Замглавы фракции "Слуга народу" Кравчук о коалиции с "Голосом": Я с Рудик такие переговоры ни разу не вела

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что не вела никаких переговоров с лидером "Голоса" Кирой Рудик относительно создания коалиции в парламенте.

Об этом она сообщила в комментарии "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Не могу (прокомментировать - Ред.), я с ней такие переговоры ни разу не вела. Возможно, хотя бы госпожа Рудык фамилии переговорщиков приведет", - подчеркнула Кравчук.

Ранее лидер партии "Голос" Кира Рудик заявила, что представители партии "Слуга народа" и Офиса Президента периодически ведут с ней переговоры по поводу возможности объединения в парламентскую коалицию.

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