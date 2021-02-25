Комитет ВР протянул ослабление налоговой нагрузки для игорного бизнеса, - помощник Южаниной Германова
Новости Цензор.НЕТ Экономика
В ходе сегодняшнего заседания Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики внес изменения в законопроект №2713-д, которые предусматривают ослабление налоговой нагрузки на игорный бизнес.
Об этом сообщила в своем налоговом блоге в соцсети Фейсбук помощник-консультат народного депутата Нины Южаниной Ольга Германова, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что на заседании Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики был пересмотрен законопроект №2713-д, а вернее протянуто ослабление налоговой нагрузки для игорного бизнеса:
- ставка налога на прибыль снижена до 10%;
- НДФЛ и военный сбор будут взиматься только с выигрышей в более 8 минимальных зарплат (на сегодня это 48 000 гривен);
- плата за лицензии уменьшена втрое", - подчеркивает эксперт.
Комитет ВР рекомендует депататам принять новую редакцию законопроекта за основу и в целом.
Отметим, что депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев являлся держателем акций лотерейного оператора МСЛ, ранее в интервью СМИ он признавал у себя наличие конфликта интересов в вопросе игорного бизнеса.
"Мои взгляды на игорный бизнес сформировались от лица одного из игроков рынка. Собственно, поэтому в Зе-команде я воздерживаюсь от участия в работе над законопроектом об игорном бизнесе. У меня остается определенный конфликт интересов, который я не скрываю", - сообщил Гетманцев.
Гетманцев был держателем акций лотереи МСЛ. Но сейчас его связь с МСЛ можно отследить только благодаря Елене Полосенко, которая является совладельцем МСЛ и одновременно юридической фирмы Гетманцева Jurimex. Сейчас 99,96% МСЛ принадлежат кипрской Evolot Limited, остальное - президенту компании Георгию Ложенко.
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Ведь самая нуждающаяся и самая социально ориентированная отрасль хозяйственной деятельности.
Это же не какие-то барыги-врачи или бездельники военные.
На игорном бизнесе хорошо подняться можно, а сколько денег можно отмыть - и не сосчитать.
Правда, сейчас китайские хай роллеры (ну те,которуые партийные деньги КПК отмывали) из-за ковида имеют проблемы на въезд в разные страны, но вы их не ограничивайте, право, не ограничивайте.
Ежкин кот, а ведь 30 лет назад Украина была ядерной державой.