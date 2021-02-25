Зеленский призвал Раду внести изменения в Конституцию в части децентрализации: Ряд вопросов должны решать префекты, а не чиновники в столичных кабинетах
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский призвал ВР внести изменения в Конституцию Украины в части децентрализации.
Об этом он заявил сегодня в ходе заседания Совета развития громад и территорий в рамках Всеукраинского форума "Украина 30", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы должны принять изменения в Конституцию Украины относительно отношений между центральными и местными органами власти. Речь, в частности, идет об институте префектов и ликвидации местных администраций. Мы стремимся, чтобы ряд вопросов в городах решали не чиновники в столичных кабинетах, а непосредственно те люди, которые живут в тех или иных регионах страны…Поэтому префекты будут контролировать соблюдение Конституции и законов Украины в каждой территории и станут залогом унитарного устройства нашего государства", - сказал Зеленский.
Так, президент призвал депутатов, вне зависимости от фракций, принять изменения в Конституцию Украины касательно децентрализации.
"Я хотел бы призвать депутатов Верховной Рады… и особенною когда речь идет об изменениях в Конституцию Украины… не только от фракции "Слуга народа", от всех депутатских фракций и групп, принять изменения в Конституцию Украины касательно децентрализации. Отбросить, наконец, все политические лозунги. Эти изменения обсуждались с лидерами местного самоуправления, с нашими украинскими учеными, экспертами на протяжении последнего года. Время переходить от обсуждений к настоящим действиям", - подчеркнул глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Я живу в місті обласного значення і у нас ніколи не було київських призначених засранців . Ми завжди обирали собі мера і міськраду.
І щось це дуже нагадує "інститут префектів" на лаптєстанє..
нахер в топку шут гороховый
проталкивая "префектов" зебыдло пытается протолкнуть по факту аналог кацапских губернаторов
Безграмотная зелёная мразь!!!
ГЫ!
Это было в названии статьи.
Уже исправили после громкого хохота.
Зеленський закликав Раду внести зміни до Конституції в частині децентралізації: Низку питань мають вирішувати перфекти, а не чиновники в столичних кабінетах
Почитай комменты.
"Невже патріотизм повинен мати право бити і вбивати?
Будь-який нації потрібні герої. Тобто ті, хто втілює міць народу, непокірність країни, силу духу нації. Нація, яка сповідує різну історію, вірить в різних героїв.
Але вчорашній мітинг біля будівлі Офісу президента підтримали всі блогери Петра Порошенка, а до самого протесту приєдналися молодь, яка підтримує партію "Європейська Солідарність".
Це співтовариство з пари тисяч чоловік намагалося розгойдати і так нестабільні державні інститути, створюючи картинку абсурду і нівелюючи цінності Майдану.
Вони фактично, свідомо чи ні, але підтримували наративи Росії. Димові гранати, нескінченну кількість темних касок поліціянтів, примітивні і знеособлюючі вигукування політичних кар'єристів. Якщо ми хочемо бути вільними і мати свободу слова, потрібно зерна відокремлювати від плевел, а ******** країну, від її любителів-псевдопатріотів.
Будь-який нації потрібні герої. Але ними теж треба вчитися вставати. Герої рідко бувають пихатими, герої споруджують на п'єдестал цінності, а не свою політичну кар'єру. У цього натовпу, що кричить завчені примітивні гасла нічого не вийде, як би вони не старалися повторити Майдан. Тому що остання наша революція була побудована на понятті гідності, про який радикали, що приймали участь, очевидно знають мало.
Українці прекрасно усвідомлюють, що таке європейські цінності, і вони не дадуть використати себе в якості експериментальних електоральних мишок групкою пихатих відщепенців".
Крім тексту у листі є посилання на відео в YouTube.
https://bykvu.com/ua/bukvy/niveljujuchi-cinnosti-majdanu-odeskim-zmi-nadislali-lista-z-opu-shhodo-mitingiv-na-pidtrimku-sternenka/
Децентралізація... забудьте.
Нам всім змінили адміністроване підпорядкування. Тепер повне узаконення підпорядкування центральній владі. Надалі федералізація за всіми канонами прописаними **************!!!
Ви і надалі промовчите???