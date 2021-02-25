1 034 12
Замглавы фракции "Слуга народу" Кравчук о коалиции с "Голосом": Я с Рудик такие переговоры ни разу не вела
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что не вела никаких переговоров с лидером "Голоса" Кирой Рудик относительно создания коалиции в парламенте.
Об этом она сообщила в комментарии "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
"Не могу (прокомментировать - Ред.), я с ней такие переговоры ни разу не вела. Возможно, хотя бы госпожа Рудык фамилии переговорщиков приведет", - подчеркнула Кравчук.
Ранее лидер партии "Голос" Кира Рудик заявила, что представители партии "Слуга народа" и Офиса Президента периодически ведут с ней переговоры по поводу возможности объединения в парламентскую коалицию.
Топ комментарии
+4 Броуд Пик
показать весь комментарий25.02.2021 15:23
+3 Оберст Шмидт
показать весь комментарий25.02.2021 15:37
+3 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий25.02.2021 15:50
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Одеським ЗМІ цей текст надіслала пресслужба Одеської облдержадміністрації. #Буквам у ОДА підтвердили справжність цього листа, але зазначили, що не знають, хто є автором тексту. "Ми виконали суто технічну частину: нам надіслали текст, а ми його надіслали засобам масової інформації", - зазначили у пресслужбі.
Щодо самого тексту листа, то в ньому є багато граматичних помилок, а зміст написаного сходиться на тому, що мітинги під ОПУ підтримуються партією "Європейська Солідарність". Наприклад, такими побрехеньками: «мітинг біля будівлі Офісу президента підтримали всі блогери Петра Порошенка, а до самого протесту приєдналися молодь, яка підтримує партію "Європейська Солідарність". Це співтовариство з пари тисяч чоловік намагалося розгойдати і так нестабільні державні інститути, створюючи картинку абсурду і нівелюючи цінності Майдану. Вони фактично, свідомо чи ні, але підтримували наративи Росії»
Крім тексту у листі є посилання на відео в YouTube з одним із очільників фракції "СН" О.Качурою, нещодавно керівником осередку «Українського вибору» Медведчука.
.