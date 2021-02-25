Вспышка COVID-19 в Ивано-Франковске: с 26 февраля в городе вводят ограничения на проезд в общественном транспорте
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В Ивано-Франковске на время усиления карантина вводят ограничение на проезд в общественном транспорте: с 26 февраля пользоваться им смогут только лица, имеющие при себе служебное удостоверение или справку с места работы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
"С 26 февраля мы в "красной" зоне. Чтобы медики и работники критической инфраструктуры города понимали как доехать до работы - по городу будут курсировать спецрейсы. Такое решение только что принял исполнительный комитет", - написал Марцинкив.
Он отметил, что пассажирам для посадки обязательно нужно иметь при себе служебное удостоверение или справку с места работы.
Так, городской транспорт будет ездить по:
- троллейбусным маршрутам № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10.
- автобусными №21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40К, 41К, 42, 43, 44 , 45, 46, 47, 47К, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60.
"Это - все городские маршруты. Сейчас они будут курсировать по обычному графику. Впрочем, перевозки будут исключительно с соблюдением противоэпидемических мероприятий: только сидячие места и маски", - написал он.
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За твоїм посилання немає відповіді на моє питання. Там лише про "середню температуру хворих по лікарні".
Країна (регіон), дата введення карантину, зменшення у % рівня захворюваності через 2/4/6/8 тижнів.
Але більш схоже на те, що люди вже просто отримали імунітет, перехворівши.
Хоча таким лошарам, як ти, рекомендовано слухати усю лапшу від ВООЗ та сліпо вірити її побрехенькам.
Та що ти там розумієш в цьому? Дивися дебіловізор, не відривайся і ковтай.