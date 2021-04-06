Не вижу оснований возобновлять расследование производств, в которых фигурировал сын Байдена. Это геополитика, а не вопрос юридической системы, - Венедиктова
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Украинские правоохранительные органы не будут реанимировать расследования закрытых производств, в которых фигурировал сын президента США Хантер Байден. И в целом правиоохранители не вмешиваются в геополитические вопросы.
Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила интервью британскому изданию "The Independent", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Венедиктова отметила, что украинские правоохранители не намерены возобновлять расследование, и в целом она рада, что Украина не была вовлечена в американскую политику.
"Это (уголовные производства, в которых фигурировал Хантер Байден. – Ред.) рассмотрели прокуроры, и они выполнили свою работу, и я не вижу оснований сейчас начинать это снова", - цитирует издание генпрокурора.
Венедиктова подчеркнула: "Я хочу сказать, что очень хорошо, что наша страна не была вовлечена в американские выборы. Расследование было начато, потому что были поданы определенные заявления. Вопрос не в уголовной юридической системе здесь, это геополитика. Я не хочу вовлекаться или делать комментарии относительно международной политики".
Что касается расследований доходов Байдена в Китае и в Украине и вероятности получения Киевом просьбы провести проверку по этому поводу, Венедиктова отметила: "У меня нет информации по каким-либо официальным каналам, поэтому я не знаю, что будет происходить в будущем. Но что я могу сказать, это то, что если будет развитие какой-либо ситуации, наше поведение не будет ничем отличаться сейчас от того, которым оно было перед американскими выборами, когда в последний раз поднимался этот вопрос".
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Ой ребята, вы на себя дела клепаете быстрее чем даже Витя Овощь в свое время
Я вот на 100% за то, что бы все фанаты ОПЗЖ переехали туда и еще и получили паспорта РФ.
The investigation is being led by the U.S. attorney's office in Delaware. It was opened in late 2018 and has included inquiries into potential criminal violations of tax and money laundering laws, according to people familiar with the inquiry. The money laundering aspect of the case failed to gain traction after F.B.I. agents were unable to gather enough evidence for a prosecution, the people said.
"I learned yesterday for the first time that the U.S. attorney's office in Delaware advised my legal counsel, also yesterday, that they are investigating my tax affairs," Hunter Biden said in a statement. "I take this matter very seriously, but I am confident that a professional and objective review of these matters will demonstrate that I handled my affairs legally and appropriately, including with the benefit of professional tax advisers."
The inquiry was focused on Hunter Biden and some of his associates, not the president-elect or other family members, two people familiar with it said. On Tuesday, prosecutors in Delaware served *********, including at least one that sought information related to Hunter Biden's taxes, two people familiar with the matter said.
За це йому й хотіли об"явити імпічмент.
Васіліса Єгоровна починає роздягатись, стоячи на краю обрива. При цьому вона прєлєстно висовує кончік язика.
Савка. Ця #уйня тобі не допоможе. Хлопці, будєм грать в ігру "Артілєрія бьйот по своїм".
Я наполягаю на подальшому розслідуванні !