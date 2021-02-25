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Зеленский и Столтенберг обсудили безопасность в Черноморском регионе: НАТО привержены укреплению тесного партнерства с Украиной

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Зеленский и Столтенберг обсудили безопасность в Черноморском регионе: НАТО привержены укреплению тесного партнерства с Украиной

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил Столтенберг.

"Хороший звонок президенту Зеленскому. НАТО решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы обсудили важность реформ и ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе. Мы по-прежнему привержены укреплению нашего тесного партнерства", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить план действий по членству в НАТО, а в дальнейшей перспективе Украина видит себя членом НАТО.

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Зеленский и Столтенберг обсудили безопасность в Черноморском регионе: НАТО привержены укреплению тесного партнерства с Украиной 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Медведчук был в абсолютном шоке после слитых аудиозаписей с Сурковым. На них говорят о схеме поставок электроэнергии, в которой задействованы российская "Интер РАО" и ее структуры на оккупированном полуострове. Кроме того, они обсуждают обмен пленными. Говорится о разночтении в количестве пленных. Сурков называет пророссийских террористов на Донбассе "эти наши там подопечные" и обещает помочь с обменом. Медведчук в срочном порядке позвонил Суркову, но Владислав трубку не брал. В России боятся, что телефон Медведчука снова прослушивают. Медведчук в панике просит встречи с Путиным", - отмечено в сообщении.

https://www.dialog.ua/ukraine/224594_1614249968
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25.02.2021 13:29 Ответить
В НАТО и без Пепо....
Как то неполюдски получается
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25.02.2021 13:41 Ответить
Физический рост лидеров, как-то соответствует организации и страны. ИМХО.
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25.02.2021 13:45 Ответить
Столтенберг сделал Зеле Недодиктатору большое одолжение, но носатый-полосатый не заценит всей глубины ситуации и опять будет тупо хвастаться, прикидывая в уме (дешёвый калькулятор, скорее - бухгалтерские счёты) свой обвисший рейтинг
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25.02.2021 13:53 Ответить
 
 