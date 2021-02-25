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Новости Политика Украины
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Нацсовет_ТРВ (568) проверка (778) Рабинович (245) ТВ (1858) Балицкий (32)

Нацсовет по ТРВ назначил две проверки телеканала "НАШ" за разжигание вражды и распространение российской пропаганды

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нацсовет по ТРВ назначил две проверки телеканала

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг назначил две внеплановых безвыездных проверки телеканалу "НАШ" (ООО "НАШ 365", Киев).

По мнению регулятора, распространенные в эфире вещателя высказывания народного депутата Украины 9 созыва Вадима Рабиновича и народного депутата Украины 7 и 8 созывов Евгения Балицкого содержат признаки разжигания розни, а также транслируют фейковые постулаты российской пропаганды, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно решению Нацсовета, до 17 марта 2021 года "НАШ" обязан предоставить регулятору документы и материалы, необходимые для проведения невыездной проверки.

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После проведения проверок компании на основании норм законов регулятор примет соответствующие решения.
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Топ комментарии
+8
Треба не перевиряти ,а нищити цей розплідник кремлівської гидоти !!!)))
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25.02.2021 16:14
+8
Надо было одним махом с медведчуковскими помойками закрывать и эту клоаку. Сейчас бы уже забывать о ней начали, а не гемор себе создавали.
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25.02.2021 16:14
+4
Нацсовет этот нужно давно разогнать, за то что они до сих пор не отобрали лицензии у Интера, 1+1, ЗИК и других пророссийских каналов. Каналы Медведчука закрыли тоже не они. А власти Украины знали, что Медведчук спонсирует сепаратистов Донбасса и ведет подрывную деятельность в Украине. Это было известно с 2014 года и никто не посадил Медведчука. Зато активисту Стерненку ни за что 7 лет. Вот суть нашей власти и судебной системы.
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25.02.2021 16:19
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Треба не перевиряти ,а нищити цей розплідник кремлівської гидоти !!!)))
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25.02.2021 16:14 Ответить
Нацсовет этот нужно давно разогнать, за то что они до сих пор не отобрали лицензии у Интера, 1+1, ЗИК и других пророссийских каналов. Каналы Медведчука закрыли тоже не они. А власти Украины знали, что Медведчук спонсирует сепаратистов Донбасса и ведет подрывную деятельность в Украине. Это было известно с 2014 года и никто не посадил Медведчука. Зато активисту Стерненку ни за что 7 лет. Вот суть нашей власти и судебной системы.
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25.02.2021 16:19 Ответить
Надо было одним махом с медведчуковскими помойками закрывать и эту клоаку. Сейчас бы уже забывать о ней начали, а не гемор себе создавали.
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25.02.2021 16:14 Ответить
«Гильотина Украины» - именно так назвал Всеволода Балицкого, многолетнего шефа ГПУ-НКВД Украины, один из его современников.

А цей мабуть внуч'ок.
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25.02.2021 16:15 Ответить
Нацрада з ТРМ призначила дві перевірки телеканалу "НАШ" за розпалювання ворожнечі і поширення російської пропаганди - Цензор.НЕТ 320 Нацрада з ТРМ призначила дві перевірки телеканалу "НАШ" за розпалювання ворожнечі і поширення російської пропаганди - Цензор.НЕТ 956
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25.02.2021 16:16 Ответить
Ну совсем не палятся! Нацрада з ТРМ призначила дві перевірки телеканалу "НАШ" за розпалювання ворожнечі і поширення російської пропаганди - Цензор.НЕТ 3325
Нацрада з ТРМ призначила дві перевірки телеканалу "НАШ" за розпалювання ворожнечі і поширення російської пропаганди - Цензор.НЕТ 5908
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25.02.2021 16:28 Ответить
Долой с Украины вражеский фашистский канал"Наш". Он, как раз, для украинцев и не "наш"!
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25.02.2021 16:28 Ответить
Балицкий,редкостная,ватная гнида
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25.02.2021 16:30 Ответить
Зоопарк какой то блин. Проверять они будут клоуны. В Одессе сепарюга судья семь лет навесил патриоту за фуфловым обвинением в вымогательстве у такого же сепарского отморозка 300 гривен, а тут только проверка.... Причем у этого судьи рыло в пуху по самые яйца, и история жизни даунбасовская и бюсты ленина и сралина под домом. Где бл@дь закон про декомунизацию??? И этот контрацептив работает судьей в Украине??? С огнем играет ЗЕ, ой доиграется.
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25.02.2021 16:30 Ответить
Відверто, до недавнього часу нічого не міг сказати про цей канал, ну не дивився. Нещодавно після закриття каналів Козака-Медведчука намагався продививитися. Не вийшло, гидко. Витримував секунд двадцять. Не знаю, хто це лайно дивиться, але на мій погляд у сітці безкоштовного українського мовлення вони займають чуже місце.
Доречі, ну, закрили три канали, а їх місці нікого не має. Ну, дали б уже комусь ліцензії, наприклад 4-му каналу.
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25.02.2021 16:34 Ответить
Значит не закроют, 112 закрыли сразу а тут проверки растянули аж до 17 марта,к тому же сайт 112 и два остальных работает как ни в чем не бывало
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25.02.2021 16:42 Ответить
Гэты гадзюшнік трэба было зачыняць у першую чаргу за прапаганду тэрарызму.
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25.02.2021 16:54 Ответить
Ви б у себе спочатку розібралися б, перш ніж лізти до нас з порадами. А в себе ми самі розберемось.
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25.02.2021 21:11 Ответить
це збіговисько мало бути закрите......це раша тудей і рашкіни пропогандисти
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20.04.2021 10:56 Ответить
 
 