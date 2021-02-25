Нацсовет по ТРВ назначил две проверки телеканала "НАШ" за разжигание вражды и распространение российской пропаганды

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг назначил две внеплановых безвыездных проверки телеканалу "НАШ" (ООО "НАШ 365", Киев).

По мнению регулятора, распространенные в эфире вещателя высказывания народного депутата Украины 9 созыва Вадима Рабиновича и народного депутата Украины 7 и 8 созывов Евгения Балицкого содержат признаки разжигания розни, а также транслируют фейковые постулаты российской пропаганды, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно решению Нацсовета, до 17 марта 2021 года "НАШ" обязан предоставить регулятору документы и материалы, необходимые для проведения невыездной проверки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новый медиахолдинг с тройкой запрещенных каналов Медведчука еще не обращался по поводу лицензии, - Нацсовет по ТРВ

После проведения проверок компании на основании норм законов регулятор примет соответствующие решения.