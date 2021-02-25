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ВР (28728) игорный бизнес (406) лотерея (215) Южанина (151) Гетманцев (389)

Комитет ВР протянул ослабление налоговой нагрузки для игорного бизнеса, - помощник Южаниной Германова

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Комитет ВР протянул ослабление налоговой нагрузки для игорного бизнеса, - помощник Южаниной Германова

В ходе сегодняшнего заседания Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики внес изменения в законопроект №2713-д, которые предусматривают ослабление налоговой нагрузки на игорный бизнес.

Об этом сообщила в своем налоговом блоге в соцсети Фейсбук помощник-консультат народного депутата Нины Южаниной Ольга Германова, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что на заседании Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики был пересмотрен законопроект №2713-д, а вернее протянуто ослабление налоговой нагрузки для игорного бизнеса:

- ставка налога на прибыль снижена до 10%;

- НДФЛ и военный сбор будут взиматься только с выигрышей в более 8 минимальных зарплат (на сегодня это 48 000 гривен);

- плата за лицензии уменьшена втрое", - подчеркивает эксперт.

Комитет ВР рекомендует депататам принять новую редакцию законопроекта за основу и в целом.

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Отметим, что депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев являлся держателем акций лотерейного оператора МСЛ, ранее в интервью СМИ он признавал у себя наличие конфликта интересов в вопросе игорного бизнеса.

"Мои взгляды на игорный бизнес сформировались от лица одного из игроков рынка. Собственно, поэтому в Зе-команде я воздерживаюсь от участия в работе над законопроектом об игорном бизнесе. У меня остается определенный конфликт интересов, который я не скрываю", - сообщил Гетманцев.

Гетманцев был держателем акций лотереи МСЛ. Но сейчас его связь с МСЛ можно отследить только благодаря Елене Полосенко, которая является совладельцем МСЛ и одновременно юридической фирмы Гетманцева Jurimex. Сейчас 99,96% МСЛ принадлежат кипрской Evolot Limited, остальное - президенту компании Георгию Ложенко.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+10
И это не удивительно.

Ведь самая нуждающаяся и самая социально ориентированная отрасль хозяйственной деятельности.

Это же не какие-то барыги-врачи или бездельники военные.
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25.02.2021 13:40
+8
Организаторы игорного бизнеса мафии Коломойского.Борис Баум. В Офисе президента подтвердили, что новый орган контроля за всем игорным рынком Украины может без конкурса возглавить Баум. Баум работал с российско-украинской группой VS Energy (Михаил Спектор ), партнером Игоря Коломойского.
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25.02.2021 13:37
+7
Ну, все, як завжди. Лібералізація економіки виключно для своїх. Зброя тільки для своїх. Земля тільки своїм. А платити за це свято мають лохи, яким на ньому немає місця.
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25.02.2021 13:40
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Разумков в доле
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25.02.2021 13:37 Ответить
И это не удивительно.

Ведь самая нуждающаяся и самая социально ориентированная отрасль хозяйственной деятельности.

Это же не какие-то барыги-врачи или бездельники военные.
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25.02.2021 13:40 Ответить
Организаторы игорного бизнеса мафии Коломойского.Борис Баум. В Офисе президента подтвердили, что новый орган контроля за всем игорным рынком Украины может без конкурса возглавить Баум. Баум работал с российско-украинской группой VS Energy (Михаил Спектор ), партнером Игоря Коломойского.
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25.02.2021 13:37 Ответить
Ну, все, як завжди. Лібералізація економіки виключно для своїх. Зброя тільки для своїх. Земля тільки своїм. А платити за це свято мають лохи, яким на ньому немає місця.
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25.02.2021 13:40 Ответить
Что там с рейтингом зели ?
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25.02.2021 13:42 Ответить
Зебилята, вы счастливы?
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25.02.2021 13:43 Ответить
Вопрос в никуда. Они или тупы, чтобы понять, или уперты, чтобы признать свои ошибки. Классический русский_мир.
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25.02.2021 13:54 Ответить
Русский мир - неисправим и неизменяем. Но к сожалению, среди зебилят не только адепты русского мира, но и вполне украинцы тоже. И много. И если они хотят жить во вменяемой и адекватной стране, им придется и самим становиться вменяемыми и адекватными, придется думать и приходить в чувство. Выбора нет.
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25.02.2021 14:09 Ответить
Тут ничего нового, кто в конверте или чемодане бабки занес в пользу тех законы и принимают, а кто не может, для тех налоги побольше, так и живем давно, чего тут удивляться.
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25.02.2021 13:51 Ответить
З моєї точки зору, ваша концепція "рузьгемір" хибна тому, що ви ************** від національності. А якщо ви заміните "рузьгемір", наприклад, на "довбойоб", то одразу помітите, що це інтернаціональне явище. Тупе, байдуже, хитродупе створіння. Так що, зціпіть зуби та робіть своє - все буде Україна! Комітет ВР протягнув послаблення податкового навантаження для грального бізнесу, - помічниця Южаніної Германова - Цензор.НЕТ 7874
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25.02.2021 14:27 Ответить
Ну все, теперь я за экономику Украины спокойна, выдюжит. Комітет ВР протягнув послаблення податкового навантаження для грального бізнесу, - помічниця Южаніної Германова - Цензор.НЕТ 7656
На игорном бизнесе хорошо подняться можно, а сколько денег можно отмыть - и не сосчитать.
Правда, сейчас китайские хай роллеры (ну те,которуые партийные деньги КПК отмывали) из-за ковида имеют проблемы на въезд в разные страны, но вы их не ограничивайте, право, не ограничивайте.

Ежкин кот, а ведь 30 лет назад Украина была ядерной державой.
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25.02.2021 14:35 Ответить
Акуеть, интересно сколько миллионов рабочих мест приносит игорный бизнес? А сколько сот миллиардов они платят налогов? зебилы опять тупо трахают тупорылых лошар, которые сходили на выборы по-приколу
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25.02.2021 14:43 Ответить
Наша пісня гарна й нова!!!
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25.02.2021 14:54 Ответить
Урод Гетманцев старается для своего игорного бизнеса.
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25.02.2021 15:22 Ответить
До заборони грального бізнесу в Україні в 2008 році ставка податку на прибуток була 75%. Зараз зробили 10%. Це для кого робиться?
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25.02.2021 17:06 Ответить
 
 