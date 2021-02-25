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В Федерации работодателей транспорта раскритиковали проект приказа о запрете эксплуатации грузовых вагонов

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Федерации работодателей транспорта раскритиковали проект приказа о запрете эксплуатации грузовых вагонов

В Федерации работодателей транспорта Украины раскритиковали очередную версию доработанного проекта приказа "Об утверждении Порядка установления запрета эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте".

По мнению ФРТУ, новая редакция проекта Приказа практически не отличается от проекта прошлого года.

"Еще раз обращаем внимание, что предложенная инициатива, включая требования к ремонтам (КРП и только на 3 года) де-факто сделает экономически нецелесообразным продление сроков сверх нормативного, что приведет к списанию более 42 тыс. единиц вагонов и ударит по интересам владельцев вагонов, которые из-за нормативных препятствий вынуждены будут списывать пригодные к использованию вагоны", - говорится в сообщении на сайте Федерации.

Прогнозируется, что такая мера создаст огромный дефицит на рынке вагонов, приведет к существенному сокращению промышленного и сельскохозяйственного производства, потере рабочих мест и отчислений в Государственный бюджет.

Кроме того, в Федерации напомнили, что придется в ближайшее время списать около 2 из 5 тыс. имеющихся окатышевозов (с учетом вагонов с продленным сроком эксплуатации). Но быстро построить такое количество новых невозможно, ведь мощности вагоностроительных заводов, хотя и есть в наличии, но направлены на производство универсального подвижного состава - полувагонов и зерновозов.

Какие доработки требует обновленный проект министерства:

установить ограничения на уровне нормативного срока службы только для полувагонов универсальных (33 года) без дальнейшего снижения;
не устанавливать предельные ограничения для специального подвижного состава (в т.ч. окатышевозы, коксовозы, платформы, цистерны)
не ограничивать использование вагонов с продленным сроком службы, решение, по которым будет принято до момента вступления в силу нормативного акта об ограничении сроков продления;
продлевать сроки службы всех типов вагонов после капитального ремонта (КР) и сроком до 5 лет;
для балансировки временных "пиковых" потребностей (в т.ч. из-за сезонных пиков и периодических ухудшений показателей перевозки по железной дороге) не запрещать использование иностранных вагонов во внутренних перевозках в режиме временного ввоза сроком до 1 года.


Напомним, в феврале Министерство инфраструктуры обнародовало новую редакцию проекта приказа "Об утверждении Порядка установления запрета эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте".

Впервые соответствующий приказ МИУ обнародовало в октябре прошлого года. Однако Государственная регуляторная служба "завернула" соответствующий проект приказа Министерства инфраструктуры, ведь, по мнению ГРС, "проект приказа был разработан без соблюдения ключевых принципов государственной регуляторной политики: целесообразности, адекватности, эффективности, сбалансированности, прозрачности и учета общественного мнения".

Второй раз проект был опубликован в конце прошлого года. Однако дальше обсуждения процесс не пошел.
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Топ комментарии
+1
Главное что пострадают интересы владельцев вагонов, а то что не так давно вагон на ходу развалился это не важно.
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25.02.2021 15:38
+1
как раз наладить производство можно. Открыть новые предприятия.
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25.02.2021 15:45
+1
Пока нет новых, то делать с ними ничего нельзя. Увы, такова реальность. Можно сколько угодно говорить про риски, но выход только один - постепенная замена старых вагонов новыми, других вариантов нет от слова совсем.
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26.02.2021 00:25
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о чем вообще разговор. Вагоны в диком дефиците. А это экономика страны.
Надо строить новые, а не сокращать имеющиеся.
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25.02.2021 15:18 Ответить
Как у вас всё просто! "Не сокращать имеющиеся".
Разговор о том, что нужно ли запрещать сверхнормативную эксплуатацию вагонов, если многие вагоны имеют неплохое техническое состояние (мало эксплуатировались), но их срок вышел. А ты бы разрешил с учётом возможных аварий и наступления ответственности?
"Не сокращать имеющиеся" Хочешь посидеть за аварию?
Надо вносить разумные изменения в нормативную базу, но зелёной власти это не под силу.
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25.02.2021 15:49 Ответить
начал с "вы", продолжил на "ты".
я знаю одно - грузовладельцы вынуждены платить ВЗЯТКИ за подачу вагонов. Потому что вагонов не хватает, грузы украинских предприятий не могут попасть к потребителям.
И вообще-то я сакцентировал на строительстве новых вагонов, это кстати достаточно простая продукция. Тележки и шасси у нас делают. Надо гос. программу по вагонам.
И пока ты не купил новый пылесос, ты будешь работать старым, даже если он немного бьется током. Обмотаешь изолентой, и вперед.

Это экономика, тут если испугаться ответственности, то все надо закрыть и сидеть дома сосать пособие по безработице.
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25.02.2021 15:55 Ответить
И такие законопроекты это очередной способ заставить платить взятки. Потому соглашаюсь со всем. Кроме пособий, потому что если экономика станет, то пособия будет платить не из чего.
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26.02.2021 00:24 Ответить
"Надо вносить разумные изменения в нормативную базу, но зелёной власти это не под силу."
Хорошо сказано. Нужно было выделить слово "разумные", ибо по их меркам они перепутали разум с абсурдностью.
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25.02.2021 20:13 Ответить
Ну так речь же и идёт о том, что нужно более сложная схема допуска/недопуска вагонов. Аварии это понятно, но завтра может вся экономика остановиться, потому что нечем будет возить грузы.
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26.02.2021 00:23 Ответить
строительство новых возможно при:
1) нормальной инвестиционной политике АО
2) разделении на направления, когда не придется внутри самой уз разделять финансирование производства и, например, субвенции убыточных пассажирских перевозок
3) полноценном и подробном аудите имеющегося парка - далеко не все из вагонов, которые якобы "не должны эксплуатироваться", на самом деле таковы
ничего из этого - нет
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26.02.2021 00:31 Ответить
...имеющихся откатышевозов
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25.02.2021 15:30 Ответить
Главное что пострадают интересы владельцев вагонов, а то что не так давно вагон на ходу развалился это не важно.
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25.02.2021 15:38 Ответить
как раз наладить производство можно. Открыть новые предприятия.
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25.02.2021 15:45 Ответить
Эту фразу нужно отлить в граните. "Чтобы наладить производство, нужно просто открыть новые предприятия"!!! Делов-то! Молодой фотограф-стартапер?
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25.02.2021 15:55 Ответить
это даже проще, чем открыть новые предприятия.
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25.02.2021 15:57 Ответить
https://cfts.org.ua/infographics/vagonostroenie_ukrainy_2019

надо просто направить деньги на вагоны, а не на проедание и нытье
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25.02.2021 15:58 Ответить
Ещё раз. Тема разговора не про новые вагоны, а что делать со старыми, которых много, и техническое состояние которых неплохое, а новых пока нет. Витаешь в облаках.
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25.02.2021 16:13 Ответить
Да я понял твое мнение - списать и попилить на металл на фоне дефицита.
Не будем повторяться.
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25.02.2021 16:25 Ответить
Чего только не придумает человек, запишет комментатора в маргиналы, пилящие вагоны на металл, лишь бы не признать то, что он (Майстренко) пишет не по теме.
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25.02.2021 17:06 Ответить
чего только не напишет обыватель, бубнящий банальности о "порядке и безопасности", лишь бы не признать, что оппонент имеет дело с перевозками и знает, о чем пишет
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26.02.2021 15:44 Ответить
Пока нет новых, то делать с ними ничего нельзя. Увы, такова реальность. Можно сколько угодно говорить про риски, но выход только один - постепенная замена старых вагонов новыми, других вариантов нет от слова совсем.
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26.02.2021 00:25 Ответить
Реальность такова, что называть вагон старым только по году выпуска, как-то, знаете, не по хозяйски. А если вагон ещё в неплохом состоянии? Всё-таки не про авиацию идёт речь. Нет, я тоже за безопасность, но не надо забывать о том, что цифра норматива довольна условна, и по этой цифре можно слишком рано вывести некоторые вагоны из эксплуатации. Конечно, если страна богата, то не вопрос, но ведь совсем не богата. Вспомним хотя бы размер дефицита пенсионного фонда - это тоже реальность.
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26.02.2021 00:46 Ответить
Ребята в Раде явно хотят кому-то насолить или получили разнарядку кого-то пролобировать. Жаль что им пофигу на экономику страны, жаль что они временщики и "туристы" на нашей земле и, тем не менее, создают абсурдные законы.
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25.02.2021 20:09 Ответить
Обычная коррупционная норма в угоду интересам УЗ. И это в то время как в стране и так колоссальный дефицит вагонов. Чем возить будут? Телегами?
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26.02.2021 00:18 Ответить
мне казалось, шо укрзализныцю попустило уже с этой идеей
но энивей - хоть так, хоть иначе они вредят себе
уже сейчас вредят репутационно и, если введут-таки норму по запрету эксплуатации вагонов - то вызовут просто остановку поставок в определенный момент, когда вылезет ребром нехватка этих же вагонов

и тем самым недополучат средства на новый парк)
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26.02.2021 00:28 Ответить
 
 