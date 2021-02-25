РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5385 посетителей онлайн
Новости Происшествия
9 950 20
дети (6020) Киев (24534) Нацполиция (15730) самоубийство (859)

12-летняя девочка выпала из окна восьмого этажа в Святошинском районе Киева, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

12-летняя девочка выпала из окна восьмого этажа в Святошинском районе Киева, - полиция

В Киеве правоохранители устанавливают обстоятельства падения несовершеннолетней девочки из квартиры многоэтажки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Ночью в полицию Киева поступила информация о том, что на улице Зодчих несовершеннолетний выпала из окна восьмого этажа. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские и врачи", - сказано в сообщении.

С многочисленными травмами и переломами 12-летнюю потерпевшую врачи госпитализировали в медицинское учреждение. На месте правоохранители проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все детали инцидента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Легла прямо на рельсы: в Одессе 13-летняя девушка покончила с собой, бросившись под поезд

После проведения проверки, события будет дана правовая квалификация.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+11
Хоть одного адиинистратора"групп смерти" подвергнуть жестокой казни-и увидите результат!!!(казнь в средневек

овом стиле!)
показать весь комментарий
25.02.2021 12:46
+5
Страшные дела!! Каждый день гибнут дети и все помалкивают !?? Это должно стать главной новостью и тщательной разборкой причин ! Люди проснитесь!
показать весь комментарий
25.02.2021 12:47
+4
Ну, в Швеції полювання на відьом закінчилося після того, як король наказав повісити чотирьох "експертів" з викриття відьом.
показать весь комментарий
25.02.2021 13:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хоть одного адиинистратора"групп смерти" подвергнуть жестокой казни-и увидите результат!!!(казнь в средневек

овом стиле!)
показать весь комментарий
25.02.2021 12:46 Ответить
Ещё скажите на костре сжечь. Вы не думали что подобные случаи, если они носят массовый характер, могут относиться к диверсионной деятельности... писать кто подобным занимается и для каких целей?
показать весь комментарий
25.02.2021 12:52 Ответить
Тик-Ток, Тик-Ток - сделай маленький прыжок
показать весь комментарий
25.02.2021 13:01 Ответить
Так його ж ще знайти треба... Як правило він віртуальний, сімка в Україні не проблема, телефон чи компьютер теж
показать весь комментарий
25.02.2021 13:30 Ответить
Ну, так наші правоохєренці хваляться своїм вмінням.
показать весь комментарий
25.02.2021 13:32 Ответить
Ті хто дійсно вміють ті не хваляться... 12-річна дівчинка випала з вікна восьмого поверху у Святошинському районі Києва, - поліція - Цензор.НЕТ 6851
показать весь комментарий
25.02.2021 13:42 Ответить
Страшные дела!! Каждый день гибнут дети и все помалкивают !?? Это должно стать главной новостью и тщательной разборкой причин ! Люди проснитесь!
показать весь комментарий
25.02.2021 12:47 Ответить
Я сожалею,что не могу пожаловаться "святой инквизиции"...Уж "псы господни"наверное гораздо быстрее уничтожили бы опасность...
показать весь комментарий
25.02.2021 12:57 Ответить
Ну да, сожгли бы тыщ 10 неприглянувшихся людишек, да отрапортовали бы об изгнании диавола.
показать весь комментарий
25.02.2021 13:10 Ответить
Ну, в Швеції полювання на відьом закінчилося після того, як король наказав повісити чотирьох "експертів" з викриття відьом.
показать весь комментарий
25.02.2021 13:30 Ответить
УМИЛЯЕТ ВЫПАЛА УПАЛА СЛУЧАЙНО УБИЛАСЬ.. а можно писать точно СУИЦИД.. подстрекательство (жертва) суцидальных действий....
показать весь комментарий
25.02.2021 13:29 Ответить
Ну, там можливе і екстремальне селфі.
показать весь комментарий
25.02.2021 13:31 Ответить
Або викинули...
показать весь комментарий
25.02.2021 14:03 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-49636380
В общей сложности в 2016 году в Украине покончили с собой 9952 человека. В пересчете это примерно 27 самоубийств в день, то есть один житель Украины сводит счеты с жизнью в среднем каждый час.

Это без учета попыток.
Так что больше не стало, стали больше писать, а это не синонимы
показать весь комментарий
25.02.2021 13:33 Ответить
Работа психологов с детьми.. в школах. исследование причин совершения суицидов.. и активная пропоганда.. За жизнь.. Поднимание уровня жизни среди населения
показать весь комментарий
25.02.2021 13:49 Ответить
в Японии один из самых высоких уровней жизни
Тут как раз не работает... Как и с рождаемостью
показать весь комментарий
25.02.2021 13:57 Ответить
Плохое сравнение.. Есть ещё такое понятие как менталитет.. Между ними.. пролпасть
Японцы без оглядки и харакири и сеппуку.. и просто камикадзе.. выполнить могут
Для них нет.. для нас.. да
показать весь комментарий
25.02.2021 14:22 Ответить
И? можно ссылочку на какое то более менее серьезное исследование как уровень жизни влияет на количество суицидов, желательно среди подростков
показать весь комментарий
25.02.2021 15:56 Ответить
Цікаво, з чиєї квартири випала. Може, ходила вночі кудись "музику слухати".
показать весь комментарий
25.02.2021 14:07 Ответить
В этом возрасте почти все максималисты... косой взгляд или плохое слово -"трагедия". Хорошо(совсем плохо) если это заканчивается , только тем, что "пойду всем на зло уши себе обморожу"
показать весь комментарий
25.02.2021 14:56 Ответить
 
 