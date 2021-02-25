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вакцина (3815) Луганщина (6244) Донецкая область (7131) операция Объединенных сил (4182)

Военные в зоне ООС получили вакцину против COVID-19, прививки начнут делать уже сегодня

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Военные в зоне ООС получили вакцину против COVID-19, прививки начнут делать уже сегодня

Вакцина CoviShield, разработанная AstraZeneca, прибыла в Луганскую и Донецкую области. Первые прививки военным на передовой сделают уже 25 февраля.

Об этом сообщила заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Екатерина Безгинская, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Луганская область ночью получила 14 300 доз. 7500 из них используют для вакцинации медицинских работников, борющихся с пандемией, и для других категорий населения, которые должны прививаться в первую очередь.

Еще 6800 доз вакцины выделили для военных Операции объединенных сил: Нацгвардии, СБУ, пограничников и т. д.

Читайте на Цензор.НЕТ: Вакцинироваться за свой счет от COVID-19 украинцы смогут не раньше лета, а может, и позже, - Степанов

Прибыла вакцина и в Донецкую область. Как сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, регион получил 14 тысяч доз для гражданского населения и "определенное количество доз для военных".

В пресс-центре штаба Операции объединенных сил сообщили, что, по предварительной информации, военные в зоне ООС уже получили вакцину. 25 февраля вакцинация должна начаться в Покровске Донецкой области.

Также на Цензор.НЕТ: Степанов о побочном эффекте после вакцинации от COVID-19: Они похожи на побочные эффекты от вакцинации против гриппа

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+10
Военные в зоне ООС получили вакцину против COVID-19, прививки начнут делать уже сегодня - Цензор.НЕТ 9009 Вот, ****, даже у крыс опыты проводятся на наименее ценных представителях популяции (в нашем случае ОП, Рада , министры). но в этом королевстве опять всё через жопу.
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25.02.2021 16:12
+5
Пліснява колитися фуфломіцином не планує. Експеремент проводиться, виключно, на "мудрому" нарідові. Примусово.
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25.02.2021 16:13
+5
За полтора года в результате "миротворческих" действий Зеленского и его команды было осуществлено разминирование 163 км линии соприкосновения, произведен отвод войск в "зонах разведения" на участках длинной 116 км, отведена за пределы боевого применения артиллерийское вооружение калибром свыше 120 мм по всей протяженности линии соприкосновения. Генеральным штабом ВСУ были отданы оперативные распоряжения о запрете ответного огня без согласования с вышестоящим командованием. Нынешнее обострение и потери украинских войск - прямое следствие действий Зеленского как Верховного Главнокомандующего ВСУ.
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25.02.2021 16:15
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Правила форума Совет форумчан
а де ж "пєрвий"?
Він же ж обіцяв зробити щеплення у прямому етері разом з військовослужбовцями!
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25.02.2021 16:10 Ответить
Бронежилет маленький, охрана боится за безопасность.
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25.02.2021 16:12 Ответить
мама-папа ему категорически запретили (и сами отказались))))
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25.02.2021 16:17 Ответить
А он хоть их спросил, совсем от рук отбился то Эмираты то Оманы а Днепр и Кривбасс совсем забыл.
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25.02.2021 16:20 Ответить
Филатов ему костью в горле - зеленеть не хочет )))
опять же , Филатов для него как напоминание о проигранном споре и о не выполненных обещаниях, сказанных при заключении пари...
думаю не забыл... а вспоминать не любит )))))
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25.02.2021 16:27 Ответить
то плитоноска не той системи Военные в зоне ООС получили вакцину против COVID-19, прививки начнут делать уже сегодня - Цензор.НЕТ 4718
Военные в зоне ООС получили вакцину против COVID-19, прививки начнут делать уже сегодня - Цензор.НЕТ 3573
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25.02.2021 16:18 Ответить
Может перепутали и это броник на низ?
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25.02.2021 16:22 Ответить
А що, як варіант - "бронєгульфік".
На віслюке і ковдра - седло (старовинне узбецьке прислів'я) Військові в зоні ООС отримали вакцину проти COVID-19, щеплення почнуть робити вже сьогодні - Цензор.НЕТ 6111
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25.02.2021 16:25 Ответить
т.е. не лифик а гульфик ? ))))
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25.02.2021 16:28 Ответить
Лёгким движением руки, лифик превращается, превращается лифик в элегантный гульфик, извините за маленькую техническую неувязку.
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25.02.2021 16:32 Ответить
низ - там бронепамперс защищает)))
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25.02.2021 16:44 Ответить
Военные в зоне ООС получили вакцину против COVID-19, прививки начнут делать уже сегодня - Цензор.НЕТ 9009 Вот, ****, даже у крыс опыты проводятся на наименее ценных представителях популяции (в нашем случае ОП, Рада , министры). но в этом королевстве опять всё через жопу.
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25.02.2021 16:12 Ответить
Пліснява колитися фуфломіцином не планує. Експеремент проводиться, виключно, на "мудрому" нарідові. Примусово.
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25.02.2021 16:13 Ответить
За полтора года в результате "миротворческих" действий Зеленского и его команды было осуществлено разминирование 163 км линии соприкосновения, произведен отвод войск в "зонах разведения" на участках длинной 116 км, отведена за пределы боевого применения артиллерийское вооружение калибром свыше 120 мм по всей протяженности линии соприкосновения. Генеральным штабом ВСУ были отданы оперативные распоряжения о запрете ответного огня без согласования с вышестоящим командованием. Нынешнее обострение и потери украинских войск - прямое следствие действий Зеленского как Верховного Главнокомандующего ВСУ.
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25.02.2021 16:15 Ответить
Удачи Украине!
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25.02.2021 16:18 Ответить
Нужно этим шмурдяком колоть только тех,кто голосовал за ЗЕлёную мразь.
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25.02.2021 16:26 Ответить
Твари зеленские этим говном непонятного действия и заоблачной цены взялись выкашивать военных на передке...
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25.02.2021 16:32 Ответить
Добровольно или принудительно - с шантажом ?!
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25.02.2021 17:16 Ответить
И это нормально, на передовой проводить такие манипуляции.
Вы еще в окопах операционные разместите.
Существует же такое понятие, как отдых войск. Вот в это время и проводите вакцинацию. Или вам досконально известны все побочные эффекты вакцин. И если в мирной ситуации их можно как-то смикшировать, то как это отразится на готовности войск.
Есть в ВСУ думающие генералы?
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25.02.2021 17:27 Ответить
вакцинация на передовой это прямая диверсия! Військові в зоні ООС отримали вакцину проти COVID-19, щеплення почнуть робити вже сьогодні - Цензор.НЕТ 3148
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25.02.2021 17:32 Ответить
 
 