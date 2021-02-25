Зеленский и Столтенберг обсудили безопасность в Черноморском регионе: НАТО привержены укреплению тесного партнерства с Украиной
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил Столтенберг.
"Хороший звонок президенту Зеленскому. НАТО решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы обсудили важность реформ и ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе. Мы по-прежнему привержены укреплению нашего тесного партнерства", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить план действий по членству в НАТО, а в дальнейшей перспективе Украина видит себя членом НАТО.
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https://www.dialog.ua/ukraine/224594_1614249968
Как то неполюдски получается