Нацсовет по ТРВ назначил две проверки телеканала "НАШ" за разжигание вражды и распространение российской пропаганды
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг назначил две внеплановых безвыездных проверки телеканалу "НАШ" (ООО "НАШ 365", Киев).
По мнению регулятора, распространенные в эфире вещателя высказывания народного депутата Украины 9 созыва Вадима Рабиновича и народного депутата Украины 7 и 8 созывов Евгения Балицкого содержат признаки разжигания розни, а также транслируют фейковые постулаты российской пропаганды, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно решению Нацсовета, до 17 марта 2021 года "НАШ" обязан предоставить регулятору документы и материалы, необходимые для проведения невыездной проверки.
После проведения проверок компании на основании норм законов регулятор примет соответствующие решения.
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А цей мабуть внуч'ок.
Доречі, ну, закрили три канали, а їх місці нікого не має. Ну, дали б уже комусь ліцензії, наприклад 4-му каналу.