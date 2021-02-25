В Раде нужно создать ВСК в связи с возможными переговорами Медведчука и Суркова, - "слуга народа" Корниенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко выступает за создание временной следственной комиссии в Верховной Раде в связи с возможными переговорами Виктора Медведчука и Владислава Суркова о поставках электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе.
"Правоохранительные органы должны дать этому правовую оценку. Они должны открыть дело по факту таких "пленок", а дальше присоединить их к другим делам по моментам госизмены", - сказал он журналистам в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Корниенко отметил, что необходимо говорить о рассмотрении этого вопроса в Верховной Раде, в частности, создавать временную следственную комиссию.
"Так как мы видим уже не первый такой сигнал о сотрудничестве бывшей власти с Российской Федерацией через Виктора Медведчука", - подчеркнул он.
Ранее в СМИ была обнародована запись якобы разговора бывшего помощника президента России Владислава Суркова и Виктора Медведчука, которые в 2014 году обсуждали поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе.
Как сообщалось, Совет национальной безопасности и оброны Украины (СНБО) 19 февраля ввел санкций против нардепа Виктора Медведчука и его супруги из-за финансирования терроризма. 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел его в действие.
Пожалуйста, подождите...
"Невістка всралась" 😂
Нужно привлекать КАЖДОГО, кто "вась-васькался" с ************* во время войны. Без оглядки на те должности которые они занимали и занимают !
Если докажут, что порох ****- пусть и порох идёт в тюрягу !
тем более, что грехов у него до рена... и иловайская и дебальсовкая операции...
Но помнится мне , порох уверял, что НЕ ОН "пропихивал" кума путина - Медведчука... А оказывается - ОН !
и при этом он с ним обсуждал "поддержку" оккупанта в Крыму - путём поставки ему эл.энергии ! А это - ПРЕСТУПЛЕНИЕ !
))
НЕТ! В момент ФАКТИЧЕСКОГО осуществления агрессии !!!
Это подтверждено решением по Крыму, а так же и по сдавшимся в плен морякам - в Керченской истории...
Но я тебе помогу... вот читай !!! Черным по белому...
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АГРЕССИИУтверждено резолюцией 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеиот 14 декабря 1974 года
Дальше ищи сам !
Любое из следующих действий, независимо от объявления войны, с учетом и в соответствии с положениями статьи 2, будет квалифицироваться в качестве акта агрессии:
а) вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения или нападения, или любая аннексия с применением силы территории другого государства или части ее;
b) бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства или применение любого оружия государством против территории другого государства;
с) блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства;
d) нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства;
e) применение вооруженных сил одного государства, находящихся на территории другого государства по соглашению с принимающим государством, в нарушение условий, предусмотренных в соглашении, или любое продолжение их пребывания на такой территории по прекращению действия соглашения;
f) действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства;
g) засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно перечисленным выше актам, или его значительное участие в них.
Статья 4
Вышеприведенный перечень актов не является исчерпывающим, и Совет Безопасности может определить, что другие акты представляют собой агрессию согласно положениям Устава.
Статья 5
1. Никакие соображения любого характера, будь то политического, экономического, военного или иного характера, не могут служить оправданием агрессии.
2. Агрессивная война является преступлением против международного мира. Агрессия влечет за собой международную ответственность.
3. Никакое территориальное приобретение или особая выгода, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными.
И Т.Д !!!
Но, есть еще одна вещь, которая полностью меняет картину. А именно :
Вільна економічна зона «Крим» (ВЕЗ «Крим») - вільна економічна зона, створена на окупованій частині території України (Автономна Республіка Крим і місто Севастополь) згідно з Законом України «Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» від 12 серпня 2014 р. № 1636-VII. Розпочала діяти 27 вересня 2014 року.
Эта зона, как раз и позволяла торговать электричеством на законном основании.
По -моему она действует до сих пор. Так что, как видишь, Порох чист перед законом. Другими словам - Нет у вас методов против Кости Сапрыкина
Сходи к врачу.... подлечи голову !
1. Никакие соображения любого характера, будь то политического, экономического, военного или иного характера, не могут служить оправданием агрессии.
2. Агрессивная война является преступлением против международного мира. Агрессия влечет за собой международную ответственность.
3. Никакое территориальное приобретение или особая выгода, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными.
Согласно НАШЕГО законодательства - ратифицированные международные нормы имею выше силу, над нашими !!!
То, что кто-то "принял у нас закон " - может рассматриваться как "по предварительному сговору лиц" ! То есть кто о по предварительному сговору подготовил "преступный закон", другие "по предварительному сговору лиц" - его принял, а кто то - исполнил !!!
Всё это является преступление, и каждый должен понести ответственность в той мере в которой пристрастен !
Так как все бремя содержания оккупационных территорий и населения - лежит на оккупанте !
Все те, кто разработал закон , принял и исполнил - не могли этого не знать, а следовательно ЗАВЕДОМО ЗНАЯ, что бремя лежит на оккупанте - оказывали ему помощь в виде экономической поддержке !!!! Тем часом усиливая его и одновременно ослабляя нас !
Народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной Раде Украины и ее органах, Закон Украины про народных депутатов
А вот у нас они не отменены !!!!
2. Агрессивная война является преступлением против международного мира. Агрессия влечет за собой международную ответственность.
А это значит, что непосредственные её участники и пособники (как соучастники преступления) - подлежат НАКАЗАНИЮ по международным нормам.
А Согласно НАШЕГО законодательства - ратифицированные международные нормы имею выше силу, над нашими !!!
Это ЗАКОН Украины , ЧТО МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ выше законов Украины !!!!
Правовий режим ВЕЗ спричинився до масового безмитного ввезення товарів та електроенергетики на окуповану територію та - через неї - до Росії. Це поєдналося з широким поширенням контрабанди та корупції на пунктах пропуску на півострів. Міністр економіки України заявив, що «вільна економічна зона в Криму неефективна через корупцію»[2]
И вот статья
Стаття 6. Особливості поставки товарів на (з) території вільної економічної зони "Крим"
"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання"...
2- в законе который ві приводите в пример заложена иная суть, чем та которую вы пытаетесь пропихнуть...
В ней рассматривается, как регламентировать жизнь людей на тех территориях, которые ведут хоз.деятельность (перевозка товара через врменную границу с аккупированой территоией и т.д.)...
Но она не предусматривает обеспечение Крыма рессурсами, такими как га, вода, эл. и т.пд.
Потом Заключили 2 контракта с российскими структурами. Да это было. Один контракт на поставку э/э Украиной (гос предприятие) в Крым (российское не гос предприятие, если я правильно понял). Этот контракт нужен был россии. Второй контракт на поставку э/э (и там еще угля) из россии в Украину, вроде , с теми же подписантами. Этот контракт нужен был Украине. Разумеется, условием второго контракта, было подписание первого (это мое мнение). Без получения э/э от росии у нас могли быть серьезные проблемы с энергетикой. Угля на ТЭСах не хватало, не все ТЭСы работали, приходилось устраивать веерные отключения итд.
И тут, для такого, как бы патриота, как ты, возникает дилемма, что делать государству в таком раскладе. Загубить свою энергетику, а в месте с ней и экономику, а значит и боеспособность и при этом не дать ээ врагу и у него не покупать. Или поступить так как поступили.
Кстати, Кризис тогда был очень похож на теперешний, но было несколько отличий. Во-первых - он был гораздо сильнее и опаснее, чем сейчас. Во -вторых, он был из-за объективных причин (там где у нас добывают уголь и скопление ТЭС - шли военные действия) . Сейчас же все - рукотворное, от жадности. И решение сейчас , такое же , покупка ээ у россии, сотрудничество, так сказать, с оккупантом.
И в этой связи, у меня к тебе два вопроса. Первый - за кого ты голосовал на выборах президента в 19 ом году? И второй, ты там грозился Порошенка по полям вылавливать. Так вот перед тобой - Зеленский, который, следуя твоей логике совершает измену Родине, прямо сейчас. И не надо по полям. Он спокойно сидит на Банковой 11. Только приходи к обеду, бо воно поздно на работу приезжает. Так вопрос - вот какой, когда ждать твое вылавливание Зеленского, чтоб я заранее попкорна успел купить?
И еще, обрати внимание, как вовремя подвернулись патриоты, чтоб взорвать ЛЭП, ведь энергетика на конец 2015 года уже боль мень стабилизировалась
- объясняю (!) по выше, тобою перечисленным "фактам" и многим другим - должно быть возбуждено уголовное дело, в ходе которого должны быть выяснены все обстоятельства, круг участников. доля участия, каждого из участников - и по каждому случаю вынесено решение !!!
Если будет доказано, что их действия на тот момент не имели альтернативы (и они реально действия по поиску и реализации ВСЕХ возможных альтернатив), и по другому поступить было нельзя (с целью отвращения еще более худшего положения) - тогда будет "одно" по ним решение...
если же будет установлен факт, что была возможность потупить иначе ...- тогда - "ВИНОВНЫ" !!!
Что касается остального твоего спича в отношении меня - то я не стану опускаться , то болтовни "ни о чем" !
Під "іншими справами" він має на увазі ті справи, в яких фігурантами були Порох і Байден? Про відкриття яких Зе повідомляв 20.05.2020. Цікаво, є якісь результати?
А на стадіоні хтось обіцяв.