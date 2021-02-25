За первые полтора часа в Киеве вакцинировали от коронавируса 30 медиков, - КГГА

Сегодня утром в Киеве стартовал процесс вакцинация от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield) индийского производства.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

По ее словам, по состоянию на 11:30 провакцинированы 30 медиков мобильных бригад и Александровской больницы, все чувствуют себя хорошо.

Директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург заявила, что Киев готовился к вакцинации. Для этого в столице было сформировано 15 мобильных бригад по иммунизации. Медики мобильных бригад прошли и будут проходить соответствующее обучение на национальном уровне по иммунизации населения от COVID-19 вакцинами от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca.

"Подготовлено 120 временных пунктов вакцинации в учреждениях здравоохранения и интернатах. Также подготовлено 120 дополнительных стационарных пунктов вакцинации от COVID-19 на базе ЦПМСП города. Дополнительные пункты понадобились, чтобы не мешать процессу обязательной плановой вакцинации по календарю в имеющихся 138 кабинетах прививок", - говорится в сообщении.

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