Зеленский призвал Раду внести изменения в Конституцию в части децентрализации: Ряд вопросов должны решать префекты, а не чиновники в столичных кабинетах

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ВР внести изменения в Конституцию Украины в части децентрализации.

Об этом он заявил сегодня в ходе заседания Совета развития громад и территорий в рамках Всеукраинского форума "Украина 30", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы должны принять изменения в Конституцию Украины относительно отношений между центральными и местными органами власти. Речь, в частности, идет об институте префектов и ликвидации местных администраций. Мы стремимся, чтобы ряд вопросов в городах решали не чиновники в столичных кабинетах, а непосредственно те люди, которые живут в тех или иных регионах страны…Поэтому префекты будут контролировать соблюдение Конституции и законов Украины в каждой территории и станут залогом унитарного устройства нашего государства", - сказал Зеленский.

Так, президент призвал депутатов, вне зависимости от фракций, принять изменения в Конституцию Украины касательно децентрализации.

"Я хотел бы призвать депутатов Верховной Рады… и особенною когда речь идет об изменениях в Конституцию Украины… не только от фракции "Слуга народа", от всех депутатских фракций и групп, принять изменения в Конституцию Украины касательно децентрализации. Отбросить, наконец, все политические лозунги. Эти изменения обсуждались с лидерами местного самоуправления, с нашими украинскими учеными, экспертами на протяжении последнего года. Время переходить от обсуждений к настоящим действиям", - подчеркнул глава государства.

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