХ НА НОЛЬ!!!
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25.02.2021 14:29 Ответить
за сцала......
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25.02.2021 19:40 Ответить
 
 