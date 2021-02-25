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Новости Политика Украины
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Слуга народа (2547) Голос партия (490) Кравчук Евгения (361) Рудик Кира (97)

Замглавы фракции "Слуга народу" Кравчук о коалиции с "Голосом": Я с Рудик такие переговоры ни разу не вела

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Замглавы фракции

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что не вела никаких переговоров с лидером "Голоса" Кирой Рудик относительно создания коалиции в парламенте.

Об этом она сообщила в комментарии "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Не могу (прокомментировать - Ред.), я с ней такие переговоры ни разу не вела. Возможно, хотя бы госпожа Рудык фамилии переговорщиков приведет", - подчеркнула Кравчук.

Ранее лидер партии "Голос" Кира Рудик заявила, что представители партии "Слуга народа" и Офиса Президента периодически ведут с ней переговоры по поводу возможности объединения в парламентскую коалицию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакарчук остается в партии "Голос" и у него такие же задачи, как у каждого члена партии, - Рудик
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Топ комментарии
+4
Всё просто, у вас циклы в разное время.
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25.02.2021 15:23
+3
А мне она напоминает трансвестита.
Заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук про коаліцію з "Голосом": Я з Рудик такі переговори жодного разу не вела - Цензор.НЕТ 8502
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25.02.2021 15:37
+3
Кіра , будь ласка , дотримуйтесь черги . Ми в кааліцию до слуг ,перші стоїмо .. Заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук про коаліцію з "Голосом": Я з Рудик такі переговори жодного разу не вела - Цензор.НЕТ 5454 .
Заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук про коаліцію з "Голосом": Я з Рудик такі переговори жодного разу не вела - Цензор.НЕТ 3492 .
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25.02.2021 15:50
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Такие переговоры любитель рабочих сосен ведет
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25.02.2021 15:23 Ответить
Всё просто, у вас циклы в разное время.
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25.02.2021 15:23 Ответить
Заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук про коаліцію з "Голосом": Я з Рудик такі переговори жодного разу не вела - Цензор.НЕТ 9801
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25.02.2021 15:34 Ответить
😁😁😁😁 Щось Рудик стала нагадувати мені Єлєну Воробєй (Ваазьмітє мєня! Ну вааазьмітє мєня!)
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25.02.2021 15:28 Ответить
А мне она напоминает трансвестита.
Заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук про коаліцію з "Голосом": Я з Рудик такі переговори жодного разу не вела - Цензор.НЕТ 8502
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25.02.2021 15:37 Ответить
Сильно нужны слуги "Голосу" ? Они наверное насчёт культпохода в бутик договаривались?
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25.02.2021 15:30 Ответить
Одеським ЗМІ надіслали листа з ОПУ щодо мітингів на підтримку Стерненка. Сьогодні одеські ЗМІ отримали від Офісу президента розсилку тексту щодо справи засудженого активіста Сергія Стерненка та мітингів на його підтримку (текст з-за цією ссиллю).

Одеським ЗМІ цей текст надіслала пресслужба Одеської облдержадміністрації. #Буквам у ОДА підтвердили справжність цього листа, але зазначили, що не знають, хто є автором тексту. "Ми виконали суто технічну частину: нам надіслали текст, а ми його надіслали засобам масової інформації", - зазначили у пресслужбі.
Щодо самого тексту листа, то в ньому є багато граматичних помилок, а зміст написаного сходиться на тому, що мітинги під ОПУ підтримуються партією "Європейська Солідарність". Наприклад, такими побрехеньками: «мітинг біля будівлі Офісу президента підтримали всі блогери Петра Порошенка, а до самого протесту приєдналися молодь, яка підтримує партію "Європейська Солідарність". Це співтовариство з пари тисяч чоловік намагалося розгойдати і так нестабільні державні інститути, створюючи картинку абсурду і нівелюючи цінності Майдану. Вони фактично, свідомо чи ні, але підтримували наративи Росії»
Крім тексту у листі є посилання на відео в YouTube з одним із очільників фракції "СН" О.Качурою, нещодавно керівником осередку «Українського вибору» Медведчука.
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25.02.2021 15:45 Ответить
Кіра , будь ласка , дотримуйтесь черги . Ми в кааліцию до слуг ,перші стоїмо .. Заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук про коаліцію з "Голосом": Я з Рудик такі переговори жодного разу не вела - Цензор.НЕТ 5454 .
Заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук про коаліцію з "Голосом": Я з Рудик такі переговори жодного разу не вела - Цензор.НЕТ 3492 .
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25.02.2021 15:50 Ответить
"Я с Рудик такие переговоры ни разу не вела" - ага, а ваш президент никогда писькой на пианине не играл
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25.02.2021 16:31 Ответить
"Голос" - це такий собі західноукраїнський варіант "Слуг Народу."
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25.02.2021 17:06 Ответить
Это самонемочь-2.0
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25.02.2021 23:04 Ответить
И вся эта мышинная возня с голосом, родиной, довирой, за майбах, опзж проходит под девизом "НИКАКИХ ДОГОВОРНЯКОВ"!
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25.02.2021 23:05 Ответить
 
 