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кредит (2344) МВФ (3297) ОВГЗ (59) Устенко Олег (49)

Советник Зеленского по экономическим вопросам Устенко о выплате госдолга: На март запас прочности уже сформирован, а к сентябрю рассчитываем получить транш от МВФ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Советник Зеленского по экономическим вопросам Устенко о выплате госдолга: На март запас прочности уже сформирован, а к сентябрю рассчитываем получить транш от МВФ

Соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) о пересмотре программы позволит правительству снизить ставки заимствований на внешних рынках.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко, передает Цензор.НЕТ.

По оценкам Устенко, ставка купона сейчас может составить до 7% годовых.

"Выйти на рынок заимствования капитала можно. Но стоит ли это делать сейчас, если мы находимся в высокой степени уверенности, что наше сотрудничество будет продолжено? Если мы выйдем сейчас и одолжим на внешнем рынке, значит, мы должны будем заплатить на один процентный пункт дороже, чем после того, как Украина выйдет на совет директоров МВФ", - добавил советник президента.

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Устенко обратил внимание, что сейчас нет жесткой нагрузки на правительство по части внешних выплат. Пиковые платежи по госдолгу наступают в марте и сентябре. Но на март запас прочности уже сформирован.

"До сентября с высокой долей вероятности вопрос по Украине будет вынесен на заседание совета директоров МВФ и после этого мы сможем выходить и занимать под более низкий процент", - рассуждает экономист.

По его словам, внутренний рынок сейчас более предпочтителен.

"Во-первых, потому что это гривна. Во-вторых, это относительно недорогой ресурс. Реальные процентные ставки, по которым Минфин одалживает деньги, не так уж высоки. Если предположить, что инфляция по итогу года будет около 7% - а они на внутреннем рынке размещаются под 11% - реальная ставка будет около 4%. Это даже дешевле, чем то, что можно было бы получить на внешних рынках", - сказал Устенко.
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Топ комментарии
+5
Трэш вы получите, а не транш.
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25.02.2021 13:49
+2
напечатали денег
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25.02.2021 13:49
+2
Советник Зеленского по экономическим вопросам Устенко о выплате госдолга: На март запас прочности уже сформирован, а к сентябрю рассчитываем получить транш от МВФ - Цензор.НЕТ 2331
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25.02.2021 13:51
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напечатали денег
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25.02.2021 13:49 Ответить
На национализированном продуктопроводе заработают.
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25.02.2021 13:51 Ответить
"Деньги не пахнут"

сказал Милованов принимая займ от "обосранного" МВФ Радник Зеленського з економічних питань Устенко про виплату держборгу: На березень запас міцності вже сформовано, а до вересня розраховуємо отримати транш від МВФ - Цензор.НЕТ 4453
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25.02.2021 14:12 Ответить
Трэш вы получите, а не транш.
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25.02.2021 13:49 Ответить
А чо? 😲 Ось тутечки бурячки посаду, ось тамочки - бараболю, тут на сонечку - гарбузики!!! Е-ех заживу! Оце лише земельку б оцю та у сусіда забрати! 😜
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25.02.2021 14:20 Ответить
Надежда умирает последней
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25.02.2021 13:51 Ответить
Советник Зеленского по экономическим вопросам Устенко о выплате госдолга: На март запас прочности уже сформирован, а к сентябрю рассчитываем получить транш от МВФ - Цензор.НЕТ 2331
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25.02.2021 13:51 Ответить
Долбодятлы, причем и они и те кто был до них, вместо того чтобы привлекать в страну производственные мощности, как это сделано в Польше, ушлепки выпрашивают у МВФ деньги в долг , чтобы рассчитываться с долгами, заодно и урвать себе любимому.
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25.02.2021 13:55 Ответить
вместо того чтобы привлекать в страну производственные мощности,

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Как сюда можно что-то привлекать и кто кроме спекулянтов пойдёт,если фактически нет правовой системы.
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25.02.2021 17:00 Ответить
"Эх. как бы дожить бы до свадьбы-женитьбы".
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25.02.2021 13:55 Ответить
Зеленый стратег а где такие ставки,на внутреннем рынке? Может под 11% в месяц? Но это то же не реально 35% это реалии.
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25.02.2021 14:04 Ответить
губозакаточну машинку купіть спершу Радник Зеленського з економічних питань Устенко про виплату держборгу: На березень запас міцності вже сформовано, а до вересня розраховуємо отримати транш від МВФ - Цензор.НЕТ 7626
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25.02.2021 14:12 Ответить
Цікаво, а як же ці дятли збираються жити з квітня по вересень?
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25.02.2021 14:15 Ответить
та ще далеко не факт, що їм дадуть той транш...
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25.02.2021 14:16 Ответить
Якщо зеля піде, то може в вересні 2022 р. отримають транш.
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25.02.2021 16:50 Ответить
Классные ребята это ЗЕкодло. Наберемся долгов, а потом еще возьмем в долг, а потом еще... А потом слиняют из Украины, а вы, лохи, расплачивайтесь.
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25.02.2021 15:12 Ответить
Понял. Пойду спрячу "полвареника". Радник Зеленського з економічних питань Устенко про виплату держборгу: На березень запас міцності вже сформовано, а до вересня розраховуємо отримати транш від МВФ - Цензор.НЕТ 1553
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25.02.2021 16:00 Ответить
Советник Зеленского по экономическим вопросам Устенко - шо за штрих?
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25.02.2021 19:42 Ответить
Общий долг страны опять увеличился и составляет ДВА С ПОЛОВИНОЙ ТРИЛЛИОНА грв. или 90 миллиардов баксов!
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25.02.2021 23:26 Ответить
 
 