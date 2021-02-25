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Новости Происшествия
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похищение (1659) Рудьковский (340) Нафтогазвидобування (9) Семинский Олег (45) Офис Генпрокурора (2040)

Экс-главе Минтранса Рудьковскому сообщили о подозрении в организации похищения экс-главы "Нафтогазвидобування" Семинского

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Экс-главе Минтранса Рудьковскому сообщили о подозрении в организации похищения экс-главы

Всего по этому дело сообщили о подозрении 5 лицам, им грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Сообщено о подозрении пяти лицам, в том числе организатору, в похищении и истязании экс-руководителя ЗАО "Нафтогазвидобуван", а в настоящее время народного депутата Украины IX созыва, а также в вымогательстве денег от его родных (ст. 127, ст. 146, ст. 189 УК Украины)", - сказано в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что организатор - нардеп нескольких созывов, который в прошлом занимал должность Министра транспорта и связи Украины - привлек к совершению преступления несколько человек, в том числе представителей криминалитета.

Читайте на Цензор.НЕТ: СБУ раскрыла резонансное похищение топ-менеджера газодобывающей компании: лишили свободы более чем на 3 года, пытали и требовали $200 млн

"Мотивами уголовных преступлений стало перераспределение доходов от деятельности, а также акций предприятия между его бенефициарами", - сообщили в Офисе генпрокурора.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что СБУ раскрыла похищение бывшего руководителя "Нафтогазвидобування" Олега Семинского. По версии следствия, в 2012 году Рудьковский с подельниками похитили Семинского и лишили свободы на 3 года. Его пытали и требовали выплатить несуществующий долг в 200 млн долларов США.

Также на Цензор.НЕТ: Что бы у вас не случилось в жизни, не нужно ехать в Россию, - вышедший из московской тюрьмы Рудьковский

Сейчас Семинский - народный депутат "Слуги народа" по мажоритарному 205 округу (Черниговская область).

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+11
При президенте Байдене оно сдвинулось Ексглаві Мінтрансу Рудьковському повідомили про підозру в організації викрадення ексглави "Нафтогазвидобування" Семінського - Цензор.НЕТ 8970
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25.02.2021 16:04
+3
наверняка он уже на лыжах по пути в Австрию...
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25.02.2021 15:57
+2
а його вже затримали? Чи його прізвище не Стерненко, тому все буде норм..
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25.02.2021 16:05
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наверняка он уже на лыжах по пути в Австрию...
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25.02.2021 15:57 Ответить
Не он через продуктопровод, как все нормальные люди.
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25.02.2021 16:14 Ответить
Була новина ніби його в Расєї прикрили за те, що кидав в 2014 році каміння в вікна їх посольства в Києві.
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25.02.2021 18:44 Ответить
Уже года полтора как вернулся в Киев.
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25.02.2021 20:51 Ответить
Тоді нехай знову повертають в місця "нє столь отдальонниє".
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26.02.2021 06:38 Ответить
12 лет ? без конфискации? при попытке украсть 200млн? как?!
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25.02.2021 16:00 Ответить
еще и с разбоем, опг и похищением.
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25.02.2021 16:02 Ответить
Старое дело.Но только при Президенте Зеленском сдвинулось с мёртвой точки.
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25.02.2021 16:01 Ответить
При президенте Байдене оно сдвинулось Ексглаві Мінтрансу Рудьковському повідомили про підозру в організації викрадення ексглави "Нафтогазвидобування" Семінського - Цензор.НЕТ 8970
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25.02.2021 16:04 Ответить
а його вже затримали? Чи його прізвище не Стерненко, тому все буде норм..
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25.02.2021 16:05 Ответить
олень такой хитрожопый и мэдыкованый ....))
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25.02.2021 16:07 Ответить
"Сообщено о подозрении пяти лицам, в том числе организатору, в похищении и истязании экс-руководителя ЗАО "Нафтогазвидобуван?
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25.02.2021 16:07 Ответить
Рыговского министра нагибать? Ексглаві Мінтрансу Рудьковському повідомили про підозру в організації викрадення ексглави "Нафтогазвидобування" Семінського - Цензор.НЕТ 8358 Эта реванш и палитические репрессии! Ексглаві Мінтрансу Рудьковському повідомили про підозру в організації викрадення ексглави "Нафтогазвидобування" Семінського - Цензор.НЕТ 2691
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25.02.2021 16:12 Ответить
Рудьковський має інвалідний візок ковдру в клітинку,так що він чистий як первак.а на росії термін відмотав ?
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25.02.2021 16:16 Ответить
Катался Коля на "Астон Мартине", потом на инвалидной коляске.....
Пришло время покататься в автозаке!
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25.02.2021 16:16 Ответить
это кореш шуфрича , у обоих вышки и участки для добычи
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25.02.2021 17:30 Ответить
Ексглаві Мінтрансу Рудьковському повідомили про підозру в організації викрадення ексглави "Нафтогазвидобування" Семінського - Цензор.НЕТ 2119
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25.02.2021 18:26 Ответить
*****@ какого свет не видал.
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25.02.2021 19:42 Ответить
И Шуфру вместе с ним.
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25.02.2021 19:58 Ответить
 
 