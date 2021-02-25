Украина заинтересована в увеличении присутствия сил стран-членов НАТО в Черном море, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом актуальные вопросы реализации евроатлантического курса Украины и возможности углубления практического сотрудничества с Альянсом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу офиса президента.

В ходе разговора глава государства отметил важность активизации политического диалога с НАТО в текущем году для дальнейшего развития отношений Украины с Альянсом.

"Стороны положительно оценили сотрудничество между Украиной и НАТО в преодолении пандемии COVID-19. Президент поблагодарил за решение приобрести медицинское оборудование для Украины из целевого фонда Альянса. Генеральный секретарь НАТО положительно отметил вклад Украины, в частности авиакомпании "Антонов", в поставки медицинской помощи", - подчеркивается в сообщении.

"Украина готова и в дальнейшем взаимодействовать с Альянсом в стратегических авиационных перевозках в рамках программы НАТО SALIS (Strategic Airlift International Solution)", – отметил Зеленский.

Президент отметил актуальность взаимодействия с НАТО для обеспечения безопасности в Черном море. Он высказался в поддержку расширения масштабов деятельности Альянса в Черноморском регионе и отметил, что Украина заинтересована в увеличении присутствия сил стран – членов НАТО в Черном море.

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Генеральный секретарь Альянса заметил, что Организация будет прилагать усилия для увеличения присутствия в Черном море, и уже начала это делать. Он добавил, что и НАТО, и страны – члены Альянса на двусторонней основе должны усилить свою помощь в подготовке Вооруженных сил Украины. Йенс Столтенберг подчеркнул, что будет настаивать на этом. Он отметил, что Альянс будет думать, как усилить поддержку украинской армии в рамках нынешнего комплексного пакета помощи. Он также поблагодарил за участие Украины в миссиях НАТО.

"Мы продолжаем наше участие в миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка". Украина готова участвовать в текущих и будущих операциях Альянса", – заверил президент.