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Новости Политика Украины
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Зеленский призвал Раду внести изменения в Конституцию в части децентрализации: Ряд вопросов должны решать префекты, а не чиновники в столичных кабинетах

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский призвал Раду внести изменения в Конституцию в части децентрализации: Ряд вопросов должны решать префекты, а не чиновники в столичных кабинетах

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ВР внести изменения в Конституцию Украины в части децентрализации.

Об этом он заявил сегодня в ходе заседания Совета развития громад и территорий в рамках Всеукраинского форума "Украина 30", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы должны принять изменения в Конституцию Украины относительно отношений между центральными и местными органами власти. Речь, в частности, идет об институте префектов и ликвидации местных администраций. Мы стремимся, чтобы ряд вопросов в городах решали не чиновники в столичных кабинетах, а непосредственно те люди, которые живут в тех или иных регионах страны…Поэтому префекты будут контролировать соблюдение Конституции и законов Украины в каждой территории и станут залогом унитарного устройства нашего государства", - сказал Зеленский.

Так, президент призвал депутатов, вне зависимости от фракций, принять изменения в Конституцию Украины касательно децентрализации.

"Я хотел бы призвать депутатов Верховной Рады… и особенною когда речь идет об изменениях в Конституцию Украины… не только от фракции "Слуга народа", от всех депутатских фракций и групп, принять изменения в Конституцию Украины касательно децентрализации. Отбросить, наконец, все политические лозунги. Эти изменения обсуждались с лидерами местного самоуправления, с нашими украинскими учеными, экспертами на протяжении последнего года. Время переходить от обсуждений к настоящим действиям", - подчеркнул глава государства.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+13
вибачте, а в чому полягає різниця між префектами та головами адміністрацій?
І щось це дуже нагадує "інститут префектів" на лаптєстанє..
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25.02.2021 15:01
+8
перфекты/ редакция газеты "Смена" публикуя рассказ из серии "Ребятам о зверятах", допустила небольшую ошибку. Речь шла о тушканчиках, которых автор умиленно именовал "маленькими длинноухими зверьками". В слове "длинноухими" местами поменялись буквы "у" и "х", и в таком виде эти биологические факты были представлены детворе.
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25.02.2021 15:01
+8
Ну, він знає, що префекти - то його "смотрящі". І приїх легалізації через Конституцію місцева виборна влада стане бутафорією.
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25.02.2021 15:03
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Так шо? Потужной 137-й реформы децентрализации тоже не было? Зеленский призвал Раду внести изменения в Конституцию в части децентрализации: Ряд вопросов должны решать перфекты, а не чиновники в столичных кабинетах - Цензор.НЕТ 7451
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25.02.2021 15:00 Ответить
А ще Земля вважалася плоскою.
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25.02.2021 15:16 Ответить
Ну это до того, как Порошенко открыл закон Кепплера
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25.02.2021 16:08 Ответить
Конечно нет. Разве кроме "Величайшего лидера современности" кто то может что то реформировать.
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25.02.2021 15:55 Ответить
Вы очень сильно удивитесь, но похоже, что Нелох снова что-то не то курнул. У нас нет такой территориальной единицы, как префектура. И деления на округа тоже нет. А потужная децентрализация таки была и охватила всё, что было нужно на тот момент. Лучше бы не тянули они свои зеленые лапки к Конституции.
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25.02.2021 16:24 Ответить
Вы знаете, у нас и губерний нет, но почему-то голов ОДА все время кличут губернаторами
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25.02.2021 16:27 Ответить
Так префекти і були закладені ще в тій потужній децентралізації. Попередники просто не встигли її завершити.
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25.02.2021 17:37 Ответить
Ну, він знає, що префекти - то його "смотрящі". І приїх легалізації через Конституцію місцева виборна влада стане бутафорією.
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25.02.2021 15:03 Ответить
А зараз голови ОДА чи райдержадміністрацій хто призначає? Той же гарант.
Я живу в місті обласного значення і у нас ніколи не було київських призначених засранців . Ми завжди обирали собі мера і міськраду.
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25.02.2021 15:17 Ответить
Отож! Ви обирали! А тепер вам призначатимуть. І вас ніхто питати не буде.
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25.02.2021 15:24 Ответить
Не узнаю Зеленского! Вот этот молодец!
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25.02.2021 15:00 Ответить
Лахта не захлинись у своїй ефорійній блювоті!
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25.02.2021 15:15 Ответить
вибачте, а в чому полягає різниця між префектами та головами адміністрацій?
І щось це дуже нагадує "інститут префектів" на лаптєстанє..
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25.02.2021 15:01 Ответить
Так і є. Комент мій нижче.
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25.02.2021 15:16 Ответить
перфекты/ редакция газеты "Смена" публикуя рассказ из серии "Ребятам о зверятах", допустила небольшую ошибку. Речь шла о тушканчиках, которых автор умиленно именовал "маленькими длинноухими зверьками". В слове "длинноухими" местами поменялись буквы "у" и "х", и в таком виде эти биологические факты были представлены детворе.
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25.02.2021 15:01 Ответить
Птефрекы тоже нормальные пацаны Зеленский призвал Раду внести изменения в Конституцию в части децентрализации: Ряд вопросов должны решать перфекты, а не чиновники в столичных кабинетах - Цензор.НЕТ 6923 А может они такие идеальные, того и перфекты? Зеленский призвал Раду внести изменения в Конституцию в части децентрализации: Ряд вопросов должны решать перфекты, а не чиновники в столичных кабинетах - Цензор.НЕТ 6120
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25.02.2021 15:04 Ответить
Главное, что слово на букву "П", а там, а какая разница Зеленський закликав Раду внести зміни до Конституції в частині децентралізації: Низку питань мають вирішувати перфекти, а не чиновники в столичних кабінетах - Цензор.НЕТ 8979
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25.02.2021 15:10 Ответить
Больше похоже опять особый статус протянуть хотят прикрытием чего попало.
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25.02.2021 15:03 Ответить
А откуда будут браться перфекты? Уж не бубочка ли будет их назначать
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25.02.2021 15:04 Ответить
Беріть вище! САМ!!! ЄРМАК!!!
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25.02.2021 15:26 Ответить
наймите корректоров _ ПРЕФЕКТЫ а не ПЕРФЕКТЫ)
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25.02.2021 15:04 Ответить
Идиот.
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25.02.2021 15:04 Ответить
префекты - назначенцы из ОПы.
нахер в топку шут гороховый
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25.02.2021 15:04 Ответить
А головы ОДА посылаются всевышним?
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25.02.2021 15:09 Ответить
а головы ОДА не имеют никаких решательных полномочий
проталкивая "префектов" зебыдло пытается протолкнуть по факту аналог кацапских губернаторов
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25.02.2021 15:11 Ответить
мудило хоче контролювати місцеву владу.
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25.02.2021 15:05 Ответить
"перфект" - временная форма глагола!!! Зеленский призвал Раду внести изменения в Конституцию в части децентрализации: Ряд вопросов должны решать перфекты, а не чиновники в столичных кабинетах - Цензор.НЕТ 2449
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25.02.2021 15:05 Ответить
шо за колхоз название статьи ваял?
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25.02.2021 15:07 Ответить
Зеленський закликав Раду внести зміни до Конституції в частині децентралізації: Низку питань мають вирішувати перфекти, а не чиновники в столичних кабінетах - Цензор.НЕТ 4027
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25.02.2021 15:10 Ответить
перфекты?... кто это? префекты, это управляющие, а перфекты - это грамматический термин
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25.02.2021 15:06 Ответить
"Зеленский призвал Раду внести изменения в Конституцию в части децентрализации: Ряд вопросов должны решать перфекты"
Безграмотная зелёная мразь!!! Зеленский призвал Раду внести изменения в Конституцию в части децентрализации: Ряд вопросов должны решать перфекты, а не чиновники в столичных кабинетах - Цензор.НЕТ 2618
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25.02.2021 15:06 Ответить
Зеленський закликав Раду внести зміни до Конституції в частині децентралізації: Низку питань мають вирішувати перфекти, а не чиновники в столичних кабінетах - Цензор.НЕТ 8816
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25.02.2021 15:10 Ответить
Перфе́кт (от лат. perfectum - совершенное, совершённое) - видовременная форма глагола, которая выражает тот факт, что результат или следствие ситуации, имевшей место в прошлом, сохраняется к моменту речи.

ГЫ! Зеленський закликав Раду внести зміни до Конституції в частині децентралізації: Низку питань мають вирішувати перфекти, а не чиновники в столичних кабінетах - Цензор.НЕТ 9175
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25.02.2021 15:12 Ответить
Я в курсе.
Это было в названии статьи.
Уже исправили после громкого хохота.
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25.02.2021 15:28 Ответить
Украинская версия выходит позже.
Почитай комменты.
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25.02.2021 15:57 Ответить
А читання коментів щось змінить? Чи виправить помилку автоматично, Василь Худотеплий? Зеленський закликав Раду внести зміни до Конституції в частині децентралізації: Низку питань мають вирішувати перфекти, а не чиновники в столичних кабінетах - Цензор.НЕТ 4461
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25.02.2021 16:07 Ответить
«Нівелюючи цінності Майдану»: одеським ЗМІ надіслали листа з ОПУ щодо мітингів на підтримку Стерненка

"Невже патріотизм повинен мати право бити і вбивати?
Будь-який нації потрібні герої. Тобто ті, хто втілює міць народу, непокірність країни, силу духу нації. Нація, яка сповідує різну історію, вірить в різних героїв.
Але вчорашній мітинг біля будівлі Офісу президента підтримали всі блогери Петра Порошенка, а до самого протесту приєдналися молодь, яка підтримує партію "Європейська Солідарність".
Це співтовариство з пари тисяч чоловік намагалося розгойдати і так нестабільні державні інститути, створюючи картинку абсурду і нівелюючи цінності Майдану.
Вони фактично, свідомо чи ні, але підтримували наративи Росії. Димові гранати, нескінченну кількість темних касок поліціянтів, примітивні і знеособлюючі вигукування політичних кар'єристів. Якщо ми хочемо бути вільними і мати свободу слова, потрібно зерна відокремлювати від плевел, а ******** країну, від її любителів-псевдопатріотів.
Будь-який нації потрібні герої. Але ними теж треба вчитися вставати. Герої рідко бувають пихатими, герої споруджують на п'єдестал цінності, а не свою політичну кар'єру. У цього натовпу, що кричить завчені примітивні гасла нічого не вийде, як би вони не старалися повторити Майдан. Тому що остання наша революція була побудована на понятті гідності, про який радикали, що приймали участь, очевидно знають мало.
Українці прекрасно усвідомлюють, що таке європейські цінності, і вони не дадуть використати себе в якості експериментальних електоральних мишок групкою пихатих відщепенців".
Крім тексту у листі є посилання на відео в YouTube.

https://bykvu.com/ua/bukvy/niveljujuchi-cinnosti-majdanu-odeskim-zmi-nadislali-lista-z-opu-shhodo-mitingiv-na-pidtrimku-sternenka/
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25.02.2021 15:07 Ответить
а ви очікували що, ніхто не буде глушити справу Стерненко? Як бачимо, Зеленський не те що б нічого не робив, його влада намагається нівелювати думку народа.
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25.02.2021 15:15 Ответить
ПЕРФЕКТЫ Зеленский призвал Раду внести изменения в Конституцию в части децентрализации: Ряд вопросов должны решать перфекты, а не чиновники в столичных кабинетах - Цензор.НЕТ 6678 Боже, какой же он ТУПОРЫЛЫЙ!!!
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25.02.2021 15:08 Ответить
а-га, "смотрящие" звучит не модно, будем называть по-моднявому "перфекты"))) а вместо депутатов облрад будут "олдермены"))) а вместо участковых будут "шерифы" - и вот тогда наконец-то мы сразу и заживем как в сказке!)) ска, шапито))
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25.02.2021 15:09 Ответить
А никто тебе ничего не должен,мудак-коротышка
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25.02.2021 15:09 Ответить
Довго очикував коли ж ЗЕмразота почне процес префекторації в повній мірі. І цей дурень таки його почав.
Децентралізація... забудьте.
Нам всім змінили адміністроване підпорядкування. Тепер повне узаконення підпорядкування центральній владі. Надалі федералізація за всіми канонами прописаними **************!!!
Ви і надалі промовчите???
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25.02.2021 15:10 Ответить
Тут питання в тому, кому підпорядковуються префекти, а вони на пряму залежать від президента це, його смотрящіє на місцях. Отже, ніякої мови про народоуправління немає.
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25.02.2021 15:12 Ответить
Напряму преЗЕденту!!! Невже не зрозуміло?
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25.02.2021 15:17 Ответить
Де інформація про позицію інших партій з приводу цієї заяви?
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25.02.2021 15:14 Ответить
Пиатання в тому чи вдасця йому зібрати 300 голосів?
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25.02.2021 15:16 Ответить
Вдасться... депутати як ті хвойди - усі одинакові по суті, хіба ціною відрізняються.
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25.02.2021 15:22 Ответить
Сеньор перфектор... Зеленський закликав Раду внести зміни до Конституції в частині децентралізації: Низку питань мають вирішувати перфекти, а не чиновники в столичних кабінетах - Цензор.НЕТ 4177
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25.02.2021 15:28 Ответить
СШУ-Соединённые Штаты Украины.Зеля не спеши,а то успеешь.В гости к Богу не бывает опозданий.Украина не обрела стабильности противовесов и соблюдения законности,такой как в США,щоб позволить себе в условиях войны децентрализацию.Вон москали пытались с помощью Трампа раскачать войну Северян против Южан в США-не получилось.Не получилось благодаря устойчивой системе и здравомыслии американцев.В Украине сегодня такой системы нет.Тому не спеши,а то успеешь..... Зеленський закликав Раду внести зміни до Конституції в частині децентралізації: Низку питань мають вирішувати перфекти, а не чиновники в столичних кабінетах - Цензор.НЕТ 9555
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25.02.2021 15:29 Ответить
повзуча федералізація
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25.02.2021 15:34 Ответить
 
 