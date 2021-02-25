Комитет ВР протянул ослабление налоговой нагрузки для игорного бизнеса, - помощник Южаниной Германова

В ходе сегодняшнего заседания Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики внес изменения в законопроект №2713-д, которые предусматривают ослабление налоговой нагрузки на игорный бизнес.

Об этом сообщила в своем налоговом блоге в соцсети Фейсбук помощник-консультат народного депутата Нины Южаниной Ольга Германова, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что на заседании Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики был пересмотрен законопроект №2713-д, а вернее протянуто ослабление налоговой нагрузки для игорного бизнеса:

- ставка налога на прибыль снижена до 10%;

- НДФЛ и военный сбор будут взиматься только с выигрышей в более 8 минимальных зарплат (на сегодня это 48 000 гривен);

- плата за лицензии уменьшена втрое", - подчеркивает эксперт.

Комитет ВР рекомендует депататам принять новую редакцию законопроекта за основу и в целом.

Читайте также: Первые деньги за лицензии на игорный бизнес могут быть в бюджете до конца года, - "слуга народа" Арахамия

Отметим, что депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев являлся держателем акций лотерейного оператора МСЛ, ранее в интервью СМИ он признавал у себя наличие конфликта интересов в вопросе игорного бизнеса.

"Мои взгляды на игорный бизнес сформировались от лица одного из игроков рынка. Собственно, поэтому в Зе-команде я воздерживаюсь от участия в работе над законопроектом об игорном бизнесе. У меня остается определенный конфликт интересов, который я не скрываю", - сообщил Гетманцев.

Гетманцев был держателем акций лотереи МСЛ. Но сейчас его связь с МСЛ можно отследить только благодаря Елене Полосенко, которая является совладельцем МСЛ и одновременно юридической фирмы Гетманцева Jurimex. Сейчас 99,96% МСЛ принадлежат кипрской Evolot Limited, остальное - президенту компании Георгию Ложенко.