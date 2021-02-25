Степанов о результатах проверки украинских образцов на мутации коронавируса: У нас нет "британского" и других штаммов
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Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о результатах проверки украинских образцов на наличие новых штаммов коронавируса. Проверку образцов делала лаборатория в немецкой клинике "Шарите".
Об этом Степанов рассказал в эфире "Ранок з Україною", передает Цензор.НЕТ.
Результаты проверки 48 украинских образцов показали, что в Украине пока не найдены новые штаммы коронавируса.
"По новому штамму коронавируса могу сказать, что мы получили результаты образцов из клиники "Шарите". Мы отправляли 48 образцов. У нас нет "британского" штамма, по крайней мере, и также других штаммов", - заявил Степанов.
Глава Минздрава добавил, что Украина будет постоянно проверять образцы в немецкой клинике.
"Сейчас снова отправляем. Это будет постоянный процесс, чтобы определить (новые штаммы коронавируса - ред.)", - рассказал министр
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а фактически и одно и другое)
во всем мире - везде есть штампы.. а тут типа "нет")) и это после буковеля))
Как по мне, если бы не СМИ, никто бы и не знал о Ковиде. Грипп как и все сезонные ,знаю человек 15 + 60- никто не умер, половина пришли на работучерз 2 недели, если бы не принудительные карантины то и раньше Это в загрязненной атмосфере г. Запорожье.
_Не слушайте что несёт этот дегенерат.
сколько образцов на правили в Шарите? 48 ! это 1 % от заболевающих в сутки (статистически)
Мутант "зє-зє вовид-19".
Вражає мізки, викликає рефлекс "какаяразніца"
Звільнити нахєр неробу!
ну а министр в оральном искусстве за время своего мини-стервства поднаторел в работе языком над нужными объектами