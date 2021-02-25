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Новости Политика Украины
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Зеленский (16530) НАТО (8936) Черное море (1331) Столтенберг (1412)

Украина заинтересована в увеличении присутствия сил стран-членов НАТО в Черном море, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина заинтересована в увеличении присутствия сил стран-членов НАТО в Черном море, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом актуальные вопросы реализации евроатлантического курса Украины и возможности углубления практического сотрудничества с Альянсом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу офиса президента.

В ходе разговора глава государства отметил важность активизации политического диалога с НАТО в текущем году для дальнейшего развития отношений Украины с Альянсом.

"Стороны положительно оценили сотрудничество между Украиной и НАТО в преодолении пандемии COVID-19. Президент поблагодарил за решение приобрести медицинское оборудование для Украины из целевого фонда Альянса. Генеральный секретарь НАТО положительно отметил вклад Украины, в частности авиакомпании "Антонов", в поставки медицинской помощи", - подчеркивается в сообщении.

"Украина готова и в дальнейшем взаимодействовать с Альянсом в стратегических авиационных перевозках в рамках программы НАТО SALIS (Strategic Airlift International Solution)", – отметил Зеленский.

Президент отметил актуальность взаимодействия с НАТО для обеспечения безопасности в Черном море. Он высказался в поддержку расширения масштабов деятельности Альянса в Черноморском регионе и отметил, что Украина заинтересована в увеличении присутствия сил стран – членов НАТО в Черном море.

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Генеральный секретарь Альянса заметил, что Организация будет прилагать усилия для увеличения присутствия в Черном море, и уже начала это делать. Он добавил, что и НАТО, и страны – члены Альянса на двусторонней основе должны усилить свою помощь в подготовке Вооруженных сил Украины. Йенс Столтенберг подчеркнул, что будет настаивать на этом. Он отметил, что Альянс будет думать, как усилить поддержку украинской армии в рамках нынешнего комплексного пакета помощи. Он также поблагодарил за участие Украины в миссиях НАТО.

"Мы продолжаем наше участие в миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка". Украина готова участвовать в текущих и будущих операциях Альянса", – заверил президент.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
Шо ваш клоун встигне? Що він встиг, за два роки? Конкретно. Украина заинтересована в увеличении присутствия сил стран-членов НАТО в Черном море, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8040
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25.02.2021 16:16
+3
Предлагает отменить конвенцию Монтрё? вicлюк разбушевался.
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25.02.2021 16:09
+2
Вислюк и слов-то таких не знает. Интересно, кто ему сейчас спичи пишет? Кто теперь является авторским цехом Квартала-95?
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25.02.2021 16:12
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Предлагает отменить конвенцию Монтрё? вicлюк разбушевался.
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25.02.2021 16:09 Ответить
А чеб не отменить? Макшания все поотменяла.
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25.02.2021 16:12 Ответить
він про це не чув. В той час, коли його однокурсники отримували вищу освіту, воно гралося у "кавеен"
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25.02.2021 16:22 Ответить
Вислюк и слов-то таких не знает. Интересно, кто ему сейчас спичи пишет? Кто теперь является авторским цехом Квартала-95?
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25.02.2021 16:12 Ответить
Лысый.
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25.02.2021 16:13 Ответить
Тот, шо пианист? Украина заинтересована в увеличении присутствия сил стран-членов НАТО в Черном море, - Зеленский - Цензор.НЕТ 591
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25.02.2021 16:15 Ответить
Гитарист.
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25.02.2021 16:18 Ответить
Та еще вата. И с тем же словарным запасом.
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25.02.2021 16:16 Ответить
А ти, путлерсос, незадоволений? Не хочеш в альянс, хочеш до рассеи?
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25.02.2021 21:30 Ответить
Шо ваш клоун встигне? Що він встиг, за два роки? Конкретно. Украина заинтересована в увеличении присутствия сил стран-членов НАТО в Черном море, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8040
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25.02.2021 16:16 Ответить
Мне легче, птичко. Клован не мой. Если этих связанных обоих отвезти на середину Днепра, куда ты не долетишь, и кинуть с лотки, то я только обрадуюсь...А ты потеряешь работу
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25.02.2021 16:20 Ответить
Украина заинтересована в увеличении присутствия сил стран-членов НАТО в Черном море, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9758 Не переживайте за мою роботу.
Тикати вас, "я за зЕ "не" голосовал", носом в ваше ж лайно, моє хобі. Розвага.

То що ж реального зробив Буба для вступу України в НАТО?
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25.02.2021 16:25 Ответить
Успеет. Кантату Паганини пуем на пианино сбацать. На дорожку.
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25.02.2021 16:23 Ответить
Не переживай. Все, что шмаркля делает для Украины, это не по своей воле. Был бы сейчас Трамп у руля, хрен увидел бы ты его патриотизм.
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25.02.2021 16:18 Ответить
Как можно так ненавидить свою страну и нацию, как можно быть таким генетическим никчемой, чтоб считать, что ей управляет Байден, ***** или какой-нибудь Мбанга из Берега Слонової кости?
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25.02.2021 16:24 Ответить
Краще брехати самому собі, що країною править Бубочка.
"Скільки не кажи "халва", в роті солодко не стане"
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25.02.2021 16:31 Ответить
А ты считаешь, что страной управляет шмаркля?! Ты сейчас серьезно?! Україна зацікавлена в збільшенні присутності сил країн-членів НАТО у Чорному морі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9775 Україна зацікавлена в збільшенні присутності сил країн-членів НАТО у Чорному морі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9775 Україна зацікавлена в збільшенні присутності сил країн-членів НАТО у Чорному морі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9775
Васюня, это ты перелогинился? Правильно, тролляка. Давай, извивайся и изворачивайся, иначе писюнов в пасть напихают, охнуть не успеешь.
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25.02.2021 16:34 Ответить
В Черном море реальная сила НАТО это ВМС Турции. А флот Украины сейчас уступает как ВМС Румынии, так и ВМС Болгарии
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25.02.2021 16:15 Ответить
Україна зацікавлена в збільшенні присутності сил країн-членів НАТО у Чорному морі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4903
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25.02.2021 18:33 Ответить
 
 