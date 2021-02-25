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Новости Политика Украины
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Зеленский (16530) децентрализация (581)

Реформа децентрализации наконец не имитируется, а реально воплощается в жизнь. Европейские партнеры призывают распространять наш опыт, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Реформа децентрализации наконец не имитируется, а реально воплощается в жизнь. Европейские партнеры призывают распространять наш опыт, - Зеленский

В настоящий момент в Украине активно продолжается реформа децентрализации.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе заседания Совета развития громад и территорий в рамках Всеукраинского форума "Украина 30", информирует Цензор.НЕТ.

"Уровень жизни граждан Украины зависит от уровня нашего взаимодействия. Реформа децентрализации наконец-то не имитируется, а реально воплощается в жизнь. Я считаю, что воплощается активно, успешно. Одним из доказательств этому является официальная резолюция наших европейских партнеров, которые призывают изучать наш опыт и распространять его в других странах", - подчеркнул Зеленский.

"Мы сделали все, чтобы создать способные громады, которые смогут решать большиство вопросов своего функционирования. Мы учредили новую систему районов, упорядочили распределение полномочий между районами и громадами. Громады получили средства, полномочия, ресурсы, в том числе земельные. Это не означает, что каждый регион теперь сам за себя", - добавил Зеленский.

Он также уточнил, что реформа децентрализации в настоящий момент еще не завершена и в текущем году еще предстоит реализовать ряд важных задач.  

Читайте также: Зеленский анонсировал создание Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+17
Дядя вова, ти дурак? Реформа децентралізації давно в дії. І це бачать мешканці міст і містечок, яких об'їдав центр до 2014 року. А перекроїти райони- це не децентралізація- це якась порнографія.
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25.02.2021 14:58
+16
Казковий ідіот...
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25.02.2021 14:48
+14
Ждем новости,что найвеличнейший получил наконец то Томос,а не его имитацию,как при клятом Порошенко
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25.02.2021 15:06
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Казковий ідіот...
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25.02.2021 14:48 Ответить
А с Америки летит делегация федеральных судей шоб перенять опыт, как мы так быстро и дёшево провели такую успешную судебную реформу
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25.02.2021 14:49 Ответить
Борменталь, дайте ему селедки.
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25.02.2021 15:00 Ответить
"...а нє пошєл би ти нах..."(с) Л. Подерв'янський "Данко" Реформа децентралізації нарешті не імітується, а реально втілюється в життя. Європейські партнери закликають поширювати наш досвід, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3417
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25.02.2021 14:56 Ответить
,,Рви нирки,вони горітимуть!"
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25.02.2021 14:58 Ответить
Реформа децентралізації нарешті не імітується, а реально втілюється в життя. Європейські партнери закликають поширювати наш досвід, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6040
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25.02.2021 14:59 Ответить
Дядя вова, ти дурак? Реформа децентралізації давно в дії. І це бачать мешканці міст і містечок, яких об'їдав центр до 2014 року. А перекроїти райони- це не децентралізація- це якась порнографія.
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25.02.2021 14:58 Ответить
Валуев приложил раковину к уху и услышал, как продавец отдела сантехники вызывает охрану.

Новости от зелкных сплошной анекдот
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25.02.2021 15:00 Ответить
Ждем новости,что найвеличнейший получил наконец то Томос,а не его имитацию,как при клятом Порошенко
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25.02.2021 15:06 Ответить
👍😄😄😄
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25.02.2021 16:43 Ответить
Безгмозлый карлик-малорос,а не президент
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25.02.2021 15:07 Ответить
Уровень жизни граждан зависит от уровня экономического развития страны. Плюс деолигархизация экономики и реальная борьба с коррупцией
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25.02.2021 15:11 Ответить
Реформа децентралізації нарешті не імітується, а реально втілюється в життя. Європейські партнери закликають поширювати наш досвід, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2698Реформа децентралізації нарешті не імітується, а реально втілюється в життя. Європейські партнери закликають поширювати наш досвід, - Зеленський - Цензор.НЕТ 167
Уровень жизни граждан Украины зависит от уровня нашего взаимодействия
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25.02.2021 15:12 Ответить
цією і подібними побрехеньками він розраховує втримати навколо себе лохторат (і його підтримку), який лише з дивану захищає незалежність України. Бо весь інший він вже втратив.
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25.02.2021 15:16 Ответить
розповсюджувати досвід України?!
Реформа децентралізації нарешті не імітується, а реально втілюється в життя. Європейські партнери закликають поширювати наш досвід, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7035
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25.02.2021 15:17 Ответить
Оно фантастически дебильное или безмерно наглое?
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25.02.2021 16:41 Ответить
ЗЄбанат!
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25.02.2021 17:00 Ответить
Так епічно ******* говорити неправду могли ще при совку.
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25.02.2021 17:14 Ответить
 
 