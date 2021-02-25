Вспышка COVID-19 в Ивано-Франковске: с 26 февраля в городе вводят ограничения на проезд в общественном транспорте

В Ивано-Франковске на время усиления карантина вводят ограничение на проезд в общественном транспорте: с 26 февраля пользоваться им смогут только лица, имеющие при себе служебное удостоверение или справку с места работы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"С 26 февраля мы в "красной" зоне. Чтобы медики и работники критической инфраструктуры города понимали как доехать до работы - по городу будут курсировать спецрейсы. Такое решение только что принял исполнительный комитет", - написал Марцинкив.

Он отметил, что пассажирам для посадки обязательно нужно иметь при себе служебное удостоверение или справку с места работы.

Так, городской транспорт будет ездить по:

- троллейбусным маршрутам № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10.

- автобусными №21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40К, 41К, 42, 43, 44 , 45, 46, 47, 47К, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60.

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"Это - все городские маршруты. Сейчас они будут курсировать по обычному графику. Впрочем, перевозки будут исключительно с соблюдением противоэпидемических мероприятий: только сидячие места и маски", - написал он.