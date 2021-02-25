Минздрав обновил эпидзонирование Украины: Киевская область попала в "оранжевую" зону, Черновицкая и Ивано-Франковская - остаются в "красной". ИНФОГРАФИКА

Минздрав обнародовал свежие данные по признакам для определения региона с широким распространением COVID-19.

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 25 февраля два региона Черновицкая и Ивано-Франковская области, по-прежнему входят в "красную" зону эпидопасности, передает Цензор.НЕТ.

Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области – в "оранжевую" зону. Также в "оранжевую" зону вошла и Киевская область из-за превышения коэффициента выявления случаев - 23,4% при допустимом 20%.

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На территории остальных регионов будет действовать "желтая" зона.





