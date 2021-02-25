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Наша ближайшая цель - ПДЧ в НАТО, - Зеленский о разговоре со Столтенбергом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Наша ближайшая цель - ПДЧ в НАТО, - Зеленский о разговоре со Столтенбергом

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил вопросы сотрудничества Украины с НАТО.

Об этом Зеленский сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Рад слышать от Йенса Столтенберга, что двери НАТО для Украины открыты. Спасибо, что вы лично и члены Альянса поддерживаете нас в желании достичь членства в НАТО. Наша ближайшая цель - ПДЧ. Мы серьезно относимся к реформам, поскольку это прежде всего - укрепление нашего оборонного сектора", - отметил Зеленский.

Кроме этого глава государства также подчеркнул, что сотрудничество с НАТО для Украины является чрезвычайно важным.

"Мы укрепляем нашу армию, приобщаясь к стандартам Альянса, делимся практическим опытом, развиваем стратегическое партнерство и дружбу", - заявил Зеленский.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+20
когда твой министр обороны путает мвф с минфином Наша ближайшая цель - ПДЧ в НАТО, - Зеленский о разговоре со Столтенбергом - Цензор.НЕТ 4541 то только заявлять и остаётся Наша ближайшая цель - ПДЧ в НАТО, - Зеленский о разговоре со Столтенбергом - Цензор.НЕТ 4541 как он ещё бмп от бмд отличит Наша ближайшая цель - ПДЧ в НАТО, - Зеленский о разговоре со Столтенбергом - Цензор.НЕТ 4541
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25.02.2021 13:53
+19
Маленьким шрифтом "Українська правда" пише - "НАБУ не знайшло доказів розкрадання Порошенком, справу закрили".
Послухайте - а хіба це не сенсація?⚡
- Чому не виступить Скрипін з сюжетом про "Шок! Доказів "мародерства" не знайдено! Я був мудак, але POHUY!"
- Де Біґус з матеріалом "Порошенка переслідували за надуманими справами! Скільки вкрали на справах проти нього?""
- Може Ґнап з Соболєвим публічно вибачаться про "офшори" та "топ-корупцію"?
- А Боцман з Білецьким закличуть відрубати їхні фсбшні руки?
- Чи Сірьоня Іванов з Сірьонєй Лєщєнком зроблять стрім з детальним розбором фейків проти колишнього президента - після уходу якого рухнула економіка, втік інвестор, деградувала міліція та розпочався реванш?
Така ж тема жирна - п'ятирічна пропаганда виявилася бездоказовим замовним фуфлом, тому країна в лайні!
Ви журналісти-розслідувачі чи насрано?
Валерій Прозапас
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25.02.2021 14:26
+15
Маленький нюанс,все три раза нападавшие на Стерненко титуханы сбежали на РАБссию...странно правда?
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25.02.2021 14:59
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Страница 2 из 2
Зараз Зеленському необхідно, якомога сильніше заглушити скандал з справою Стерненко і максимально ослабити суботнє зібрання на Майдані. Тому потоком льбться нічого особливо не значучі новини на кшталт: арештували майно Захарченко, Зеленський поговорив з Столтенбергом, закрили сайти...
У Зеленського зараз момент істини. Не можна всидіти на двох стільцях. Для збереження власної дупи читати Лі Квань Ю і садити одного патріота взамін закриття сайтів далеко не достатньо. Це, нерівноцінна заміна і це всім зрозуміло.
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25.02.2021 14:41 Ответить
треба судову реформу робити і не згортати вже проведені реформи, як це зеклоун робить, за що і не отримав кредиту МВФ.
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26.02.2021 02:15 Ответить
ПДЧ в НАТО может продлится полвека Наша найближча мета - ПДЧ у НАТО, - Зеленський про розмову зі Столтенбергом - Цензор.НЕТ 9012Грузия летом получит НАТО
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25.02.2021 14:42 Ответить
Вчера РАБссия похвалила Украину впервые за 20 лет...посадили Стерненко Наша найближча мета - ПДЧ у НАТО, - Зеленський про розмову зі Столтенбергом - Цензор.НЕТ 9778
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25.02.2021 14:44 Ответить
Так в угоду кацапам и посадили. Чего не ясно?
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25.02.2021 15:03 Ответить
Крысы Мавзолейные,что ж вы так спалили Зелю...
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25.02.2021 14:46 Ответить
Зеля для мавзолейных крыс материал расходный. У них таких идиотов на рупь пучок.
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25.02.2021 15:04 Ответить
Новий двигун для Ан-178 планують сертифікувати за два роки

Мова йде про двоконтурний турбореактивний Д-436-148ФМ, що був розроблений безпосередньо для українського транспортника
Як повідомив директор держпідприємства Ігор Кравченко ДП "Івченко-Прогрес", (входить до складу ДК "Укроборонпром") підприємство-розробник планує сертифікувати двигун Д-436-148ФМ для літака Ан-178 у найближчі два роки.
За його словами, наразі вся робота над новими двигунами проходить по плану й ніяких особливих проблем не передбачається.
"Думаю, що пункти цієї Програми будуть успішно виконані, оскільки над двигуном працюємо вже давно, і літак Ан-178 вже з дослідними двигунами літає. Нам потрібно завершити роботи по цьому двигуну і виконати його сертифікацію", - зазначив Ігор Кравченко.
Нагадаємо, двоконтурний турбореактивний двигун Д-436-148ФМ створений для транспортного Ан-178 на базі ТРДД Д-436-148, якими оснащуються пасажирські літаки Ан-148/Ан-158.https://defence-ua.com/news/novij_dvigun_dlja_an_178_planujut_sertifikuvati_za_dva_roki-2978.html
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25.02.2021 14:50 Ответить
не пройшло і 7 років
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26.02.2021 02:16 Ответить
Если Зеленский помилует или возьмет на поруки Стерненко,его рейтинг подскочет опять до 73 %,если нет,то капец...Цугцванг...
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25.02.2021 14:52 Ответить
Нікуди він вже не стрибне.
І для помилування потрібне визнання Стерненком злочину, якого не було.
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25.02.2021 15:00 Ответить
Йому потрібно перетрусити судову і прокурорську гілку влади. Тим більше що, це співпадає з вимогами міжнародних кіл. І під шумок визнати неправомірність рішення по Стерненко.
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25.02.2021 15:05 Ответить
не помилует и не возьмет на поруки. шмаркля должна отпустить Стерненко. Полностью реабилитировать.
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25.02.2021 15:07 Ответить
Вся влада другий день мовчить з цього приводу і гоне всіляку пургу.
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25.02.2021 17:14 Ответить
Бла, бла, бла.
Що ти для цього, за два роки, зробив? Конкретно.
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25.02.2021 14:58 Ответить
Що ви таке кажете про преЗЕдента! - Як це - що зробив Наша найближча мета - ПДЧ у НАТО, - Зеленський про розмову зі Столтенбергом - Цензор.НЕТ 3534 - Здійснив деолігархізацію, звільнив Україну від впливу олігархів на владу та українську економіку, антикорупційни органи - незалежні від ручних прокурорів, працюють і кожен день садять якогось корупціонера ("весна прийшла") Наша найближча мета - ПДЧ у НАТО, - Зеленський про розмову зі Столтенбергом - Цензор.НЕТ 1769 Економіка пішла вгору, з/п вчителям дав по 4000 тощо! Чи цього вам замало Наша найближча мета - ПДЧ у НАТО, - Зеленський про розмову зі Столтенбергом - Цензор.НЕТ 1512
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25.02.2021 16:08 Ответить
Наша найближча мета - ПДЧ у НАТО, - Зеленський про розмову зі Столтенбергом - Цензор.НЕТ 6765
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25.02.2021 18:29 Ответить
Це класика, яка буде жити вічно.
Цю картинку будуть друкувати у всіх підручниках історії України.
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25.02.2021 21:12 Ответить
Маленький нюанс,все три раза нападавшие на Стерненко титуханы сбежали на РАБссию...странно правда?
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25.02.2021 14:59 Ответить
а хіба це колись хвилювало суддів чи прокурорів? Он по Торнадо взагалі "свідок" Скайпом покази давав з ерефії.
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25.02.2021 15:06 Ответить
А хіба суддю з донецька, що засудив Стерненка, суддю, в якого біля двору бюсти членина-сралина, взагалі щось хвилюватиме?

Наша найближча мета - ПДЧ у НАТО, - Зеленський про розмову зі Столтенбергом - Цензор.НЕТ 1347
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25.02.2021 16:13 Ответить
Поки таких суддів не почнуть вішати на Майданах - порядка в країні не буде.
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25.02.2021 21:15 Ответить
Так, ЗЕлені жаби, у нас усі ваші ходи записані...

Завідувач реанімаційного відділення в Олександрівській лікарні Олексій Куценко: "Зі всього мого відділення, де є 24 співробітники, тільки 2 погодилися на вакцинацію - я та ще одна медсестра..."

Це все, що треба знати про рівень комунікації та довіру до нинішньої влади. Весь пар якої йде не на пояснювальну роботу серед населення, а на очорнення Порошенка.

До речі, принагідно вітаю П`ятого президента із закриттям чергової кримінальної справи про, нібито, «розкрадання ним 100 млрд доларів».

Але найцікавіше, що справу закрито не "через відсутність складу злочину", а взагалі - "через відсутність події". Таким чином, знову мільйони наших з вами грошей витрачено на десятки детективів, які через 2 роки слідства зробили геніальний висновок, що такої події взагалі не було!

І хто тепер відповідатиме за наклеп? Не знаю, хто як, а я свій список складаю дуже скрупулезно. Після зміни влади він буде грамотно оформлений та переданий новому прокурору - не ручному, а дійсно незалежному. Навіть не сумнівайтесь.
Helgi Sharp
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25.02.2021 15:07 Ответить
А Порошенко чим вколовся?
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25.02.2021 15:41 Ответить
Це не Зеленський "загорівся жагою" до НАТО, і не зробився різко "державним мужем", як розпинався Бутузов. Змінилася обстановка у Вашінгтоні і звідти клоуну прийшла малява, щоб борзо хрюкав проти Росії. Якби не "дозвіл" з-за океану - сиділо б це "державне " недорозуміння одною сракою на двох-трьох базарах і похрюкувало по команді звідусіль.
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25.02.2021 15:08 Ответить
А сколько визга и соплей от козломордой нечисти и их рЬІго-поРашенских холуев)))
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25.02.2021 15:18 Ответить
.

ага.. это ты, зеля, у тупицкого с вовком спроси.. что он там тебе еще наотменяет
сто разов уже было
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25.02.2021 15:19 Ответить
Зеля-ты молодец!
Наша дорога- в НАТО.
А Россия это УЖАС БЕЗ КОНЦА!!!
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25.02.2021 15:45 Ответить
"Мы укрепляем нашу армию, приобщаясь к стандартам Альянса, делимся практическим опытом, развиваем стратегическое партнерство и дружбу", - заявил Зеленский.Гигант! Криголам! А некоторые здесь говорят:шмаркля Наша найближча мета - ПДЧ у НАТО, - Зеленський про розмову зі Столтенбергом - Цензор.НЕТ 7336
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25.02.2021 15:49 Ответить
Наша ближайшая цель вакцинация испытуемрй вакциной, а потом полегчает.
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25.02.2021 15:57 Ответить
Як завжди Брехня, з путінською командою яка в нього в офісі, Україна нікуди не піде.
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25.02.2021 16:04 Ответить
Знову почули: Двері в НАТО відкриті. А що від України? Янукович зробив Україну знову позаблоковою. Тепер треба щонайменше подати заявку в НАТО. Та чомусь і Порошенко відмовлявся її подавати, і цей ходить околяса. Кого ви дурите?
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26.02.2021 04:20 Ответить
Осел понял , что ему дядя Джо организует теплую камеру за отмыв 42 лямов зелени для Бени , вот и прогибается как может перед ним , сидеть то не охота , а не сегодня завтра зебилы которые уже хер признаются , что за него голосовали , лично захотят повесить на Майдане , а бежать то ему не куда , оно обосралось везде. Вот и приходиться , для дяди Джо плясать лезгинку и играть на рояле одновременно.
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25.02.2021 18:16 Ответить
Наша найближча мета - ПДЧ у НАТО, - Зеленський про розмову зі Столтенбергом - Цензор.НЕТ 5516
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25.02.2021 18:26 Ответить
Распродали,распилили, растащили страну а теперь айда в НАТО на иждидивение,там же не однократно сказали для тех, кто на бронепоезде, что НАТО и ЕС не банкомат, свои деньги иметь нужно,а он все про НАТО талдычит, пора менять пластинку для электората например, продать Землю и потратить их на индийскую вакцыну,или каждый украинец может выращивать канабис и продавать друг другу, что бы разбогатеть или продать свою Землю и положить деньги в банк под 20%, а Зеленский возмет кредит для государства на строительсво дорог,-будете богаты, правда не долго.
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25.02.2021 21:51 Ответить
Ми вже у НАТО на утриманні -- багато фінансової допомоги маємо, новітню летальну зброю, гуманітарну допомогу, інструкторів...
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26.02.2021 04:29 Ответить
Ложка дорога к обеду, но лучьше поздно, чем ни когда но все равно современной зброї катастрафически не хватает, а для этого надо делать свою ни чем уступающую и навернрное есть опытные образцы, но надо финансы и другие ресурсы, а вот с этим проблемы, как в руководстве внутри страны, так и зовне.
А, что бы производить свою зброю надо , как в НАТО, демократия, верховенство права и как следствие рыночная экономика, когда конкуренция -конкурентные цены и бизнесом могли заниматься все на одинаковых условиях, а не олигархическая власть с прихватизацией и как следствие монопольными ценами на все начиная с кредитов и заканчивая тарифами, которые съедают экономику, плюс коррупция, которая съдает бюджет, можно было пойти другим путем, как Китай, где есть экономика, есть зброя,меньше коррупции но и меньше демократии и это тоже не НАТО. У нас же все держится на солдатах, медиках и учителях, если и дальше власть с олигархами так будут пилить страну,то и этот ресурс просто кончится и кредиты не помогу, которые тем же солдатам, медикам, учителям прийдется отдавать. ТАК, что Как говорил Чечель , демкратия плохая форма правления, но человечество ни придуло ни чего лучшего, а для это надо всевоможными демократическими способами контролировать этих проходимцев -политиков.Я так думаю.
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26.02.2021 12:33 Ответить
мо иоему он стебётся
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25.02.2021 23:11 Ответить
те брешет он
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25.02.2021 23:12 Ответить
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