12-летняя девочка выпала из окна восьмого этажа в Святошинском районе Киева, - полиция
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В Киеве правоохранители устанавливают обстоятельства падения несовершеннолетней девочки из квартиры многоэтажки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"Ночью в полицию Киева поступила информация о том, что на улице Зодчих несовершеннолетний выпала из окна восьмого этажа. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские и врачи", - сказано в сообщении.
С многочисленными травмами и переломами 12-летнюю потерпевшую врачи госпитализировали в медицинское учреждение. На месте правоохранители проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все детали инцидента.
После проведения проверки, события будет дана правовая квалификация.
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овом стиле!)
В общей сложности в 2016 году в Украине покончили с собой 9952 человека. В пересчете это примерно 27 самоубийств в день, то есть один житель Украины сводит счеты с жизнью в среднем каждый час.
Это без учета попыток.
Так что больше не стало, стали больше писать, а это не синонимы
Тут как раз не работает... Как и с рождаемостью
Японцы без оглядки и харакири и сеппуку.. и просто камикадзе.. выполнить могут
Для них нет.. для нас.. да