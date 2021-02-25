РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11239 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом Агрессия России против Украины Оборона
3 555 20
корабль (1926) НАТО (8936) Черное море (1331)

Группа кораблей НАТО вошла в Черное море для первых в этом году учений, в том числе с участием ВМС Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Группа кораблей НАТО вошла в Черное море для первых в этом году учений, в том числе с участием ВМС Украины

Вторая постоянная противоминная группа НАТО (SNMCMG2) 25 февраля вошла в Черное море, чтобы, среди прочего, провести учения с ВМС Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Еропейскую правду", об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении отдела связей с общественностью SNMCMG2, сообщает "Европейская правда".

"Вторая постоянная противоминная группа НАТО входит в Черное море в четверг, 25 февраля, в рамках первого развертывания НАТО в 2021 году. Болгарские и румынские минно-тральные корабли присоединяются к группе после ее захода в Черное море", - говорится в заявлении.

Во время пребывания в Черном море группа будет в составе турецкого флагмана Sokullu Mehmet Pasa, фрегата BGS Priboy (Болгария), тральщикив ROS Lupu Dinescu (Румыния), ESPS Tajo (Испания) и TCG Ayvalık (Турция).

Группа примет участие в румынско-болгарских учениях по противоминной борьбе "Посейдон" и проведет учения с ВМС Украины.

Кроме обучения, группа НАТО также посетит порты Констанцы в Румынии и Одессы в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наша ближайшая цель - ПДЧ в НАТО, - Зеленский о разговоре со Столтенбергом

"Используя преимущества нашей деятельности в Черном море, такие как многонациональные учения, посещение портов, прохождение учений и патрулирование, развертывание SNMCMG2 в Черном море является важной возможностью, что способствует достижению взаимопонимания, взаимодействия и доверия с нашими союзниками и партнерами", - прокомментировал командующий SNMCMG2 , капитан ВМС Турции Юсуф Карагюлле.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+8
Хай там і залишаються (з ротаціями)!
показать весь комментарий
25.02.2021 15:18
+8
Севастополь - город умалишенных. Они мысленно в русско-турецкой войне живут.
показать весь комментарий
25.02.2021 15:25
+7
Группа кораблей НАТО вошла в Черное море для первых в этом году учений, в том числе с участием ВМС Украины - Цензор.НЕТ 7363
показать весь комментарий
25.02.2021 15:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Группа кораблей НАТО вошла в Черное море для первых в этом году учений, в том числе с участием ВМС Украины - Цензор.НЕТ 7363
показать весь комментарий
25.02.2021 15:16 Ответить
Хай там і залишаються (з ротаціями)!
показать весь комментарий
25.02.2021 15:18 Ответить
убедительная просьба к представителям ВМС НАТО - сразу же и без каких-либо колебаний и сомнений сбивать нахер весь подлетающий к кораблям раиский авиохлам
показать весь комментарий
25.02.2021 15:21 Ответить
наверно дно возле Очакова и Одессы просканируют.. это гуд!
показать весь комментарий
25.02.2021 15:22 Ответить
говорят Черное море слишком мелкое для подводных лодок (с воздуха они все будут как на ладони)
показать весь комментарий
25.02.2021 20:33 Ответить
я имел ввиду всякие там закладки для прослушки и электронной разведки в форме кабелей, или морские бимбы.. кацапня 100% нагадит..
«Крымский буй» статья..

В редакцию Крым.Реалии попали уникальные кадры и информация 2013 года с военной спецоперации под названием «Крымский буй».

В 2013 году на дне Черного моря в Крыму гидрологи случайно обнаружили странный сигнал.
показать весь комментарий
25.02.2021 20:53 Ответить
Пусть остаются навсегда
показать весь комментарий
25.02.2021 15:23 Ответить
А чья мамам кричала -нет нате в Севастополе ? Група кораблів НАТО увійшла в Чорне море для перших цього року навчань, в тому числі за участю ВМС України - Цензор.НЕТ 2441Немного опоздали,но все равно хорошо.
показать весь комментарий
25.02.2021 15:23 Ответить
Севастополь - город умалишенных. Они мысленно в русско-турецкой войне живут.
показать весь комментарий
25.02.2021 15:25 Ответить
а шо поделаешь? лишняя хромосома Сэр
показать весь комментарий
25.02.2021 20:34 Ответить
Хоч одна добра новина!
показать весь комментарий
25.02.2021 15:31 Ответить
Свіжа порція зради прямує до порту Одеси.
показать весь комментарий
25.02.2021 15:32 Ответить
и дальше в Мариуполь и Бердянск во ржака на Азове будет
показать весь комментарий
25.02.2021 15:38 Ответить
В центре ЧФРФ
Група кораблів НАТО увійшла в Чорне море для перших цього року навчань, в тому числі за участю ВМС України - Цензор.НЕТ 739
показать весь комментарий
25.02.2021 15:40 Ответить
Щас опять прилетит с Орды Су-24 и разгонит всё.
Весь личный состав кораблей уже пишут рапорты на увольнение. Група кораблів НАТО увійшла в Чорне море для перших цього року навчань, в тому числі за участю ВМС України - Цензор.НЕТ 4049
показать весь комментарий
25.02.2021 15:45 Ответить
таки да кацапсины-таки сказочники
показать весь комментарий
25.02.2021 20:35 Ответить
Серпом по яйцях путлера
показать весь комментарий
25.02.2021 16:13 Ответить
ну, кацапы погреются... морально. Им расскажут о том, как вЯликие армады разогнали всех по углам. Плохо, что те не замечают, что их разгоняют. Так я могу разгонять тучи на небе. Им, кажется, по фиг, зачем я машу руками
показать весь комментарий
25.02.2021 16:37 Ответить
Бить лаптеногих по всем фронтам.
показать весь комментарий
25.02.2021 16:37 Ответить
бей лаптеногого молотом-будет он золотом!
показать весь комментарий
25.02.2021 20:37 Ответить
 
 