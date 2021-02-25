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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Европейский суд по правам человека (795) Бабченко Аркадий (190) Лищина Иван (47)

Лищина об отсутствии дела Бабченко в иске Украины против России из-за политических убийств: "Нет прямых доказательств"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Лищина об отсутствии дела Бабченко в иске Украины против России из-за политических убийств:

Заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека Иван Лищина говорит, что Украина включила в иск, поданный против России в ЕСПЧ, только те случаи покушений или политических убийств, по которым есть доказательства связи со спецслужбами РФ.

Об этом Лищина рассказал в эфире телеканала "Настоящее время", передает Цензор.НЕТ.

"Мы имели большие сомнения по делу Бабченко (о планировании покушения на журналиста Аркадия Бабченко. - Ред.), оно пока не там (то есть не включено в заявление), так как по материалам мы смотрим, и у нас нет прямых доказательств того, что заказчики из России были представителями спецслужб, это один из примеров. Мы материалы пока доосматриваем, возможно, еще что-то найдем, но на данный момент у нас он (Бабченко) не в списке", - рассказал Лищина.

По его словам, пока рано открывать список лиц, которые фигурируют в иске. Сейчас в заявлении фигурирует около 20 эпизодов, шесть из которых касается случаев на территории Украины.

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В 2018 году в столице предотвратили покушение на Бабченко. Правоохранители инсценировали его "убийство" - киллер якобы совершил три выстрела в спину.

Вскоре был задержан организатор покушения — им оказался гражданин Украины, владелец частной компании по производству оружия Борис Герман. По данным СБУ, его завербовали российские спецслужбы.

22 ноября 2019 года Герман, которого приговорили к 4,5 годам лишения свободы, вышел из тюрьмы в связи с состоянием здоровья — он страдает от проблем с сердцем и сахарного диабета. Он заявил, что подаст иск против Украины в Европейский суд по правам человека.

В ноябре 2019 года Аркадий Бабченко выехал из Украины, объяснив свое решение сменой власти в стране.
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Топ комментарии
+4
Що за прямі докази ? Труп Бабченка ?
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25.02.2021 13:42
+3
********* - це країна-терорист! Крапка
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25.02.2021 13:35
+3
Росіяни вбивці 100 відсотків. Вони збивають навіть літаки з президентом Польщі і дітьми на малазійському Боїнгу, і вони цього не визнають... Але це не значить, що якщо вбивця не визнає вбивства, що він не вбивця.
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25.02.2021 13:58
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********* - це країна-терорист! Крапка
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25.02.2021 13:35 Ответить
это точно !

есть доказательства или их нет, главное, что

раша хочет и может убить политического диссидента.

СБУ и Грицаку лично - респект за красиво проведенную операцию !
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25.02.2021 13:39 Ответить
Серьезно?А в чем именно заключалась операция?Где те "десятки громких дел"?Ты в курсе,что "заказчик" отсидел только 2 года.Понты то,а не операция.Только позор на весь мир
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25.02.2021 14:31 Ответить
красивая информационная операция по дискредитации раши.

а Вы что не поверили что раша - убийца ? Ліщина про відсутність справи Бабченка в позові України проти Росії через політичні вбивства: "Немає прямих доказів" - Цензор.НЕТ 2719 Ліщина про відсутність справи Бабченка в позові України проти Росії через політичні вбивства: "Немає прямих доказів" - Цензор.НЕТ 2719
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25.02.2021 15:26 Ответить
Сейчас не об этом разговор.Разговор о том,с какой целью был устроен тот цирк с "убийством".
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25.02.2021 15:54 Ответить
Що за прямі докази ? Труп Бабченка ?
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25.02.2021 13:42 Ответить
Росіяни вбивці 100 відсотків. Вони збивають навіть літаки з президентом Польщі і дітьми на малазійському Боїнгу, і вони цього не визнають... Але це не значить, що якщо вбивця не визнає вбивства, що він не вбивця.
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25.02.2021 13:58 Ответить
мало Литвиненко и Скрипалей, чтобы понять что раша - убийца ! Ліщина про відсутність справи Бабченка в позові України проти Росії через політичні вбивства: "Немає прямих доказів" - Цензор.НЕТ 4034
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25.02.2021 14:16 Ответить
Нащо було тоді всіх причетних відпускати з приходом Блазня? Сцитесь? Так і кажіть.
Осудіть ще когось заочно, лохи схавають.
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25.02.2021 14:20 Ответить
Це був спектакль від Порошенка і СБУ для народу. Хоч щось не просто дешево, а безкоштовно.
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25.02.2021 16:41 Ответить
 
 