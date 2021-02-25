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Степанов о результатах проверки украинских образцов на мутации коронавируса: У нас нет "британского" и других штаммов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Степанов о результатах проверки украинских образцов на мутации коронавируса: У нас нет

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о результатах проверки украинских образцов на наличие новых штаммов коронавируса. Проверку образцов делала лаборатория в немецкой клинике "Шарите".

Об этом Степанов рассказал в эфире "Ранок з Україною", передает Цензор.НЕТ.

Результаты проверки 48 украинских образцов показали, что в Украине пока не найдены новые штаммы коронавируса.

"По новому штамму коронавируса могу сказать, что мы получили результаты образцов из клиники "Шарите". Мы отправляли 48 образцов. У нас нет "британского" штамма, по крайней мере, и также других штаммов", - заявил Степанов.

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Глава Минздрава добавил, что Украина будет постоянно проверять образцы в немецкой клинике.

"Сейчас снова отправляем. Это будет постоянный процесс, чтобы определить (новые штаммы коронавируса - ред.)", - рассказал министр
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Топ комментарии
+7
степанов - то ли реально д*****, то ли врет..
а фактически и одно и другое)
во всем мире - везде есть штампы.. а тут типа "нет")) и это после буковеля))
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25.02.2021 15:55
+6
Какие мы уникальные. Просто жуть. А может вы просто определить их не в состоянии?
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25.02.2021 15:56
+4
У вас ничего нет. Ну почти ничего. Кроме жажды обогащения и стада лохов, готовых верить каждому слову зе-брехунов
Степанов о результатах проверки украинских образцов на мутации коронавируса: У нас нет "британского" и других штаммов - Цензор.НЕТ 2191
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25.02.2021 15:59
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степанов - то ли реально д*****, то ли врет..
а фактически и одно и другое)
во всем мире - везде есть штампы.. а тут типа "нет")) и это после буковеля))
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25.02.2021 15:55 Ответить
да и выборка 48 проб - это капец)) на всю Украину офигительно много - чтобы орать "нет штампа британского" Степанов о результатах проверки украинских образцов на мутации коронавируса: У нас нет "британского" и других штаммов - Цензор.НЕТ 6580
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25.02.2021 15:56 Ответить
У нас нет "британского" и других штаммов

Как по мне, если бы не СМИ, никто бы и не знал о Ковиде. Грипп как и все сезонные ,знаю человек 15 + 60- никто не умер, половина пришли на работучерз 2 недели, если бы не принудительные карантины то и раньше Это в загрязненной атмосфере г. Запорожье.
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25.02.2021 16:41 Ответить
За дебилов он держит народ, которому такое дерьмо рассказывает.
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25.02.2021 16:00 Ответить
Для "предателей" и "врагов" Степанов о результатах проверки украинских образцов на мутации коронавируса: У нас нет "британского" и других штаммов - Цензор.НЕТ 962. напоминаю, что Зеленский и Шмыргаль "мастера спорта по борьбе с коронавирусом. Мы одни из лучших, согласно статистике." Степанов о результатах проверки украинских образцов на мутации коронавируса: У нас нет "британского" и других штаммов - Цензор.НЕТ 2209 16 марта 2020 года.
Степанов о результатах проверки украинских образцов на мутации коронавируса: У нас нет "британского" и других штаммов - Цензор.НЕТ 8448
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25.02.2021 16:07 Ответить
Какие мы уникальные. Просто жуть. А может вы просто определить их не в состоянии?
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25.02.2021 15:56 Ответить
Все просто, аресты начались и лондонские товарищи не спешат к нам мутировать.
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25.02.2021 16:18 Ответить
"Степанов о результатах проверки украинских образцов на мутации коронавируса: У нас нет "британского" и других штаммов"
_Не слушайте что несёт этот дегенерат.
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25.02.2021 15:59 Ответить
У вас ничего нет. Ну почти ничего. Кроме жажды обогащения и стада лохов, готовых верить каждому слову зе-брехунов
Степанов о результатах проверки украинских образцов на мутации коронавируса: У нас нет "британского" и других штаммов - Цензор.НЕТ 2191
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25.02.2021 15:59 Ответить
если не увидели.. это не значит что нет
сколько образцов на правили в Шарите? 48 ! это 1 % от заболевающих в сутки (статистически)
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25.02.2021 16:00 Ответить
"Побэда" не иначе... Степанов о результатах проверки украинских образцов на мутации коронавируса: У нас нет "британского" и других штаммов - Цензор.НЕТ 4916
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25.02.2021 16:02 Ответить
можно не слушать медбрата. неделю его не было в эфире и все были счастливы. бла бла бла....
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25.02.2021 16:04 Ответить
є в нас мутований вірус, є!
Мутант "зє-зє вовид-19".
Вражає мізки, викликає рефлекс "какаяразніца"
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25.02.2021 16:09 Ответить
Нам і одного кривориговського мутанта забагато.
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25.02.2021 16:19 Ответить
Слухайте, запитаю тихенько, а може він не мутант, а репті.лоід?
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25.02.2021 16:34 Ответить
Зептилоид
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25.02.2021 16:38 Ответить
Не ображайте рептилоїдів. На Нубіру шуткувати не *******.
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25.02.2021 16:57 Ответить
А чому особисто не завозить проби в Шаріте на перевірку?
Звільнити нахєр неробу! Степанов про результати перевірки українських зразків на мутації коронавірусу: У нас немає "британського" та інших штамів - Цензор.НЕТ 4086
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25.02.2021 16:27 Ответить
"немає "британського" штаму" - сказал, как отрезал... продуманые дебилы - народ уверенный всегда..
ну а министр в оральном искусстве за время своего мини-стервства поднаторел в работе языком над нужными объектами
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25.02.2021 16:28 Ответить
Геть усі проблеми можна вирішити, якщо ПРОСТО ПЕРЕСТАТИ БРЕХАТИ.
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25.02.2021 16:31 Ответить
Да, степашка каждый штамм через микроскоп контролирует.
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25.02.2021 18:30 Ответить
Неужели не найдётся ветеринар,чтобы его усыпить?
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25.02.2021 19:25 Ответить
Степанова - в тюрьму
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25.02.2021 20:46 Ответить
 
 