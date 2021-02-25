Группа кораблей НАТО вошла в Черное море для первых в этом году учений, в том числе с участием ВМС Украины
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Вторая постоянная противоминная группа НАТО (SNMCMG2) 25 февраля вошла в Черное море, чтобы, среди прочего, провести учения с ВМС Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Еропейскую правду", об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении отдела связей с общественностью SNMCMG2, сообщает "Европейская правда".
"Вторая постоянная противоминная группа НАТО входит в Черное море в четверг, 25 февраля, в рамках первого развертывания НАТО в 2021 году. Болгарские и румынские минно-тральные корабли присоединяются к группе после ее захода в Черное море", - говорится в заявлении.
Во время пребывания в Черном море группа будет в составе турецкого флагмана Sokullu Mehmet Pasa, фрегата BGS Priboy (Болгария), тральщикив ROS Lupu Dinescu (Румыния), ESPS Tajo (Испания) и TCG Ayvalık (Турция).
Группа примет участие в румынско-болгарских учениях по противоминной борьбе "Посейдон" и проведет учения с ВМС Украины.
Кроме обучения, группа НАТО также посетит порты Констанцы в Румынии и Одессы в Украине.
"Используя преимущества нашей деятельности в Черном море, такие как многонациональные учения, посещение портов, прохождение учений и патрулирование, развертывание SNMCMG2 в Черном море является важной возможностью, что способствует достижению взаимопонимания, взаимодействия и доверия с нашими союзниками и партнерами", - прокомментировал командующий SNMCMG2 , капитан ВМС Турции Юсуф Карагюлле.
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