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Вакцинироваться за свой счет от COVID-19 украинцы смогут не раньше лета, а может, и позже, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Вакцинироваться за свой счет от COVID-19 украинцы смогут не раньше лета, а может, и позже, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов предполагает, что за собственные деньги вакцинироваться от COVID-19 можно будет не раньше лета, а то и позже.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Отвечая на вопрос, когда можно будет вакцинироваться за свой счет, Степанов отметил: "За свои деньги - когда вакцина появится на коммерческом рынке... Исходя из того, что сейчас происходит с нехваткой мощностей в мире по вакцинам, я думаю, что не раньше лета - это теоретически может быть. А может, и позже".

Глава Минздрава также уточнил, что без регистрации в Украине продажа вакцин на коммерческом рынке невозможна.

Также читайте: Конкретных дат поставки вакцины AstraZeneca от COVAX нет, - Степанов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
Вакцинироваться за свой счет от COVID-19 украинцы смогут не раньше лета, а может, и позже, - Степанов - Цензор.НЕТ 3323
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25.02.2021 15:51
+3
А сейчас всем нам индийский шмурдяк, который Индия раздает бедным странам как гуманитарную помощь, но нам он достался за бюджетные деньги после откатов господину Степанову и тем кто в доле.
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25.02.2021 16:46
+2
Что же они сейчас колют бесплатно, если за деньги будут колоть через полгода?
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25.02.2021 15:51
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Что же они сейчас колют бесплатно, если за деньги будут колоть через полгода?
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25.02.2021 15:51 Ответить
индусский шмурдяк
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25.02.2021 16:50 Ответить
Вакцинироваться за свой счет от COVID-19 украинцы смогут не раньше лета, а может, и позже, - Степанов - Цензор.НЕТ 3323
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25.02.2021 15:51 Ответить
Або погодитесь бути піддослідними щурами, або ...
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25.02.2021 15:52 Ответить
А таки добре це ************* придумав! Привіз хєрню з річки якусь, а вакцинуватись за свій рахунок!Бо те, що воно привезло таке ж як і кацапський спутнік.
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25.02.2021 15:54 Ответить
Доктор смерть уполномочен заявить.
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25.02.2021 15:56 Ответить
думаю те, кто сильно захочет... найдет и где и когда и чем...ибо им пофиг за сколько, но важно именно чем...а не ради эксперимента ))) для индусов
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25.02.2021 16:05 Ответить
Да ей и бесплатно не хотят прививаться
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25.02.2021 16:05 Ответить
А сейчас всем нам индийский шмурдяк, который Индия раздает бедным странам как гуманитарную помощь, но нам он достался за бюджетные деньги после откатов господину Степанову и тем кто в доле.
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25.02.2021 16:46 Ответить
всем вам в 2022-м будет, сперва мусора, санитары, училки и прочие, а все вы - аж после пенсионистов в очереди, так шо рукава то приспусти))
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25.02.2021 17:32 Ответить
У нас на работе к пандемии в СМИ отнеслись с большим недоверием,а вакцинироваться примерно половина не желает.
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25.02.2021 16:47 Ответить
А я хочу вакцинироваться, и даже за деньги, и даже вакциной Covishield, т.к. сделана она по лицензии Oxford/AstraZeneca. А кто не хочет, ради Бога, жизнь она такая, быстрее пули...
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25.02.2021 16:53 Ответить
Троллей, шмаркли зеленой, загнали на Церзор?)))
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25.02.2021 19:48 Ответить
поговорим когда ты будешь задыхаться
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26.02.2021 09:05 Ответить
Я думал они будут доплачивать за вакцинирование.
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25.02.2021 18:45 Ответить
Цивилизованных странах вакцина бесплатная, а у нас еще и платить нужно за хорошую вакцину!
Кушайте зебилы, необляпайтесь!
Надеюсь будут рано или поздно разбираться с зеленой властью за аферы с вакцинами, масками! За то, что украинский народ подвергают опасности!
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25.02.2021 19:47 Ответить
Степанов - враг народа
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25.02.2021 20:49 Ответить
 
 