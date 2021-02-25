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Бондарев Константин (45) вакцина (3815) коронавирус (17041)

Правительство не проваливало никакого плана вакцинации, потому что сегодня нет вообще никакого правительственного плана деятельности, - нардеп Бондарев.

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Правительство не проваливало никакого плана вакцинации, потому что сегодня нет вообще никакого правительственного плана деятельности, - нардеп Бондарев.

Народный депутат убежден, что календарный план вакцинации от коронавируса был провален из-за того, что он был формальной отпиской правительства.

На самом деле, по мнению депутата Константина Бондарева, у правительства нет никакой стратегии или плана действий, в том числе и по преодолению пандемии.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Нельзя провалить план, которого нет. Правительство не проваливало никакого плана, потому что сегодня нет совершенно правительственного плана деятельности, утвержденного Верховной Радой. У нас нет плана преодоления пандемии, в котором должна быть часть о вакцинации, а часть о пропаганде. Пропаганда - это также работа. Нужно пропагандировать вакцинацию. Но, что вместо этого сделали чиновники? Они последние 3 месяца навязывали обществу идею недоверия. И из-за недоверия к правительству мы имеем сегодня такой процент доверия к этой вакцине", - заявил народный избранник.

Парламентарий подчеркнул, что высокий уровень недоверия украинцев к вакцине свидетельствует о полном отсутствии информационной кампании. В то же время нардеп акцентировал на том, что у украинцев были завышенные ожидания от вакцинации из-за того, что власти, и в частности президент, обещали вакцину лучшего качества, которую украинцы смогут получить первыми.

"Президент говорил, что мы одни из первых получим вакцину и у нас будет лучшая вакцина. Что мы в итоге получили? Мы последние получили вакцину и наихудшего качества. Сегодня есть статистика, к сожалению, эффективность вакцины 63%, а лучшие производители дают более 90%. Поэтому действительно пропагандой надо заниматься. Но сначала надо разработать план деятельности, а затем под этот план мероприятий и деятельности находить специалистов поручать им соответствующие шаги, в том числе провести переговоры, найти средства, сделать пропагандистские мероприятия, ролики и проч. И только потом подводить какие-то итоги, сегодня же черту подводят под тем, что привезли непонятно что и в последнюю очередь после Гвинеи, Зимбабве и других ", - подытожил народный депутат.
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Топ комментарии
+6
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25.02.2021 13:52
+6
Нас никому не сбить с пути,
Нам все равно куда идти
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25.02.2021 13:53
+4
96-я страна в мире, которая начала вакцинацию граждан. Это все что нужно знать про МОЗ и про тех, кто у власти.
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25.02.2021 14:10
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25.02.2021 13:52 Ответить
не заводьте Бубу Правительство не проваливало никакого плана вакцинации, потому что сегодня нет вообще никакого правительственного плана деятельности, - нардеп Бондарев. - Цензор.НЕТ 1856 Правительство не проваливало никакого плана вакцинации, потому что сегодня нет вообще никакого правительственного плана деятельности, - нардеп Бондарев. - Цензор.НЕТ 1189
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25.02.2021 14:09 Ответить
Нас никому не сбить с пути,
Нам все равно куда идти
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25.02.2021 13:53 Ответить
Мы последние получили вакцину и наихудшего качества. Сегодня есть статистика, к сожалению, эффективность вакцины 63%, а лучшие производители дают более 90%. Поэтому действительно пропагандой надо заниматься.Источник: https://censor.net/ru/n3250046

В результате пропаганды вакцина станет эффективней?
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25.02.2021 13:54 Ответить
Так и есть.Что вы ожидали от клоунов? Только цирк или 95 анал с тупыми шуточками от зедебилов.
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25.02.2021 13:55 Ответить
Більше того немає пандемії вірусу (є пандемія тестування фальшивими тестами). Тому і у вакцинації немає жодної потреби.
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25.02.2021 14:00 Ответить
Сучі тельбухи!!! Здором з підчерев'я мізки запливли. Совісті нема де притулитись в цих організмах. Весь світ на дибки став, а ці потвори досі не почухались з вакциною!!!
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25.02.2021 14:06 Ответить
Задача Зе выступить на сцене, что бы все похлопали.
На этом все...
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25.02.2021 14:08 Ответить
96-я страна в мире, которая начала вакцинацию граждан. Это все что нужно знать про МОЗ и про тех, кто у власти.
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25.02.2021 14:10 Ответить
Спочатку хотіли просто бабла зрубати з китайським шмурдяком.
Черз хай у ЗМІ мусили відступити.
Кому було цікаво, той привився підпільно за нормальні бабоси.
А на решту населення їм плювати - завезли, що "пан біг дав",
тай неспішненько так колять.
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25.02.2021 14:16 Ответить
Тю, здивував! У найвеличнішого не було ніякого плану дій коли він прогундосив про свої наміри влізти на стілець не по розміру, немає і зараз. І це в маштабах всієї країни, а тут якесь міністерство...
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25.02.2021 14:30 Ответить
Нельзя провалить план, которого нет. Правительство не проваливало никакого плана, потому что сегодня нет совершенно правительственного плана деятельности, утверждённого Верховной Радой.



согласен 100%.

из серии мультика :
Мистер Фикс, у вас есть план?
Есть ли у меня план? Да у меня есть 2 плана!
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25.02.2021 15:04 Ответить
 
 